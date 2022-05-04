오류, 버그, 질문 - 페이지 897 1...890891892893894895896897898899900901902903904...3184 새 코멘트 Aleksey Rodionov 2012.12.14 20:59 #8961 Rugyi_cool : 포럼에서 설문조사를 만드는 방법을 알려주세요. 새 주제가 있는 곳에 작은 화살표가 있는 경우 해당 항목을 클릭하고 " 새 투표 " 옵션을 선택하십시오. [삭제] 2012.12.14 21:16 #8962 Zeleniy : 새 주제가 있는 곳에 작은 화살표가 있는 경우 해당 항목을 클릭하고 " 새 투표 " 옵션을 선택하십시오. 꿀팁 정말 감사합니다!!!!!!!!! Denis Lazarev 2012.12.15 11:59 #8963 새 줄 에서 데이터 읽기로 전환하는 방법을 알려주십시오. 커서를 새 줄로 이동하는 명령을 찾을 수 없습니다. 감사합니다. Документация по MQL5: Основы языка / Типы данных / Целые типы / Символьные константы www.mql5.com Основы языка / Типы данных / Целые типы / Символьные константы - Документация по MQL5 Anatoli Kazharski 2012.12.15 12:03 #8964 lazarev-dm : 새 줄 에서 데이터 읽기로 전환하는 방법을 알려주십시오. 커서를 새 줄로 이동하는 명령을 찾을 수 없습니다. 감사합니다. 파일 찾기() . Denis Lazarev 2012.12.15 12:06 #8965 tol64 : 파일 찾기() . 이 함수는 파일의 시작 부분에서 문자를 읽어서만 커서를 이동할 수 있다는 것을 정확히 이해하고 있습니까? 이러한 파일에서 커서를 새 줄로 이동하는 데 사용하는 방법 음... csv 파일이 전송되지 않았습니다. 이제 txt로 변경하겠습니다. 텍스트 편집기로 csv를 열 때와 같이 가장 유사한 콘텐츠로 이어짐 파일: News.txt 1 kb --- 2012.12.15 12:07 #8966 lazarev-dm : 그런 파일에서 커서를 새 줄로 이동 파일의 새 줄은 무엇입니까? 파일에 줄이 있습니까? 그는 선형입니다. Yedelkin 2012.12.15 12:09 #8967 sergeev : 파일에 줄이 있습니까? FILE_LINE_END 라인 종결 자 얻기 Denis Lazarev 2012.12.15 12:12 #8968 sergeev : 파일의 새 줄은 무엇입니까? 파일에 줄이 있습니까? 그는 선형입니다. 즉, 내 파일 디자인에 따르면 95행에서 96행으로 이동하려면 행당 파일 수를 알고 변수 수 = (95 * (행당 값 수) + 1) 그래서 그것은 밝혀졌다? 파일의 모든 값이 필요하면 모든 것이 쉬워 보이지만 현재 및 미래 뉴스의 아카이브를 만들려면 csv 파일이 필요하고 데이터가 충족하도록 라인 열거 메커니즘을 제시해야 합니다. 기준, 예를 들어 라인 95에만 광산 요구 사항(EURUSD;2012;12;15;12;30)과 일치하는 모든 데이터가 있습니다. 이러한 라인이 발견되면 거래가 허용됩니다. 비 피팅 시스템 - MQL4 및 MQL5에 대한 트레이더의 95%가 손실을 보는 Anatoli Kazharski 2012.12.15 12:26 #8969 lazarev-dm : 즉, 내 파일 디자인에 따르면 95행에서 96행으로 이동하려면 행당 파일 수를 알고 변수 수 = (95 * (행당 값 수) + 1) 그래서 그것은 밝혀졌다? 파일의 모든 값이 필요하면 모든 것이 쉬워 보이지만 현재 및 미래 뉴스의 아카이브를 만들려면 csv 파일이 필요하고 데이터가 충족하도록 라인 열거 메커니즘을 제시해야 합니다. 기준, 예를 들어 라인 95에만 광산 요구 사항(EURUSD;2012;12;15;12;30)과 일치하는 모든 데이터가 있습니다. 이러한 라인이 발견되면 거래가 허용됩니다. 모든 파일 작업 을 주의 깊게 숙지하십시오. 파일을 탐색하는 데 필요한 모든 것이 있습니다. 이 예를 실험해 보세요. void CountStrings() { int handle=- 1 ; string txt_string= "" ; ulong tell_seek= NULL ; //--- string nm_file= "Experiments\Hello.csv" ; //--- handle= FileOpen (nm_file, FILE_READ | FILE_CSV | FILE_ANSI ); //--- if (handle!= INVALID_HANDLE ) { string s= "" ; ulong tseek= 0 ; int cnt_Strings= 0 ; // Счётчик строк //--- // Читать пока текущее положение файлового указателя не окажется в конце файла while (! FileIsEnding (handle)) { if ( _StopFlag ) { return ; } //--- while (! FileIsLineEnding (handle)) // Считаем всю строку { if ( _StopFlag ) { return ; } //--- FileReadString (handle); //s=FileReadString(handle); Print("s: ",s); //--- tell_seek= FileTell (handle); // Получим положение указателя //--- if ( FileIsLineEnding (handle)) { Print ( "Это конец строки! " ,tell_seek); //--- // Переход на другую строку, если это не конец файла if (! FileIsEnding (handle)) { tseek=tell_seek+ 1 ; } //--- FileSeek (handle,tseek, SEEK_SET ); cnt_Strings++; //--- break ; } } //--- if ( FileIsEnding (handle)) { Print ( "Это конец файла! Всего строк: " ,cnt_Strings); break ; } } //--- FileClose (handle); } } //--- 예, 도움말, 코드 기반 및 기사에 꽤 많은 예가 있습니다. 가져가서 사용하는 일만 남았습니다. )) Denis Lazarev 2012.12.15 12:30 #8970 Yedelkin : FILE_LINE_END 줄 종결 자 얻기 터미널이 csv 파일을 테이블로 인식하는 것이 아니라 모든 변수가 일렬로 늘어서 구분자로 구분되어 있는 일반 파일로 인식한다는 사실을 어느 정도 알아차렸고, 테이블처럼 탐색하기 위해 작게 작성했습니다. 인간의 관점에서 테이블과 같이 csv로 작업하기 위한 스크립트 예제 그것이 아무리 이상하게 들릴지라도 오늘/내일 나는 그것을 CodeBase에 던질 것입니다. 많은 사람들이 관심을 가질 것이라고 생각합니다. 1...890891892893894895896897898899900901902903904...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
새 줄 에서 데이터 읽기로 전환하는 방법을 알려주십시오. 커서를 새 줄로 이동하는 명령을 찾을 수 없습니다. 감사합니다.
파일 찾기() .
이 함수는 파일의 시작 부분에서 문자를 읽어서만 커서를 이동할 수 있다는 것을 정확히 이해하고 있습니까? 이러한 파일에서 커서를 새 줄로 이동하는 데 사용하는 방법
음... csv 파일이 전송되지 않았습니다. 이제 txt로 변경하겠습니다.
텍스트 편집기로 csv를 열 때와 같이 가장 유사한 콘텐츠로 이어짐
그런 파일에서 커서를 새 줄로 이동
FILE_LINE_END
라인 종결 자 얻기
파일의 새 줄은 무엇입니까? 파일에 줄이 있습니까? 그는 선형입니다.
즉, 내 파일 디자인에 따르면 95행에서 96행으로 이동하려면 행당 파일 수를 알고 변수 수 = (95 * (행당 값 수) + 1)
그래서 그것은 밝혀졌다? 파일의 모든 값이 필요하면 모든 것이 쉬워 보이지만 현재 및 미래 뉴스의 아카이브를 만들려면 csv 파일이 필요하고 데이터가 충족하도록 라인 열거 메커니즘을 제시해야 합니다. 기준, 예를 들어 라인 95에만 광산 요구 사항(EURUSD;2012;12;15;12;30)과 일치하는 모든 데이터가 있습니다. 이러한 라인이 발견되면 거래가 허용됩니다.
모든 파일 작업 을 주의 깊게 숙지하십시오. 파일을 탐색하는 데 필요한 모든 것이 있습니다.
이 예를 실험해 보세요.
예, 도움말, 코드 기반 및 기사에 꽤 많은 예가 있습니다. 가져가서 사용하는 일만 남았습니다. ))
터미널이 csv 파일을 테이블로 인식하는 것이 아니라 모든 변수가 일렬로 늘어서 구분자로 구분되어 있는 일반 파일로 인식한다는 사실을 어느 정도 알아차렸고, 테이블처럼 탐색하기 위해 작게 작성했습니다. 인간의 관점에서 테이블과 같이 csv로 작업하기 위한 스크립트 예제 그것이 아무리 이상하게 들릴지라도 오늘/내일 나는 그것을 CodeBase에 던질 것입니다. 많은 사람들이 관심을 가질 것이라고 생각합니다.