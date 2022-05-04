오류, 버그, 질문 - 페이지 887 1...880881882883884885886887888889890891892893894...3184 새 코멘트 Andriy Sydoruk 2012.11.28 15:51 #8861 제 질문에 문제는 메모리가 정말 부족해서 30분 이내에 칠면조를 제거하는 기능이 필요합니다. IndicatorRelease는 그것을 어떻게 수행합니까? 즉각적인 제거가 필요합니다. 누가 있는지 알 수 있습니까? Pavel Tsatsenko 2012.11.28 17:40 #8862 이 매개변수를 프로그래밍 방식으로 학습하거나 영향을 줄 수 있습니까? 이 확인란과 상관없이 정확한 시간 척도 에 따라 빌드되도록 그래픽 개체에 대한 속성을 설정하고 싶습니다. Sergey Kubashev 2012.11.29 07:59 #8863 스왑을 비활성화 할 수 있습니까? 테스트 중에 스왑 계정이없고 전문가가 스왑을 고려하지 않습니다. Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация об инструменте www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация об инструменте - Документация по MQL5 [삭제] 2012.11.30 11:46 #8864 개발자는 다음을 확인하십시오. EA에서 지정가 주문만 사용하여 포지션을 열고 손절만으로 포지션을 마감하고 이익을 얻는 다면 테스트 모드 (모든 TIck, 1분 OHLC, 공개 가격만)에 관계없이 결과는 동일합니다. 테스트가 공개 가격 전용 모드인 경우에도 지정가 주문은 항상 선언된 가격으로 실행됩니까? 테스트 시간이 매우 길기 때문에 Every TIck 모드 사용을 중단하고 동시에 테스트 품질을 저하시키지 않기를 원합니다. 1분 OHLC 또는 공개 가격 전용 모드에서 테스트할 때의 함정은 무엇입니까? 고맙습니다. Rashid Umarov 2012.11.30 11:50 #8865 MetaTrader 5 Testing Fundamentals 는 이에 대해 무엇이라고 말합니까? Yedelkin 2012.11.30 12:09 #8866 Alex5757000 : 1분 OHLC 또는 공개 가격 전용 모드에서 테스트할 때의 함정은 무엇입니까? 돌은 돌이 아니지만 주문 자체의 배치에 불일치가 있을 수 있습니다. 저것들. 주문 조건이 예를 들어 00:00:01 에 나타나고 이미 00:01:00 에 사라지면 이론상 주문은 틱 단위 모드로만 배치됩니다. 따라서 테스트 결과 가 달라집니다. [삭제] 2012.11.30 12:37 #8867 Rosh : MetaTrader 5 Testing Fundamentals 는 이에 대해 무엇이라고 말합니까? 남. 로쉬, 나는 지정가 주문을 사용하고 sl/tp로 종료하는 Expert Advisor를 다른 모드에서 테스트했습니다. 모두 동일한 결과를 보여주었습니다! 동시에 틱 모드의 속도는 60초, 가격만 공개 - 1초! 기사 내용: 이 모드에서 틱은 테스트를 위해 선택한 기간의 OHLC 가격을 기반으로 생성됩니다. 이 경우 Expert Advisor의 OnTick() 함수는 Open 가격의 막대 시작 부분에서만 시작됩니다. 이 기능으로 인해 지정 가격이 아닌 중지 수준 및 보류 주문이 트리거 될 수 있습니다 (특히 더 높은 시간 프레임에서 테스트할 때). 그래서 내가 물었다. 어떤 조건에서 선언 된 가격으로 작동하지 않을 수 있습니까? 2012.11.30 12:09 # Alex5757000 : 1분 OHLC 또는 공개 가격 전용 모드에서 테스트할 때의 함정은 무엇입니까? 돌은 돌이 아니지만 주문 자체의 배치에 불일치가 있을 수 있습니다. 저것들. 주문 조건 이 예를 들어 00:00:01에 나타나고 이미 00:01:00에 사라지면 이론상 주문은 틱별 모드로만 배치됩니다. 이에 따라, 그리고 테스트 결과 가 달라집니다. 예, 절대적으로 동의합니다! 코딩 도움말 신호 : MQL5 거래 1분 OHLC 대 모든 Anatoli Kazharski 2012.11.30 12:40 #8868 Alex5757000 : ... 그래서 내가 물었다? 어떤 조건에서 선언 된 가격이 아닌 "일할 수" 있습니까? 거래 수준 이 매우 가까운 경우 중요합니다. 우연히 GRAIL을 볼 수 있습니다. 갑자기 봤다면 M1에서 OHLC를 확인해보세요. 결과는 매우(거의 반대) 다를 것입니다. 그런 다음 이 매개변수 조합에서 거래 수준이 얼마나 가까운지 확인하십시오. Denis Kirichenko 2012.11.30 12:50 #8869 Tester에서 지표 테스트 를 시작했습니다. 일부 그래픽 개체는 표시되지만 다른 개체는 표시되지 않습니다. 테스터를 개선하기 위해 수행 중인 작업이 있습니까? Slava 2012.11.30 12:52 #8870 denkir : Tester에서 지표 테스트 를 시작했습니다. 일부 그래픽 개체는 표시되지만 다른 개체는 표시되지 않습니다. 테스터를 개선하기 위해 수행 중인 작업이 있습니까? 네. 우리는 시각화 도우미에 본격적인 그래픽 개체가 있는지 확인하기 위해 노력하고 있습니다. 기다려주세요. 1...880881882883884885886887888889890891892893894...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
이 매개변수를 프로그래밍 방식으로 학습하거나 영향을 줄 수 있습니까?
이 확인란과 상관없이 정확한 시간 척도 에 따라 빌드되도록 그래픽 개체에 대한 속성을 설정하고 싶습니다.
개발자는 다음을 확인하십시오.
EA에서 지정가 주문만 사용하여 포지션을 열고 손절만으로 포지션을 마감하고 이익을 얻는 다면 테스트 모드 (모든 TIck, 1분 OHLC, 공개 가격만)에 관계없이 결과는 동일합니다. 테스트가 공개 가격 전용 모드인 경우에도 지정가 주문은 항상 선언된 가격으로 실행됩니까? 테스트 시간이 매우 길기 때문에 Every TIck 모드 사용을 중단하고 동시에 테스트 품질을 저하시키지 않기를 원합니다. 1분 OHLC 또는 공개 가격 전용 모드에서 테스트할 때의 함정은 무엇입니까?
MetaTrader 5 Testing Fundamentals 는 이에 대해 무엇이라고 말합니까?
나는 지정가 주문을 사용하고 sl/tp로 종료하는 Expert Advisor를 다른 모드에서 테스트했습니다. 모두 동일한 결과를 보여주었습니다! 동시에 틱 모드의 속도는 60초, 가격만 공개 - 1초!
기사 내용: 이 모드에서 틱은 테스트를 위해 선택한 기간의 OHLC 가격을 기반으로 생성됩니다. 이 경우 Expert Advisor의 OnTick() 함수는 Open 가격의 막대 시작 부분에서만 시작됩니다. 이 기능으로 인해 지정 가격이 아닌 중지 수준 및 보류 주문이 트리거 될 수 있습니다 (특히 더 높은 시간 프레임에서 테스트할 때).
그래서 내가 물었다. 어떤 조건에서 선언 된 가격으로 작동하지 않을 수 있습니까?
돌은 돌이 아니지만 주문 자체의 배치에 불일치가 있을 수 있습니다. 저것들. 주문 조건 이 예를 들어 00:00:01에 나타나고 이미 00:01:00에 사라지면 이론상 주문은 틱별 모드로만 배치됩니다. 이에 따라, 그리고 테스트 결과 가 달라집니다.
그래서 내가 물었다? 어떤 조건에서 선언 된 가격이 아닌 "일할 수" 있습니까?
Tester에서 지표 테스트 를 시작했습니다. 일부 그래픽 개체는 표시되지만 다른 개체는 표시되지 않습니다. 테스터를 개선하기 위해 수행 중인 작업이 있습니까?