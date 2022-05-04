오류, 버그, 질문 - 페이지 892 1...885886887888889890891892893894895896897898899...3184 새 코멘트 Lev Ilyukov 2012.12.07 13:45 #8911 TheXpert : 그리고 최소한의 테스트 케이스를 만들고 서비스 데스크 구독을 취소하는 데 방해가 되는 것은 무엇입니까? 지금 금요일에 이 시간에 아니요) [삭제] 2012.12.07 22:51 #8912 모든 진드기에 대해 M1 grail 테스터가 감지됨, 일정한 로트 0.1. 1989년 테스트는 $100부터 시작합니다. MK에게 질문, 왜 이것을 허용합니까? 그리고 테스트가 1989년의 것이라면 일정이 2011년으로 압축된 이유는 무엇입니까? 다음은 MM과 함께 작년에 대한 별도의 테스트입니다. Lev Ilyukov 2012.12.07 23:27 #8913 G001 : 모든 진드기에 대해 M1 grail 테스터가 감지됨, 일정한 로트 0.1. 1989년 테스트는 $100부터 시작합니다. MK에게 질문, 왜 이것을 허용합니까? 그리고 테스트가 1989년의 것이라면 일정이 2011년으로 압축된 이유는 무엇입니까?다음은 MM과 함께 작년에 대한 별도의 테스트입니다. 분은 1999년부터 시작됩니다. Andrey Khatimlianskii 2012.12.08 04:07 #8914 G001 : 그리고 테스트가 1989년의 것이라면 일정이 2011년으로 압축된 이유는 무엇입니까? 이것은 MQ가 그래프에 많은 값을 표시하려는 경우의 그래프 모양이어야 한다고 생각하는 것입니다. Rashid Umarov 2012.12.08 07:07 #8915 G001 : 모든 진드기에 대해 M1 grail 테스터가 감지됨, 일정 로트 0.1. 1989년 테스트는 $100부터 시작합니다. MK에게 질문, 왜 이것을 허용합니까? 당신이 이것에 대해 처음으로 자랑하는 것은 아닙니다. 여기에 이전 버전인 Grr-al이 있습니다. 전략을 실제로 테스트하고 싶다면 구매하기 전에 거래 로봇을 테스트하는 방법 문서에 설명된 단계를 수행할 수 있습니다. 이 경우 Grail을 임의 지연 모드로 실행하십시오. Yedelkin 2012.12.08 08:23 #8916 G001 : M1 grail 테스터가 모든 틱에서 감지됨, 일정한 로트 0.1. 1989년 테스트는 $100부터 시작합니다. 그리고 2011년 에 임의 지연된 M1에 대한 틱 테스트 결과를 보여주세요. [삭제] 2012.12.08 08:29 #8917 Rosh : 당신이 이것에 대해 처음으로 자랑하는 것은 아닙니다. 여기에 이전 버전인 Grr-al이 있습니다. 전략을 실제로 테스트하고 싶다면 구매하기 전에 거래 로봇을 테스트하는 방법 문서에 설명된 단계를 수행할 수 있습니다. 이 경우 Grail을 임의 지연 모드로 실행하십시오. 모든 어린이 또는 테스터가 상인은 아닙니다. 나는 당신의 테스터와 시간을 잃었고 현실 생활에서 돈을 잃었습니다. 판매하는 제품을 주시하는 것이 좋습니다. 다음은 모든 틱, M1, 임의 지연에 대해 요청한 테스트입니다. [삭제] 2012.12.08 08:36 #8918 Yedelkin : 그리고 2011년에 임의 지연된 M1에 대한 틱 테스트 결과를 보여주세요. 제발, 2011. EA는 모든 테스트 모드에서 전체 기록을 살펴봅니다. Anatoli Kazharski 2012.12.08 08:40 #8919 G001 : 모든 어린이 또는 테스터가 상인은 아닙니다. 나는 당신의 테스터와 시간을 보내고 실생활에서 돈을 잃었습니다. 판매하는 제품을 계속 주시하는 것이 좋습니다. 다음은 모든 틱, M1, 임의 지연에 대해 요청한 테스트입니다. 전문가를 서비스 데스크로 보내 검사를 받으십시오. 그들이 또 뭔가 잘못을 저질렀을 가능성이 큽니다. 너무 범주적일 필요는 없습니다. )) 예, 그리고 테스터의 모든 틱에 의존하고 실제 계정 에 즉시 베팅하는 것은 물론 실수였습니다. 최종 결론을 내리기 전에 데모 계정에서 최소한 실시간 모드로 시도했습니다. 실제 계정에는 추가 함정이 있을 수 있습니다. )) [삭제] 2012.12.08 08:48 #8920 tol64 : 전문가를 서비스 데스크로 보내 검사를 받으십시오. 그들이 또 뭔가 잘못을 저질렀을 가능성이 큽니다. 너무 범주적일 필요는 없습니다. )) 예, 그리고 테스터의 모든 틱에 의존하고 실제 계정에 즉시 베팅하는 것은 물론 실수였습니다. 최종 결론을 내리기 전에 데모 계정에서 최소한 실시간 모드로 시도했습니다. 실제 계정에는 추가 함정이 있을 수 있습니다. )) 로그에 오류가 없으며 문제가 되지 않습니다. 모든 테스트는 정확합니다. 그게 중요합니다. 그리고 라이브 트레이딩에서는 같은 속도로 합쳐진다는 사실과 같은 기간에 대한 테스트와 실제 트레이딩 차트는 다방향이고 일치하지 않습니다. 1...885886887888889890891892893894895896897898899...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
