오류, 버그, 질문 - 페이지 888

새 코멘트
 
stringo :
네. 우리는 시각화 도우미에 본격적인 그래픽 개체가 있는지 확인하기 위해 노력하고 있습니다. 기다려주세요.
5+
[삭제]  
papaklass :
다중 통화 거래자를 위해 차트를 동시에 볼 예정입니까?
+1
 

테스트를 렌더링하는 과정에서 터미널에서 수행되는 것과 동일한 방식으로 창을 관리할 수 있도록 하기만 하면 됩니다. 즉, 계단식, 모자이크, 수평 및 수직으로 설치하는 기능입니다. 매우 도움이 될 것입니다.

 

컴파일 중 오류 

MqlTradeTransaction tt;
tt.type_time = ORDER_TIME_GTC ; //struct member undefined
이유는 분명합니다. 실수나 설명 중 하나를 수정해야 합니다.
 

터미널에서 검색 한 후 "검색" 탭에서 신호(다른 브로커로부터)를 더블 클릭할 때 "전체 신호 목록"을 선택하지 않으면 신호가 열리지 않습니다.

어쩌면 그렇게 생각한 것일 수도 있지만 이것은 버그인 것 같습니다.

+

도움말의 신호 가입자 섹션에서: 

Assume that Subscriber's leverage is 1:100, while Provider's one is 1:200.
1:100보다 큰 레버리지로 신호를 구독하는 것은 이미 금지되어 있지만
 
papaklass :
다중 통화 거래자를 위해 차트를 동시에 볼 예정입니까?
그렇게 하면 곧 그렇게 될 것입니다.
 

새로운 기록? 1.12.12일의 테스트 중 에이전트 사용 비용. - 15.37 크레딧.

1. 누가 더 많이 가지고 있습니까?

2. 테스트 중, 특히 1.12.12에서 에이전트 사용에 대한 지불의 정확성을 확인하십시오. - 15.37학점

 
ias :

새로운 기록? 1.12.12일의 테스트 중 에이전트 사용 비용. - 15.37 크레딧.

1. 누가 더 많이 가지고 있습니까?

2. 테스트 중, 특히 1.12.12에서 에이전트 사용에 대한 지불의 정확성을 확인하십시오. - 15.37학점

어제 지출한 비용은 26.32 크레딧입니다. 나는 수천 명의 에이전트에 대해 전문가를 엄청나게 몰았다.



전용 작업 페이지의 프로필에서 각 출시에 대한 자세한 비용을 확인할 수 있습니다.


 
신호를 판매 할 때 어떤 섹션에서 오류를 보고해야 합니까?
 
ias :

1,12,12에 Excel을 넣었습니다.

8560 0.32 2012년 12월 12일 21:03 2:50
0 0.00 2012년 12월 12일 21:01 -
13303 0.87 2012년 12월 12일 17:36 2:07
3390 0.65 2012년 12월 12일 17:07 3:15
15039 0.84 2012년 12월 12일 11시 41분 4:45
3045 0.14 2012년 12월 12일 11시 13분 0:28
1261 0.004 2012년 01월 12일 10:04 0:01
749 0.003 2012년 12월 12일 9시 58분 0:00
18276 1.94 2012년 12월 12일 8:53 6:28
8746 8.88 2012년 12월 12일 04:06 19:31
364 0.35 2012년 12월 12일 04:01 0:13
17989 1.36 2012년 12월 12일 4:00 6:27
12.18

아직도 12.18<15.37?

1. 3.19크레딧은 또 어디에 있나요?

2.게시물 편집이 되지 않습니다

1...881882883884885886887888889890891892893894895...3184
새 코멘트