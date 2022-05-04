오류, 버그, 질문 - 페이지 888 1...881882883884885886887888889890891892893894895...3184 새 코멘트 Denis Kirichenko 2012.11.30 13:15 #8871 stringo : 네. 우리는 시각화 도우미에 본격적인 그래픽 개체가 있는지 확인하기 위해 노력하고 있습니다. 기다려주세요. 5+ [삭제] 2012.12.01 10:45 #8872 papaklass : 다중 통화 거래자를 위해 차트를 동시에 볼 예정입니까? +1 Anatoli Kazharski 2012.12.01 10:49 #8873 테스트를 렌더링하는 과정에서 터미널에서 수행되는 것과 동일한 방식으로 창을 관리할 수 있도록 하기만 하면 됩니다. 즉, 계단식, 모자이크, 수평 및 수직으로 설치하는 기능입니다. 매우 도움이 될 것입니다. A100 2012.12.01 14:10 #8874 컴파일 중 오류 MqlTradeTransaction tt; tt.type_time = ORDER_TIME_GTC ; //struct member undefined 이유는 분명합니다. 실수나 설명 중 하나를 수정해야 합니다. Valerii Mazurenko 2012.12.03 02:12 #8875 터미널에서 검색 한 후 "검색" 탭에서 신호(다른 브로커로부터)를 더블 클릭할 때 "전체 신호 목록"을 선택하지 않으면 신호가 열리지 않습니다. 어쩌면 그렇게 생각한 것일 수도 있지만 이것은 버그인 것 같습니다. + 도움말의 신호 가입자 섹션에서: Assume that Subscriber's leverage is 1:100, while Provider's one is 1:200. 1:100보다 큰 레버리지로 신호를 구독하는 것은 이미 금지되어 있지만 Slava 2012.12.03 07:29 #8876 papaklass : 다중 통화 거래자를 위해 차트를 동시에 볼 예정입니까? 그렇게 하면 곧 그렇게 될 것입니다. Anatoliy Ivanov 2012.12.03 16:40 #8877 새로운 기록? 1.12.12일의 테스트 중 에이전트 사용 비용. - 15.37 크레딧. 1. 누가 더 많이 가지고 있습니까? 2. 테스트 중, 특히 1.12.12에서 에이전트 사용에 대한 지불의 정확성을 확인하십시오. - 15.37학점 Renat Fatkhullin 2012.12.03 16:51 #8878 ias : 새로운 기록? 1.12.12일의 테스트 중 에이전트 사용 비용. - 15.37 크레딧. 1. 누가 더 많이 가지고 있습니까? 2. 테스트 중, 특히 1.12.12에서 에이전트 사용에 대한 지불의 정확성을 확인하십시오. - 15.37학점 어제 지출한 비용은 26.32 크레딧입니다. 나는 수천 명의 에이전트에 대해 전문가를 엄청나게 몰았다. 전용 작업 페이지의 프로필에서 각 출시에 대한 자세한 비용을 확인할 수 있습니다. Anna Bondar 2012.12.03 17:26 #8879 신호를 판매 할 때 어떤 섹션에서 오류를 보고해야 합니까? Anatoliy Ivanov 2012.12.03 18:31 #8880 ias : 1,12,12에 Excel을 넣었습니다. 8560 0.32 2012년 12월 12일 21:03 2:50 0 0.00 2012년 12월 12일 21:01 - 13303 0.87 2012년 12월 12일 17:36 2:07 3390 0.65 2012년 12월 12일 17:07 3:15 15039 0.84 2012년 12월 12일 11시 41분 4:45 3045 0.14 2012년 12월 12일 11시 13분 0:28 1261 0.004 2012년 01월 12일 10:04 0:01 749 0.003 2012년 12월 12일 9시 58분 0:00 18276 1.94 2012년 12월 12일 8:53 6:28 8746 8.88 2012년 12월 12일 04:06 19:31 364 0.35 2012년 12월 12일 04:01 0:13 17989 1.36 2012년 12월 12일 4:00 6:27 총 12.18 아직도 12.18<15.37? 1. 3.19크레딧은 또 어디에 있나요? 2.게시물 편집이 되지 않습니다 1...881882883884885886887888889890891892893894895...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
네. 우리는 시각화 도우미에 본격적인 그래픽 개체가 있는지 확인하기 위해 노력하고 있습니다. 기다려주세요.
다중 통화 거래자를 위해 차트를 동시에 볼 예정입니까?
테스트를 렌더링하는 과정에서 터미널에서 수행되는 것과 동일한 방식으로 창을 관리할 수 있도록 하기만 하면 됩니다. 즉, 계단식, 모자이크, 수평 및 수직으로 설치하는 기능입니다. 매우 도움이 될 것입니다.
컴파일 중 오류이유는 분명합니다. 실수나 설명 중 하나를 수정해야 합니다.
터미널에서 검색 한 후 "검색" 탭에서 신호(다른 브로커로부터)를 더블 클릭할 때 "전체 신호 목록"을 선택하지 않으면 신호가 열리지 않습니다.
어쩌면 그렇게 생각한 것일 수도 있지만 이것은 버그인 것 같습니다.
도움말의 신호 가입자 섹션에서:1:100보다 큰 레버리지로 신호를 구독하는 것은 이미 금지되어 있지만
새로운 기록? 1.12.12일의 테스트 중 에이전트 사용 비용. - 15.37 크레딧.
1. 누가 더 많이 가지고 있습니까?
2. 테스트 중, 특히 1.12.12에서 에이전트 사용에 대한 지불의 정확성을 확인하십시오. - 15.37학점
어제 지출한 비용은 26.32 크레딧입니다. 나는 수천 명의 에이전트에 대해 전문가를 엄청나게 몰았다.
전용 작업 페이지의 프로필에서 각 출시에 대한 자세한 비용을 확인할 수 있습니다.
1,12,12에 Excel을 넣었습니다.
아직도 12.18<15.37?
1. 3.19크레딧은 또 어디에 있나요?
2.게시물 편집이 되지 않습니다