오류, 버그, 질문 - 페이지 881 1...874875876877878879880881882883884885886887888...3184 새 코멘트 A100 2012.11.26 17:22 #8801 sergeev : 수량을 아십니까? 얼마나 많은? 몇 가지 클래스를 더 추가할 수 있었지만 모든 것이 반복되었습니다. 문제를 현지화하려고 합니다. 상속과 오버로딩이 다소 복잡합니다. 구독을 취소하겠습니다. --- 2012.11.26 17:34 #8802 A100 : 몇 가지 클래스를 더 추가할 수 있었지만 모든 것이 반복되었습니다. 문제를 현지화하려고 합니다. 상속과 오버로딩이 다소 복잡합니다. 구독을 취소하겠습니다. c #define c 함수에 대해 동일한 이름이 없습니까? A100 2012.11.26 18:29 #8803 sergeev : c #define c 함수에 대해 동일한 이름이 없습니까? 증상은 다음과 같이 나타납니다. 어느 시점에서 클래스에 새로운 가상 기능 을 추가하는 것, 다음을 포함합니다. 가장 단순한 유형 virtual bool ABC12345() const { return ( true ); } 오류가 발생하기 시작했습니다. ',' - 예기치 않은 토큰..., 다른 클래스의 문자열에 대한 참조 포함 - 지정된 추가보다 훨씬 이전에 이전에 오류가 관찰되지 않았고 ex5가 제대로 작동했습니다. 동시에 virtual 키워드 없이 유사한 추가 오류가 발생하지 않았습니다. 이름, 매개변수 변경 - 영향을 미치지 않았습니다. 그런 다음 간단한 - 가장 간단한 클래스를 추가하려고했습니다 (이미 위의 항목이 없음) class A {}; 같은 오류. 역설인데 7번째로 간단한 클래스를 추가하니 에러가 사라졌다. 더욱이, 영향을 준 것은 클래스의 이름이 아니라 그 수였습니다. 그러나 virtual로 예제를 추가하면 오류가 다시 나타납니다. #define에서 만 #define PrintNotEmpty( a, b ) _PrintNotEmpty( b, a ) 분석 결과 템플릿을 사용하는 함수 내부에서 이전에 static const string으로 선언된 변수가 사용된 것으로 나타났습니다. 아마도 이것이 const string으로 교체한 후 오류가 사라지고 아직 나타나지 않는 이유일 것입니다. A100 2012.11.26 18:46 #8804 코드 추가 - 동일한 오류가 다시 나타남 - 빈 클래스를 추가하여 처리됨 class B {}; 분명히 그들 중 몇 가지 중요한 양이 있습니다. A100 2012.11.26 21:13 #8805 마지막 결과: 이전 결론이 올바르지 않습니다. 오류를 사라지게 하려면 - 예를 들어 mq5의 아무 곳에나 의미 있는 줄(주석이 아님)을 추가하기만 하면 됩니다. #define XXXXXXXXXXXXX 15 ex5의 가상 기능 은 지금까지 완벽하게 작동하고 있습니다. ME5의 다음 에디션까지 문제가 있는 mq5가 저장됨 --- 2012.11.26 21:16 #8806 문제가 있는 파일을 SD로 보내는 것이 좋습니다. 더 의미가있을 것입니다. --- 2012.11.26 21:36 #8807 한 달 안에 :) to ng Ilyas 2012.11.27 10:03 #8808 sergeev : 문제가 있는 파일을 SD로 보내는 것이 좋습니다. 더 의미가있을 것입니다. 우리는 이미 이 오류를 발견하고 수정했습니다. --- 2012.11.27 10:19 #8809 mql5 : 우리는 이미 이 오류를 발견하고 수정했습니다. A100 2012.11.27 12:13 #8810 질문: 통화 간의 최소(최소 필수) 지연이 문서화되어 있습니까? OrderSend ( request, result ); Sleep ( n ); bool isOK = OrderSelect ( result.order ); 질문은 n = 0 -> isOK = false이고 n = 200 -> isOK = true라는 사실과 관련이 있습니다. 1...874875876877878879880881882883884885886887888...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
수량을 아십니까? 얼마나 많은?
몇 가지 클래스를 더 추가할 수 있었지만 모든 것이 반복되었습니다. 문제를 현지화하려고 합니다. 상속과 오버로딩이 다소 복잡합니다. 구독을 취소하겠습니다.
c #define c 함수에 대해 동일한 이름이 없습니까?
오류가 발생하기 시작했습니다. ',' - 예기치 않은 토큰..., 다른 클래스의 문자열에 대한 참조 포함 - 지정된 추가보다 훨씬 이전에 이전에 오류가 관찰되지 않았고 ex5가 제대로 작동했습니다. 동시에 virtual 키워드 없이 유사한 추가 오류가 발생하지 않았습니다. 이름, 매개변수 변경 - 영향을 미치지 않았습니다. 그런 다음 간단한 - 가장 간단한 클래스를 추가하려고했습니다 (이미 위의 항목이 없음)
class A {};
같은 오류. 역설인데 7번째로 간단한 클래스를 추가하니 에러가 사라졌다. 더욱이, 영향을 준 것은 클래스의 이름이 아니라 그 수였습니다. 그러나 virtual로 예제를 추가하면 오류가 다시 나타납니다. #define에서 만
#define PrintNotEmpty( a, b ) _PrintNotEmpty( b, a )분석 결과 템플릿을 사용하는 함수 내부에서 이전에 static const string으로 선언된 변수가 사용된 것으로 나타났습니다. 아마도 이것이 const string으로 교체한 후 오류가 사라지고 아직 나타나지 않는 이유일 것입니다.
코드 추가 - 동일한 오류가 다시 나타남 - 빈 클래스를 추가하여 처리됨
class B {};분명히 그들 중 몇 가지 중요한 양이 있습니다.
마지막 결과: 이전 결론이 올바르지 않습니다.
오류를 사라지게 하려면 - 예를 들어 mq5의 아무 곳에나 의미 있는 줄(주석이 아님)을 추가하기만 하면 됩니다.
#define XXXXXXXXXXXXX 15ex5의 가상 기능 은 지금까지 완벽하게 작동하고 있습니다. ME5의 다음 에디션까지 문제가 있는 mq5가 저장됨
문제가 있는 파일을 SD로 보내는 것이 좋습니다. 더 의미가있을 것입니다.
우리는 이미 이 오류를 발견하고 수정했습니다.
질문: 통화 간의 최소(최소 필수) 지연이 문서화되어 있습니까?질문은 n = 0 -> isOK = false이고 n = 200 -> isOK = true라는 사실과 관련이 있습니다.