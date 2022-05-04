오류, 버그, 질문 - 페이지 881

sergeev :
수량을 아십니까? 얼마나 많은?
몇 가지 클래스를 더 추가할 수 있었지만 모든 것이 반복되었습니다. 문제를 현지화하려고 합니다. 상속과 오버로딩이 다소 복잡합니다. 구독을 취소하겠습니다.
 
A100 :
c #define c 함수에 대해 동일한 이름이 없습니까?
 
sergeev :
증상은 다음과 같이 나타납니다. 어느 시점에서 클래스에 새로운 가상 기능 을 추가하는 것, 다음을 포함합니다. 가장 단순한 유형
 virtual bool ABC12345() const { return ( true ); }

오류가 발생하기 시작했습니다. ',' - 예기치 않은 토큰..., 다른 클래스의 문자열에 대한 참조 포함 - 지정된 추가보다 훨씬 이전에 이전에 오류가 관찰되지 않았고 ex5가 제대로 작동했습니다. 동시에 virtual 키워드 없이 유사한 추가 오류가 발생하지 않았습니다. 이름, 매개변수 변경 - 영향을 미치지 않았습니다. 그런 다음 간단한 - 가장 간단한 클래스를 추가하려고했습니다 (이미 위의 항목이 없음)

 class A {};

같은 오류. 역설인데 7번째로 간단한 클래스를 추가하니 에러가 사라졌다. 더욱이, 영향을 준 것은 클래스의 이름이 아니라 그 수였습니다. 그러나 virtual로 예제를 추가하면 오류가 다시 나타납니다. #define에서 만

 #define PrintNotEmpty( a, b )   _PrintNotEmpty( b, a )
분석 결과 템플릿을 사용하는 함수 내부에서 이전에 static const string으로 선언된 변수가 사용된 것으로 나타났습니다. 아마도 이것이 const string으로 교체한 후 오류가 사라지고 아직 나타나지 않는 이유일 것입니다.
 

코드 추가 - 동일한 오류가 다시 나타남 - 빈 클래스를 추가하여 처리됨

 class B {};
분명히 그들 중 몇 가지 중요한 양이 있습니다.
 

마지막 결과: 이전 결론이 올바르지 않습니다.

오류를 사라지게 하려면 - 예를 들어 mq5의 아무 곳에나 의미 있는 줄(주석이 아님)을 추가하기만 하면 됩니다.

 #define XXXXXXXXXXXXX 15
ex5의 가상 기능 은 지금까지 완벽하게 작동하고 있습니다. ME5의 다음 에디션까지 문제가 있는 mq5가 저장됨
 
문제가 있는 파일을 SD로 보내는 것이 좋습니다. 더 의미가있을 것입니다.
 
한 달 안에 :) to ng
 
sergeev :
우리는 이미 이 오류를 발견하고 수정했습니다.
 
mql5 :
우리는 이미 이 오류를 발견하고 수정했습니다.

 

질문: 통화 간의 최소(최소 필수) 지연이 문서화되어 있습니까? 

         OrderSend ( request, result );
         Sleep ( n );
         bool isOK = OrderSelect ( result.order );
질문은 n = 0 -> isOK = false이고 n = 200 -> isOK = true라는 사실과 관련이 있습니다.
