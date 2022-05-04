오류, 버그, 질문 - 페이지 883

새 코멘트
 

질문: 통화 후 요청이 변경되지 않는 것이 보장됩니까?

 bool OrderSend( [ in ] MqlTradeRequest& request, [ in , out ] MqlTradeResult& result )

문제는 요청 전에 const가 없지만 [in]으로 기술되어 재사용이 필요하다는 사실과 관련이 있습니다. 그리고 같은 질문에

 bool OrderSendAsync([ in ] MqlTradeRequest& request, [ in , out ] MqlTradeResult& result)
 
A100 : 요청 전에 const가 없지만

아마도 const가 없는 것은 다음 주의 사항 때문일 것입니다.

const 지정자는 구조체 및 클래스의 멤버에 적용할 수 없습니다.

그래서 다들 함수 내에서 request 값을 변경하고 다시 침착하게 request를 사용하는 것은 말이 안 된다는 사실에서 출발한 것 같습니다.
 
A100 :

질문: 통화 후 요청이 변경되지 않는 것이 보장됩니까?

const는 확실히 충분하지 않지만 예일 가능성이 큽니다. SD에 쓰기, 갑자기 수정합니다.

예델킨 :

아마도 const가 없는 것은 이 절 때문일 것입니다.

아니요, 전혀 관련이 없습니다.

파파클라스 :

요청을 변경하지 않으면 해당 범위 내에서 변경되지 않아야 합니다.

에스?

A100 :

글쎄요, 사실 에디터:

따라서 걱정할 이유가 없습니다.

 

TheXpert :

Yedelkin : 아마도 const가 없는 것은 이 경고 때문일 것입니다.

const 지정자는 구조체 및 클래스의 멤버에 적용할 수 없습니다.

아니요, 전혀 관련이 없습니다.

예, 아침에 나는 그 절이 구조/클래스를 생성하기 위한 규칙 중 하나에 대해 말하고 있다는 것을 깨달았습니다. 말하자면, 구조체/클래스의 내부 구조에 대해.
 

그리고 ID 열의 거래내역 탭에 있는 상품 창에서 모든 필드가 항상 비어 있는 이유는 무엇입니까?

도움말은 다음과 같이 말합니다.

  • ID — 외부 거래 시스템의 주문 식별자.

외부 거래 시스템이란 무엇을 의미합니까?

 
tol64 : 왜 상품 창의 거래 및 내역 탭에 있는 ID 열의 모든 필드가 항상 비어 있습니까?

거래소 거래 중 지정가 지정가 주문 발동 여부를 확인했습니까?

 
Yedelkin :

거래소 거래 중 지정가 지정가 주문 발동 여부를 확인했습니까?

예, 나는 이것을 특별히 주의 깊게 관찰했으며 주문이 실행되는 순간 이 필드에도 아무 것도 나타나지 않습니다. 따라서 이 열은 기록 탭에도 있지만( 상황에 맞는 메뉴 에서 숨김/설정 가능) 모든 거래 및 주문의 모든 필드가 비어 있습니다.

터미널에 내가 모르는 뭔가가 있다고 생각하지 않았습니다. ))

 
tol64 : 예, 방금 주의 깊게 관찰했으며 주문이 실행될 때 이 필드에 아무 것도 표시되지 않습니다.
그럼 모르겠어. 그는 주식 거래에서 0이 아닌 결과가 있을 것이라고 믿었습니다.
 
tol64 :
반환 코드 10008에 대해 논의할 때 Sergeev는 다음 상황도 언급했습니다. https://www.mql5.com/en/forum/6599/page3#comment_188465 주문에 새 식별자가 할당되었을 수 있습니다.
Функция OrderSendAsync()
Функция OrderSendAsync()
  • www.mql5.com
Вопрос 1: Где именно (на какой стадии) генерируется код 10008 для функции OrderSendAsync?
 
Yedelkin :
반환 코드 10008에 대해 논의할 때 Sergeev는 다음 상황도 언급했습니다. https://www.mql5.com/en/forum/6599/page3#comment_188465 주문에 새 식별자가 할당되었을 수 있습니다.
고맙습니다. 명심하겠습니다. 아마도 다른 누군가가 이 열이 채워진 경우와 그렇지 않은 경우를 알려줄 것입니다. 있으면 서비스 데스크에서 물어보겠습니다.
1...876877878879880881882883884885886887888889890...3184
새 코멘트