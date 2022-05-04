오류, 버그, 질문 - 페이지 883 1...876877878879880881882883884885886887888889890...3184 새 코멘트 A100 2012.11.27 19:17 #8821 질문: 통화 후 요청이 변경되지 않는 것이 보장됩니까? bool OrderSend( [ in ] MqlTradeRequest& request, [ in , out ] MqlTradeResult& result ) 문제는 요청 전에 const가 없지만 [in]으로 기술되어 재사용이 필요하다는 사실과 관련이 있습니다. 그리고 같은 질문에 bool OrderSendAsync([ in ] MqlTradeRequest& request, [ in , out ] MqlTradeResult& result) Yedelkin 2012.11.27 19:46 #8822 A100 : 요청 전에 const가 없지만 아마도 const가 없는 것은 다음 주의 사항 때문일 것입니다. const 지정자는 구조체 및 클래스의 멤버에 적용할 수 없습니다. 그래서 다들 함수 내에서 request 값을 변경하고 다시 침착하게 request를 사용하는 것은 말이 안 된다는 사실에서 출발한 것 같습니다. TheXpert 2012.11.27 21:54 #8823 A100 : 질문: 통화 후 요청이 변경되지 않는 것이 보장됩니까? const는 확실히 충분하지 않지만 예일 가능성이 큽니다. SD에 쓰기, 갑자기 수정합니다. 예델킨 : 아마도 const가 없는 것은 이 절 때문일 것입니다. 아니요, 전혀 관련이 없습니다. 파파클라스 : 요청을 변경하지 않으면 해당 범위 내에서 변경되지 않아야 합니다. 에스? A100 : 글쎄요, 사실 에디터: 따라서 걱정할 이유가 없습니다. Yedelkin 2012.11.28 05:06 #8824 TheXpert : Yedelkin : 아마도 const가 없는 것은 이 경고 때문일 것입니다. const 지정자는 구조체 및 클래스의 멤버에 적용할 수 없습니다. 아니요, 전혀 관련이 없습니다. 예, 아침에 나는 그 절이 구조/클래스를 생성하기 위한 규칙 중 하나에 대해 말하고 있다는 것을 깨달았습니다. 말하자면, 구조체/클래스의 내부 구조에 대해. Anatoli Kazharski 2012.11.28 05:46 #8825 그리고 ID 열의 거래 및 내역 탭에 있는 상품 창에서 모든 필드가 항상 비어 있는 이유는 무엇입니까? 도움말은 다음과 같이 말합니다. ID — 외부 거래 시스템의 주문 식별자. 외부 거래 시스템이란 무엇을 의미합니까? Yedelkin 2012.11.28 06:20 #8826 tol64 : 왜 상품 창의 거래 및 내역 탭에 있는 ID 열의 모든 필드가 항상 비어 있습니까? 거래소 거래 중 지정가 지정가 주문 발동 여부를 확인했습니까? Anatoli Kazharski 2012.11.28 06:41 #8827 Yedelkin : 거래소 거래 중 지정가 지정가 주문 발동 여부를 확인했습니까? 예, 나는 이것을 특별히 주의 깊게 관찰했으며 주문이 실행되는 순간 이 필드에도 아무 것도 나타나지 않습니다. 따라서 이 열은 기록 탭에도 있지만( 상황에 맞는 메뉴 에서 숨김/설정 가능) 모든 거래 및 주문의 모든 필드가 비어 있습니다. 터미널에 내가 모르는 뭔가가 있다고 생각하지 않았습니다. )) Yedelkin 2012.11.28 06:49 #8828 tol64 : 예, 방금 주의 깊게 관찰했으며 주문이 실행될 때 이 필드에 아무 것도 표시되지 않습니다. 그럼 모르겠어. 그는 주식 거래에서 0이 아닌 결과가 있을 것이라고 믿었습니다. Yedelkin 2012.11.28 06:57 #8829 tol64 : 반환 코드 10008에 대해 논의할 때 Sergeev는 다음 상황도 언급했습니다. https://www.mql5.com/en/forum/6599/page3#comment_188465 주문에 새 식별자가 할당되었을 수 있습니다. Функция OrderSendAsync() www.mql5.com Вопрос 1: Где именно (на какой стадии) генерируется код 10008 для функции OrderSendAsync? Anatoli Kazharski 2012.11.28 07:14 #8830 Yedelkin : 반환 코드 10008에 대해 논의할 때 Sergeev는 다음 상황도 언급했습니다. https://www.mql5.com/en/forum/6599/page3#comment_188465 주문에 새 식별자가 할당되었을 수 있습니다. 고맙습니다. 명심하겠습니다. 아마도 다른 누군가가 이 열이 채워진 경우와 그렇지 않은 경우를 알려줄 것입니다. 있으면 서비스 데스크에서 물어보겠습니다. 1...876877878879880881882883884885886887888889890...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
질문: 통화 후 요청이 변경되지 않는 것이 보장됩니까?
문제는 요청 전에 const가 없지만 [in]으로 기술되어 재사용이 필요하다는 사실과 관련이 있습니다. 그리고 같은 질문에
아마도 const가 없는 것은 다음 주의 사항 때문일 것입니다.
const 지정자는 구조체 및 클래스의 멤버에 적용할 수 없습니다.
질문: 통화 후 요청이 변경되지 않는 것이 보장됩니까?
const는 확실히 충분하지 않지만 예일 가능성이 큽니다. SD에 쓰기, 갑자기 수정합니다.
아마도 const가 없는 것은 이 절 때문일 것입니다.
아니요, 전혀 관련이 없습니다.
요청을 변경하지 않으면 해당 범위 내에서 변경되지 않아야 합니다.
에스?
글쎄요, 사실 에디터:
따라서 걱정할 이유가 없습니다.
TheXpert :
const 지정자는 구조체 및 클래스의 멤버에 적용할 수 없습니다.
아니요, 전혀 관련이 없습니다.
그리고 ID 열의 거래 및 내역 탭에 있는 상품 창에서 모든 필드가 항상 비어 있는 이유는 무엇입니까?
도움말은 다음과 같이 말합니다.
외부 거래 시스템이란 무엇을 의미합니까?
거래소 거래 중 지정가 지정가 주문 발동 여부를 확인했습니까?
거래소 거래 중 지정가 지정가 주문 발동 여부를 확인했습니까?
예, 나는 이것을 특별히 주의 깊게 관찰했으며 주문이 실행되는 순간 이 필드에도 아무 것도 나타나지 않습니다. 따라서 이 열은 기록 탭에도 있지만( 상황에 맞는 메뉴 에서 숨김/설정 가능) 모든 거래 및 주문의 모든 필드가 비어 있습니다.
터미널에 내가 모르는 뭔가가 있다고 생각하지 않았습니다. ))
반환 코드 10008에 대해 논의할 때 Sergeev는 다음 상황도 언급했습니다. https://www.mql5.com/en/forum/6599/page3#comment_188465 주문에 새 식별자가 할당되었을 수 있습니다.