오류, 버그, 질문 - 페이지 878

[삭제] 2012.11.23 12:07 #8771

Vladon :

글쎄, 일련의 거래가 있다고 가정 해 봅시다. 잔액 보충 인출도 있습니다. 특정 날짜의 점수가 얼마인지 계산하십시오. 임호.

옵션! 고맙습니다.

Vladislav Andruschenko 2012.11.23 12:10 #8772

별말씀을요.

Anatoli Kazharski 2012.11.25 06:31 #8773

이메일 전송을 중지했습니다. 다음은 로그의 오류입니다.

//---

무엇으로 연결할 수 있습니까?

이전에 다음 설정을 사용했으며 모든 것이 작동했습니다.

Renat Fatkhullin 2012.11.25 09:07 #8774

비밀번호를 확인하고 다시 작성하십시오.

A100 2012.11.25 10:02 #8775

템플릿의 문제

template <typename TTT> string _print( const string str, TTT value ) { return ( value != NULL ? str + "=" + value : NULL ); } void OnStart () { int a100 = 5; string str = _print( "a100", a100 ); Comment ( str ); }

잘못된 EX5 파일 - 런레벨 오류, 교체된 경우:

template <typename TTT> string _print( TTT value, const string str ) { return ( value != NULL ? str + "=" + value : NULL ); } void OnStart () { int a100 = 5 ; string str = _print( a100, "a100" ); Comment ( str ); }

그럼 모든게 괜찮아

Renat Fatkhullin 2012.11.25 10:35 #8776

네, 수정하겠습니다. 또한 찾았습니다.

[삭제] 2012.11.25 12:46 #8777

어드바이저에서 연결이 끊긴 것을 추적하는 방법을 알려주십시오. prev_calculated 변수는 표시기에서 0으로 설정되어 있지만 Expert Advisor는 어떻습니까?

A100 2012.11.25 13:09 #8778

익명 열거형이 여전히 허용됩니까? 도움말에 따르면 C++와 달리 허용되지 않지만 예는 다음과 같습니다.

enum { TORDER_BUY = 2 , TORDER_SELL };

일하는 동안

Renat Fatkhullin 2012.11.25 13:35 #8779

A100 :

익명 열거형이 여전히 허용됩니까? 도움말에 따르면 C++와 달리 허용되지 않지만 예는 다음과 같습니다.

일하는 동안

기존 코드와의 호환성 및 코드 이식의 용이성을 위해 허용됩니다.

Yedelkin 2012.11.25 13:53 #8780

Alex5757000 :

연결 끊김이 발생했음을 Expert Advisor에서 추적하는 방법을 알려주시겠습니까? prev_calculated 변수는 표시기에서 0으로 설정되어 있지만 Expert Advisor는 어떻습니까?

TERMINAL_CONNECTED

거래 서버에 연결

부울

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Состояние клиентского терминала
www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Состояние клиентского терминала - Документация по MQL5
