Vladon :

글쎄, 일련의 거래가 있다고 가정 해 봅시다. 잔액 보충 인출도 있습니다. 특정 날짜의 점수가 얼마인지 계산하십시오. 임호.

옵션! 고맙습니다.
 
별말씀을요.
 

이메일 전송을 중지했습니다. 다음은 로그의 오류입니다.

//---

무엇으로 연결할 수 있습니까?

이전에 다음 설정을 사용했으며 모든 것이 작동했습니다.

 
비밀번호를 확인하고 다시 작성하십시오.
 

템플릿의 문제 

template <typename TTT>
string _print( const string str, TTT value ) { return ( value != NULL ? str + "=" + value : NULL ); }

void OnStart ()
{
         int a100 = 5;
	string str = _print( "a100", a100 );
	Comment ( str );
}

잘못된 EX5 파일 - 런레벨 오류, 교체된 경우: 

template <typename TTT>
string _print( TTT value, const string str ) { return ( value != NULL ? str + "=" + value : NULL ); }

void OnStart ()
{
         int a100 = 5 ;
         string str = _print( a100, "a100" );
         Comment ( str );
}

그럼 모든게 괜찮아

 
네, 수정하겠습니다. 또한 찾았습니다.
어드바이저에서 연결이 끊긴 것을 추적하는 방법을 알려주십시오. prev_calculated 변수는 표시기에서 0으로 설정되어 있지만 Expert Advisor는 어떻습니까?
 

익명 열거형이 여전히 허용됩니까? 도움말에 따르면 C++와 달리 허용되지 않지만 예는 다음과 같습니다.

 enum {
        TORDER_BUY = 2 ,
        TORDER_SELL
};

일하는 동안

 
A100 :

익명 열거형이 여전히 허용됩니까? 도움말에 따르면 C++와 달리 허용되지 않지만 예는 다음과 같습니다.

일하는 동안

기존 코드와의 호환성 및 코드 이식의 용이성을 위해 허용됩니다.
 
Alex5757000 : 연결 끊김이 발생했음을 Expert Advisor에서 추적하는 방법을 알려주시겠습니까? prev_calculated 변수는 표시기에서 0으로 설정되어 있지만 Expert Advisor는 어떻습니까?

TERMINAL_CONNECTED

거래 서버에 연결

부울

