오류, 버그, 질문 - 페이지 323 1...316317318319320321322323324325326327328329330...3184 새 코멘트 --- 2011.03.02 16:46 #3221 alexluek : 흠... 다시 나타났다 NormalizeDouble 이 누락되었을 수 있습니다. 데이터 손실에 대한 숫자의 정규화는 무엇입니까? Документация по MQL5: Преобразование данных / NormalizeDouble www.mql5.com Преобразование данных / NormalizeDouble - Документация по MQL5 vda 2011.03.02 16:50 #3222 아마도, 하지만 사실은 - 지금 내가 그것을 시도했지만 - 아무것도 바뀌지 않았다는 것입니다. HR 0 Prost_Dol- 2 (USDCHF,M5) 16 : 47 : 53 2011.01 . 03 18 : 30 : 00 1 ,,,,,,,,,,,Open1[ 0 ]= 0.93297 Open2[ 0 ]= 0.9329 IL 0 Prost_Dol- 2 (USDCHF,M5) 16 : 47 : 53 2011.01 . 03 18 : 30 : 00 1 ,,,,,,,,,,,ss= 6.999999999999999 e- 005 보시다시피 차이는 위의 숫자와 같지 않습니다. 서비스 데스크에 가야합니까? Aleksandr Chugunov 2011.03.02 16:52 #3223 alexluek : 아마도, 하지만 사실은 - 지금 내가 그것을 시도했지만 - 아무것도 바뀌지 않았다는 것입니다. 보시다시피 차이는 위의 숫자와 같지 않습니다. 서비스 데스크에 가야합니까? 6.999999999999999e-005 = 0.00006999999999999999 = 0.00007 좋아요 조언에 따라 실수에 대해 읽으십시오. vda 2011.03.02 16:53 #3224 AlexSTAL : 6.999999999999999e-005 = 0.00006999999999999999 = 0.00007 좋아요 조언에 따라 실수에 대해 읽으십시오. 저것들. 계산에서(프로그램에서) 이것은 프로그램의 작동에 영향을 미치지 않습니다! 이해했습니다 감사합니다! Slava 2011.03.02 17:09 #3225 alexluek : 아마도, 하지만 사실은 - 지금 내가 그것을 시도했지만 - 아무것도 바뀌지 않았다는 것입니다. 보시다시피 차이는 위의 숫자와 같지 않습니다. 서비스 데스크에 가야합니까? 다시. 실수에 대한 도움말을 읽어보세요! 서비스 데스크는 여기에서 당신을 돕지 않을 것입니다. 순수한 인쇄 기능에 의존하는 것보다 자신의 출력 형식 을 더 잘 구성하십시오. Документация по MQL5: Общие функции / PrintFormat www.mql5.com Общие функции / PrintFormat - Документация по MQL5 Test Account 2011.03.02 17:14 #3226 alexluek : 아마도, 하지만 사실은 - 지금 내가 그것을 시도했지만 - 아무것도 바뀌지 않았다는 것입니다. 보시다시피 차이는 위의 숫자와 같지 않습니다. 서비스 데스크에 가야합니까? 먼저 이해해 봅시다. 정확히 무엇이 잘못되었다고 생각합니까? 결과를 의미한다면 6.999999999999999 e- 005 그것은 실수가 아닙니다. 이것은 사실이며 도움말에 설명 되어 있습니다. 이러한 이유로 0.93297-0.9329=0.00007 -> 6.99999999999999e-005가 됩니다. 하면 동일한 결과를 얻을 수 있습니다. Print ( 0.00007 ); 결과 0.93297-0.9329= 0.00007 의 아름다운 인쇄물을 구성하려면 DoubleToString 함수를 사용하십시오. vda 2011.03.02 17:18 #3227 alexvd : 먼저 이해해 봅시다. 정확히 무엇이 잘못되었다고 생각합니까? 결과를 의미한다면 그것은 실수가 아닙니다. 이것은 사실이며 도움말에 설명 되어 있습니다. 이러한 이유로 0.93297-0.9329=0.00007 -> 6.99999999999999e-005가 됩니다. 하면 같은 결과를 얻을 것입니다. 결과 0.93297-0.9329= 0.00007 의 아름다운 인쇄물을 구성하려면 DoubleToString 함수를 사용하십시오. 저것들. 계산에서(프로그램에서) 이것은 프로그램의 작동에 영향을 미치지 않습니다! 이해했습니다 감사합니다! Slava 2011.03.02 18:09 #3228 alexluek : 저것들. 계산에서(프로그램에서) 이것은 프로그램의 작동에 영향을 미치지 않습니다! 이해했습니다 감사합니다! 정확히 MathX 2011.03.03 01:38 #3229 테스터의 가을과 함께 내 질문으로 돌아가서 더 설명하겠습니다. 표준 일반 Expert Advisor 이동 평균 은 떨어지지 않고 올바르게 작동합니다. My Expert Advisor가 작업 끝에 도달하지 않고 연결이 끊어졌습니다. 연결이 끊길 수 있는 작업은 무엇입니까? 내가 무엇을 잘못 할 수 있습니까? 이것은 즉시 발생하지 않으며 4 개월의 기록에서 4 일이 끝날 때만 연결이 끊어지고 테스터가 작동하기 전에 트랜잭션이 완료됩니다. Mykola Demko 2011.03.03 01:44 #3230 한때 나는이 문제를 명확히하지 않았지만 지금은 의심으로 고통 받고 있습니다. 메모리를 올바르게 예약하는 방법은 무엇입니까? 그래서 ArrayResize (arr, 2001 , 2016 ); 그 쯤 ArrayResize (arr, 2001 , 15 ); 그리고 인증서를 수정하십시오. 그렇지 않으면 매우 모호합니다. PS 위의 옵션에서 예약을 고려한 분산 메모리의 크기는 2016년이어야 한다고 가정합니다. 1...316317318319320321322323324325326327328329330...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
흠... 다시 나타났다
NormalizeDouble 이 누락되었을 수 있습니다.
데이터 손실에 대한 숫자의 정규화는 무엇입니까?
아마도, 하지만 사실은 - 지금 내가 그것을 시도했지만 - 아무것도 바뀌지 않았다는 것입니다.
보시다시피 차이는 위의 숫자와 같지 않습니다. 서비스 데스크에 가야합니까?
아마도, 하지만 사실은 - 지금 내가 그것을 시도했지만 - 아무것도 바뀌지 않았다는 것입니다.
보시다시피 차이는 위의 숫자와 같지 않습니다. 서비스 데스크에 가야합니까?
6.999999999999999e-005 = 0.00006999999999999999 = 0.00007
좋아요
조언에 따라 실수에 대해 읽으십시오.
6.999999999999999e-005 = 0.00006999999999999999 = 0.00007
좋아요
조언에 따라 실수에 대해 읽으십시오.
저것들. 계산에서(프로그램에서) 이것은 프로그램의 작동에 영향을 미치지 않습니다!
이해했습니다 감사합니다!
아마도, 하지만 사실은 - 지금 내가 그것을 시도했지만 - 아무것도 바뀌지 않았다는 것입니다.
보시다시피 차이는 위의 숫자와 같지 않습니다. 서비스 데스크에 가야합니까?
다시. 실수에 대한 도움말을 읽어보세요! 서비스 데스크는 여기에서 당신을 돕지 않을 것입니다.
순수한 인쇄 기능에 의존하는 것보다 자신의 출력 형식 을 더 잘 구성하십시오.
아마도, 하지만 사실은 - 지금 내가 그것을 시도했지만 - 아무것도 바뀌지 않았다는 것입니다.
보시다시피 차이는 위의 숫자와 같지 않습니다. 서비스 데스크에 가야합니까?
먼저 이해해 봅시다. 정확히 무엇이 잘못되었다고 생각합니까?
결과를 의미한다면
그것은 실수가 아닙니다. 이것은 사실이며 도움말에 설명 되어 있습니다. 이러한 이유로 0.93297-0.9329=0.00007 -> 6.99999999999999e-005가 됩니다. 하면 동일한 결과를 얻을 수 있습니다.
결과 0.93297-0.9329= 0.00007 의 아름다운 인쇄물을 구성하려면 DoubleToString 함수를 사용하십시오.
먼저 이해해 봅시다. 정확히 무엇이 잘못되었다고 생각합니까?
결과를 의미한다면
그것은 실수가 아닙니다. 이것은 사실이며 도움말에 설명 되어 있습니다. 이러한 이유로 0.93297-0.9329=0.00007 -> 6.99999999999999e-005가 됩니다. 하면 같은 결과를 얻을 것입니다.
결과 0.93297-0.9329= 0.00007 의 아름다운 인쇄물을 구성하려면 DoubleToString 함수를 사용하십시오.
저것들. 계산에서(프로그램에서) 이것은 프로그램의 작동에 영향을 미치지 않습니다!
이해했습니다 감사합니다!
저것들. 계산에서(프로그램에서) 이것은 프로그램의 작동에 영향을 미치지 않습니다!
이해했습니다 감사합니다!
테스터의 가을과 함께 내 질문으로 돌아가서 더 설명하겠습니다. 표준 일반 Expert Advisor 이동 평균 은 떨어지지 않고 올바르게 작동합니다.
My Expert Advisor가 작업 끝에 도달하지 않고 연결이 끊어졌습니다.
연결이 끊길 수 있는 작업은 무엇입니까? 내가 무엇을 잘못 할 수 있습니까?
이것은 즉시 발생하지 않으며 4 개월의 기록에서 4 일이 끝날 때만 연결이 끊어지고 테스터가 작동하기 전에 트랜잭션이 완료됩니다.
한때 나는이 문제를 명확히하지 않았지만 지금은 의심으로 고통 받고 있습니다.
메모리를 올바르게 예약하는 방법은 무엇입니까?
그래서그 쯤
그리고 인증서를 수정하십시오. 그렇지 않으면 매우 모호합니다.
PS 위의 옵션에서 예약을 고려한 분산 메모리의 크기는 2016년이어야 한다고 가정합니다.