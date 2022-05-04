오류, 버그, 질문 - 페이지 645 1...638639640641642643644645646647648649650651652...3184 새 코멘트 Radix 2012.02.12 21:44 #6441 여러분, 안녕하세요! 초보자가 클래스에서 배열을 사용하는 것을 이해할 수 있도록 도와주세요. 문제를 나타내기 위해 키 코드를 작은 조각으로 잘라냅니다. class base { protected : int Stf_ZZ_Handle; double Stf_ZZ_Val[]; public : void InitArray() { Stf_ZZ_Handle= iCustom ( _Symbol , _Period , "Examples\\ZigZag" , 12 , 0 , 0 ); ArraySetAsSeries (Stf_ZZ_Val, true ); CopyBuffer (Stf_ZZ_Handle, 0 , 0 , 200 ,Stf_ZZ_Val); Print ( "array[0]= " ,Stf_ZZ_Val[ 0 ]); } }; class second : public base { public : void Printer() { Print ( "array[0]= " ,Stf_ZZ_Val[ 0 ]);} }; int OnInit () { //--- base Cbase; second Csecond; Cbase.InitArray(); Csecond.Printer(); //--- return ( 0 ); } 실행할 때 상속인 클래스의 라인에서 Array out of range 오류가 발생하고 상위 클래스에서 예상되는 0을 얻습니다. 2012.02.13 00:41:25 2011.01.01 00:00:00 'test1.mq5'의 범위를 벗어난 배열(29,36) 2012.02.13 00:41:25 2011.01.01 00:00:00 배열[0]= 0.0 void Printer() { Print ( "array[0]= " ,Stf_ZZ_Val[ 0 ]);} 내가 알기로는 배열을 상속인 클래스로 잘못 전송(또는 액세스)하지만 이것이 처리될 때 일반 변수에는 오류가 없습니다. 내가 무엇을 잘못하고 있지? Anatoli Kazharski 2012.02.13 01:45 #6442 최근에 *.mq5 파일을 시작할 때 다음과 같은 메시지를 자주 봅니다. 무엇이 문제가 될 수 있습니까? Yedelkin 2012.02.13 06:22 #6443 Radix : 여러분, 안녕하세요! base Cbase; second Csecond; Cbase.InitArray(); Csecond.Printer(); 내가 무엇을 잘못하고 있지? 보세요, 두 번째 줄에서 선언할 때 "second Csecond;" InitArray() 메서드가 호출되지 않았습니까? 동시에 Csecond 개체 자체가 이미 생성되었습니다. 따라서 네 번째 줄에서 "Csecond.Printer () ;" 메서드를 호출하면 호출이 초기화되지 않고 크기가 조정되지 않은 배열 Stf_ZZ_Val[]로 이동합니다. Igor Maslov 2012.02.13 07:10 #6444 테스트 중에 시작 날짜(MT4에서와 같이)의 사용 가능한 기록 막대 1000개 제한이 제거되었는지 알려주실 수 있습니까? Slava 2012.02.13 07:30 #6445 muallch : 테스트 중에 시작 날짜(MT4에서와 같이)의 사용 가능한 기록 막대 1000개 제한이 제거되었는지 알려주실 수 있습니까? 무슨 말인지 설명해? 상위 5개 항목에는 테스트 시작 시점부터 전년도 데이터가 로드됩니다. 즉, 2012.02.01부터 테스트하는 경우 데이터는 2011.01.01부터 로드됩니다. 예외는 일, 주 및 월에 테스트하는 것입니다. 거기에서 데이터 시작 계산은 테스트 시작 전에 100개의 막대가 있어야 할 필요성에서 수행됩니다. Igor Maslov 2012.02.13 07:45 #6446 stringo : 무슨 말인지 설명해? 시작 시, 예. 2011.01.01부터 최소 3000개의 막대가 있는 일일 기록이 필요합니다. 저것들. 테스트에 필요한 것보다 의도적으로 더 긴 기간을 설정하고 프로그래밍 방식으로 "시작점"을 추적해야 합니다. 테스트할 때 전체(또는 요청 시) 기록을 제공하는 데 어려움은 무엇입니까? Igor Maslov 2012.02.13 07:51 #6447 또한 테스트 중이 아니라 실제 자동 거래에서 기록의 가용성에 대한 질문이 발생합니다. 이 경우 어떻게 해야 합니까? 테스터는 바보가 될 수 있습니다 ... Slava 2012.02.13 08:05 #6448 muallch : 시작 시, 예. 2011.01.01부터 최소 3000개의 막대가 있는 일일 기록이 필요합니다. 저것들. 테스트에 필요한 것보다 의도적으로 더 긴 기간을 설정하고 프로그래밍 방식으로 "시작점"을 추적해야 합니다. 테스트할 때 전체(또는 요청 시) 기록을 제공하는 데 어려움은 무엇입니까? 어려움이 없습니다. 대부분의 사용자가 이해할 수 없고 많은 경우에 잘못 사용되는 추가 확인란을 테스트 설정 에 도입하고 싶지 않았습니다. 더 긴 기간을 설정하는 것은 정상적인 결정입니다. 또 다른 솔루션이 있습니다 - 월 단위로 테스트를 주문하고 일일 지표 및 가격 데이터를 사용합니다(즉, PERIOD_CURRENT 대신 PERIOD_D1을 명시적으로 설정). Slava 2012.02.13 08:06 #6449 muallch : 또한 테스트 중이 아니라 실제 자동 거래에서 기록의 가용성에 대한 질문이 발생합니다. 이 경우 어떻게 해야 합니까? 테스터는 바보가 될 수 있습니다 ... 사용 가능한 모든 기록을 다운로드할 수 있습니다. 데이터 액세스 구성에 대한 문서 보기 Igor Maslov 2012.02.13 08:13 #6450 설명 감사합니다! 추구: 인터넷을 통해 원격 에이전트로 테스트 중입니다. 일일 시가 로 테스트하는 경우 상담원에게 전체 1분 기록이 표시되는 이유는 무엇입니까? 테스트 시작 전 준비 시간은 예를 들어 1시간 정도입니다. 10-100 메가 비트 파이프가있는 사람들에게 좋으며 여기에 비참한 메가 비트에 앉아 있습니다 ... Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Ценовые константы www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Ценовые константы - Документация по MQL5 1...638639640641642643644645646647648649650651652...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
초보자가 클래스에서 배열을 사용하는 것을 이해할 수 있도록 도와주세요. 문제를 나타내기 위해 키 코드를 작은 조각으로 잘라냅니다.
실행할 때 상속인 클래스의 라인에서 Array out of range 오류가 발생하고 상위 클래스에서 예상되는 0을 얻습니다.
2012.02.13 00:41:25 2011.01.01 00:00:00 'test1.mq5'의 범위를 벗어난 배열(29,36)
2012.02.13 00:41:25 2011.01.01 00:00:00 배열[0]= 0.0
내가 알기로는 배열을 상속인 클래스로 잘못 전송(또는 액세스)하지만 이것이 처리될 때 일반 변수에는 오류가 없습니다.
내가 무엇을 잘못하고 있지?
최근에 *.mq5 파일을 시작할 때 다음과 같은 메시지를 자주 봅니다.
무엇이 문제가 될 수 있습니까?
보세요, 두 번째 줄에서 선언할 때 "second Csecond;" InitArray() 메서드가 호출되지 않았습니까? 동시에 Csecond 개체 자체가 이미 생성되었습니다. 따라서 네 번째 줄에서 "Csecond.Printer () ;" 메서드를 호출하면 호출이 초기화되지 않고 크기가 조정되지 않은 배열 Stf_ZZ_Val[]로 이동합니다.
테스트 중에 시작 날짜(MT4에서와 같이)의 사용 가능한 기록 막대 1000개 제한이 제거되었는지 알려주실 수 있습니까?
무슨 말인지 설명해?
상위 5개 항목에는 테스트 시작 시점부터 전년도 데이터가 로드됩니다. 즉, 2012.02.01부터 테스트하는 경우 데이터는 2011.01.01부터 로드됩니다.
예외는 일, 주 및 월에 테스트하는 것입니다. 거기에서 데이터 시작 계산은 테스트 시작 전에 100개의 막대가 있어야 할 필요성에서 수행됩니다.
시작 시, 예. 2011.01.01부터 최소 3000개의 막대가 있는 일일 기록이 필요합니다. 저것들. 테스트에 필요한 것보다 의도적으로 더 긴 기간을 설정하고 프로그래밍 방식으로 "시작점"을 추적해야 합니다. 테스트할 때 전체(또는 요청 시) 기록을 제공하는 데 어려움은 무엇입니까?
어려움이 없습니다. 대부분의 사용자가 이해할 수 없고 많은 경우에 잘못 사용되는 추가 확인란을 테스트 설정 에 도입하고 싶지 않았습니다.
더 긴 기간을 설정하는 것은 정상적인 결정입니다.
또 다른 솔루션이 있습니다 - 월 단위로 테스트를 주문하고 일일 지표 및 가격 데이터를 사용합니다(즉, PERIOD_CURRENT 대신 PERIOD_D1을 명시적으로 설정).
또한 테스트 중이 아니라 실제 자동 거래에서 기록의 가용성에 대한 질문이 발생합니다. 이 경우 어떻게 해야 합니까? 테스터는 바보가 될 수 있습니다 ...
설명 감사합니다!
추구: 인터넷을 통해 원격 에이전트로 테스트 중입니다. 일일 시가 로 테스트하는 경우 상담원에게 전체 1분 기록이 표시되는 이유는 무엇입니까? 테스트 시작 전 준비 시간은 예를 들어 1시간 정도입니다. 10-100 메가 비트 파이프가있는 사람들에게 좋으며 여기에 비참한 메가 비트에 앉아 있습니다 ...