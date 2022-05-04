오류, 버그, 질문 - 페이지 316

새 코멘트
 

글쎄, 내 서버만 버그가 있고, 기본적으로

이 사이트에서 MT5로!

 

기적 - 이러한 구성은 컴파일 오류를 일으키지 않습니다. 빌드 404:

int             low_friq_Array[ ]
int             high_friq_Array[ ]
int             total_friq_Array[ ]
int             delta = 5 ;

닫기가 없습니다.

코드의 다른 것과 관련이 있을 수 있습니다. 확인하지 않았습니다. 하지만 여전히 배열을 추가할 수 있으며 오류는 없습니다. 이러한 변수는 전역으로 설명됩니다.

 

404 빌드가 실패한 것 같습니다.

모든 것이 손실됩니다(((

[삭제]  
yu-sha :

404 빌드가 실패한 것 같습니다.

모든 것이 손실됩니다(((

(이유 내에서) 최신 작업 빌드를 결정하고 롤백을 요청합시다....
 
Dima_S :

기적 - 이러한 구성은 컴파일 오류를 일으키지 않습니다. 빌드 404:

닫기가 없습니다.

코드의 다른 것과 관련이 있을 수 있습니다. 확인하지 않았습니다. 하지만 여전히 배열을 추가할 수 있으며 오류는 없습니다. 이러한 변수는 전역으로 설명됩니다.

메시지를 보내주셔서 감사합니다. 살펴보겠습니다.
 
Interesting :
(합리적인 한계 내에서) 마지막 작업 빌드를 결정하고 롤백하도록 요청합시다....

스스로 롤백할 수 있는 기회를 주기 위해 오래전부터 요청되어 왔습니다.

적어도 서버 측 변경 사항이 포함되지 않은 빌드의 경우

 
yu-sha :

404 빌드가 실패한 것 같습니다.

모든 것이 손실됩니다(((

나에게는 401보다 훨씬 낫습니다. 나에게는 아직 중요한 잼이 보이지 않습니다 ...
 
Voodoo_King :
나에게는 401보다 훨씬 낫습니다. 나 자신에게는 아직 중요한 잼이 보이지 않습니다 ...
저도요.
 

404에서 나는 이것에만 문제가있었습니다.

 #define Label "Label_v16_"

이유는 모르겠지만 원인은 다음과 같습니다.

이 줄을 제거하면 끝입니다! - 실수 없음

그러나 일반적으로 레이블이 있던 모든 곳에서 이 레이블도 삭제해야 했습니다.

 void OnDeinit ( const int reason)
  {
//----
   int total= Bars (Symbol1, 0 );
   for ( int i=total- 1 ; i>= 0 ; i--)
     {
       ObjectDelete ( 0 ,Label+( string )i);
     }
//----
  }
 

모든 것이 나를 위해 일했습니다.

나는 방법을 정말로 이해하지 못했다. 그리고 어제 왜 오해가 있었습니까?

구성 요소를 수동으로 다시 컴파일했지만 영향을 거의 받지 않았을 수 있습니다. 그렇지 않으면 전혀 작동하지 않습니다.

따라서 "모든 것이 손실됩니다((("이 취소됨

1...309310311312313314315316317318319320321322323...3184
새 코멘트