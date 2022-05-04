오류, 버그, 질문 - 페이지 316 1...309310311312313314315316317318319320321322323...3184 새 코멘트 vda 2011.02.24 23:55 #3151 글쎄, 내 서버만 버그가 있고, 기본적으로 이 사이트에서 MT5로! Dmitriy Skub 2011.02.25 01:47 #3152 기적 - 이러한 구성은 컴파일 오류를 일으키지 않습니다. 빌드 404: int low_friq_Array[ ] int high_friq_Array[ ] int total_friq_Array[ ] int delta = 5 ; 닫기가 없습니다. 코드의 다른 것과 관련이 있을 수 있습니다. 확인하지 않았습니다. 하지만 여전히 배열을 추가할 수 있으며 오류는 없습니다. 이러한 변수는 전역으로 설명됩니다. yu-sha 2011.02.25 02:12 #3153 404 빌드가 실패한 것 같습니다. 모든 것이 손실됩니다((( [삭제] 2011.02.25 03:18 #3154 yu-sha : 404 빌드가 실패한 것 같습니다. 모든 것이 손실됩니다((( (이유 내에서) 최신 작업 빌드를 결정하고 롤백을 요청합시다.... Rashid Umarov 2011.02.25 08:25 #3155 Dima_S : 기적 - 이러한 구성은 컴파일 오류를 일으키지 않습니다. 빌드 404: 닫기가 없습니다. 코드의 다른 것과 관련이 있을 수 있습니다. 확인하지 않았습니다. 하지만 여전히 배열을 추가할 수 있으며 오류는 없습니다. 이러한 변수는 전역으로 설명됩니다. 메시지를 보내주셔서 감사합니다. 살펴보겠습니다. yu-sha 2011.02.25 09:50 #3156 Interesting : (합리적인 한계 내에서) 마지막 작업 빌드를 결정하고 롤백하도록 요청합시다.... 스스로 롤백할 수 있는 기회를 주기 위해 오래전부터 요청되어 왔습니다. 적어도 서버 측 변경 사항이 포함되지 않은 빌드의 경우 Voodoo_King 2011.02.25 10:51 #3157 yu-sha : 404 빌드가 실패한 것 같습니다. 모든 것이 손실됩니다((( 나에게는 401보다 훨씬 낫습니다. 나에게는 아직 중요한 잼이 보이지 않습니다 ... Academic 2011.02.25 10:54 #3158 Voodoo_King : 나에게는 401보다 훨씬 낫습니다. 나 자신에게는 아직 중요한 잼이 보이지 않습니다 ... 저도요. vda 2011.02.25 12:47 #3159 404에서 나는 이것에만 문제가있었습니다. #define Label "Label_v16_" 이유는 모르겠지만 원인은 다음과 같습니다. 이 줄을 제거하면 끝입니다! - 실수 없음 그러나 일반적으로 레이블이 있던 모든 곳에서 이 레이블도 삭제해야 했습니다. void OnDeinit ( const int reason) { //---- int total= Bars (Symbol1, 0 ); for ( int i=total- 1 ; i>= 0 ; i--) { ObjectDelete ( 0 ,Label+( string )i); } //---- } yu-sha 2011.02.25 15:47 #3160 모든 것이 나를 위해 일했습니다. 나는 방법을 정말로 이해하지 못했다. 그리고 어제 왜 오해가 있었습니까? 구성 요소를 수동으로 다시 컴파일했지만 영향을 거의 받지 않았을 수 있습니다. 그렇지 않으면 전혀 작동하지 않습니다. 따라서 "모든 것이 손실됩니다((("이 취소됨 1...309310311312313314315316317318319320321322323...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
글쎄, 내 서버만 버그가 있고, 기본적으로
이 사이트에서 MT5로!
기적 - 이러한 구성은 컴파일 오류를 일으키지 않습니다. 빌드 404:
닫기가 없습니다.
코드의 다른 것과 관련이 있을 수 있습니다. 확인하지 않았습니다. 하지만 여전히 배열을 추가할 수 있으며 오류는 없습니다. 이러한 변수는 전역으로 설명됩니다.
404 빌드가 실패한 것 같습니다.
모든 것이 손실됩니다(((
404 빌드가 실패한 것 같습니다.
모든 것이 손실됩니다(((
기적 - 이러한 구성은 컴파일 오류를 일으키지 않습니다. 빌드 404:
닫기가 없습니다.
코드의 다른 것과 관련이 있을 수 있습니다. 확인하지 않았습니다. 하지만 여전히 배열을 추가할 수 있으며 오류는 없습니다. 이러한 변수는 전역으로 설명됩니다.
(합리적인 한계 내에서) 마지막 작업 빌드를 결정하고 롤백하도록 요청합시다....
스스로 롤백할 수 있는 기회를 주기 위해 오래전부터 요청되어 왔습니다.
적어도 서버 측 변경 사항이 포함되지 않은 빌드의 경우
404 빌드가 실패한 것 같습니다.
모든 것이 손실됩니다(((
나에게는 401보다 훨씬 낫습니다. 나 자신에게는 아직 중요한 잼이 보이지 않습니다 ...
404에서 나는 이것에만 문제가있었습니다.
#define Label "Label_v16_"
이유는 모르겠지만 원인은 다음과 같습니다.
이 줄을 제거하면 끝입니다! - 실수 없음
그러나 일반적으로 레이블이 있던 모든 곳에서 이 레이블도 삭제해야 했습니다.
모든 것이 나를 위해 일했습니다.
나는 방법을 정말로 이해하지 못했다. 그리고 어제 왜 오해가 있었습니까?
구성 요소를 수동으로 다시 컴파일했지만 영향을 거의 받지 않았을 수 있습니다. 그렇지 않으면 전혀 작동하지 않습니다.
따라서 "모든 것이 손실됩니다((("이 취소됨