오류, 버그, 질문 - 페이지 48

ddd06 2010.07.15 15:56 #471

Swan :

그것을 보지 못했습니다. 표시기는 항상 종가 를 표시합니다.

모든 것을 올바르게 표시한다는 것을 의미하지만 테스터에서 작동하면 값이 올바르지 않습니다.

처음에는 차트의 표시 값이 테스터의 값과 일치하지 않는다는 사실에 대해 이야기하고 있습니다.

Aleksey Lebedev 2010.07.15 16:03 #472

ddd06 :

차트의 지표 값이 테스터의 값과 일치하지 않습니다.

따라서 일치하지 않아도 됩니다.)

EURUSD의 경우 시가가 인쇄되고 지표 값은 종가 입니다.

GBPUSD의 경우 시간의 일치가 거의 보장되지 않습니다.

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Ценовые константы
www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Ценовые константы - Документация по MQL5

ddd06 2010.07.15 16:14 #473

지표 값이 인쇄되고 지표는 종가를 취합니다 .

테스터에서 불일치가 보장되고 차트에서 일치가 보장되는 이유는 무엇입니까?

Aleksey Lebedev 2010.07.15 16:37 #474

하나.

Swan :

buffer1은 첫 번째 틱+0.26의 순간에 마지막 막대의 EURUSD 종가를 인쇄합니다. 즉, 시가+0.26.

2. 테스터에서 지금까지는 이론적으로 보입니다) 동일한 날짜/시간을 가진 다른 기호의 막대가 동시에 끝나는 것이 보장됩니다. 더 이상은 없어..

Aleksey Lebedev 2010.07.15 16:52 #475

첫 번째 사진 - 2010.07.01 1:20 I2=1.49579에서 인듀서 쇼

두 번째 사진은 1시 48분에 GBPUSD 1.49579의 종가입니다.

Roman 2010.07.15 17:15 #476

for ( double i= 0 ;i< 0.03 ;i+= 0.0025 )
{
double k= 10000 ;
Alert (i*k- MathRound (i*k));
}

숫자가 정확히 얻어지지 않았습니다. 000000000.1 이하는 정확히 0.25가 아닙니다(예: 0.250000000000000001).

Rashid Umarov 2010.07.15 17:26 #477

RomanIgorevi4 :

숫자가 정확히 얻어지지 않았습니다. 000000000.1 이하는 정확히 0.25가 아닙니다(예: 0.250000000000000001).

첫째, 표준 요청 - 코드를 올바르게 삽입하십시오 .

두 번째로, MQL4에서 Double Type의 숫자로 작업 하는 특징 기사와 MQL5 문서의 실제 유형(double, float) 섹션을 읽는 것이 유용할 것입니다.

Особенности работы с числами типа double в MQL4 - Статьи по MQL4
www.mql5.com
Особенности работы с числами типа double в MQL4 - Статьи по MQL4: примеры использования экспертов, тестирования и оптимизации

ddd06 2010.07.15 18:14 #478

Swan :

첫 번째 사진 - 2010.07.01 1:20 I2=1.49579에서 인듀서 쇼

두 번째 사진은 1시 48분에 GBPUSD 1.49579의 종가입니다.

네 맞아요 거기도 동기화가 없어요 (현재 기기에서 값을 확인했는데 다 일치함)

바로 지금 표시기를 다시 실행하고 무슨 일이 일어나는지 볼 것입니다.

그러나 초기 1시간 동안 정지한 상태에 대한 질문은 여전히 열려 있습니다.

감사합니다 스완님!!!

Mykola Demko 2010.07.15 21:10 #479

글쓰기 동문회에 대한 질문, 실수, 버그가 아니라 누가 무엇을 제공할 것인지에 대한 질문 ...

클래스 내부의 포인터 이름을 얻고 싶지만 어떻게 든 고정되지 않습니다.

사실, 요점은 문자열 이름이 그래픽 개체에 자동으로 할당 되기를 원한다는 것입니다.

그리고 그것은 포인터가 여전히 문자열 이름을 등록하도록 하는 것으로 밝혀졌습니다. 일반적으로 그것은 편리하지 않습니다.

클래스 메서드에서 그래프 객체를 설정할 때 포인터에 따라 자동으로 이름을 부여해야 합니까?

아직 어떻게 해야할지 모르겠어, 우리가 세상과 함께 갉아먹을 것 같아.

Документация по MQL5: Графические объекты / ObjectName
www.mql5.com
Графические объекты / ObjectName - Документация по MQL5

Николай 2010.07.15 23:38 #480

mql5 :

서비스 데스크 를 통해 요청을 제출하십시오.

PS는 터미널의 버전과 비트 수를 지정합니다.

그리고 32비트 버전을 어떻게 되돌려야 합니까, 작업이 중지되었습니다)
그것을 보지 못했습니다. 표시기는 항상 종가 를 표시합니다.
모든 것을 올바르게 표시한다는 것을 의미하지만 테스터에서 작동하면 값이 올바르지 않습니다.
처음에는 차트의 표시 값이 테스터의 값과 일치하지 않는다는 사실에 대해 이야기하고 있습니다.
ddd06 :
차트의 지표 값이 테스터의 값과 일치하지 않습니다.
따라서 일치하지 않아도 됩니다.)
EURUSD의 경우 시가가 인쇄되고 지표 값은 종가 입니다.
GBPUSD의 경우 시간의 일치가 거의 보장되지 않습니다.
지표 값이 인쇄되고 지표는 종가를 취합니다 .
테스터에서 불일치가 보장되고 차트에서 일치가 보장되는 이유는 무엇입니까?
Swan :
buffer1은 첫 번째 틱+0.26의 순간에 마지막 막대의 EURUSD 종가를 인쇄합니다. 즉, 시가+0.26.
첫 번째 사진 - 2010.07.01 1:20 I2=1.49579에서 인듀서 쇼
두 번째 사진은 1시 48분에 GBPUSD 1.49579의 종가입니다.
숫자가 정확히 얻어지지 않았습니다. 000000000.1 이하는 정확히 0.25가 아닙니다(예: 0.250000000000000001).
첫째, 표준 요청 - 코드를 올바르게 삽입하십시오 .
두 번째로, MQL4에서 Double Type의 숫자로 작업 하는 특징 기사와 MQL5 문서의 실제 유형(double, float) 섹션을 읽는 것이 유용할 것입니다.
네 맞아요 거기도 동기화가 없어요 (현재 기기에서 값을 확인했는데 다 일치함)
바로 지금 표시기를 다시 실행하고 무슨 일이 일어나는지 볼 것입니다.
그러나 초기 1시간 동안 정지한 상태에 대한 질문은 여전히 열려 있습니다.
감사합니다 스완님!!!
글쓰기 동문회에 대한 질문, 실수, 버그가 아니라 누가 무엇을 제공할 것인지에 대한 질문 ...
클래스 내부의 포인터 이름을 얻고 싶지만 어떻게 든 고정되지 않습니다.
사실, 요점은 문자열 이름이 그래픽 개체에 자동으로 할당 되기를 원한다는 것입니다.
그리고 그것은 포인터가 여전히 문자열 이름을 등록하도록 하는 것으로 밝혀졌습니다. 일반적으로 그것은 편리하지 않습니다.
클래스 메서드에서 그래프 객체를 설정할 때 포인터에 따라 자동으로 이름을 부여해야 합니까?
아직 어떻게 해야할지 모르겠어, 우리가 세상과 함께 갉아먹을 것 같아.
서비스 데스크 를 통해 요청을 제출하십시오.
PS는 터미널의 버전과 비트 수를 지정합니다.
그리고 32비트 버전을 어떻게 되돌려야 합니까, 작업이 중지되었습니다)