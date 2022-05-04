오류, 버그, 질문 - 페이지 52 1...454647484950515253545556575859...3184 새 코멘트 Prival 2010.07.16 21:54 #511 하지만 MT4에서는 그렇지 않았습니다. 감사합니다. 그냥 내려놓았다 Anatoliy Ivanov 2010.07.17 00:13 #512 Expert Advisors를 테스트할 때: Exp_TEMA.mq5, "Creating Expert Advisor that trades on different instrument" , Told[] Tnew[1] 표현식은 다음 값을 얻습니다. Told[] 표현식을 평가할 수 없습니다. Tnew[1] 잘못된 배열 범위입니다. 및 My_First_EA.mq5, "초보자를 위한 MQL5 Expert Advisors 작성에 대한 단계별 가이드" 기사, 표현식 New_Time[1] 값을 가져옵니다: 잘못된 배열 범위 표현식의 값을 평가할 수 없으며 유효하지 않은 배열 범위는 무엇을 의미하며 Expert Advisors의 결과에 어떤 영향을 줍니까? Renat Fatkhullin 2010.07.17 11:50 #513 Told - 크기가 없는 빈 배열 Tnew[1] - 배열을 넘어 배열은 Tnew[1]로 설명되므로 인덱스가 0부터 시작하므로 해당 요소는 Tnew[0]으로만 액세스할 수 있습니다. [삭제] 2010.07.17 12:15 #514 Renat : Told - 크기가 없는 빈 배열 Tnew[1] - 배열을 넘어 배열이 Tnew[1]로 설명되므로 인덱스가 0에서 시작하기 때문에 해당 요소는 Tnew[0]으로만 액세스할 수 있습니다. 나는 이미 포럼의 다른 스레드에서 Tnew에 대해 이야기했으며 분명히 개발자의 의견이 필요했습니다. :) Andrey Kornishkin 2010.07.17 12:23 #515 조건별로 하나의 거래만 여는 방법을 알려주세요. 내 코드를 사용하여 터미널은 이 조건에 대해 여러 거래를 시작하지만 하나만 필요합니다. if (Buy_Signal) { mrequest.price = NormalizeDouble (latest_price.ask, _Digits ); // последняя цена ask mrequest.sl = NormalizeDouble (latest_price.ask - STP* _Point , _Digits ); // Stop Loss mrequest.tp = NormalizeDouble (latest_price.ask + TKP* _Point , _Digits ); // Take Profit mrequest.type = ORDER_TYPE_BUY ; // ордер на покупку //--- отсылаем ордер OrderSend (mrequest,mresult); } if (Sell_Signal) { mrequest.price = NormalizeDouble (latest_price.bid, _Digits ); // последняя цена Bid mrequest.sl = NormalizeDouble (latest_price.bid + STP* _Point , _Digits ); // Stop Loss mrequest.tp = NormalizeDouble (latest_price.bid - TKP* _Point , _Digits ); // Take Profit mrequest.type= ORDER_TYPE_SELL ; // ордер на продажу //--- отсылаем ордер OrderSend (mrequest,mresult); } 결과는 다음 그림입니다. 이러한 조건으로 거래가 이루어졌는지 확인하는 방법은 무엇입니까? 작동하지 않습니다. // в этом цикле поочередно перебираем все открытые позиции for (i= 0 ;i< PositionsTotal ();i++) { // выбираем позиции только по "нашему" инструменту if ( Symbol ()== PositionGetSymbol (i)) ... } [삭제] 2010.07.17 12:43 #516 AM2 : 조건별로 하나의 거래만 여는 방법을 알려주세요. 내 코드를 사용하여 터미널은 이 조건에 대해 여러 거래를 시작하지만 하나만 필요합니다. 결과는 다음 그림입니다. 이러한 조건으로 거래가 이루어졌는지 확인하는 방법은 무엇입니까? 작동하지 않습니다. 그리고 PositionSelect 와 같은 멋진 작은 것이 있는 경우 검색을 주기로 정렬하려면 어떻게 해야 합니까? 관심 있는 악기의 위치만 체크하고, true가 반환되면 조용히 코냑을 마시고 시가를 피울 수 있습니다... :) 추신 그러나 내가 이해하는 바와 같이 PositionSelect 가 없는 PositionGetString 은 작동하지 않아야 합니다. 모든 열린 자세의 기호를 알 필요는 없겠죠? Andrey Kornishkin 2010.07.17 19:08 #517 Interesting : 그리고 PositionSelect 와 같은 멋진 작은 것이 있는 경우 검색을 주기로 정렬하려면 어떻게 해야 합니까? 관심 있는 악기의 위치만 체크하고, true가 반환되면 조용히 코냑을 마시고 시가를 피울 수 있습니다... :) 추신 그러나 내가 이해하는 바와 같이 PositionSelect 가 없는 PositionGetString 은 작동하지 않아야 합니다. 모든 열린 자세의 기호를 알 필요는 없겠죠? 이 코드는 오픈 포지션의 존재를 고려합니다: if (Buy_Signal && PositionSelect ( Symbol ())==false) { mrequest.type = ORDER_TYPE_BUY ; // ордер на покупку mrequest.price = NormalizeDouble (latest_price.ask, _Digits ); // последняя цена ask mrequest.sl = NormalizeDouble (latest_price.ask - STP* _Point , _Digits ); // Stop Loss mrequest.tp = NormalizeDouble (latest_price.ask + TKP* _Point , _Digits ); // Take Profit OrderSend (mrequest,mresult); // отсылаем ордер } 그러나 Buy_Signal 조건이 충족되는 한 계속해서 포지션을 엽니다. Sell_Signal 조건이 발생하기 전에 Buy_Signal 포지션 개설을 중단해야 합니다. 다음과 같이 구현하려고 합니다. Buy_Signal = true; Sell_Signal = true; if (Buy_Signal && PositionSelect ( Symbol ())==false) { mrequest.type = ORDER_TYPE_BUY ; // ордер на покупку mrequest.price = NormalizeDouble (latest_price.ask, _Digits ); // последняя цена ask mrequest.sl = NormalizeDouble (latest_price.ask - STP* _Point , _Digits ); // Stop Loss mrequest.tp = NormalizeDouble (latest_price.ask + TKP* _Point , _Digits ); // Take Profit OrderSend (mrequest,mresult); // отсылаем ордер Buy_Signal = false; Sell_Signal = true; } if (Sell_Signal && PositionSelect ( Symbol ())==false) { mrequest.type= ORDER_TYPE_SELL ; // ордер на продажу mrequest.price = NormalizeDouble (latest_price.bid, _Digits ); // последняя цена Bid mrequest.sl = NormalizeDouble (latest_price.bid + STP* _Point , _Digits ); // Stop Loss mrequest.tp = NormalizeDouble (latest_price.bid - TKP* _Point , _Digits ); // Take Profit OrderSend (mrequest,mresult); // отсылаем ордер Buy_Signal = true; Sell_Signal = false; } 가지 않는다. [삭제] 2010.07.17 20:51 #518 AM2 : 이 코드는 오픈 포지션의 존재를 고려합니다: 그러나 Buy_Signal 조건이 충족되는 한 계속해서 포지션을 엽니다. Sell_Signal 조건이 발생하기 전에 Buy_Signal 포지션 개설을 중단해야 합니다. 다음과 같이 구현하려고 합니다. 가지 않는다. 왜 정확히 이 코드를 사용합니까? 크게 늘여도 내가 소개한 것과 닮지 않았습니다(일반적으로 모든 것이 맞는지 의심스럽습니다) if (Buy_Signal && PositionSelect ( Symbol ())==false) { mrequest.type = ORDER_TYPE_BUY ; // ордер на покупку mrequest.price = NormalizeDouble (latest_price.ask, _Digits ); // последняя цена ask mrequest.sl = NormalizeDouble (latest_price.ask - STP* _Point , _Digits ); // Stop Loss mrequest.tp = NormalizeDouble (latest_price.ask + TKP* _Point , _Digits ); // Take Profit OrderSend (mrequest,mresult); // отсылаем ордер } 그리고 다음과 같이 입력해야 했습니다. Ask = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ); SL = NormalizeDouble (Ask - 500 * _Point , _Digits ); // Stop Loss TP = NormalizeDouble (Ask + 1500 * _Point , _Digits ); // Take Profit if (Buy_Signal) //Получен сигнал на market buy { if (! PositionSelect ( _Symbol )) //Позиции по данному символу отсутствуют { mrequest.action = TRADE_ACTION_DEAL ; //Установка рыночного ордера (позиция) mrequest.type = ORDER_TYPE_BUY ; //Ордер на покупку mrequest.magic = 18072010 ; //ORDER_MAGIC mrequest.symbol = _Symbol ; //Инструмент mrequest.volume = 0.1 ; //Объем в 0.1 лот mrequest.price = Ask; //Цена открытия mrequest.sl = SL; //Stop Loss mrequest.tp = TP; //Take Profit mrequest.deviation = 5 ; //Отклонение в 5 пунктов OrderSend (mrequest,mresult); //Отсылаем ордер } } 최악의 경우 모든 것이 블록으로 정리될 수 있습니다. if ((Buy_Signal)&&(! PositionSelect ( _Symbol ))) //Получен сигнал market buy { ........................................... } Andrey Kornishkin 2010.07.18 11:07 #519 Interesting : 왜 정확히 이 코드를 사용합니까? 크게 늘여도 내가 소개한 것과 닮지 않았습니다(일반적으로 모든 것이 맞는지 의심스럽습니다) 그리고 다음과 같이 입력해야 했습니다. 최악의 경우 모든 것이 블록으로 정리될 수 있습니다. if ((Buy_Signal)&&(! PositionSelect ( _Symbol ))) //Получен сигнал market buy { ........................................... } 이 코드 이상은 닫힐 때까지 위치 를 열지 않지만 조건이 충족되면 다음 막대에서 닫은 후 다시 열립니다. 나는 이것을 다음과 같이 구현했다. bool BuyOne = true, SellOne = true; // только один ордер. глобальные переменные if (Buy_Signal && // покупаем если есть сигнал на покупку PositionSelect ( Symbol ())==false && // ордер закрыт BuyOne) // при условии на покупку ставим только один ордер { mrequest.type = ORDER_TYPE_BUY ; // ордер на покупку mrequest.price = NormalizeDouble (latest_price.ask, _Digits ); // последняя цена ask mrequest.sl = NormalizeDouble (latest_price.ask - STP* _Point , _Digits ); // Stop Loss mrequest.tp = NormalizeDouble (latest_price.ask + TKP* _Point , _Digits ); // Take Profit OrderSend (mrequest,mresult); // отсылаем ордер BuyOne = false; // на покупку только один ордер SellOne = true; // меняем флаг одного ордера на продажу } 고맙습니다! 그는 모든 소원을 고려했습니다. 이제 모든 것이 작동합니다. 고문이 게시를 위해 게시했습니다. 코드를 변경할 수도 있습니다. 유혹에는 제한이 없습니다))) Ruslan Khasanov 2010.07.18 14:09 #520 설명서에서 MqlTradeCheckResult 검사 결과 구조에 대한 응답 코드(Retcode)에 대한 설명을 찾지 못했습니다. 그들은 할 것인가? 