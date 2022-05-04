오류, 버그, 질문 - 페이지 47 1...404142434445464748495051525354...3184 새 코멘트 ddd06 2010.07.15 09:21 #461 내가 알기로는 테스터의 동기화에 문제가 있습니다. 터키는 종가 를 표시합니다 EURUSD GBPUSD Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Ценовые константы www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Ценовые константы - Документация по MQL5 Николай 2010.07.15 10:48 #462 ddd06 : 내가 알기로는 테스터의 동기화에 문제가 있습니다. 터키는 종가 를 표시합니다 EURUSD GBPUSD 알아봅시다. 저도 비슷한 상황인데 이미 마음을 바꿔서 다 해봤습니다. 응용 프로그램은 아직 열려 있습니다 ddd06 2010.07.15 10:49 #463 4번 신청 마감) Aleksey Lebedev 2010.07.15 12:02 #464 ddd06 : 오랫동안 저는 존경받는 MetaQuotes와 이야기를 나누었고 그들에게 결함이 있다는 것을 증명했고 그들은 결함이 없다고 말했습니다. 그러나 나는 내 자신을 유지했고 그들은 나에게 커뮤니티에 물어보라고 조언했습니다. 빌드 292. buffer1은 첫 번째 틱+0.26의 순간에 마지막 막대의 EURUSD 종가를 인쇄합니다. 즉, 시가+0.26. boof2 - 시작 시 GBPUSD 막대의 동일한 종가, 테스트 전 마지막 막대. 다음은 이전 막대의 종가입니다. imho 약간의 비뚤어진 부분에도 불구하고 테스트할 때 사용된 모든 기호가 로드될 때까지 기다릴 필요가 없다는 것이 분명합니다. 테스트 영역의 GBPUSD 데이터는 즉시 사용할 수 없으며 처음에는 테스트 전 이력 기간만 사용할 수 있습니다. Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Ценовые константы www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Ценовые константы - Документация по MQL5 ddd06 2010.07.15 12:36 #465 Swan : 빌드 292. buffer1은 첫 번째 틱+0.26의 순간에 마지막 막대의 EURUSD 종가를 인쇄합니다. 즉, 시가+0.26. boof2 - 시작 시 GBPUSD 막대의 동일한 종가, 테스트 전 마지막 막대. 다음은 이전 막대의 종가입니다. 1 예, 그러나 지표와 비교하고 그와 고문 모두 +0.26 2 지금 확인해보니 전봉 종가와 안맞아요 (1차 수렴, 2차 수렴 안됨) 그래서 그들은 그것이 수렴한다는 것을 나에게 완고하게 증명했지만 나는 NO라고 말합니다. 그리고 곡률은 어디에?! ddd06 2010.07.15 14:01 #466 글쎄, 내가 틀렸어, 나는 스크린 샷을 찍기 시작했고 두 버퍼가 일치하지 않는다는 것을 알게되었습니다. 첫 번째 버퍼는 때로는 두 번째 버퍼가 완전히 일치하지 않습니다. 기존에는 항상 겹치는 부분에 부딪히거나 새 빌드로 상황이 악화되는 경우가 많았습니다. x572intraday 2010.07.15 15:03 #467 박사님, 무시당하고 있습니다! Aleksey Lebedev 2010.07.15 15:21 #468 ddd06 : 글쎄, 내가 틀렸어, 나는 스크린 샷을 찍기 시작했고 두 버퍼가 일치하지 않는다는 것을 알게되었습니다. 첫 번째 버퍼는 때로는 두 번째 버퍼가 완전히 일치하지 않습니다. 기존에는 항상 겹치는 부분에 부딪히거나 새 빌드로 상황이 악화되는 경우가 많았습니다. 시간 2010.07.01 01:20 buf1-1.48213 buf2-1.49462 프린티코: buff1-candle 시가(01:20) EURUSD+0.26, buff2-candle 종가 (01:19) GBPUSD. 당연히 지표와 일치해서는 안됩니다. 그리고 표시기에는 시간 동기화가 없습니다. 막대 하나가 기록에 누락된 경우 01:20의 GBPUSD 지표 판독값은 01:20의 종가와 동일하지 않습니다. 이것은 곡률에 관한 것입니다. 그러나 GBPUSD의 데이터는 테스트 초기부터 나타나지 않습니다. Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Ценовые константы www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Ценовые константы - Документация по MQL5 ddd06 2010.07.15 15:28 #469 Swan : 그리고 표시기에는 시간 동기화가 없습니다. 막대 하나가 기록에 누락된 경우 01:20의 GBPUSD 지표 판독값은 01:20 의 종가와 동일하지 않습니다. 그러나 메타 따옴표가 동기화를 처리하기로 약속했기 때문에 실제로 확인이 필요합니까? 거기에 모두 동일하게 총 수량의 일치에 대한 확인이 있습니다. 그렇다면 왜 지표를 차트에 올리면 값이 다르고 시가와 일치하는 것일까? Aleksey Lebedev 2010.07.15 15:47 #470 ddd06 : 그러나 메타 따옴표가 동기화를 처리하기로 약속했기 때문에 실제로 확인이 필요합니까? 거기에 모두 동일하게 총 수량의 일치에 대한 확인이 있습니다. 따옴표 안에 작은 막대가 없는 경우는 매우 자주 발생하며 여기서 MetaQuotes는 거의 약속하지 않습니다. 막대의 수는 도움이 되지 않습니다. 테스트 중 동기화가 있지만 테스트 시작부터 동기화되지는 않습니다. 그렇다면 왜 지표를 차트에 올리면 값이 다르고 시가와 일치하는 것일까? 그것을 보지 못했습니다. 표시기는 항상 종가를 표시합니다. Документация по MQL5: Доступ к таймсериям и индикаторам / Bars www.mql5.com Доступ к таймсериям и индикаторам / Bars - Документация по MQL5 1...404142434445464748495051525354...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
내가 알기로는 테스터의 동기화에 문제가 있습니다.
터키는 종가 를 표시합니다 EURUSD GBPUSD
내가 알기로는 테스터의 동기화에 문제가 있습니다.
터키는 종가 를 표시합니다 EURUSD GBPUSD
4번 신청 마감)
오랫동안 저는 존경받는 MetaQuotes와 이야기를 나누었고 그들에게 결함이 있다는 것을 증명했고 그들은 결함이 없다고 말했습니다.
그러나 나는 내 자신을 유지했고 그들은 나에게 커뮤니티에 물어보라고 조언했습니다.
빌드 292.
buffer1은 첫 번째 틱+0.26의 순간에 마지막 막대의 EURUSD 종가를 인쇄합니다. 즉, 시가+0.26.
boof2 - 시작 시 GBPUSD 막대의 동일한 종가, 테스트 전 마지막 막대. 다음은 이전 막대의 종가입니다.
imho 약간의 비뚤어진 부분에도 불구하고 테스트할 때 사용된 모든 기호가 로드될 때까지 기다릴 필요가 없다는 것이 분명합니다. 테스트 영역의 GBPUSD 데이터는 즉시 사용할 수 없으며 처음에는 테스트 전 이력 기간만 사용할 수 있습니다.
빌드 292.
buffer1은 첫 번째 틱+0.26의 순간에 마지막 막대의 EURUSD 종가를 인쇄합니다. 즉, 시가+0.26.
boof2 - 시작 시 GBPUSD 막대의 동일한 종가, 테스트 전 마지막 막대. 다음은 이전 막대의 종가입니다.
1 예, 그러나 지표와 비교하고 그와 고문 모두 +0.26
2 지금 확인해보니 전봉 종가와 안맞아요 (1차 수렴, 2차 수렴 안됨)
그래서 그들은 그것이 수렴한다는 것을 나에게 완고하게 증명했지만 나는 NO라고 말합니다.
그리고 곡률은 어디에?!
글쎄, 내가 틀렸어, 나는 스크린 샷을 찍기 시작했고 두 버퍼가 일치하지 않는다는 것을 알게되었습니다. 첫 번째 버퍼는 때로는 두 번째 버퍼가 완전히 일치하지 않습니다.
기존에는 항상 겹치는 부분에 부딪히거나 새 빌드로 상황이 악화되는 경우가 많았습니다.
글쎄, 내가 틀렸어, 나는 스크린 샷을 찍기 시작했고 두 버퍼가 일치하지 않는다는 것을 알게되었습니다. 첫 번째 버퍼는 때로는 두 번째 버퍼가 완전히 일치하지 않습니다.
기존에는 항상 겹치는 부분에 부딪히거나 새 빌드로 상황이 악화되는 경우가 많았습니다.
시간 2010.07.01 01:20 buf1-1.48213 buf2-1.49462
프린티코: buff1-candle 시가(01:20) EURUSD+0.26, buff2-candle 종가 (01:19) GBPUSD.
당연히 지표와 일치해서는 안됩니다. 그리고 표시기에는 시간 동기화가 없습니다. 막대 하나가 기록에 누락된 경우 01:20의 GBPUSD 지표 판독값은 01:20의 종가와 동일하지 않습니다. 이것은 곡률에 관한 것입니다.
그러나 GBPUSD의 데이터는 테스트 초기부터 나타나지 않습니다.
그리고 표시기에는 시간 동기화가 없습니다. 막대 하나가 기록에 누락된 경우 01:20의 GBPUSD 지표 판독값은 01:20 의 종가와 동일하지 않습니다.
그러나 메타 따옴표가 동기화를 처리하기로 약속했기 때문에 실제로 확인이 필요합니까? 거기에 모두 동일하게 총 수량의 일치에 대한 확인이 있습니다.
그렇다면 왜 지표를 차트에 올리면 값이 다르고 시가와 일치하는 것일까?
그러나 메타 따옴표가 동기화를 처리하기로 약속했기 때문에 실제로 확인이 필요합니까? 거기에 모두 동일하게 총 수량의 일치에 대한 확인이 있습니다.
따옴표 안에 작은 막대가 없는 경우는 매우 자주 발생하며 여기서 MetaQuotes는 거의 약속하지 않습니다. 막대의 수는 도움이 되지 않습니다.
테스트 중 동기화가 있지만 테스트 시작부터 동기화되지는 않습니다.
그렇다면 왜 지표를 차트에 올리면 값이 다르고 시가와 일치하는 것일까?