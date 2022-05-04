오류, 버그, 질문 - 페이지 477 1...470471472473474475476477478479480481482483484...3184 새 코멘트 Alexander Puzikov 2011.08.01 14:43 #4761 stringo : 귀하의 경우 동적 배열 을 사용해야합니다 고맙습니다! 모든 것이 작동합니다 Andrey Vasiliev 2011.08.01 21:31 #4762 어렵지 않다면 테스터의 오류를 수정하십시오. 전문가들은 티크를 가공할 때 장님이 됩니다. 틱 처리 중에는 기호에 대한 정보를 업데이트할 수 없습니다. 정상적인 거래에서는 이런 일이 발생하지 않으며 모든 데이터가 업데이트됩니다. https://www.mql5.com/ru/forum/4270/page2#comment_87059 이 수정 사항이 없으면 거래 작업 오류의 올바른 처리가 불가능합니다. RefreshRates() внутри OnTick() www.mql5.com Если это невозможно, то как проще всего реализовать обработку ошибок торговых операций с проверкой котировок на обновление? Andrei 2011.08.01 22:07 #4763 최적화 중에 모든 거래가 플러스인 경우 보고서의 xml 파일이 곡선으로 판명됩니다. ... 고쳐주세요. vyv 2011.08.02 10:43 #4764 내가 뭔가를 이해하지 못하거나 FileClear() 함수를 만드는 것을 잊었거나 이제 내가 이해한 대로 파일을 지우려면 1을 닫고 2를 삭제하고 3을 열어야 합니다. - 매우 불편합니다. Slava 2011.08.02 11:36 #4765 vyv : 내가 뭔가를 이해하지 못하거나 FileClear() 함수를 만드는 것을 잊었거나 이제 내가 이해한 대로 파일을 지우려면 1을 닫고 2를 삭제하고 3을 열어야 합니다. - 매우 불편합니다. 파일을 정리하는 이유는 무엇입니까? 파일 포인터를 0으로 이동하고 쓰기를 시작합니다. vyv 2011.08.02 12:07 #4766 stringo : 파일을 정리하는 이유는 무엇입니까? 파일 포인터를 0으로 이동하고 쓰기를 시작합니다. 파일에 5줄이 있는 경우. 나는 그들 대신에 3을 쓰고 싶습니다. 나는 포인터를 파일의 시작 부분으로 옮기고 3을 쓰십시오 .... 그리고 그 뒤에 2가 더 있습니다 ... 그리고 파일에는 3 대신 5 줄이 있습니다 - a 방패 ... Rashid Umarov 2011.08.02 12:13 #4767 vyv : 파일에 5줄이 있는 경우. 나는 그들 대신에 3을 쓰고 싶습니다. 나는 포인터를 파일의 시작 부분으로 옮기고 3을 쓰십시오 .... 그리고 그 뒤에 2가 더 있습니다 ... 그리고 파일에는 3 대신 5 줄이 있습니다 - a 방패 ... FILE_WRITE 쓰기 전용 플래그로 파일을 열고 원하는 대로 작성하십시오. 그 이전의 모든 것이 삭제됩니다. 읽기 및 쓰기 플래그를 지정할 때 몇 가지 특징이 있습니다. FILE_READ가 지정되면 기존 파일을 열려고 시도합니다. 파일이 존재하지 않으면 파일을 열 수 없으며 새 파일이 생성되지 않습니다. FILE_READ|FILE_WRITE인 경우 동일한 이름의 파일이 없으면 새 파일이 생성됩니다. FILE_WRITE인 경우 - 파일이 0 크기로 다시 생성됩니다. Slava 2011.08.02 12:29 #4768 FileChangeSize 기능이 필요한 것 같습니다. TheXpert 2011.08.02 12:31 #4769 WinAPI에는 SetEndOfFile 기능이 있습니다. Vladimir Gomonov 2011.08.02 13:02 #4770 stringo : FileChangeSize 기능이 필요한 것 같습니다 그리고 그들은 또한 파일/폴더의 이름을 바꾸는 기능을 잊었습니다. // 글쎄요, 동의합니다. FileMove(...)를 사용하여 이름을 바꿀 수 있지만 폴더에 대한 아날로그도 필요합니다. :) 1...470471472473474475476477478479480481482483484...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
귀하의 경우 동적 배열 을 사용해야합니다
고맙습니다! 모든 것이 작동합니다
어렵지 않다면 테스터의 오류를 수정하십시오.
전문가들은 티크를 가공할 때 장님이 됩니다. 틱 처리 중에는 기호에 대한 정보를 업데이트할 수 없습니다.
정상적인 거래에서는 이런 일이 발생하지 않으며 모든 데이터가 업데이트됩니다.
https://www.mql5.com/ru/forum/4270/page2#comment_87059
이 수정 사항이 없으면 거래 작업 오류의 올바른 처리가 불가능합니다.
최적화 중에 모든 거래가 플러스인 경우 보고서의 xml 파일이 곡선으로 판명됩니다.
... 고쳐주세요.
내가 뭔가를 이해하지 못하거나 FileClear() 함수를 만드는 것을 잊었거나
이제 내가 이해한 대로 파일을 지우려면 1을 닫고 2를 삭제하고 3을 열어야 합니다. - 매우 불편합니다.
파일을 정리하는 이유는 무엇입니까? 파일 포인터를 0으로 이동하고 쓰기를 시작합니다.
파일에 5줄이 있는 경우. 나는 그들 대신에 3을 쓰고 싶습니다. 나는 포인터를 파일의 시작 부분으로 옮기고 3을 쓰십시오 .... 그리고 그 뒤에 2가 더 있습니다 ... 그리고 파일에는 3 대신 5 줄이 있습니다 - a 방패 ...
FILE_WRITE 쓰기 전용 플래그로 파일을 열고 원하는 대로 작성하십시오. 그 이전의 모든 것이 삭제됩니다.
읽기 및 쓰기 플래그를 지정할 때 몇 가지 특징이 있습니다.
FileChangeSize 기능이 필요한 것 같습니다.
그리고 그들은 또한 파일/폴더의 이름을 바꾸는 기능을 잊었습니다.
// 글쎄요, 동의합니다. FileMove(...)를 사용하여 이름을 바꿀 수 있지만 폴더에 대한 아날로그도 필요합니다. :)