오류, 버그, 질문 - 페이지 456

Mykola Demko 2011.07.11 22:10 #4551

_____Life_Line 2011.07.11 22:23 #4552

감사합니다. 모든 것이 해결되었습니다. 필요한 모든 열거를 스위치에 넣습니다. 오류는 쌍에 대해 올바른 유형 문자열을 선택하고 기간에 대해 ENUM_TIMEFRAMES를 선택하는 데 있었습니다. 그러면 이러한 연속적인 숫자 간격이 사이클을 통해 안전하게 구동될 수 있습니다.

Alexander Puzikov 2011.07.12 15:52 #4553

Vladimir Gomonov 2011.07.12 16:11 #4554

Mykola Demko 2011.07.12 16:18 #4555

"글쎄, 그들의 발은 이탈리아에서 어디에서 왔는지, 나는지도에서 그들의 이탈리아를 보았고 부츠와 함께 부츠"(c) 거의 기갑) : o)

Alexander Puzikov 2011.07.12 16:36 #4556

Alexander Puzikov 2011.07.12 17:18 #4557

여분의 선이 포즈를 빨리 닫는 데 방해가되지 않도록 모든 것을 수행했으며, 간격은 적지만 컴퓨터의 속도가 느려서 생기는 현상이 점점 더 많아지고 있습니다. RAM은 충분하지만 프로세서가 안구에?

[삭제] 2011.07.12 17:18 #4558

Vladimir Gomonov 2011.07.12 18:28 #4559

Alexander Puzikov 2011.07.12 19:03 #4560
작업에 따라 다양한 방식으로 구현할 수 있습니다.
MQL5 도움말 섹션 " 차트 기간 ", " 기기 정보 "를 보고 ChartSetSymbolPeriod() 함수에 주의하십시오.
ZY 구현을 위해 TF 및 기호 목록을 등록하거나 시장 환경에서 가져와야 할 가능성이 큽니다.
안녕하세요 여러분, 열린 위치 를 닫을 때 매우 불쾌한 뉘앙스가 나타났습니다.
예를 들어, 우리는 +150$의 이익을 얻고 모든 것을 닫습니다. 하지만 차트에서 다음 그림을 보았습니다.
코드에서 이익의 다른 기호에 대한 모든 포즈를 닫기 전에 약간의 추가를 하기로 결정했습니다. 다음과 같습니다.
저것들. 모든 쌍의 이익이 매개변수에 지정된 것보다 크고 자본이 잔액보다 크면 닫습니다.
그러나 이러한 변경 후에도 상황은 변경되지 않았으며 이제 그러한 뉘앙스는 다른 위치에서만 동일합니다.
나는 이것에 대한 유일한 설명이 있습니다. 그들은 기술을 계산했습니다. +에 지정된 것보다 많은 것으로 판명 된 이익
그들이 문을 닫기 시작했을 때 가격은 이미 변경되었습니다. 몇 틱
테스터가 통과했고 모든 것이 닫힐 때까지 이미 빨간색 상태입니다(2쌍의 도구
EURUSD .. GBPUSD)
그래서 ??
아니요, 후행( 각 틱 아래에 있음)만 이제 다음 코드를 시도했습니다.
PP - 매개변수의 이익, 여전히 동일한 격차, 몇 틱 및 우리는 모두 적자 또는 그 이상...?
2쌍(EURUSD .. GBPUSD)에 대한 차익거래로 개설하고 원하는 총 수익에 도달하면
우리는 닫습니다.
여분의 선이 포즈를 빨리 닫는 데 방해가되지 않도록 모든 것을 수행했으며,
간격은 적지만 컴퓨터의 속도가 느려서 생기는 현상이 점점 더 많아지고 있습니다.
RAM은 충분하지만 프로세서가 안구에?
SYMBOL_TRADE_MODE 상태의 해석에 대해 알려주세요.
SYMBOL_TRADE_MODE_CLOSEONLY 모드 에서 스톱 레벨을 변경하는 주문을 보낼 수 있습니까?
제공된 코드로는 충분하지 않습니다. 오류는 외부에 있습니다.
이후 (
) 이 사이트에서 가져온 이 코드로 포즈를 즉시 닫습니다.
2 쌍의 통화에 대해. 우리는 문제가 무엇인지 계속 생각할 것이지만 사실은 내부가 다른 다른 컴퓨터에서 결과가 다르며 닫을 때 이러한 슬립이 거의 없다는 것입니다.