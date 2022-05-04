오류, 버그, 질문 - 페이지 384

MT5 빌드 441의 버그:

Expert Advisor를 디버깅할 때 디버깅하기 전에 열려 있는 도구 창이 없으면 Expert Advisor를 닫은 후 "시장 감시", "내비게이터" 창의 위치가 변경됩니다. 초기 위치의. 또한 이 경우 도구 모음은 초기 위치에 관계없이 위에서 아래로 정렬됩니다.

MT5

어느 것이 편리하지 않습니다. 그런 다음 모든 것을 수동으로 반환해야 합니다.

예, 그리고 이 질문: EA 디버그 모드에서 전략 테스터의 인용문을 사용할 수 있습니까? 가능하다면 어떻게?

고맙습니다!

 
1. 초기 빌드부터 모든 MT4/5 빌드의 버그입니다.

2. 컴파일하는 동안 터미널에서 F4로 빠르게 전환할 때 버그가 자주 나타납니다.

3. 작업 표시줄에서 터미널을 열 때 버그가 덜 자주 나타납니다.

로딩 시 윈도우 설정 파일(?)이 어떻게든 막혀서 터미널이 기본 패널 레이아웃 설정을 해준다는 인상입니다.

개발자들이 이 문제를 해결해 준다면 저도 기쁠 것입니다.

 

안녕하세요!

OnChartEvent() 이벤트 목록에 차트 스크롤 이벤트가 없는 이유를 알려주실 수 있습니까?

대안으로 가장 먼저 떠오르는 것은 OnTimer에서 첫 번째로 보이는 막대의 번호를 확인하는 것이고,

그러나 1초의 최소 타이머 업데이트 기간이 주어지면 이 옵션은 너무 "브레이크"인 것으로 판명됩니다.

다른 더 적절한 대안이 있으며 스크롤 이벤트를 직접 추가할 수 있습니까?

내가 알아차린 한, mql5 소프트웨어 플랫폼은 다른 인기 있는 프로그래밍 환경의 개발과 유사하게 발전하고 있습니다.

그러나 모두 스크롤 이벤트가 있습니다.

안녕하세요!

1랏을 화폐로 여는 데 필요한 담보 금액을 알아보려고 합니다.

나는 기능을 사용합니다 :

 SymbolInfoDouble (m_symbol.Name(),SYMBOL_MARGIN_INITIAL);

그리고 "EURUSD", "GBPUSD" 등 어떤 통화도 확인하지 않았습니다. 이 함수는 값 0을 반환합니다.

어떻게 이럴 수있어!?

내가 이해하는 한, 이 코드의 대안은 MQL4에서도 0을 반환합니다.

 //MQL5
SymbolInfoDouble (m_symbol.Name(),SYMBOL_MARGIN_INITIAL);
//MQL4
MarketInfo ( Symbol (),MODE_MARGININIT);

적어도 다른 값을 얻으려고 아무리 노력해도 얻을 수 없었습니다 ...

이 개발자는 SYMBOL_MARGIN_INITIAL 작업에 대한 설명과 예를 요구해야 합니다.

 

그래서 MT4와 아날로그가 필요합니다. 

MarketInfo( "EURUSD" ,MODE_MARGINREQUIRED);

MT5에 비슷한 것이 있습니까, 아니면 손으로 셀 필요가 있습니까?

 

초기 및 유지 마진은 외환 기호에 사용되지 않습니다.

여백을 확인하려면 OrderCalcMargin 을 사용하십시오.

 
여기에 필요한 것이 있습니다!! 감사하다!
 
사용을 시도했습니다. 오류 발생:

ERR_FUNCTION_NOT_ALLOWED

4014

시스템 기능을 호출할 수 없습니다.


내가 무엇을 잘못하고 있지?

 double   margin;
bool    res = OrderCalcMargin ( ORDER_TYPE_SELL , "EURUSD" , 1.00 , Bid, margin );
 
