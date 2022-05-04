오류, 버그, 질문 - 페이지 386

좋은 오후 Sergey Sergeevich, 문제는 WinXP SP3 32와 유사합니다. 이것은 아마도 13일의 금요일을 기리기 위한 것입니다 :) 빌드 448

새로 설치된 프로그램은 표시기를 추가하거나 기존 항목의 매개변수를 변경하려고 할 때 경고 없이 충돌합니다. 이전 버전은 몇 달 동안 업데이트되지 않았습니다 . 자동 업데이트 후에도 동일한 방식으로 충돌이 발생하여 정상적으로 작동합니다. 이 결함을 제거하려면 어떻게 해야 합니까? 자동 업데이트를 비활성화하는 방법 - 다음 업데이트 이후에 아무 것도 작동하지 않을 때 결함이 자동으로 업데이트됩니까?

 

나는 이전 스피커를 지원합니다.

창의 속성을 열려고 하면(적어도 메뉴를 통해 F8 버튼을 사용하더라도) 터미널이 자동으로 닫힙니다.

빌드 448

 
s2101 :

빌드 448 W XP3 32

제 생각에는 이것이 "최고의" 업데이트입니다.

죄송합니다. 월요일에 오류를 수정하도록 하겠습니다.

설치된 바이러스 백신(정확한 버전)에 대한 자세한 정보를 제공할 수 있습니까?

 
새 버전의 탄생을 기다리고 싶지 않은 사람은 이전 버전에서 "terminal.exe" 파일을 가져와 새 버전 대신 다시 쓸 수 있습니다. 방화벽 설정에서 프로그램이 업데이트되는 2000번 포트를 비활성화하고 자동 업데이트 오류 없이 안전하게 사용하세요. 다른 모든 것이 작동합니다.
 
Renat :

죄송합니다. 월요일에 오류를 수정하도록 하겠습니다.

설치된 바이러스 백신(정확한 버전)에 대한 자세한 정보를 제공할 수 있습니까?

같은 카누. 표준 표시기를 추가하면 터미널이 철거됩니다.


 

Windows XP(32비트). Kaspersky Internet Security 2010 버전 9.0.0.736(abcdefg) - 지표 속성을 호출하려고 할 때와 차트에 새 지표를 추가할 때 터미널의 빌드 448이 충돌합니다.

Windows 7(32비트) Avira Antivirus Personal - 448 터미널 빌드가 제대로 작동하고 표시기가 추가되고 속성이 호출됨

Windows XP SP3 MUI(32비트). Kaspersky Internet Security 2011. 11.0.2.556(b.c.d) - 448 빌드. 칠면조를 추가하여 차트 속성 을 호출하려고 할 때 터미널이 충돌합니다.
 

WinXP에서 떨어지는 문제를 재현했습니다. 바이러스 백신에 관한 것이 아닙니다.

살펴보고 수정하도록 하겠습니다.

 

Win XP SP2는 동일합니다.

바이러스 백신 - NOD32. 버전 2.51.30

 
문제가 현지화되었습니다. 오늘 업데이트가 있을 예정입니다.
