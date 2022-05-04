오류, 버그, 질문 - 페이지 386 1...379380381382383384385386387388389390391392393...3184 새 코멘트 gal 2011.05.15 15:18 #3851 좋은 오후 Sergey Sergeevich, 문제는 WinXP SP3 32와 유사합니다. 이것은 아마도 13일의 금요일을 기리기 위한 것입니다 :) 빌드 448 새로 설치된 프로그램은 표시기를 추가하거나 기존 항목의 매개변수를 변경하려고 할 때 경고 없이 충돌합니다. 이전 버전은 몇 달 동안 업데이트되지 않았습니다 . 자동 업데이트 후에도 동일한 방식으로 충돌이 발생하여 정상적으로 작동합니다. 이 결함을 제거하려면 어떻게 해야 합니까? 자동 업데이트를 비활성화하는 방법 - 다음 업데이트 이후에 아무 것도 작동하지 않을 때 결함이 자동으로 업데이트됩니까? 필터 표시기 Metatrader 5로 시작하는 방법 트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, ADR 2011.05.15 15:23 #3852 나는 이전 스피커를 지원합니다. 창의 속성을 열려고 하면(적어도 메뉴를 통해 F8 버튼을 사용하더라도) 터미널이 자동으로 닫힙니다. 빌드 448 Renat Fatkhullin 2011.05.15 15:23 #3853 s2101 : 빌드 448 W XP3 32 제 생각에는 이것이 "최고의" 업데이트입니다. 죄송합니다. 월요일에 오류를 수정하도록 하겠습니다. 설치된 바이러스 백신(정확한 버전)에 대한 자세한 정보를 제공할 수 있습니까? gal 2011.05.15 15:54 #3854 새 버전의 탄생을 기다리고 싶지 않은 사람은 이전 버전에서 "terminal.exe" 파일을 가져와 새 버전 대신 다시 쓸 수 있습니다. 방화벽 설정에서 프로그램이 업데이트되는 2000번 포트를 비활성화하고 자동 업데이트 오류 없이 안전하게 사용하세요. 다른 모든 것이 작동합니다. Mykola Demko 2011.05.15 16:44 #3855 Renat : 죄송합니다. 월요일에 오류를 수정하도록 하겠습니다. 설치된 바이러스 백신(정확한 버전)에 대한 자세한 정보를 제공할 수 있습니까? 같은 카누. 표준 표시기를 추가하면 터미널이 철거됩니다. Виталий 2011.05.15 16:58 #3856 Windows XP(32비트). Kaspersky Internet Security 2010 버전 9.0.0.736(abcdefg) - 지표 속성을 호출하려고 할 때와 차트에 새 지표를 추가할 때 터미널의 빌드 448이 충돌합니다. Windows 7(32비트) Avira Antivirus Personal - 448 터미널 빌드가 제대로 작동하고 표시기가 추가되고 속성이 호출됨 [삭제] 2011.05.15 18:03 #3857 Windows XP SP3 MUI(32비트). Kaspersky Internet Security 2011. 11.0.2.556(b.c.d) - 448 빌드. 칠면조를 추가하여 차트 속성 을 호출하려고 할 때 터미널이 충돌합니다. Renat Fatkhullin 2011.05.15 18:21 #3858 WinXP에서 떨어지는 문제를 재현했습니다. 바이러스 백신에 관한 것이 아닙니다. 살펴보고 수정하도록 하겠습니다. Vladimir Gomonov 2011.05.15 18:21 #3859 Win XP SP2는 동일합니다. 바이러스 백신 - NOD32. 버전 2.51.30 Renat Fatkhullin 2011.05.16 09:46 #3860 문제가 현지화되었습니다. 오늘 업데이트가 있을 예정입니다. 1...379380381382383384385386387388389390391392393...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
좋은 오후 Sergey Sergeevich, 문제는 WinXP SP3 32와 유사합니다. 이것은 아마도 13일의 금요일을 기리기 위한 것입니다 :) 빌드 448
새로 설치된 프로그램은 표시기를 추가하거나 기존 항목의 매개변수를 변경하려고 할 때 경고 없이 충돌합니다. 이전 버전은 몇 달 동안 업데이트되지 않았습니다 . 자동 업데이트 후에도 동일한 방식으로 충돌이 발생하여 정상적으로 작동합니다. 이 결함을 제거하려면 어떻게 해야 합니까? 자동 업데이트를 비활성화하는 방법 - 다음 업데이트 이후에 아무 것도 작동하지 않을 때 결함이 자동으로 업데이트됩니까?
나는 이전 스피커를 지원합니다.
창의 속성을 열려고 하면(적어도 메뉴를 통해 F8 버튼을 사용하더라도) 터미널이 자동으로 닫힙니다.
빌드 448
빌드 448 W XP3 32
제 생각에는 이것이 "최고의" 업데이트입니다.
죄송합니다. 월요일에 오류를 수정하도록 하겠습니다.
설치된 바이러스 백신(정확한 버전)에 대한 자세한 정보를 제공할 수 있습니까?
같은 카누. 표준 표시기를 추가하면 터미널이 철거됩니다.
Windows XP(32비트). Kaspersky Internet Security 2010 버전 9.0.0.736(abcdefg) - 지표 속성을 호출하려고 할 때와 차트에 새 지표를 추가할 때 터미널의 빌드 448이 충돌합니다.
Windows 7(32비트) Avira Antivirus Personal - 448 터미널 빌드가 제대로 작동하고 표시기가 추가되고 속성이 호출됨
WinXP에서 떨어지는 문제를 재현했습니다. 바이러스 백신에 관한 것이 아닙니다.
살펴보고 수정하도록 하겠습니다.
Win XP SP2는 동일합니다.
바이러스 백신 - NOD32. 버전 2.51.30