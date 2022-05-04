오류, 버그, 질문 - 페이지 169 1...162163164165166167168169170171172173174175176...3184 새 코멘트 Yedelkin 2010.10.18 08:08 #1681 papaklass : Я думаю, что компилятор не обладает искуссвенным интелектом. Скорее всего он отслеживает инициализацию по блокам и подразумевает, что если есть обращение к переменной, то она должна быть инициализирована. Компилятор не проверяет логику кода, т.е. в Вашем случае компилятор предполагает, что если есть в коде какое-либо условие, то оно рано или поздно должно выполниться. Он не может догадаться, что этот блок выполнится только тогда, когда инициализации будет сделана. ... 이것은 그들이 이전 게시물에서 당신에게 쓴 것입니다. 예, 저에게 쓰여진 것이 아닙니다. 컴파일러가 코드의 논리를 확인하지 않고 초기화가 완료될 때만 특정 블록이 실행될 것이라고 추측할 수 없다는 사실에 주의를 기울였습니다(귀하의 말로). 컴파일러 는 코드에 초기화되지 않은 변수가 있는 경우 조만간 해당 변수가 사용될 것이라고 가정합니다. 그리고 내 메시지의 본질은 때때로 Renat의 정언적 진술과 대조적으로 그러한 가정이 실현되지 않을 수 있다는 것입니다. 따라서 이러한 오류가 충돌하지 않도록 항상 변수를 초기화하십시오. 보았듯이 위의 예는 이 경고 가 항상 오류를 의미하지는 않는다는 것을 보여줍니다. 오직 그리고 모든 것. Владимир 2010.10.18 09:13 #1682 최신 빌드에서는 전방 분석이 작동하지 않습니다. Slava 2010.10.18 10:58 #1683 Erm955 : 최신 빌드에서는 전방 분석이 작동하지 않습니다. 메시지 주셔서 감사합니다. 다음 빌드에서 수정됩니다. Dmitriy Skub 2010.10.20 14:18 #1684 일부 표시기는 표시기 버퍼 를 사용하지 않을 수 있습니다. #property indicator_buffers 지시문이 지정되지 않은 경우 컴파일러 경고 가 표시됩니다. 표시기에 대해 표시기 플롯이 정의되지 않았습니다 . 동시에 버퍼 수를 0으로 설정하는 것은 허용되지 않습니다. 어떻게든 이 상황을 수정해야 합니다. 메시지를 제거하거나 0개의 버퍼를 설정하도록 허용해야 합니다. 빌드 344에 있습니다. Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Коды ошибок и предупреждений / Предупреждения компилятора www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Коды ошибок и предупреждений / Предупреждения компилятора - Документация по MQL5 fellow 2010.10.20 17:13 #1685 디버거가 OnInit() 내에서만 작동하는 이유는 무엇입니까? [삭제] 2010.10.20 17:28 #1686 fellow : 디버거가 OnInit() 내에서만 작동하는 이유는 무엇입니까? 모든 것이 잘 작동하는 것 같습니다. 방금 확인했는데 전문가의 모든 것이 정상일 뿐만 아니라 개체가 있는 모듈도 들어갑니다... Test Account 2010.10.20 18:23 #1687 fellow : 디버거가 OnInit() 내에서만 작동하는 이유는 무엇입니까? 그리고 oninite의 결과는 무엇입니까? 결과가 0이 아닌 종료로 인해 디버깅이 중지될 수 있습니다. [삭제] 2010.10.20 21:58 #1688 개발자. sl에서 마감하는 것과 함께 거래 기록 에서 빨간색(또는 선택한 다른 색상)으로 마감되는 색상을 지정할 수 있습니까? 추신 또한 "이익" 열에 빨간색으로 표시된 음수 금액을 보고 싶습니다(계정에서 인출된 금액 및 거래 손실)... Sergey Gritsay 2010.10.20 22:24 #1689 Interesting : 개발자. sl에서 마감하는 것과 함께 거래 기록에서 빨간색(또는 선택한 다른 색상)으로 마감되는 색상을 지정할 수 있습니까? 추신 또한 "이익" 열에 빨간색으로 표시된 음수 금액을 보고 싶습니다(계정에서 인출된 금액 및 거래 손실)... 지원하다 Дмитрий Александрович 2010.10.21 12:03 #1690 포지션 을 청산할 때 왜 4개의 OnTrade 이벤트가 있는지 궁금합니다. 너무 많은 것 아닙니까? 1...162163164165166167168169170171172173174175176...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
papaklass :... 이것은 그들이 이전 게시물에서 당신에게 쓴 것입니다.
Я думаю, что компилятор не обладает искуссвенным интелектом. Скорее всего он отслеживает инициализацию по блокам и подразумевает, что если есть обращение к переменной, то она должна быть инициализирована. Компилятор не проверяет логику кода, т.е. в Вашем случае компилятор предполагает, что если есть в коде какое-либо условие, то оно рано или поздно должно выполниться. Он не может догадаться, что этот блок выполнится только тогда, когда инициализации будет сделана.
예, 저에게 쓰여진 것이 아닙니다. 컴파일러가 코드의 논리를 확인하지 않고 초기화가 완료될 때만 특정 블록이 실행될 것이라고 추측할 수 없다는 사실에 주의를 기울였습니다(귀하의 말로). 컴파일러 는 코드에 초기화되지 않은 변수가 있는 경우 조만간 해당 변수가 사용될 것이라고 가정합니다. 그리고 내 메시지의 본질은 때때로 Renat의 정언적 진술과 대조적으로 그러한 가정이 실현되지 않을 수 있다는 것입니다.
따라서 이러한 오류가 충돌하지 않도록 항상 변수를 초기화하십시오.
보았듯이 위의 예는 이 경고 가 항상 오류를 의미하지는 않는다는 것을 보여줍니다. 오직 그리고 모든 것.
최신 빌드에서는 전방 분석이 작동하지 않습니다.
최신 빌드에서는 전방 분석이 작동하지 않습니다.
일부 표시기는 표시기 버퍼 를 사용하지 않을 수 있습니다.
#property indicator_buffers 지시문이 지정되지 않은 경우 컴파일러 경고 가 표시됩니다. 표시기에 대해 표시기 플롯이 정의되지 않았습니다 .
동시에 버퍼 수를 0으로 설정하는 것은 허용되지 않습니다. 어떻게든 이 상황을 수정해야 합니다. 메시지를 제거하거나 0개의 버퍼를 설정하도록 허용해야 합니다.
빌드 344에 있습니다.
디버거가 OnInit() 내에서만 작동하는 이유는 무엇입니까?
디버거가 OnInit() 내에서만 작동하는 이유는 무엇입니까?
그리고 oninite의 결과는 무엇입니까?
결과가 0이 아닌 종료로 인해 디버깅이 중지될 수 있습니다.
개발자.
sl에서 마감하는 것과 함께 거래 기록 에서 빨간색(또는 선택한 다른 색상)으로 마감되는 색상을 지정할 수 있습니까?
추신
또한 "이익" 열에 빨간색으로 표시된 음수 금액을 보고 싶습니다(계정에서 인출된 금액 및 거래 손실)...
개발자.
sl에서 마감하는 것과 함께 거래 기록에서 빨간색(또는 선택한 다른 색상)으로 마감되는 색상을 지정할 수 있습니까?
추신
또한 "이익" 열에 빨간색으로 표시된 음수 금액을 보고 싶습니다(계정에서 인출된 금액 및 거래 손실)...
포지션 을 청산할 때 왜 4개의 OnTrade 이벤트가 있는지 궁금합니다.
너무 많은 것 아닙니까?