papaklass :
Я думаю, что компилятор не обладает искуссвенным интелектом. Скорее всего он отслеживает инициализацию по блокам и подразумевает, что если есть обращение к переменной, то она должна быть инициализирована. Компилятор не проверяет логику кода, т.е. в Вашем случае компилятор предполагает, что если есть в коде какое-либо условие, то оно рано или поздно должно выполниться. Он не может догадаться, что этот блок выполнится только тогда, когда инициализации будет сделана.  

... 이것은 그들이 이전 게시물에서 당신에게 쓴 것입니다.

예, 저에게 쓰여진 것이 아닙니다. 컴파일러가 코드의 논리를 확인하지 않고 초기화가 완료될 때만 특정 블록이 실행될 것이라고 추측할 수 없다는 사실에 주의를 기울였습니다(귀하의 말로). 컴파일러 코드에 초기화되지 않은 변수가 있는 경우 조만간 해당 변수가 사용될 것이라고 가정합니다. 그리고 내 메시지의 본질은 때때로 Renat의 정언적 진술과 대조적으로 그러한 가정이 실현되지 않을 수 있다는 것입니다.

따라서 이러한 오류가 충돌하지 않도록 항상 변수를 초기화하십시오.

보았듯이 위의 예는 이 경고 가 항상 오류를 의미하지는 않는다는 것을 보여줍니다. 오직 그리고 모든 것.

 

최신 빌드에서는 전방 분석이 작동하지 않습니다.

 
Erm955 :

최신 빌드에서는 전방 분석이 작동하지 않습니다.

메시지 주셔서 감사합니다. 다음 빌드에서 수정됩니다.
 

일부 표시기는 표시기 버퍼 를 사용하지 않을 수 있습니다.

#property indicator_buffers 지시문이 지정되지 않은 경우 컴파일러 경고 가 표시됩니다. 표시기에 대해 표시기 플롯이 정의되지 않았습니다 .

동시에 버퍼 수를 0으로 설정하는 것은 허용되지 않습니다. 어떻게든 이 상황을 수정해야 합니다. 메시지를 제거하거나 0개의 버퍼를 설정하도록 허용해야 합니다.

빌드 344에 있습니다.


Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Коды ошибок и предупреждений / Предупреждения компилятора
디버거가 OnInit() 내에서만 작동하는 이유는 무엇입니까?
fellow :
디버거가 OnInit() 내에서만 작동하는 이유는 무엇입니까?
모든 것이 잘 작동하는 것 같습니다. 방금 확인했는데 전문가의 모든 것이 정상일 뿐만 아니라 개체가 있는 모듈도 들어갑니다...
 
fellow :
디버거가 OnInit() 내에서만 작동하는 이유는 무엇입니까?

그리고 oninite의 결과는 무엇입니까?

결과가 0이 아닌 종료로 인해 디버깅이 중지될 수 있습니다.

개발자.

sl에서 마감하는 것과 함께 거래 기록 에서 빨간색(또는 선택한 다른 색상)으로 마감되는 색상을 지정할 수 있습니까?

추신

또한 "이익" 열에 빨간색으로 표시된 음수 금액을 보고 싶습니다(계정에서 인출된 금액 및 거래 손실)...

 
Interesting :

개발자.

sl에서 마감하는 것과 함께 거래 기록에서 빨간색(또는 선택한 다른 색상)으로 마감되는 색상을 지정할 수 있습니까?

추신

또한 "이익" 열에 빨간색으로 표시된 음수 금액을 보고 싶습니다(계정에서 인출된 금액 및 거래 손실)...


지원하다
 

포지션 을 청산할 때 왜 4개의 OnTrade 이벤트가 있는지 궁금합니다.

너무 많은 것 아닙니까?

