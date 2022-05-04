오류, 버그, 질문 - 페이지 339 1...332333334335336337338339340341342343344345346...3184 새 코멘트 Yedelkin 2011.03.14 22:38 #3381 sergeev : 하지만 확인하는 것은 운명이 아닙니까? 해당 정보는 "즉시 찾아볼 수 없었다"고 지적했다. 답을 알고 있다면 이 문제에 적용되는 규칙이 어디에 명시되어 있는지 알려주십시오. --- 2011.03.14 23:24 #3382 Yedelkin : 해당 정보는 "즉시 찾아볼 수 없었다"고 지적했다. 답을 알고 있다면 이 문제에 적용되는 규칙이 어디에 명시되어 있는지 알려주십시오. 오, 동료, 원숭이가 막대기 사용법에 대한 가이드를 찾고 있다면 원숭이는 여전히 그렇게 걸을 것입니다 ... 게으르지 마십시오. 손가락 두어 개를 긴장시키고 코드를 확인하면 됩니다. 겨울에 도랑을 파는 것보다 더 어렵지 않습니다. Yedelkin 2011.03.14 23:35 #3383 sergeev : 오, 동료, 원숭이가 막대기 사용법에 대한 가이드를 찾고 있다면 원숭이는 여전히 그렇게 걸을 것입니다 ... 게으르지 마십시오. 손가락 두어 개를 긴장시키고 코드를 확인하면 됩니다. 겨울에 도랑을 파는 것보다 더 어렵지 않습니다. 아, 이해합니다. 1년 동안 과학적인 찌르기 방법에 대한 귀하의 노력에 감사드립니다. :) 또한 약 1년 전에 이미 제가 기본(가능한 경우)을 공부하는 것을 선호하는 이유를 설명했습니다. "손가락 몇 개 뻗기"에 관해서는 - 이 경우 중복된 것처럼 보입니다. 하나의 회선을 변형하고 이 코드 의 작성자가 컴파일하는 데 문제가 없다는 것을 이해하는 것으로 충분하기 때문에(그렇지 않으면 그의 질문이 약간 다르게 공식화되었을 것입니다) :) 제 질문은 이러한 이름의 조합이 아키텍처(장치, 아이디어 등) 언어. ...참고자료에서 어떤 제약도 발견하지 못했기 때문에 이 경우 컴파일러의 작업은 언어의 기본과 모순되지 않는 것으로 나타났습니다. Neurotraders, 지나치지 마세요 :) MT5 전략 테스터에 대한 Metatrader 5에서 고유한 기호 Mykola Demko 2011.03.17 19:09 #3384 내 키보드가 버그인지 ME 버그인지 이해할 수 없습니다. 코드 섹션을 선택하고 Ctrl + V를 누르고 섹션을 클립보드의 정보로 바꾸는 대신 추가를 얻습니다. 같은 쓰레기와 간단한 세트입니다. 섹션을 선택하고 아무 키나 누르면 선택한 섹션을 대체해야 하는 키 기호 대신 추가가 표시됩니다. 예시 table.SecondSize() // было postable.SecondSize() // стало pos // хотелось бы Yedelkin 2011.03.17 19:41 #3385 Urain : 내 키보드가 버그인지 ME 버그인지 이해할 수 없습니다. 코드 섹션을 선택하고 Ctrl + V를 누르고 섹션을 클립보드의 정보로 바꾸는 대신 추가를 얻습니다. 난 괜찮아. Mykola Demko 2011.03.17 20:02 #3386 아, 32비트 컴퓨터 Андрей Павлов 2011.03.17 23:03 #3387 Urain : 내 키보드가 버그인지 ME 버그인지 이해할 수 없습니다. 코드 섹션을 선택하고 Ctrl + V를 누르고 섹션을 클립보드의 정보로 바꾸는 대신 추가를 얻습니다. 같은 쓰레기와 간단한 세트입니다. 섹션을 선택하고 아무 키나 누르면 선택한 섹션을 대체해야 하는 키 기호 대신 추가가 표시됩니다. 예시 메신저 규범. 이유를 찾고 있습니다 ;-) Mykola Demko 2011.03.18 01:16 #3388 7134956 : 메신저 규범. 이유를 찾고 있습니다 ;-) 응답한 사람들 덕분에 분명히 동일한 Claudia는 버그가 있습니다. Sergey Gritsay 2011.03.18 08:39 #3389 papaklass : 왜: 535화 549화 Print("구매 데이터 == 0. 오류"); 반환(거짓); } 556 sl = MathMin(mrate[1].high - mrate[1].low,level); 560화 Print(" sl=",DoubleToString(sl,_Digits));// 2 유형 변환으로 인한 데이터 손실 가능성 ChampionShip2010_v6.mq5 560 49 - 이것은 첫 번째 인쇄를 나타냅니다. 여기서 smb[숫자] - 비주요 차트 통화 쌍 535행에서 long을 int로 수정하면, 즉 535 유형 변환으로 인한 데이터 손실 가능성 ChampionShip2010_v6.mq5 535 31 문제가 무엇입니까? 문제는 SymbolInfoInteger(smb[number],SYMBOL_DIGITS); DoubleToString(sl,dgt)) 함수는 int 유형을 전달해야 하는 반면 긴 유형을 반환합니다. 따라서 다음과 같이 작성해야 합니다. DoubleToString(sl, (int) dgt)) vda 2011.03.18 13:53 #3390 검사 결과는 정확하지만 로그에는 없습니다! -------------------------------------------------- ------- 다음은 2쌍의 로트 수를 확인하는 코드입니다. double vol1 = 0.0 ; double vol2 = 0.0 ; if ( PositionSelect (Symbol1)) vol1= PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ); if ( PositionSelect (Symbol2)) vol2= PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ); Print ( "vol1=" ,vol1, "vol2=" ,vol1, "vol1<vol2=" ,vol1<vol2); 다음은 Print가 생성하는 것입니다. 어떤 기적들이 있습니까? 어느 한 쪽이 다른 쪽보다 크다는 것을 알 수 있는 순간은 단 한 번도 없었습니다. 모든 TF 및 기호에 관계없이. 1...332333334335336337338339340341342343344345346...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
해당 정보는 "즉시 찾아볼 수 없었다"고 지적했다. 답을 알고 있다면 이 문제에 적용되는 규칙이 어디에 명시되어 있는지 알려주십시오.
아, 이해합니다. 1년 동안 과학적인 찌르기 방법에 대한 귀하의 노력에 감사드립니다. :) 또한 약 1년 전에 이미 제가 기본(가능한 경우)을 공부하는 것을 선호하는 이유를 설명했습니다. "손가락 몇 개 뻗기"에 관해서는 - 이 경우 중복된 것처럼 보입니다. 하나의 회선을 변형하고 이 코드 의 작성자가 컴파일하는 데 문제가 없다는 것을 이해하는 것으로 충분하기 때문에(그렇지 않으면 그의 질문이 약간 다르게 공식화되었을 것입니다) :) 제 질문은 이러한 이름의 조합이 아키텍처(장치, 아이디어 등) 언어.
...참고자료에서 어떤 제약도 발견하지 못했기 때문에 이 경우 컴파일러의 작업은 언어의 기본과 모순되지 않는 것으로 나타났습니다.
메신저 규범. 이유를 찾고 있습니다 ;-)
왜:
535화
549화
Print("구매 데이터 == 0. 오류");
반환(거짓);
}
556 sl = MathMin(mrate[1].high - mrate[1].low,level);
560화
Print(" sl=",DoubleToString(sl,_Digits));// 2
유형 변환으로 인한 데이터 손실 가능성 ChampionShip2010_v6.mq5 560 49 - 이것은 첫 번째 인쇄를 나타냅니다.
여기서 smb[숫자] - 비주요 차트 통화 쌍
535행에서 long을 int로 수정하면, 즉
535
유형 변환으로 인한 데이터 손실 가능성 ChampionShip2010_v6.mq5 535 31
문제가 무엇입니까?
검사 결과는 정확하지만 로그에는 없습니다!
-------------------------------------------------- -------
다음은 2쌍의 로트 수를 확인하는 코드입니다.
다음은 Print가 생성하는 것입니다.
어떤 기적들이 있습니까? 어느 한 쪽이 다른 쪽보다 크다는 것을 알 수 있는 순간은 단 한 번도 없었습니다.
모든 TF 및 기호에 관계없이.