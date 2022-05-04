오류, 버그, 질문 - 페이지 335 1...328329330331332333334335336337338339340341342...3184 새 코멘트 Виталий 2011.03.12 14:05 #3341 Renat : 이것은 사이트의 SSL 인증서 만료로 인한 일시적인 문제였으며 방금 수정되었습니다. 다시 시도해 주세요. 알렉스스탈 : 주말에는 터미널로 작업할 수 있는 방법이 전혀 없습니다... 다른 시간대에서 CopyRates를 얻으려고 하면 46초의 끔찍한 시간 초과... 평일에는 그런 문제가 없습니다. 문제는 여전히 남아 있습니다. 이상합니다. 데모 계정 도 열 수 없습니다. Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете - Документация по MQL5 asv 2011.03.12 14:47 #3342 문제가 여전히 존재합니다. 그리고 확인 메일이 오지 않습니다. voinG 2011.03.12 15:21 #3343 asv : 문제가 여전히 존재합니다. 그리고 확인 메일이 오지 않습니다. 비슷하게. 무엇을 할까요? vda 2011.03.12 15:32 #3344 voinG : 비슷하게. 무엇을 할까요? 오히려 문제가 해결될 때까지 기다리십시오. 그들은 ... 이러한 경우 Alpari 서버 또는 다른 사람을 사용하십시오(현재 2010년 말 이후 확산됨). asv 2011.03.12 15:34 #3345 alexluek : 오히려 문제가 해결될 때까지 기다리십시오. 그들은 ... 이러한 경우 Alpari 서버 또는 다른 사람을 사용하십시오(현재 2010년 말 이후 확산됨). 나는 Alpari와 Admiral에서 그것을 시도했습니다. 같은 것 :( vda 2011.03.12 15:41 #3346 asv : 나는 Alpari와 Admiral에서 그것을 시도했습니다. 같은 것 :( 그런 다음 기다리는 것이 남아 있습니다. 아마 최대. 월요일까지 1-2일 동안 문제를 해결합니다. Aleksandr Chugunov 2011.03.12 15:42 #3347 alexluek : 이러한 경우 Alpari 서버 또는 다른 사람을 사용하십시오(현재 2010년 말 이후 확산됨). 그들은 종종 프로그램 빌드에서 개발자보다 뒤떨어집니다 ... 따라서 "주어진"서버에서만 실제 빌드를 얻을 수 있습니다 ... vda 2011.03.12 15:53 #3348 Swan : EA 는 주문(포지션) 내역을 사용합니까? 테스터의 근무시간 단축(테스트 2개월) 70-80분에서 40-50분으로 처리되며 모든 것이 간단합니다. 거래/주문 이력은 단순히 파일에 쓰기! 그래서 나는 역사의 모든 처리를 기록으로 대체했다. 그리고 둔화는 확실히 느끼고 볼 수 있습니다. Rashid Umarov 2011.03.12 16:05 #3349 alexluek : 테스터의 근무시간 단축(테스트 2개월) 70-80분에서 40-50분으로 처리되며 모든 것이 간단합니다. 거래/주문 내역은 단순히 파일에 쓰기! 그래서 나는 역사의 모든 처리를 기록으로 대체했다. 그리고 둔화는 확실히 느끼고 볼 수 있습니다. 2011년 초부터 현재 날짜까지 EURUSD M15에 대한 전문가 고문을 모든 틱 모드에서 실행했으며 10분 이상 테스트되지 않았습니다. 아마도 당신은 여기에 당신이 쓰고 있는 전문가 고문을 보내지 않았을 것입니다. vda 2011.03.12 16:19 #3350 Rosh : 2011년 초부터 현재 날짜까지 EURUSD M15에 대한 전문가 고문을 모든 틱 모드에서 실행했으며 10분 이상 테스트되지 않았습니다. 아마도 당신은 여기에 당신이 쓰고 있는 전문가 고문을 보내지 않았을 것입니다. 예, 아마도 이제 아카이버를 살펴보고 동일한 애플리케이션에 어드바이저를 게시할 것입니다! 감사합니다 - 뭔가 놓친 게 틀림없어요. 1...328329330331332333334335336337338339340341342...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
