오류, 버그, 질문 - 페이지 335

새 코멘트
 
Renat :

이것은 사이트의 SSL 인증서 만료로 인한 일시적인 문제였으며 방금 수정되었습니다.

다시 시도해 주세요.

알렉스스탈 :

주말에는 터미널로 작업할 수 있는 방법이 전혀 없습니다... 다른 시간대에서 CopyRates를 얻으려고 하면 46초의 끔찍한 시간 초과...

평일에는 그런 문제가 없습니다.


문제는 여전히 남아 있습니다. 이상합니다. 데모 계정 도 열 수 없습니다.
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете - Документация по MQL5
 

문제가 여전히 존재합니다. 그리고 확인 메일이 오지 않습니다.

문제

 
asv :

문제가 여전히 존재합니다. 그리고 확인 메일이 오지 않습니다.



비슷하게. 무엇을 할까요?
 
voinG :
비슷하게. 무엇을 할까요?

오히려 문제가 해결될 때까지 기다리십시오. 그들은 ...

이러한 경우 Alpari 서버 또는 다른 사람을 사용하십시오(현재 2010년 말 이후 확산됨).

 
alexluek :

오히려 문제가 해결될 때까지 기다리십시오. 그들은 ...

이러한 경우 Alpari 서버 또는 다른 사람을 사용하십시오(현재 2010년 말 이후 확산됨).

나는 Alpari와 Admiral에서 그것을 시도했습니다. 같은 것 :(
 
asv :
나는 Alpari와 Admiral에서 그것을 시도했습니다. 같은 것 :(
그런 다음 기다리는 것이 남아 있습니다. 아마 최대. 월요일까지 1-2일 동안 문제를 해결합니다.
 
alexluek :

이러한 경우 Alpari 서버 또는 다른 사람을 사용하십시오(현재 2010년 말 이후 확산됨).

그들은 종종 프로그램 빌드에서 개발자보다 뒤떨어집니다 ...

따라서 "주어진"서버에서만 실제 빌드를 얻을 수 있습니다 ...

 
Swan :
EA 는 주문(포지션) 내역을 사용합니까?

테스터의 근무시간 단축(테스트 2개월)

70-80분에서 40-50분으로 처리되며 모든 것이 간단합니다.

거래/주문 이력은 단순히

파일에 쓰기! 그래서 나는 역사의 모든 처리를 기록으로 대체했다.

그리고 둔화는 확실히 느끼고 볼 수 있습니다.

 
alexluek :

테스터의 근무시간 단축(테스트 2개월)

70-80분에서 40-50분으로 처리되며 모든 것이 간단합니다.

거래/주문 내역은 단순히

파일에 쓰기! 그래서 나는 역사의 모든 처리를 기록으로 대체했다.

그리고 둔화는 확실히 느끼고 볼 수 있습니다.

2011년 초부터 현재 날짜까지 EURUSD M15에 대한 전문가 고문을 모든 틱 모드에서 실행했으며 10분 이상 테스트되지 않았습니다. 아마도 당신은 여기에 당신이 쓰고 있는 전문가 고문을 보내지 않았을 것입니다.
 
Rosh :
2011년 초부터 현재 날짜까지 EURUSD M15에 대한 전문가 고문을 모든 틱 모드에서 실행했으며 10분 이상 테스트되지 않았습니다. 아마도 당신은 여기에 당신이 쓰고 있는 전문가 고문을 보내지 않았을 것입니다.

예, 아마도 이제 아카이버를 살펴보고 동일한 애플리케이션에 어드바이저를 게시할 것입니다!

감사합니다 - 뭔가 놓친 게 틀림없어요.

1...328329330331332333334335336337338339340341342...3184
새 코멘트