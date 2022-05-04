오류, 버그, 질문 - 페이지 166 1...159160161162163164165166167168169170171172173...3184 새 코멘트 Владимир 2010.10.15 17:31 #1651 Renat : 최대 절전 모드? 이제 랩톱은 자체 리소스 관리자(Windows 설정은 부차적임) 아래에서 자신의 삶을 살고 있으며 즉시 절전/최대 절전 모드에서 깨어납니다. 나는 내 장치로 판단합니다. 이게 옳지 않다고 말하는 것이 있습니다. 마우스를 움직여도 노트북이 최대 절전 모드에서 해제되지 않습니다. 글쎄요, 신의 축복이 있기를, 더 많이 잡으려고 노력하겠습니다. 재현하기가 쉽지 않습니다. 오르면 - 서비스 데스크를 통해 . Aleksandr Chugunov 2010.10.15 17:36 #1652 Erm955 : 이게 옳지 않다고 말하는 것이 있습니다. 마우스를 움직여도 노트북이 최대 절전 모드에서 해제되지 않습니다. 글쎄요, 신의 축복이 있기를, 더 많이 잡으려고 노력하겠습니다. 재현하기가 쉽지 않습니다. 왜 자신의 삶을 어렵게 만드는가? 먼저 운영 체제의 이벤트를 살펴보고 절전 모드로 전환하는 방법은 다음과 같습니다. Владимир 2010.10.15 18:05 #1653 AlexSTAL : 왜 자신의 삶을 어렵게 만드는가? 먼저 운영 체제의 이벤트를 살펴보고 절전 모드로 전환하는 방법은 다음과 같습니다. 나는 로그를 살펴 보았지만 지금은 오류가 발생한 순간을 기억할 수 없습니다. 결국 이것이 반드시 수면으로의 전환은 아닙니다. 버그가 반복될 때까지 기다렸다가 즉시 잡지에 들어가는 것이 더 나을 것입니다. 그렇지 않으면 모든 것을 삽질해야 합니다. Anton 2010.10.15 18:45 #1654 vesel : 텍스트 작업 시 버그. 조합(Ctrl + 마우스 왼쪽 버튼)으로 텍스트를 복사할 때 속성은 다르지만 글꼴은 항상 Arial입니다. 속성, 매개변수, 글꼴이 있는 곳을 다시 누르고 확인을 클릭하면 변경됩니다. 텍스트 레이블로 작업하고 그래프를 그릴 때 동일한 버그가 존재합니다(날짜 눈금 매개변수는 저장되지 않습니다. 즉, 확인 표시가 없지만 눈금이 있습니다. 확인 매개변수를 클릭하면 변경됩니다) 수정 해주세요. 메시지 주셔서 감사합니다. 수정됩니다. Konstantin Chernov 2010.10.16 16:56 #1655 경고: "sign mismatch"는 무엇입니까? 전체 EA(CountTry - EA 변수)에 대해 두 개의 블록과 두 개의 경고가 있습니다. ExitMain = 0; while (nExitMain < CountTry) { .... } "초기화되지 않은 변수 사용 가능성" 경고는 무엇입니까? 빌드 344에 등장 케이스 구조에서 변수를 초기화하는 곳에서 이 경고가 나오며 아무 것도 10가지 경고가 표시되지 않습니다. switch(pType) { case 0: MainPrice = ....; break; case 1: MainPrice = ....; break; } if(MainPrice > .. ) { .... } Errors, bugs, questions 코딩 도움말 [경고, 주제 닫힘!] 포럼을 Renat Fatkhullin 2010.10.16 17:43 #1656 부호 불일치 - 부호 있는 정수와 부호 없는 정수를 혼합할 가능성이 큽니다. 초기화되지 않은 변수 - 변수가 초기화되지 않은 경우 통과 분기가 보장됨을 의미합니다. 예를 들어, 기본은 MainPrice가 명시적으로 초기화되어야 하는(또는 선언할 때 명시적으로 0이 되어야 하는) switch에서 명시적으로 생략됩니다. Konstantin Chernov 2010.10.16 17:58 #1657 Renat : 부호 불일치 - 부호 있는 정수와 부호 없는 정수를 혼합할 가능성이 큽니다. 초기화되지 않은 변수 - 변수가 초기화되지 않은 경우 통과 분기가 보장됨을 의미합니다. 예를 들어, 기본은 MainPrice가 명시적으로 초기화되어야 하는(또는 선언할 때 명시적으로 0이 되어야 하는) switch에서 명시적으로 생략됩니다. 덕분에 모든 경고가 사라졌습니다. 1 부호 불일치 - 부호 있는 정수와 부호 없는 정수였습니다. 2개의 초기화되지 않은 변수 - 하지만 위치 유형 에 따라 구매 - 0 또는 판매 -1 중 하나로 스위치에서 초기화했으며 기본값은 일종의 필요가 없습니다... Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства позиций www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства позиций - Документация по MQL5 Renat Fatkhullin 2010.10.16 18:05 #1658 Konstantin83 : 2개의 초기화되지 않은 변수 - 하지만 포지션 유형 에 따라 구매 - 0 또는 판매 -1 중 하나로 방금 초기화했으며 기본값은 일종의 필요가 없습니다... 이것은 인간적인 방식으로 "필요하지 않은 것처럼"입니다. 그러나 실제로는 오류 방지 프로그램을 작성할 때 매우 필요합니다. MQL5 컴파일러는 빌드마다 더욱 강력해지며 거래자의 프로그램에서 심각한 오류를 포착합니다. 모든 상용 C++ 컴파일러가 모든 변수 초기화 체인을 추적하고 경고를 발행할 수 있는 것은 아닙니다. Konstantin Chernov 2010.10.16 18:24 #1659 Renat : 이것은 인간적인 방식으로 "필요하지 않은 것처럼"입니다. 그러나 실제로는 오류 방지 프로그램을 작성할 때 매우 필요합니다. MQL5 컴파일러는 빌드마다 더욱 강력해지며 거래자의 프로그램에서 심각한 오류를 포착합니다. 모든 상용 C++ 컴파일러가 모든 변수 초기화 체인을 추적하고 경고를 발행할 수 있는 것은 아닙니다. 나는 논쟁하지 않습니다. 제 경우에는 이벤트의 두 가지 변형이 있다는 것을 알고 이에 따라 초기화합니다 ... 하지만 이것은 멋진 일입니다. 예를 들어 Expert Advisor에서 사용되지 않은 몇 가지 변수를 찾았습니다.) Valerii Mazurenko 2010.10.16 18:26 #1660 notused : 버그를 발견했습니다(투자자 비밀번호, 빌드 342). 어떻게 든 작동하지 않았습니다 (물론 이것은 GUI 결함 일뿐입니다) https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page159/#comment_28838 344년에도 그대로였다. 그러나 주말 이후에 OrderCheck가 포착하지 못하는 off_quotes에 대한 의견을 받고 싶습니다. 필요합니까 아니면 여전히 수정할 수 있습니까? 1...159160161162163164165166167168169170171172173...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
최대 절전 모드?
이제 랩톱은 자체 리소스 관리자(Windows 설정은 부차적임) 아래에서 자신의 삶을 살고 있으며 즉시 절전/최대 절전 모드에서 깨어납니다. 나는 내 장치로 판단합니다.
이게 옳지 않다고 말하는 것이 있습니다. 마우스를 움직여도 노트북이 최대 절전 모드에서 해제되지 않습니다. 글쎄요, 신의 축복이 있기를, 더 많이 잡으려고 노력하겠습니다. 재현하기가 쉽지 않습니다.
오르면 - 서비스 데스크를 통해 .
왜 자신의 삶을 어렵게 만드는가? 먼저 운영 체제의 이벤트를 살펴보고 절전 모드로 전환하는 방법은 다음과 같습니다.
나는 로그를 살펴 보았지만 지금은 오류가 발생한 순간을 기억할 수 없습니다. 결국 이것이 반드시 수면으로의 전환은 아닙니다. 버그가 반복될 때까지 기다렸다가 즉시 잡지에 들어가는 것이 더 나을 것입니다. 그렇지 않으면 모든 것을 삽질해야 합니다.
텍스트 작업 시 버그.
조합(Ctrl + 마우스 왼쪽 버튼)으로 텍스트를 복사할 때 속성은 다르지만 글꼴은 항상 Arial입니다.
속성, 매개변수, 글꼴이 있는 곳을 다시 누르고 확인을 클릭하면 변경됩니다.
텍스트 레이블로 작업하고 그래프를 그릴 때 동일한 버그가 존재합니다(날짜 눈금 매개변수는 저장되지 않습니다. 즉, 확인 표시가 없지만 눈금이 있습니다. 확인 매개변수를 클릭하면 변경됩니다)
수정 해주세요.
경고: "sign mismatch"는 무엇입니까?
전체 EA(CountTry - EA 변수)에 대해 두 개의 블록과 두 개의 경고가 있습니다.
ExitMain = 0;
while (nExitMain < CountTry)
{
....
}
"초기화되지 않은 변수 사용 가능성" 경고는 무엇입니까? 빌드 344에 등장
케이스 구조에서 변수를 초기화하는 곳에서 이 경고가 나오며 아무 것도 10가지 경고가 표시되지 않습니다.
switch(pType)
{
case 0:
MainPrice = ....;
break;
case 1:
MainPrice = ....;
break;
}
if(MainPrice > .. )
{
....
}
부호 불일치 - 부호 있는 정수와 부호 없는 정수를 혼합할 가능성이 큽니다.
초기화되지 않은 변수 - 변수가 초기화되지 않은 경우 통과 분기가 보장됨을 의미합니다. 예를 들어, 기본은 MainPrice가 명시적으로 초기화되어야 하는(또는 선언할 때 명시적으로 0이 되어야 하는) switch에서 명시적으로 생략됩니다.
덕분에 모든 경고가 사라졌습니다.
1 부호 불일치 - 부호 있는 정수와 부호 없는 정수였습니다.
2개의 초기화되지 않은 변수 - 하지만 위치 유형 에 따라 구매 - 0 또는 판매 -1 중 하나로 스위치에서 초기화했으며 기본값은 일종의 필요가 없습니다...
이것은 인간적인 방식으로 "필요하지 않은 것처럼"입니다. 그러나 실제로는 오류 방지 프로그램을 작성할 때 매우 필요합니다.
MQL5 컴파일러는 빌드마다 더욱 강력해지며 거래자의 프로그램에서 심각한 오류를 포착합니다. 모든 상용 C++ 컴파일러가 모든 변수 초기화 체인을 추적하고 경고를 발행할 수 있는 것은 아닙니다.
나는 논쟁하지 않습니다. 제 경우에는 이벤트의 두 가지 변형이 있다는 것을 알고 이에 따라 초기화합니다 ...
하지만 이것은 멋진 일입니다. 예를 들어 Expert Advisor에서 사용되지 않은 몇 가지 변수를 찾았습니다.)
버그를 발견했습니다(투자자 비밀번호, 빌드 342).
어떻게 든 작동하지 않았습니다 (물론 이것은 GUI 결함 일뿐입니다)
https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page159/#comment_28838
344년에도 그대로였다.
그러나 주말 이후에 OrderCheck가 포착하지 못하는 off_quotes에 대한 의견을 받고 싶습니다. 필요합니까 아니면 여전히 수정할 수 있습니까?