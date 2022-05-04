오류, 버그, 질문 - 페이지 166

새 코멘트
 
Renat :

최대 절전 모드?

이제 랩톱은 자체 리소스 관리자(Windows 설정은 부차적임) 아래에서 자신의 삶을 살고 있으며 즉시 절전/최대 절전 모드에서 깨어납니다. 나는 내 장치로 판단합니다.

이게 옳지 않다고 말하는 것이 있습니다. 마우스를 움직여도 노트북이 최대 절전 모드에서 해제되지 않습니다. 글쎄요, 신의 축복이 있기를, 더 많이 잡으려고 노력하겠습니다. 재현하기가 쉽지 않습니다.

오르면 - 서비스 데스크를 통해 .

 
Erm955 :

이게 옳지 않다고 말하는 것이 있습니다. 마우스를 움직여도 노트북이 최대 절전 모드에서 해제되지 않습니다. 글쎄요, 신의 축복이 있기를, 더 많이 잡으려고 노력하겠습니다. 재현하기가 쉽지 않습니다.

왜 자신의 삶을 어렵게 만드는가? 먼저 운영 체제의 이벤트를 살펴보고 절전 모드로 전환하는 방법은 다음과 같습니다.


 
AlexSTAL :

왜 자신의 삶을 어렵게 만드는가? 먼저 운영 체제의 이벤트를 살펴보고 절전 모드로 전환하는 방법은 다음과 같습니다.


나는 로그를 살펴 보았지만 지금은 오류가 발생한 순간을 기억할 수 없습니다. 결국 이것이 반드시 수면으로의 전환은 아닙니다. 버그가 반복될 때까지 기다렸다가 즉시 잡지에 들어가는 것이 더 나을 것입니다. 그렇지 않으면 모든 것을 삽질해야 합니다.

 
vesel :

텍스트 작업 시 버그.

조합(Ctrl + 마우스 왼쪽 버튼)으로 텍스트를 복사할 때 속성은 다르지만 글꼴은 항상 Arial입니다.

속성, 매개변수, 글꼴이 있는 곳을 다시 누르고 확인을 클릭하면 변경됩니다.

텍스트 레이블로 작업하고 그래프를 그릴 때 동일한 버그가 존재합니다(날짜 눈금 매개변수는 저장되지 않습니다. 즉, 확인 표시가 없지만 눈금이 있습니다. 확인 매개변수를 클릭하면 변경됩니다)

수정 해주세요.

메시지 주셔서 감사합니다. 수정됩니다.
 

경고: "sign mismatch"는 무엇입니까?
전체 EA(CountTry - EA 변수)에 대해 두 개의 블록과 두 개의 경고가 있습니다.

         ExitMain = 0;
         while (nExitMain < CountTry)
          {

           ....

          } 

"초기화되지 않은 변수 사용 가능성" 경고는 무엇입니까? 빌드 344에 등장

케이스 구조에서 변수를 초기화하는 곳에서 이 경고가 나오며 아무 것도 10가지 경고가 표시되지 않습니다.

   switch(pType)
     {
      case 0:
         MainPrice = ....;
         break;

      case 1:
         MainPrice = ....;
         break;
     }
   if(MainPrice > .. )
     {
      ....

     } 

 

부호 불일치 - 부호 있는 정수와 부호 없는 정수를 혼합할 가능성이 큽니다.

초기화되지 않은 변수 - 변수가 초기화되지 않은 경우 통과 분기가 보장됨을 의미합니다. 예를 들어, 기본은 MainPrice가 명시적으로 초기화되어야 하는(또는 선언할 때 명시적으로 0이 되어야 하는) switch에서 명시적으로 생략됩니다.

 
Renat :

부호 불일치 - 부호 있는 정수와 부호 없는 정수를 혼합할 가능성이 큽니다.

초기화되지 않은 변수 - 변수가 초기화되지 않은 경우 통과 분기가 보장됨을 의미합니다. 예를 들어, 기본은 MainPrice가 명시적으로 초기화되어야 하는(또는 선언할 때 명시적으로 0이 되어야 하는) switch에서 명시적으로 생략됩니다.


덕분에 모든 경고가 사라졌습니다.

1 부호 불일치 - 부호 있는 정수와 부호 없는 정수였습니다.

2개의 초기화되지 않은 변수 - 하지만 위치 유형 에 따라 구매 - 0 또는 판매 -1 중 하나로 스위치에서 초기화했으며 기본값은 일종의 필요가 없습니다...

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства позиций
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства позиций
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства позиций - Документация по MQL5
 
Konstantin83 :

2개의 초기화되지 않은 변수 - 하지만 포지션 유형 에 따라 구매 - 0 또는 판매 -1 중 하나로 방금 초기화했으며 기본값은 일종의 필요가 없습니다...

이것은 인간적인 방식으로 "필요하지 않은 것처럼"입니다. 그러나 실제로는 오류 방지 프로그램을 작성할 때 매우 필요합니다.

MQL5 컴파일러는 빌드마다 더욱 강력해지며 거래자의 프로그램에서 심각한 오류를 포착합니다. 모든 상용 C++ 컴파일러가 모든 변수 초기화 체인을 추적하고 경고를 발행할 수 있는 것은 아닙니다.

 
Renat :

이것은 인간적인 방식으로 "필요하지 않은 것처럼"입니다. 그러나 실제로는 오류 방지 프로그램을 작성할 때 매우 필요합니다.

MQL5 컴파일러는 빌드마다 더욱 강력해지며 거래자의 프로그램에서 심각한 오류를 포착합니다. 모든 상용 C++ 컴파일러가 모든 변수 초기화 체인을 추적하고 경고를 발행할 수 있는 것은 아닙니다.

나는 논쟁하지 않습니다. 제 경우에는 이벤트의 두 가지 변형이 있다는 것을 알고 이에 따라 초기화합니다 ...

하지만 이것은 멋진 일입니다. 예를 들어 Expert Advisor에서 사용되지 않은 몇 가지 변수를 찾았습니다.)

 
notused :

버그를 발견했습니다(투자자 비밀번호, 빌드 342).

어떻게 든 작동하지 않았습니다 (물론 이것은 GUI 결함 일뿐입니다)

https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page159/#comment_28838

344년에도 그대로였다.

그러나 주말 이후에 OrderCheck가 포착하지 못하는 off_quotes에 대한 의견을 받고 싶습니다. 필요합니까 아니면 여전히 수정할 수 있습니까?

1...159160161162163164165166167168169170171172173...3184
새 코멘트