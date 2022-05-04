오류, 버그, 질문 - 페이지 164 1...157158159160161162163164165166167168169170171...3184 새 코멘트 Slava 2010.10.14 13:32 #1631 sergey1294 : 즉, 테스터는 자동으로 과거 실행 목록을 "최적화 결과" 탭에 로드하고 중단된 부분부터 최적화를 계속해야 합니까? 다소 이렇습니다. 테스터는 먼저 파일 캐시에 액세스합니다. 테스트된 매개변수 세트에 해당하는 항목이 있으면 결과로 사용됩니다. Andrey Sharov 2010.10.14 13:33 #1632 stringo : tester\cache\<ea_name>.<기호>.<마침표>.<모드>.xml 고맙습니다! Andrey Sharov 2010.10.14 14:39 #1633 EA 초기화에 코드가 있습니다. ... bool EST; // EventSetTimer result ... int OnInit () { EST = EventSetTimer ( 3600 ); if (!EST) { Comment ( "Error: EventSetTimer= " , GetLastError ()); Print ( "Error: EventSetTimer= " , GetLastError ()); } 다른 컴퓨터에서 여러 번 오류 4102가 발생했습니다. 무엇으로 연결할 수 있습니까? 빌드 338, 342. 동일한 초기화가 2010 챔피언십 의 Expert Advisor에서 사용되며 이러한 오류는 없습니다. Ruslan Khasanov 2010.10.14 15:14 #1634 Ashes : EA 초기화에 코드가 있습니다. (다른 컴퓨터에서) 오류 4102가 여러 번 발생했습니다. 무엇으로 연결할 수 있습니까? 빌드 338, 342. 동일한 초기화가 Championship 2010의 Expert Advisor에서 사용되며 이러한 오류는 없습니다. https://www.mql5.com/ru/forum/962/5782#comment_5782 Запуск индикатора по таймеру www.mql5.com } Как можно либо с генерировать событие Calculate либо вызвать функцию OnCalculate(. Andrey Sharov 2010.10.14 15:45 #1635 Kos : https://www.mql5.com/ru/forum/962/5782#comment_5782 고맙습니다. 코드에서 그래프의 준비 상태를 확인하는 대신 아무 것도 생각해 내지 않은 것 같습니다 ... Владимир 2010.10.15 12:01 #1636 이미 오래전부터 다음과 같은 불편함(또는 오류)을 알아차렸습니다. 최적화를 위해 테스터를 실행하고 즉시 컴퓨터를 종료합니다. 5분 후 화면. 꺼집니다(이것이 랩톱이 구성되는 방식입니다). 30분 뒤에 다시 오겠습니다. 최적화 프로세스는 이 모든 30분으로 밝혀졌습니다. 서서 화면을 켠 후에 만 다시 시작됩니다. 그건 그렇고, 더 일찍이 장소에서 터미널이 떨어졌습니다. Andrey Sharov 2010.10.15 12:48 #1637 Erm955 : 이미 오래전부터 다음과 같은 불편(또는 오류)을 알아차렸습니다. 최적화를 위해 테스터를 실행하고 즉시 컴퓨터를 종료합니다. 5분 후 화면 꺼집니다(이것이 랩톱이 구성되는 방식입니다). 30분 뒤에 다시 오겠습니다. 최적화 프로세스는 이 모든 30분으로 밝혀졌습니다. 서서 화면을 켠 후에 만 다시 시작됩니다. 그건 그렇고, 터미널은 더 일찍이 장소에 떨어졌습니다. 노트북이 대기/최대 절전 모드로 들어가는 것 같습니다. 그 자체로 디스플레이를 끄면 프로그램 작동 여부에 영향을 미치지 않습니다 ... Владимир 2010.10.15 12:55 #1638 Ashes : 노트북이 대기/최대 절전 모드로 들어가는 것 같습니다. 그 자체로 디스플레이를 끄면 프로그램 작동 여부에 영향을 미치지 않습니다 ... Andrey Sharov 2010.10.15 13:14 #1639 Erm955 : "5분 후에 화면에 아무 것도 표시되지 않습니다(이것이 랩톱이 구성되는 방식입니다)." 5분 후 네트워크에서 시각적으로 "어둡게"됩니다. 5분 후 "꺼짐"과 다른가요? 네트워크 또는 배터리에서 랩톱이 작동하는 모드로 작성되지 않았습니다. 전원이 안정적입니까? 이국적인 버전: 전원 문제 -> 노트북이 배터리로 전환됨 -> 절전 모드로 전환됩니다. Renat Fatkhullin 2010.10.15 13:15 #1640 프로그램이 중지되면 운영 체제가 잠자기 상태입니다. 다른 것은 주어지지 않습니다. 1...157158159160161162163164165166167168169170171...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
