오류, 버그, 질문 - 페이지 164

sergey1294 :
즉, 테스터는 자동으로 과거 실행 목록을 "최적화 결과" 탭에 로드하고 중단된 부분부터 최적화를 계속해야 합니까?
다소 이렇습니다. 테스터는 먼저 파일 캐시에 액세스합니다. 테스트된 매개변수 세트에 해당하는 항목이 있으면 결과로 사용됩니다.
 
stringo :
tester\cache\<ea_name>.<기호>.<마침표>.<모드>.xml
고맙습니다!
 

EA 초기화에 코드가 있습니다. 

...
bool    EST;               // EventSetTimer result
...
int OnInit ()
  {
   EST = EventSetTimer ( 3600 );
   if (!EST) {
     Comment ( "Error: EventSetTimer= " , GetLastError ());
     Print ( "Error: EventSetTimer= " , GetLastError ());
     
   }

다른 컴퓨터에서 여러 번 오류 4102가 발생했습니다. 무엇으로 연결할 수 있습니까? 빌드 338, 342.

동일한 초기화가 2010 챔피언십 의 Expert Advisor에서 사용되며 이러한 오류는 없습니다.

 
Ashes :

https://www.mql5.com/ru/forum/962/5782#comment_5782
Запуск индикатора по таймеру
Запуск индикатора по таймеру
  • www.mql5.com
} Как можно либо с генерировать событие Calculate либо вызвать функцию OnCalculate(.
 
Kos :
고맙습니다. 코드에서 그래프의 준비 상태를 확인하는 대신 아무 것도 생각해 내지 않은 것 같습니다 ...
 

이미 오래전부터 다음과 같은 불편함(또는 오류)을 알아차렸습니다. 최적화를 위해 테스터를 실행하고 즉시 컴퓨터를 종료합니다. 5분 후 화면. 꺼집니다(이것이 랩톱이 구성되는 방식입니다). 30분 뒤에 다시 오겠습니다. 최적화 프로세스는 이 모든 30분으로 밝혀졌습니다. 서서 화면을 켠 후에 만 다시 시작됩니다. 그건 그렇고, 더 일찍이 장소에서 터미널이 떨어졌습니다.

 
Erm955 :

이미 오래전부터 다음과 같은 불편(또는 오류)을 알아차렸습니다. 최적화를 위해 테스터를 실행하고 즉시 컴퓨터를 종료합니다. 5분 후 화면 꺼집니다(이것이 랩톱이 구성되는 방식입니다). 30분 뒤에 다시 오겠습니다. 최적화 프로세스는 이 모든 30분으로 밝혀졌습니다. 서서 화면을 켠 후에 만 다시 시작됩니다. 그건 그렇고, 터미널은 더 일찍이 장소에 떨어졌습니다.

노트북이 대기/최대 절전 모드로 들어가는 것 같습니다. 그 자체로 디스플레이를 끄면 프로그램 작동 여부에 영향을 미치지 않습니다 ...
 
Ashes :
노트북이 대기/최대 절전 모드로 들어가는 것 같습니다. 그 자체로 디스플레이를 끄면 프로그램 작동 여부에 영향을 미치지 않습니다 ...

 
Erm955 :

"5분 후에 화면에 아무 것도 표시되지 않습니다(이것이 랩톱이 구성되는 방식입니다)." 5분 후 네트워크에서 시각적으로 "어둡게"됩니다. 5분 후 "꺼짐"과 다른가요? 네트워크 또는 배터리에서 랩톱이 작동하는 모드로 작성되지 않았습니다. 전원이 안정적입니까?

이국적인 버전: 전원 문제 -> 노트북이 배터리로 전환됨 -> 절전 모드로 전환됩니다.

 
프로그램이 중지되면 운영 체제가 잠자기 상태입니다. 다른 것은 주어지지 않습니다.
