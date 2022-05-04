오류, 버그, 질문 - 페이지 159

pronych :

예, 맞습니다. 지불 차이는 200r에 불과합니다 ...

이제서야 모든 수입이 지출을 초과하고 있습니다. 그리고 결혼할 시간입니다. 12월의 붐, 축하합니다, 감사합니다)))))

축하합니다!!!
 
sergey1294 :
축하합니다!!!
감사합니다 세르게이. 아직 너무 이르다. 12월에 우리는 현실이 될 것입니다. 어쨌든 감사합니다. 또한, 오프토픽.
 

더 작은 시간 프레임에 마크업을 만들면 - 오래된 시간 프레임에는 잠시 동안 깜박이기 시작합니다 - 사라지고 디스코의 가벼운 음악처럼 다시 나타납니다. 개발자에게 질문 이 문제를 해결할 수 있습니까?

 
owl :

전문가의 로그에서 그러한 메시지는 무엇을 의미합니까?

247398240바이트의 메모리 누수

내가 올바르게 이해한다면 이것이 얼마나 많은 메모리가 누출되었는지입니다.

이러한 누출의 원인은 무엇입니까?

이는 클래스(들)의 어딘가에서 객체가 new 연산자를 사용하여 생성되고 EA/스크립트/지시자가 종료될 때 이러한 객체가 삭제되지 않음( delete 연산자 )을 의미합니다.
FXTRADECOM :

어떤 터미널 빌드? 어떤 OS? 무슨 비트?

재생 단계, 소스 코드(있는 경우) 등의 설명과 함께 서비스 데스크에 요청을 작성합니다 .

내 표시기를 64비트 버전으로 복사하고 컴파일하고 차트에 설치하려고 합니다. 약 1초 동안 생각하고 매개변수 입력 창을 표시하지 않고 즉시 오류를 씁니다.


 
AlexSTAL :

서비스 데스크에 편지를 쓸 수 있습니까? 오류를 수정하는 데 도움이 됩니다.
Rosh :
서비스 데스크에 편지를 쓸 수 있습니까? 오류를 수정하는 데 도움이 됩니다.

감사합니다

PS 답변 - 유형 캐스팅으로 인해 다음 릴리스에서 수정됩니다.

 
FXTRADECOM :

나는 또한 XP 32 비트에서 이것을 관찰합니다.

분명히 차트에 선을 표시할 때 현재 차트의 분할에 시간을 정규화해야 합니다(이것은 MQ 개발자에게 힌트입니다).

 

버그를 발견했습니다(투자자 비밀번호, 빌드 342).

후행 버그

어떻게 든 작동하지 않았습니다 (물론 이것은 GUI 결함 일뿐입니다)

