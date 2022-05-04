오류, 버그, 질문 - 페이지 159 1...152153154155156157158159160161162163164165166...3184 새 코멘트 Sergey Gritsay 2010.10.10 22:32 #1581 pronych : 예, 맞습니다. 지불 차이는 200r에 불과합니다 ... 이제서야 모든 수입이 지출을 초과하고 있습니다. 그리고 결혼할 시간입니다. 12월의 붐, 축하합니다, 감사합니다))))) 축하합니다!!! Aleksey 2010.10.10 22:51 #1582 sergey1294 : 축하합니다!!! 감사합니다 세르게이. 아직 너무 이르다. 12월에 우리는 현실이 될 것입니다. 어쨌든 감사합니다. 또한, 오프토픽. FXTRADECOM 2010.10.11 08:40 #1583 더 작은 시간 프레임에 마크업을 만들면 - 오래된 시간 프레임에는 잠시 동안 깜박이기 시작합니다 - 사라지고 디스코의 가벼운 음악처럼 다시 나타납니다. 개발자에게 질문 이 문제를 해결할 수 있습니까? Test Account 2010.10.11 11:59 #1584 owl : 전문가의 로그에서 그러한 메시지는 무엇을 의미합니까? 247398240바이트의 메모리 누수 내가 올바르게 이해한다면 이것이 얼마나 많은 메모리가 누출되었는지입니다. 이러한 누출의 원인은 무엇입니까? 이는 클래스(들)의 어딘가에서 객체가 new 연산자를 사용하여 생성되고 EA/스크립트/지시자가 종료될 때 이러한 객체가 삭제되지 않음( delete 연산자 )을 의미합니다. Документация по MQL5: Основы языка / Операторы / Оператор уничтожения объекта delete www.mql5.com Основы языка / Операторы / Оператор уничтожения объекта delete - Документация по MQL5 Test Account 2010.10.11 12:02 #1585 FXTRADECOM : 더 작은 시간 프레임에 마크업을 만들면 - 오래된 시간 프레임에는 잠시 동안 깜박이기 시작합니다 - 사라지고 디스코의 가벼운 음악처럼 다시 나타납니다. 개발자에게 질문 이 문제를 해결할 수 있습니까? 어떤 터미널 빌드? 어떤 OS? 무슨 비트? 재생 단계, 소스 코드(있는 경우) 등의 설명과 함께 서비스 데스크에 요청을 작성합니다 . Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! www.mql5.com Ваше сообщение сразу станет доступно нашим отделам тестирования, технической поддержки и разработчикам торговой платформы. Aleksandr Chugunov 2010.10.11 13:43 #1586 내 표시기를 64비트 버전으로 복사하고 컴파일하고 차트에 설치하려고 합니다. 약 1초 동안 생각하고 매개변수 입력 창을 표시하지 않고 즉시 오류를 씁니다. Rashid Umarov 2010.10.11 13:56 #1587 AlexSTAL : 내 표시기를 64비트 버전으로 복사하고 컴파일하고 차트에 설치하려고 합니다. 약 1초 동안 생각하고 매개변수 입력 창을 표시하지 않고 즉시 오류를 씁니다. 서비스 데스크에 편지를 쓸 수 있습니까? 오류를 수정하는 데 도움이 됩니다. Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! www.mql5.com Ваше сообщение сразу станет доступно нашим отделам тестирования, технической поддержки и разработчикам торговой платформы. Aleksandr Chugunov 2010.10.11 14:05 #1588 Rosh : 서비스 데스크에 편지를 쓸 수 있습니까? 오류를 수정하는 데 도움이 됩니다. 감사합니다 PS 답변 - 유형 캐스팅으로 인해 다음 릴리스에서 수정됩니다. Mykola Demko 2010.10.11 14:10 #1589 FXTRADECOM : 더 작은 시간 프레임에 마크업을 만들면 - 오래된 시간 프레임에는 잠시 동안 깜박이기 시작합니다 - 사라지고 디스코의 가벼운 음악처럼 다시 나타납니다. 개발자에게 질문 이 문제를 해결할 수 있습니까? 나는 또한 XP 32 비트에서 이것을 관찰합니다. 분명히 차트에 선을 표시할 때 현재 차트의 분할에 시간을 정규화해야 합니다(이것은 MQ 개발자에게 힌트입니다). Valerii Mazurenko 2010.10.12 04:35 #1590 버그를 발견했습니다(투자자 비밀번호, 빌드 342). 어떻게 든 작동하지 않았습니다 (물론 이것은 GUI 결함 일뿐입니다) 1...152153154155156157158159160161162163164165166...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
예, 맞습니다. 지불 차이는 200r에 불과합니다 ...
이제서야 모든 수입이 지출을 초과하고 있습니다. 그리고 결혼할 시간입니다. 12월의 붐, 축하합니다, 감사합니다)))))
더 작은 시간 프레임에 마크업을 만들면 - 오래된 시간 프레임에는 잠시 동안 깜박이기 시작합니다 - 사라지고 디스코의 가벼운 음악처럼 다시 나타납니다. 개발자에게 질문 이 문제를 해결할 수 있습니까?
전문가의 로그에서 그러한 메시지는 무엇을 의미합니까?247398240바이트의 메모리 누수
내가 올바르게 이해한다면 이것이 얼마나 많은 메모리가 누출되었는지입니다.
이러한 누출의 원인은 무엇입니까?
어떤 터미널 빌드? 어떤 OS? 무슨 비트?
재생 단계, 소스 코드(있는 경우) 등의 설명과 함께 서비스 데스크에 요청을 작성합니다 .
내 표시기를 64비트 버전으로 복사하고 컴파일하고 차트에 설치하려고 합니다. 약 1초 동안 생각하고 매개변수 입력 창을 표시하지 않고 즉시 오류를 씁니다.
서비스 데스크에 편지를 쓸 수 있습니까? 오류를 수정하는 데 도움이 됩니다.
PS 답변 - 유형 캐스팅으로 인해 다음 릴리스에서 수정됩니다.
나는 또한 XP 32 비트에서 이것을 관찰합니다.
분명히 차트에 선을 표시할 때 현재 차트의 분할에 시간을 정규화해야 합니다(이것은 MQ 개발자에게 힌트입니다).
버그를 발견했습니다(투자자 비밀번호, 빌드 342).
어떻게 든 작동하지 않았습니다 (물론 이것은 GUI 결함 일뿐입니다)