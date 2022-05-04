오류, 버그, 질문 - 페이지 160

새 코멘트
 

파일에 배열을 쓰는 방법은 무엇입니까? 내가 무엇을 잘못하고 있지?

 void OnStart () {
   string Arr[ 2 ];
   Arr[ 0 ]= "test string 1" ;
   Arr[ 1 ]= "test string 2" ;
   int handle= FileOpen ( "test_file.txt" , FILE_BIN | FILE_WRITE );
   FileWriteArray (handle,Arr);
   FileClose (handle);
}

결과는 빈 파일입니다. 빌드 342.

 

내 Google Chrome 브라우저에서 버튼의 글꼴이 "날아갔습니다" :(. 무엇을 해야 합니까?

 
EvgeTrofi :

파일에 배열을 쓰는 방법은 무엇입니까? 내가 무엇을 잘못하고 있지?

결과는 빈 파일입니다. 빌드 342.

자신의 링크에서 설명서를 읽으십시오.

파일쓰기 배열

문자열을 제외한 모든 유형의 배열을 BIN 파일에 씁니다(문자열 및 동적 배열을 포함하지 않는 구조의 배열일 수 있음).

 
AlexSTAL :

자신의 링크에서 설명서를 읽으십시오.

...
이것은 그의 링크가 아닙니다. 이 포럼 엔진 자체는 친숙한 단어와 구문에 대한 링크를 제공합니다.
 
EvgeTrofi :

내 Google Chrome 브라우저에서 버튼의 글꼴이 "날아갔습니다" :(. 무엇을 해야 합니까?

(정보 창에서) 정확한 Chrome 버전과 운영체제를 알려주세요. 또한 버튼이 어떤 형태로 그렇게 왜곡되었는지도.
 
피보이드 :
(정보 창에서) 정확한 Chrome 버전과 운영체제를 알려주세요. 또한 버튼이 어떤 형태로 그렇게 왜곡되었는지도.

 

모든 것이 복원되었습니다. 고맙습니다! 무슨 일이 있었는지 모르겠어요. 크롬 버전 6.0.472.63

알렉스스탈 :


고맙습니다! 무지한 것을 용서하십시오. 설명서를 읽을 수가 없어요 :)

 

기본 폴더에 대한 경로를 올바르게 작성하는 방법(예: 스크립트에서)

나는 다음과 같이 씁니다.

 input string Path = "D:\test" ;

다음과 같이 나타납니다.


 
EvgeTrofi :

기본 폴더에 대한 경로를 올바르게 쓰는 방법(예: 스크립트에서)

나는 다음과 같이 씁니다.

다음과 같이 나타납니다.


마지막으로 설명서를 읽으십시오.

https://www.mql5.com/ru/docs/basis/types/stringconst

Документация по MQL5: Основы языка / Типы данных / Тип string
Документация по MQL5: Основы языка / Типы данных / Тип string
  • www.mql5.com
Основы языка / Типы данных / Тип string - Документация по MQL5
 

그런 그림을 봅니다. 13일 위의 막대의 날짜는 2010.10.12로 표시됩니다.

올바른 정보는 다음과 같습니다.

다음은 이전 날짜의 다음 막대입니다.

 
gpwr :

그런 그림을 봅니다. 13일 위의 막대의 날짜는 2010.10.12로 표시됩니다.

올바른 정보는 다음과 같습니다.

다음은 이전 날짜의 다음 막대입니다.

이전에는 어떤 조치를 취했습니까?

업데이트가 도움이 되나요?

1...153154155156157158159160161162163164165166167...3184
새 코멘트