Evgeniy Trofimov 2010.10.12 09:57 #1591 파일에 배열을 쓰는 방법은 무엇입니까? 내가 무엇을 잘못하고 있지? void OnStart () { string Arr[ 2 ]; Arr[ 0 ]= "test string 1" ; Arr[ 1 ]= "test string 2" ; int handle= FileOpen ( "test_file.txt" , FILE_BIN | FILE_WRITE ); FileWriteArray (handle,Arr); FileClose (handle); } 결과는 빈 파일입니다. 빌드 342. Evgeniy Trofimov 2010.10.12 10:02 #1592 내 Google Chrome 브라우저에서 버튼의 글꼴이 "날아갔습니다" :(. 무엇을 해야 합니까? Aleksandr Chugunov 2010.10.12 10:04 #1593 자신의 링크에서 설명서를 읽으십시오. 파일쓰기 배열 문자열을 제외한 모든 유형의 배열을 BIN 파일에 씁니다(문자열 및 동적 배열을 포함하지 않는 구조의 배열일 수 있음). Andrey Dik 2010.10.12 10:08 #1594 이것은 그의 링크가 아닙니다. 이 포럼 엔진 자체는 친숙한 단어와 구문에 대한 링크를 제공합니다. Dmitry 2010.10.12 10:11 #1595 (정보 창에서) 정확한 Chrome 버전과 운영체제를 알려주세요. 또한 버튼이 어떤 형태로 그렇게 왜곡되었는지도. Evgeniy Trofimov 2010.10.12 11:02 #1596 모든 것이 복원되었습니다. 고맙습니다! 무슨 일이 있었는지 모르겠어요. 크롬 버전 6.0.472.63 고맙습니다! 무지한 것을 용서하십시오. 설명서를 읽을 수가 없어요 :) Evgeniy Trofimov 2010.10.12 11:17 #1597 기본 폴더에 대한 경로를 올바르게 작성하는 방법(예: 스크립트에서) 나는 다음과 같이 씁니다. input string Path = "D:\test" ; 다음과 같이 나타납니다. Aleksandr Chugunov 2010.10.12 11:24 #1598 마지막으로 설명서를 읽으십시오. https://www.mql5.com/ru/docs/basis/types/stringconst Документация по MQL5: Основы языка / Типы данных / Тип string www.mql5.com Основы языка / Типы данных / Тип string - Документация по MQL5 Vladimir 2010.10.13 04:18 #1599 그런 그림을 봅니다. 13일 위의 막대의 날짜는 2010.10.12로 표시됩니다. 올바른 정보는 다음과 같습니다. 다음은 이전 날짜의 다음 막대입니다. Test Account 2010.10.13 09:58 #1600 이전에는 어떤 조치를 취했습니까? 업데이트가 도움이 되나요?
자신의 링크에서 설명서를 읽으십시오.
파일쓰기 배열
문자열을 제외한 모든 유형의 배열을 BIN 파일에 씁니다(문자열 및 동적 배열을 포함하지 않는 구조의 배열일 수 있음).
(정보 창에서) 정확한 Chrome 버전과 운영체제를 알려주세요. 또한 버튼이 어떤 형태로 그렇게 왜곡되었는지도.
모든 것이 복원되었습니다. 고맙습니다! 무슨 일이 있었는지 모르겠어요. 크롬 버전 6.0.472.63
고맙습니다! 무지한 것을 용서하십시오. 설명서를 읽을 수가 없어요 :)
기본 폴더에 대한 경로를 올바르게 작성하는 방법(예: 스크립트에서)
나는 다음과 같이 씁니다.
다음과 같이 나타납니다.
마지막으로 설명서를 읽으십시오.
https://www.mql5.com/ru/docs/basis/types/stringconst
그런 그림을 봅니다. 13일 위의 막대의 날짜는 2010.10.12로 표시됩니다.
올바른 정보는 다음과 같습니다.
다음은 이전 날짜의 다음 막대입니다.
이전에는 어떤 조치를 취했습니까?
업데이트가 도움이 되나요?