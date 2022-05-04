오류, 버그, 질문 - 페이지 152

새 코멘트
[삭제]  
alexvd :
정확히 어디에?
 
2 MQ 최근에 드디어 표준 라이브러리에 도전!!! 특히 배열 및 거래 작업.

매우 편리합니다 감사합니다! ))

 
gwend :

메시지 주셔서 감사합니다.

실제로 처음에는 프록시를 사용하지 않고 도움말을 연결하고 다운로드하려는 시도가 있습니다. 프록시 설정은 직접 연결에 실패한 경우에만 사용됩니다.

지켜볼 것이다.

그리고 방화벽은 첫 번째 시도를 포착하고 처음으로 두 번째 시도를 건너뜁니다. ))
 
EQU :

oops.. 무슨 기적? 후행 금지?? :)


1분 이내에 서버로부터 응답을 받지 못했습니다.
 
개발자 여러분, MQL5 프로그램을 디컴파일하지 않도록 주의하셨기를 바랍니다.
그리고 mt4에서 모든 코드가 한 눈에 보이는 것처럼 부끄러울 것입니다 ...
 
mrProF :
개발자 여러분, MQL5 프로그램을 디컴파일하지 않도록 주의하셨기를 바랍니다.
그리고 mt4에서 모든 코드가 한 눈에 보이는 것처럼 부끄러울 것입니다 ...
이 때문에 개발자는 일부 개인이 요청한 것처럼 인라인 DLL 디버깅을 수행하지 않습니다. 예, 디컴파일러가 나타나지 않습니다.
 
sergey1294 :
이 때문에 개발자는 일부 개인이 요청한 것처럼 인라인 DLL 디버깅을 수행하지 않습니다. 예, 디컴파일러가 나타나지 않습니다.
그리고 디버깅을 하지 않아도 MT4에 등장했습니다 :)
우리의 작업이 보호되기를 바랍니다! :)
 
mrProF :
그리고 디버깅을 하지 않아도 MT4에 등장했습니다 :)
우리의 작업이 보호되기를 바랍니다! :)
개발자가 쓴 것처럼 MT4에서 DLL 디버깅을 허용했고 즉시 디컴파일러가 나타났습니다. 코드 보호는 MQL5의 주요 초점입니다.
[삭제]  
sergey1294 :
개발자가 쓴 것처럼 MT4에서 DLL 디버깅을 허용했고 즉시 디컴파일러가 나타났습니다. 코드 보호는 MQL5의 주요 초점입니다.
mrProF :
그리고 디버깅을 하지 않아도 MT4에 등장했습니다 :)
우리의 작업이 보호되기를 바랍니다! :)
MT4에서는 다른 소프트웨어의 코드를 디버그할 수 있습니다. 내가 아는 한 새 버전은 이 기능을 지원하지 않습니다...
 

안녕하세요!

그리고 어떻게 한 블록 안에 선언변수 를 만들 수 있습니까? 다른 블록 x에 y 보이나요?

1...145146147148149150151152153154155156157158159...3184
새 코멘트