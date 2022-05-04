오류, 버그, 질문 - 페이지 154 1...147148149150151152153154155156157158159160161...3184 새 코멘트 Dmitriy Skub 2010.10.04 13:37 #1531 어떤 이유로 표준 을 사용하여 표시기에서 데이터를 가져올 수 없습니다. 스크립트는 다음과 같습니다. //--------------------------------------------------------------------- #include <Indicators\Trend.mqh> //--------------------------------------------------------------------- CiSAR price_source; //--------------------------------------------------------------------- void OnStart ( ) { if ( price_source.Create( Symbol ( ), PERIOD_CURRENT , 0.01 , 0.2 ) == true ) { for ( int i = 0 ; i < 10 ; i++ ) { Print ( "Price[ " , i, " ] = " , price_source.Main( i )); } } } //--------------------------------------------------------------------- 그의 작업 결과는 다음과 같습니다. 2010.10.04 13:31:17 TestIndicator (AUDUSD,H1) 가격[ 9 ] = 1.797693134862316e+308 2010.10.04 13:31:17 TestIndicator (AUDUSD,H1) 가격[ 8 ] = 1.797693134862316e+308 2010.10.04 13:31:17 TestIndicator (AUDUSD,H1) 가격[ 7 ] = 1.797693134862316e+308 2010.10.04 13:31:17 TestIndicator (AUDUSD,H1) 가격[ 6 ] = 1.797693134862316e+308 2010.10.04 13:31:17 TestIndicator (AUDUSD,H1) 가격[ 5 ] = 1.797693134862316e+308 2010.10.04 13:31:17 TestIndicator (AUDUSD,H1) 가격[ 4 ] = 1.797693134862316e+308 2010.10.04 13:31:17 TestIndicator (AUDUSD,H1) 가격[ 3 ] = 1.797693134862316e+308 2010.10.04 13:31:17 TestIndicator (AUDUSD,H1) 가격[ 2 ] = 1.797693134862316e+308 2010.10.04 13:31:17 TestIndicator (AUDUSD,H1) 가격[ 1 ] = 1.797693134862316e+308 2010.10.04 13:31:17 TestIndicator (AUDUSD,H1) 가격[ 0 ] = 1.797693134862316e+308 값 대신 EMPTY_VALUE가 발행됩니다. 내가 무엇을 잘못하고 있지? Errors, bugs, questions Need help in this [Archive!] Pure mathematics, physics, Test Account 2010.10.04 13:47 #1532 Dima_S : 내가 무엇을 잘못하고 있지? 추가해 보세요 price_source.Refresh(- 1 ); 데이터를 요청하기 전에. Dmitriy Skub 2010.10.04 13:54 #1533 감사합니다. 도움이 되었습니다. 매뉴얼에 이런 내용이 있으면 좋을 것 같다. void CIndicator::Refresh (int 플래그) 그래서 플래그가 새로 고쳐지는 시간 프레임의 이진 마스크라는 것을 알고 있습니까? -1이면 모든 TF가 업데이트됩니까? Test Account 2010.10.04 14:05 #1534 Dima_S : 그래서 플래그가 새로 고쳐지는 시간 프레임의 이진 마스크라는 것을 알고 있습니까? -1이면 모든 TF가 업데이트됩니까? 정확히. 객체 가시성 상수를 사용할 수 있습니다. https://www.mql5.com/ru/docs/constants/objectconstants/visible Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Видимость объектов www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Видимость объектов - Документация по MQL5 [삭제] 2010.10.04 14:23 #1535 뭔가 이해가 안되는데 놓친게 틀림없어요. 이것: class dfgdfg { void sgsfd(); }; 잘 컴파일됩니다. 그래야만 합니까? 제가 알기로는 옵티마이저가 컴파일 전에도 사용하지 않는 메소드로 잘라서 결과적 으로 111 오류 메시지 가 나오지 않습니다. + 또한 구현 오류가 있는 사용하지 않는 메서드도 메시지 없이 컴파일됩니다. Aleksandr Chugunov 2010.10.04 14:42 #1536 아무도 내 문제에 관심이 있습니까? https://www.mql5.com/en/forum/2172/page1 Не обновляются некоторые графики www.mql5.com Непосредственно в индикаторе выбирается необходимый инструмент и период графика. Aleksandr Chugunov 2010.10.04 14:48 #1537 또 다른 문제가 나타났습니다. 배열은 표시기의 시작 부분에서만 초기화됩니다. 이것은 표준 지그재그의 일종의 오류와 관련이 있습니다. Serge 2010.10.04 15:10 #1538 MT 5는 프록시(http,socks 4.5) 빌드 328을 통해 작동하지 않습니다. 동시에 MT 4는 이러한 프록시를 통해 잘 작동합니다. Test Account 2010.10.04 15:25 #1539 AlexSTAL : 아무도 내 문제에 관심이 있습니까? https://www.mql5.com/ru/forum/2172/page1 예, 귀하의 메시지를 확인했습니다. 우리는 반복하려고 합니다. Test Account 2010.10.04 15:33 #1540 AlexSTAL : 또 다른 문제가 나타났습니다. 배열은 표시기의 시작 부분에서만 초기화됩니다. 이것은 표준 지그재그의 일부 오류와 관련이 있습니다. 메모리 예외를 수신하면 터미널을 계속할 필요가 없습니다. 가장 합리적인 방법은 터미널을 다시 시작하여 메모리를 많이 차지하는 이유를 파악하고 식욕을 줄이는 것입니다. 1...147148149150151152153154155156157158159160161...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
어떤 이유로 표준 을 사용하여 표시기에서 데이터를 가져올 수 없습니다. 스크립트는 다음과 같습니다.
그의 작업 결과는 다음과 같습니다.
2010.10.04 13:31:17 TestIndicator (AUDUSD,H1) 가격[ 9 ] = 1.797693134862316e+308
2010.10.04 13:31:17 TestIndicator (AUDUSD,H1) 가격[ 8 ] = 1.797693134862316e+308
2010.10.04 13:31:17 TestIndicator (AUDUSD,H1) 가격[ 7 ] = 1.797693134862316e+308
2010.10.04 13:31:17 TestIndicator (AUDUSD,H1) 가격[ 6 ] = 1.797693134862316e+308
2010.10.04 13:31:17 TestIndicator (AUDUSD,H1) 가격[ 5 ] = 1.797693134862316e+308
2010.10.04 13:31:17 TestIndicator (AUDUSD,H1) 가격[ 4 ] = 1.797693134862316e+308
2010.10.04 13:31:17 TestIndicator (AUDUSD,H1) 가격[ 3 ] = 1.797693134862316e+308
2010.10.04 13:31:17 TestIndicator (AUDUSD,H1) 가격[ 2 ] = 1.797693134862316e+308
2010.10.04 13:31:17 TestIndicator (AUDUSD,H1) 가격[ 1 ] = 1.797693134862316e+308
2010.10.04 13:31:17 TestIndicator (AUDUSD,H1) 가격[ 0 ] = 1.797693134862316e+308
값 대신 EMPTY_VALUE가 발행됩니다.
내가 무엇을 잘못하고 있지?
추가해 보세요
price_source.Refresh(- 1 );
데이터를 요청하기 전에.
감사합니다. 도움이 되었습니다. 매뉴얼에 이런 내용이 있으면 좋을 것 같다.
void CIndicator::Refresh (int 플래그)그래서 플래그가 새로 고쳐지는 시간 프레임의 이진 마스크라는 것을 알고 있습니까? -1이면 모든 TF가 업데이트됩니까?
정확히. 객체 가시성 상수를 사용할 수 있습니다.
https://www.mql5.com/ru/docs/constants/objectconstants/visible
뭔가 이해가 안되는데 놓친게 틀림없어요. 이것:
잘 컴파일됩니다. 그래야만 합니까?
제가 알기로는 옵티마이저가 컴파일 전에도 사용하지 않는 메소드로 잘라서 결과적 으로 111 오류 메시지 가 나오지 않습니다.
+ 또한 구현 오류가 있는 사용하지 않는 메서드도 메시지 없이 컴파일됩니다.
예, 귀하의 메시지를 확인했습니다.
우리는 반복하려고 합니다.
