오류, 버그, 질문 - 페이지 151

Валерий 2010.09.26 10:47 #1501
Swan :

이에 대한 사이트의 또 다른 섹션이 있습니다.

신뢰성 데이터 업데이트를 확인하지 않고 무엇을 말하는 것입니까? 코드에서 지연 시간이 경과한 후 마감이 뒤집히지 않도록 보장합니까?

새 틱에서 조건이 충족될 때까지. 코드가 필요하지 않습니다. 당신의 환상은 부정적입니다. 이는 FSE가 중단되고 코드가 저장되지 않는다는 것을 의미합니다. nefih, retcode가 헛되이 존재하지 않기 때문에 맞습니다.

예, 이 접근 방식에는 복잡한 것이 없습니다. 거래가 완료되거나 요청이 거부되기를 기다리고 있으며 옵션이 있을 수 있습니다.

다른 것에 관심이 있습니다. 예를 들어 서버가 하나의 기기에 대한 수십 개의 요청을 지연 없이 견딜 수 있습니까?

gumgum 2010.09.26 11:24 #1502

오늘은 터미널을 시작하고 .....

1. 150미터에서 다운로드한 것
2. 1일 이후에 디스크에서 무언가 하드 변환됩니다.
3. 1차 및 2차 CPU 부하 >80% 이후
4. 기다리다...
????

Дмитрий 2010.09.26 11:42 #1503
Swan :

... 그래서 FSE가 멈추고 코드가 저장 되지 않습니다.

하...그때 이 retsode를 실생활에서 테스트 한 다음 대화를 계속할 것입니다... 그 동안, 그것이 얼마나 오래 돌아올지, 항상 그리고 항상 옳은지 알 수 없습니다...

Dmitriy Skub 2010.09.27 14:36 #1504

우연히 발견한 작은 결함:

- 도구 패널이 확장된 경우:
- 패널이 접힌 경우:

하단 사진에 이익을 표시할 때 스왑의 존재를 고려하지 않은 것으로 보입니다.

모든 IMHO.

Rashid Umarov 2010.09.27 15:01 #1505
Interesting :

개발자.

MQL 도움말에는 "포인터" 탭에 ENUM_CHART_VOLUME_MODE 가 없습니다. 추가해주세요...

게시해 주셔서 감사합니다. 수정되었습니다.

Test Account 2010.09.27 16:22 #1506
Dima_S :

메시지 주셔서 감사합니다. 다음 빌드에서 수정됩니다.

[삭제] 2010.09.28 11:43 #1507

oops.. 무슨 기적? 후행 금지?? :)

2010.09.28 11:36:26 Trades '104377' : failed modify buy 0.90 USDCAD sl: 0.00000, tp: 0.00000 -> sl: 1.03361, tp: 0.00000 [Request timeout]
2010.09.28 11:35:34 Trades '104377' : failed modify sell 1.10 EURUSD sl: 0.00000, tp: 0.00000 -> sl: 1.33996, tp: 0.00000 [Request timeout]
2010.09.28 11:35:26 Trades '104377' : modify buy 0.90 USDCAD sl: 0.00000, tp: 0.00000 -> sl: 1.03361, tp: 0.00000
2010.09.28 11:34:34 Trades '104377' : modify sell 1.10 EURUSD sl: 0.00000, tp: 0.00000 -> sl: 1.33996, tp: 0.00000
2010.09.28 11:31:59 Trades '104377' : failed modify sell 1.10 EURUSD sl: 0.00000, tp: 0.00000 -> sl: 1.33997, tp: 0.00000 [Request timeout]
2010.09.28 11:30:59 Trades '104377' : modify sell 1.10 EURUSD sl: 0.00000, tp: 0.00000 -> sl: 1.33997, tp: 0.00000
2010.09.28 11:28:38 Trades '104377' : failed modify buy 0.90 USDCAD sl: 0.00000, tp: 0.00000 -> sl: 1.03366, tp: 0.00000 [Request timeout]
2010.09.28 11:27:38 Trades '104377' : modify buy 0.90 USDCAD sl: 0.00000, tp: 0.00000 -> sl: 1.03366, tp: 0.00000

열 자동 크기 조정, 확인하십시오.. 비어 있는 곳 - 밀집된 곳..

MQ Alexander 2010.09.28 12:59 #1508
EQU :

감사합니다. 확인해 보겠습니다.

Test Account 2010.09.28 13:04 #1509
EQU :

정확히 어디에?

Anton 2010.09.28 13:07 #1510
sealdo :

Metaeditor와 metatrader 5는 오랜 기간 동안 구축된 프록시 서버 설정(위성 인터넷)에도 불구하고 육지에서 도움이 로드됩니다.

설치 단말기도 "그라운드"를 통해 다운로드했습니다. FreeCup 프로그램을 통해 우회했습니다.

메시지 주셔서 감사합니다.

실제로 처음에는 프록시를 사용하지 않고 도움말을 연결하고 다운로드하려는 시도가 있습니다. 프록시 설정 은 직접 연결에 실패한 경우에만 사용됩니다.

지켜볼 것이다.
신뢰성 데이터 업데이트를 확인하지 않고 무엇을 말하는 것입니까? 코드에서 지연 시간이 경과한 후 마감이 뒤집히지 않도록 보장합니까?
새 틱에서 조건이 충족될 때까지. 코드가 필요하지 않습니다. 당신의 환상은 부정적입니다. 이는 FSE가 중단되고 코드가 저장되지 않는다는 것을 의미합니다. nefih, retcode가 헛되이 존재하지 않기 때문에 맞습니다.
예, 이 접근 방식에는 복잡한 것이 없습니다. 거래가 완료되거나 요청이 거부되기를 기다리고 있으며 옵션이 있을 수 있습니다.
다른 것에 관심이 있습니다. 예를 들어 서버가 하나의 기기에 대한 수십 개의 요청을 지연 없이 견딜 수 있습니까?
오늘은 터미널을 시작하고 .....
1. 150미터에서 다운로드한 것
2. 1일 이후에 디스크에서 무언가 하드 변환됩니다.
3. 1차 및 2차 CPU 부하 >80% 이후
4. 기다리다...
????
... 그래서 FSE가 멈추고 코드가 저장 되지 않습니다.
개발자.
MQL 도움말에는 "포인터" 탭에 ENUM_CHART_VOLUME_MODE 가 없습니다. 추가해주세요...
다음 빌드에서 수정됩니다.
oops.. 무슨 기적? 후행 금지?? :)
열 자동 크기 조정, 확인하십시오.. 비어 있는 곳 - 밀집된 곳..
Metaeditor와 metatrader 5는 오랜 기간 동안 구축된 프록시 서버 설정(위성 인터넷)에도 불구하고 육지에서 도움이 로드됩니다.
설치 단말기도 "그라운드"를 통해 다운로드했습니다. FreeCup 프로그램을 통해 우회했습니다.
실제로 처음에는 프록시를 사용하지 않고 도움말을 연결하고 다운로드하려는 시도가 있습니다. 프록시 설정 은 직접 연결에 실패한 경우에만 사용됩니다.
지켜볼 것이다.