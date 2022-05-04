오류, 버그, 질문 - 페이지 110 1...103104105106107108109110111112113114115116117...3184 새 코멘트 [삭제] 2010.08.27 20:14 #1091 안녕하세요. 예제 폴더에서 MACD Sample.mq5 Expert Advisor를 컴파일할 때 오류가 발생합니다. 'POSITION_TYPE_BUY' - 열거형 MACD Sample.mq5 319 50을 변환할 수 없습니다. 그리고 ' POSITION_TYPE_SELL ' - 열거형 MACD Sample.mq5 352 50을 변환할 수 없습니다. 터미널이 업데이트되었습니다. 말해봐, 무슨 일이야? 고맙습니다. Дмитрий 2010.08.27 20:52 #1092 Valmars : 오류 코드에 대한 ErrorDescription.mqh 가 있습니다. 필요한 것, 감사합니다 나는 그녀가 왜 즉시 MT와 함께 가지 않는지 궁금합니다 ... 그렇지 않으면 아무것도없고 공이 궤도 및 기타 쓸모없는 예에서 날아갑니다 ... Валерий 2010.08.28 00:38 #1093 Alex5757000 : 안녕하세요. 예제 폴더에서 MACD Sample.mq5 Expert Advisor를 컴파일할 때 오류가 발생합니다. 'POSITION_TYPE_BUY' - 열거형 MACD Sample.mq5 319 50을 변환할 수 없습니다. 그리고 ' POSITION_TYPE_SELL ' - 열거형 MACD Sample.mq5 352 50을 변환할 수 없습니다. 터미널이 업데이트되었습니다. 말해봐, 무슨 일이야? 고맙습니다. 개발자가 표준 라이브러리를 수정하고 일부 기능이 변경되었지만 MACD 샘플 코드는 그대로 유지되었습니다. MACD 샘플의 수정된 버전 은 여기에 있습니다 . Mario 2010.08.28 16:38 #1094 테스터에서 받았습니다 .. 전문가가 연기를 엽니 다 ... 그런 다음 내가 이해하는대로 다음을 엽니 다 .. 돈이 없어도 열 수 있습니다. 그리고 순식간에 사라진다? 거래 표시에 최소 1초를 추가하거나 시각화를 만드십시오. Sergey Gritsay 2010.08.28 18:03 #1095 빌드 316이 이미 릴리스되었으며 OrderCalcMargin 함수는 #AA 유형의 상품에 대해 여전히 0을 반환합니다. PH 0 OrderCalcMargin (EURUSD,H8) 18 : 00 : 47 ************************************************ KQ 0 OrderCalcMargin (EURUSD,H8) 18 : 00 : 47 Инструмент - #AA MG 0 OrderCalcMargin (EURUSD,H8) 18 : 00 : 47 Валюта депозита = USD OO 0 OrderCalcMargin (EURUSD,H8) 18 : 00 : 47 Базовая валюта = USD NG 0 OrderCalcMargin (EURUSD,H8) 18 : 00 : 47 Валюта маржи = USD RS 0 OrderCalcMargin (EURUSD,H8) 18 : 00 : 47 Депозит = 5930.1 GF 0 OrderCalcMargin (EURUSD,H8) 18 : 00 : 47 Свободная маржа = 5930.1 KR 0 OrderCalcMargin (EURUSD,H8) 18 : 00 : 47 Цана ask = 10.34 FK 0 OrderCalcMargin (EURUSD,H8) 18 : 00 : 47 Цана bid = 10.31 NL 0 OrderCalcMargin (EURUSD,H8) 18 : 00 : 47 Маржа для покупки 1 лота = 0 HE 0 OrderCalcMargin (EURUSD,H8) 18 : 00 : 47 Маржа для продажи 1 лота = 0 RL 0 OrderCalcMargin (EURUSD,H8) 18 : 00 : 47 ************************************************ HQ 0 OrderCalcMargin (EURUSD,H8) 18 : 00 : 47 Инструмент - #AIG MK 0 OrderCalcMargin (EURUSD,H8) 18 : 00 : 47 Валюта депозита = USD OS 0 OrderCalcMargin (EURUSD,H8) 18 : 00 : 47 Базовая валюта = USD NK 0 OrderCalcMargin (EURUSD,H8) 18 : 00 : 47 Валюта маржи = USD RO 0 OrderCalcMargin (EURUSD,H8) 18 : 00 : 47 Депозит = 5930.1 GJ 0 OrderCalcMargin (EURUSD,H8) 18 : 00 : 47 Свободная маржа = 5930.1 ON 0 OrderCalcMargin (EURUSD,H8) 18 : 00 : 47 Цана ask = 35.15 HG 0 OrderCalcMargin (EURUSD,H8) 18 : 00 : 47 Цана bid = 35.12 NP 0 OrderCalcMargin (EURUSD,H8) 18 : 00 : 47 Маржа для покупки 1 лота = 0 HI 0 OrderCalcMargin (EURUSD,H8) 18 : 00 : 47 Маржа для продажи 1 лота = 0 RP 0 OrderCalcMargin (EURUSD,H8) 18 : 00 : 47 ************************************************ FE 0 OrderCalcMargin (EURUSD,H8) 18 : 00 : 47 Инструмент - #AXP MO 0 OrderCalcMargin (EURUSD,H8) 18 : 00 : 47 Валюта депозита = USD OG 0 OrderCalcMargin (EURUSD,H8) 18 : 00 : 47 Базовая валюта = USD NO 0 OrderCalcMargin (EURUSD,H8) 18 : 00 : 47 Валюта маржи = USD RK 0 OrderCalcMargin (EURUSD,H8) 18 : 00 : 47 Депозит = 5930.1 GN 0 OrderCalcMargin (EURUSD,H8) 18 : 00 : 47 Свободная маржа = 5930.1 EJ 0 OrderCalcMargin (EURUSD,H8) 18 : 00 : 47 Цана ask = 40.91 GS 0 OrderCalcMargin (EURUSD,H8) 18 : 00 : 47 Цана bid = 40.88 ND 0 OrderCalcMargin (EURUSD,H8) 18 : 00 : 47 Маржа для покупки 1 лота = 0 HM 0 OrderCalcMargin (EURUSD,H8) 18 : 00 : 47 Маржа для продажи 1 лота = 0 RD 0 OrderCalcMargin (EURUSD,H8) 18 : 00 : 47 ************************************************ 이 문제가 얼마나 빨리 해결될 것인가 Дмитрий 2010.08.28 20:38 #1096 이해합니다 ... 가능한 한 최적의 코드를 작성하려고 노력합니다 ... 이번 달의 첫 번째 날을 얻는 더 쉬운 방법은 없습니까? Alert ( " первоечисло=" ,ПервоеЧислоМесяца()); datetime ПервоеЧислоМесяца() { MqlDateTime Первоечисло; TimeCurrent (Первоечисло); Первоечисло.day= 1 ; Первоечисло.hour= 0 ; Первоечисло.min= 0 ; Первоечисло.sec= 0 ; return ( StructToTime (Первоечисло)); } Sergey Gritsay 2010.08.28 21:17 #1097 Dmitriy2 : 이해합니다 ... 가능한 한 최적의 코드를 작성하려고 노력합니다 ... 이번 달의 첫 번째 날을 얻는 더 쉬운 방법은 없습니까? 첫 번째 번호를 얻는 데 필요한 항목에 따라 다음을 시도할 수 있습니다. MqlDateTime str; //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit () { //--- //--- return ( 0 ); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit ( const int reason) { //--- } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert tick function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick () { //--- } //+------------------------------------------------------------------+ datetime ПервоеЧислоМесяца() { TimeToStruct ( TimeCurrent (),str); return ( StringToTime (( string )str.year+ "." +( string )str.mon+ "." + "01" + " " + "00:00" )); } //+------------------------------------------------------------------+ Николай 2010.08.28 21:41 #1098 다시 한 번 나는 호기심 많은 사람들에게 호소합니다! 코드 첨부 long A = AccountInfoInteger ( ACCOUNT_LOGIN ); // 661701 long B = A; long C = 661701 ; Print ( " A=" ,A, " B=" ,B, " C=" ,C); long X = 10000 ; long Y = 10000000000 ; long Z = 1000000 ; long L1 = A*X; long L2 = B*X; long L3 = C*X; long M1 = A*Y/Z; Print ( " L1=" ,L1, " L2=" ,L2, " L3=" ,L3, " M1=" ,M1); 내가 여전히 프로그래밍에서 뭔가를 이해하고 있다면 그것은 L1 = L2 = L3 = M1이어야 합니다. 저는 그렇지 않습니다! 그리고 너? 나는 그렇게 2010.08 . 28 21 : 37 : 35 Servis (EURUSD,H1) L1= 2322042704 L2= 2322042704 L3= 6617010000 M1= 4294965997 2010.08 . 28 21 : 37 : 35 Servis (EURUSD,H1) A= 661701 B= 661701 C= 661701 2010.08 . 28 21 : 37 : 35 Servis (EURUSD,H1) --- OnInit () --- 1 --- !!! Старт подготовки начальных параметров !!! 파일: servis.mq5 2 kb --- 2010.08.28 21:57 #1099 모든 것이 일치했습니다. 2010.08.28 20:57:09 서비스(EURUSD,H1) L1=6653490000 L2=6653490000 L3=6653490000 M1=6653490000 2010.08.28 20:57:09 서비스(EURUSD,H1) A=665349 B=665349 C=665349 2010.08.28 20:57:09 Servis (EURUSD,H1) --- OnInit() --- 1 --- !!! 초기 파라미터 준비 시작!!! Николай 2010.08.28 22:05 #1100 sergeev : 모든 것이 일치했습니다. 2010.08.28 20:57:09 서비스(EURUSD,H1) L1=6653490000 L2=6653490000 L3=6653490000 M1=6653490000 2010.08.28 20:57:09 서비스(EURUSD,H1) A=665349 B=665349 C=665349 2010.08.28 20:57:09 Servis (EURUSD,H1) --- OnInit() --- 1 --- !!! 초기 파라미터 준비 시작!!! 고맙습니다. 그런 다음 개발자에게 연락하겠습니다. 1...103104105106107108109110111112113114115116117...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
안녕하세요.
예제 폴더에서 MACD Sample.mq5 Expert Advisor를 컴파일할 때 오류가 발생합니다.
'POSITION_TYPE_BUY' - 열거형 MACD Sample.mq5 319 50을 변환할 수 없습니다.
그리고
' POSITION_TYPE_SELL ' - 열거형 MACD Sample.mq5 352 50을 변환할 수 없습니다.
터미널이 업데이트되었습니다. 말해봐, 무슨 일이야?
고맙습니다.
오류 코드에 대한 ErrorDescription.mqh 가 있습니다.
필요한 것, 감사합니다
나는 그녀가 왜 즉시 MT와 함께 가지 않는지 궁금합니다 ... 그렇지 않으면 아무것도없고 공이 궤도 및 기타 쓸모없는 예에서 날아갑니다 ...
안녕하세요.
예제 폴더에서 MACD Sample.mq5 Expert Advisor를 컴파일할 때 오류가 발생합니다.
'POSITION_TYPE_BUY' - 열거형 MACD Sample.mq5 319 50을 변환할 수 없습니다.
그리고
' POSITION_TYPE_SELL ' - 열거형 MACD Sample.mq5 352 50을 변환할 수 없습니다.
터미널이 업데이트되었습니다. 말해봐, 무슨 일이야?
고맙습니다.
테스터에서 받았습니다 .. 전문가가 연기를 엽니 다 ... 그런 다음 내가 이해하는대로 다음을 엽니 다 .. 돈이 없어도 열 수 있습니다. 그리고 순식간에 사라진다? 거래 표시에 최소 1초를 추가하거나 시각화를 만드십시오.
빌드 316이 이미 릴리스되었으며 OrderCalcMargin 함수는 #AA 유형의 상품에 대해 여전히 0을 반환합니다.이 문제가 얼마나 빨리 해결될 것인가
이해합니다 ... 가능한 한 최적의 코드를 작성하려고 노력합니다 ... 이번 달의 첫 번째 날을 얻는 더 쉬운 방법은 없습니까?
이해합니다 ... 가능한 한 최적의 코드를 작성하려고 노력합니다 ... 이번 달의 첫 번째 날을 얻는 더 쉬운 방법은 없습니까?
첫 번째 번호를 얻는 데 필요한 항목에 따라 다음을 시도할 수 있습니다.
다시 한 번 나는 호기심 많은 사람들에게 호소합니다!
코드 첨부
내가 여전히 프로그래밍에서 뭔가를 이해하고 있다면 그것은 L1 = L2 = L3 = M1이어야 합니다. 저는 그렇지 않습니다! 그리고 너?
나는 그렇게
모든 것이 일치했습니다.
2010.08.28 20:57:09 서비스(EURUSD,H1) L1=6653490000 L2=6653490000 L3=6653490000 M1=6653490000
2010.08.28 20:57:09 서비스(EURUSD,H1) A=665349 B=665349 C=665349
2010.08.28 20:57:09 Servis (EURUSD,H1) --- OnInit() --- 1 --- !!! 초기 파라미터 준비 시작!!!
모든 것이 일치했습니다.
2010.08.28 20:57:09 서비스(EURUSD,H1) L1=6653490000 L2=6653490000 L3=6653490000 M1=6653490000
2010.08.28 20:57:09 서비스(EURUSD,H1) A=665349 B=665349 C=665349
2010.08.28 20:57:09 Servis (EURUSD,H1) --- OnInit() --- 1 --- !!! 초기 파라미터 준비 시작!!!
고맙습니다. 그런 다음 개발자에게 연락하겠습니다.