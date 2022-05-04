오류, 버그, 질문 - 페이지 110

안녕하세요.

예제 폴더에서 MACD Sample.mq5 Expert Advisor를 컴파일할 때 오류가 발생합니다.

'POSITION_TYPE_BUY' - 열거형 MACD Sample.mq5 319 50을 변환할 수 없습니다.

그리고

' POSITION_TYPE_SELL ' - 열거형 MACD Sample.mq5 352 50을 변환할 수 없습니다.

터미널이 업데이트되었습니다. 말해봐, 무슨 일이야?

고맙습니다.

 
Valmars :
오류 코드에 대한 ErrorDescription.mqh 가 있습니다.

필요한 것, 감사합니다

나는 그녀가 왜 즉시 MT와 함께 가지 않는지 궁금합니다 ... 그렇지 않으면 아무것도없고 공이 궤도 및 기타 쓸모없는 예에서 날아갑니다 ...

 
개발자가 표준 라이브러리를 수정하고 일부 기능이 변경되었지만 MACD 샘플 코드는 그대로 유지되었습니다. MACD 샘플의 수정된 버전 은 여기에 있습니다 .
 




테스터에서 받았습니다 .. 전문가가 연기를 엽니 다 ... 그런 다음 내가 이해하는대로 다음을 엽니 다 .. 돈이 없어도 열 수 있습니다. 그리고 순식간에 사라진다? 거래 표시에 최소 1초를 추가하거나 시각화를 만드십시오.

 

빌드 316이 이미 릴리스되었으며 OrderCalcMargin 함수는 #AA 유형의 상품에 대해 여전히 0을 반환합니다. 

PH       0        OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18 : 00 : 47         ************************************************
KQ       0        OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18 : 00 : 47         Инструмент - #AA
MG       0        OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18 : 00 : 47         Валюта депозита = USD
OO       0        OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18 : 00 : 47         Базовая валюта = USD
NG       0        OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18 : 00 : 47         Валюта маржи = USD
RS       0        OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18 : 00 : 47         Депозит = 5930.1
GF       0        OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18 : 00 : 47         Свободная маржа = 5930.1
KR       0        OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18 : 00 : 47         Цана ask = 10.34
FK       0        OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18 : 00 : 47         Цана bid = 10.31
NL       0        OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18 : 00 : 47         Маржа для покупки 1 лота = 0
HE       0        OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18 : 00 : 47         Маржа для продажи 1 лота = 0
RL       0        OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18 : 00 : 47         ************************************************
HQ       0        OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18 : 00 : 47         Инструмент - #AIG
MK       0        OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18 : 00 : 47         Валюта депозита = USD
OS       0        OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18 : 00 : 47         Базовая валюта = USD
NK       0        OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18 : 00 : 47         Валюта маржи = USD
RO       0        OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18 : 00 : 47         Депозит = 5930.1
GJ       0        OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18 : 00 : 47         Свободная маржа = 5930.1
ON       0        OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18 : 00 : 47         Цана ask = 35.15
HG       0        OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18 : 00 : 47         Цана bid = 35.12
NP       0        OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18 : 00 : 47         Маржа для покупки 1 лота = 0
HI       0        OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18 : 00 : 47         Маржа для продажи 1 лота = 0
RP       0        OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18 : 00 : 47         ************************************************
FE       0        OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18 : 00 : 47         Инструмент - #AXP
MO       0        OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18 : 00 : 47         Валюта депозита = USD
OG       0        OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18 : 00 : 47         Базовая валюта = USD
NO       0        OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18 : 00 : 47         Валюта маржи = USD
RK       0        OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18 : 00 : 47         Депозит = 5930.1
GN       0        OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18 : 00 : 47         Свободная маржа = 5930.1
EJ       0        OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18 : 00 : 47         Цана ask = 40.91
GS       0        OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18 : 00 : 47         Цана bid = 40.88
ND       0        OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18 : 00 : 47         Маржа для покупки 1 лота = 0
HM       0        OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18 : 00 : 47         Маржа для продажи 1 лота = 0
RD       0        OrderCalcMargin (EURUSD,H8)     18 : 00 : 47         ************************************************
이 문제가 얼마나 빨리 해결될 것인가
 

이해합니다 ... 가능한 한 최적의 코드를 작성하려고 노력합니다 ... 이번 달의 첫 번째 날을 얻는 더 쉬운 방법은 없습니까?

 Alert ( " первоечисло=" ,ПервоеЧислоМесяца());


datetime ПервоеЧислоМесяца()
   {
   MqlDateTime Первоечисло;
   TimeCurrent (Первоечисло);
   Первоечисло.day= 1 ;
   Первоечисло.hour= 0 ;
   Первоечисло.min= 0 ;
   Первоечисло.sec= 0 ;
   return ( StructToTime (Первоечисло));
   }
 
Dmitriy2 :

이해합니다 ... 가능한 한 최적의 코드를 작성하려고 노력합니다 ... 이번 달의 첫 번째 날을 얻는 더 쉬운 방법은 없습니까?

첫 번째 번호를 얻는 데 필요한 항목에 따라 다음을 시도할 수 있습니다.

 MqlDateTime str;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit ()
  {
//---

//---
   return ( 0 );
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit ( const int reason)
  {
//---

  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick ()
  {
//---

  }
//+------------------------------------------------------------------+
datetime ПервоеЧислоМесяца()
  {
   TimeToStruct ( TimeCurrent (),str);
   return ( StringToTime (( string )str.year+ "." +( string )str.mon+ "." + "01" + " " + "00:00" ));
  }
//+------------------------------------------------------------------+
 

다시 한 번 나는 호기심 많은 사람들에게 호소합니다!

코드 첨부

 long A = AccountInfoInteger ( ACCOUNT_LOGIN );   // 661701
long B = A;
long C = 661701 ;

Print ( " A=" ,A, "  B=" ,B, "  C=" ,C);

long X = 10000 ;
long Y = 10000000000 ;
long Z = 1000000 ;

long L1 = A*X;
long L2 = B*X;
long L3 = C*X;

long M1 = A*Y/Z;

Print ( " L1=" ,L1, "   L2=" ,L2, "   L3=" ,L3, "   M1=" ,M1);

내가 여전히 프로그래밍에서 뭔가를 이해하고 있다면 그것은 L1 = L2 = L3 = M1이어야 합니다. 저는 그렇지 않습니다! 그리고 너?

나는 그렇게

 2010.08 . 28 21 : 37 : 35      Servis (EURUSD,H1)       L1= 2322042704    L2= 2322042704    L3= 6617010000    M1= 4294965997
2010.08 . 28 21 : 37 : 35      Servis (EURUSD,H1)       A= 661701   B= 661701   C= 661701
2010.08 . 28 21 : 37 : 35      Servis (EURUSD,H1)      --- OnInit () --- 1 --- !!!  Старт  подготовки начальных параметров  !!!
파일:
servis.mq5  2 kb
 

모든 것이 일치했습니다.

2010.08.28 20:57:09 서비스(EURUSD,H1) L1=6653490000 L2=6653490000 L3=6653490000 M1=6653490000
2010.08.28 20:57:09 서비스(EURUSD,H1) A=665349 B=665349 C=665349
2010.08.28 20:57:09 Servis (EURUSD,H1) --- OnInit() --- 1 --- !!! 초기 파라미터 준비 시작!!!

 
고맙습니다. 그런 다음 개발자에게 연락하겠습니다.

