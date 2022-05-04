오류, 버그, 질문 - 페이지 117

Interesting :
숫자를 마침표로 변환하는 함수를 작성하는 것이 더 편리합니다.
모든 int가 열거형으로 캐스팅되고, 오류 없이 컴파일되는 것은 아니지만 실행 시 충돌이 발생합니다. 모든 것이 헛된 것입니다. 그리고 버그의 증거로 예시를 드렸는데 버그가 없습니다!
Valmars :
모든 int는 아니지만 아무도 이 상황을 함수에서 올바르게 처리하는 것을 금지하지 않습니다.

글쎄, 누가 어떻게 기능을 처방할지에 따라. 물론 그 이후에 어떻게 쓰이느냐가 중요하다.

마침표를 사용하려면 SecondsToPeriod(), PeriodToSeconds(), IntToPeriod() 및 PeriodToInt()의 4가지 함수가 필요합니다.

제 생각에는 이 4가지 기능으로 int를 마침표로 또는 그 반대로 변환하기에 충분합니다...

마침표를 int 값으로 변환할 때 마침표를 미리 알고 있기 때문에 오류가 없어야 하지만 int를 마침표로 변환할 때 문제가 있으면 PERIOD_CURRENT 를 반환합니다.

추신

> 매개변수가 int이면 필요한 유형으로 캐스트해야 합니다.

이게 바로 내 말이었다...

 int handle= iCustom ( NULL , ( ENUM_TIMEFRAMES ) ТМ,....);
 

예약어를 쓰기 시작하면 컨텍스트 메뉴 - 힌트에 표시되고 선택하면(인터 키를 누름) 이미 작성된 내용에 추가됩니다. 예를 들어 str - 선택은 strstring으로 나타납니다. 내가 string - 선택을 작성했다면 그에 따라 stringstring

 
Dmitriy2 :

Enter를 누르는 이유는 무엇입니까? 스페이스바를 누르면 모든 것이 정상입니다.
 
Yedelkin :
스페이스바를 누르면 공백으로 쓴 글자만 남는데...
 
Dmitriy2 :

이상하지만 난 괜찮아

[Enter]를 누르기 전에 그리고 후에

 

절차 deinit(); 차트를 닫고 기간을 변경할 때 표시기가 아직 시작되지 않았습니까?

하지만 도움이 말한다

Событие Deinit также генерируется при завершении работы клиентского терминала, при закрытии графика, непосредственно перед сменой финансового инструмента и/или периода графика ,

기이한...
 
Urain :

이것은 라인이 먼저 ...

코드(줄) 중간에 시도하십시오.

 
Dmitriy2 :

아아, 그래 그런 쓰레기가 있어, 이미 준비한 단어에 새로운 시작을 하면 그런 글리치가 미끄러진다.

하지만 마지막에 추가하면 괜찮습니다. 분명히 버그, 서비스 데스크를 노크하십시오.

모두에게 좋은 하루

로컬 및 서버 시간을 기반으로 GMT 시간을 올바르게 계산하는 방법을 아는 사람은 누구입니까?

MQL4 포럼 어딘가에서 여름/겨울로의 전환 순간을 계산하는 예를 보았지만 찾을 수 없습니다... :(

