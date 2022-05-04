오류, 버그, 질문 - 페이지 117 1...110111112113114115116117118119120121122123124...3184 새 코멘트 Валерий 2010.09.04 07:33 #1161 Interesting : 숫자를 마침표로 변환하는 함수를 작성하는 것이 더 편리합니다. 모든 int가 열거형으로 캐스팅되고, 오류 없이 컴파일되는 것은 아니지만 실행 시 충돌이 발생합니다. 모든 것이 헛된 것입니다. 그리고 버그의 증거로 예시를 드렸는데 버그가 없습니다! [삭제] 2010.09.04 08:14 #1162 Valmars : 모든 int가 열거형으로 캐스팅되고, 오류 없이 컴파일되는 것은 아니지만 실행 시 충돌이 발생합니다. 모든 것이 헛된 것입니다. 그리고 버그의 증거로 예시를 드렸는데 버그가 없습니다! 모든 int는 아니지만 아무도 이 상황을 함수에서 올바르게 처리하는 것을 금지하지 않습니다. 글쎄, 누가 어떻게 기능을 처방할지에 따라. 물론 그 이후에 어떻게 쓰이느냐가 중요하다. 마침표를 사용하려면 SecondsToPeriod(), PeriodToSeconds(), IntToPeriod() 및 PeriodToInt()의 4가지 함수가 필요합니다. 제 생각에는 이 4가지 기능으로 int를 마침표로 또는 그 반대로 변환하기에 충분합니다... 마침표를 int 값으로 변환할 때 마침표를 미리 알고 있기 때문에 오류가 없어야 하지만 int를 마침표로 변환할 때 문제가 있으면 PERIOD_CURRENT 를 반환합니다. 추신 > 매개변수가 int이면 필요한 유형으로 캐스트해야 합니다. 이게 바로 내 말이었다... int handle= iCustom ( NULL , ( ENUM_TIMEFRAMES ) ТМ,....); [ARCHIVE] 포럼을 어지럽히 지 논의 세뇌. 거래: 수동 및 Дмитрий 2010.09.04 08:45 #1163 예약어를 쓰기 시작하면 컨텍스트 메뉴 - 힌트에 표시되고 선택하면(인터 키를 누름) 이미 작성된 내용에 추가됩니다. 예를 들어 str - 선택은 strstring으로 나타납니다. 내가 string - 선택을 작성했다면 그에 따라 stringstring Yedelkin 2010.09.04 09:02 #1164 Dmitriy2 : 어떤 종류의 예약어를 쓰기 시작하면 컨텍스트 메뉴 힌트에 나타나며 이를 선택하면(히트 인터) 이미 작성된 것에 추가됩니다. 예를 들어 str - 선택은 strstring으로 나타납니다. 내가 string - 선택을 작성했다면 그에 따라 stringstring Enter를 누르는 이유는 무엇입니까? 스페이스바를 누르면 모든 것이 정상입니다. Дмитрий 2010.09.04 09:15 #1165 Yedelkin : Enter를 누르는 이유는 무엇입니까? 스페이스바를 누르면 모든 것이 정상입니다. 스페이스바를 누르면 공백으로 쓴 글자만 남는데... Mykola Demko 2010.09.04 17:43 #1166 Dmitriy2 : 예약어 쓰기를 시작하고 컨텍스트 메뉴 힌트에 나타나면 선택하면(인터 키를 누름) 이미 작성된 것에 추가됩니다. 예를 들어 str - 선택은 strstring으로 나타납니다. 내가 string - 선택을 작성했다면 그에 따라 stringstring 이상하지만 난 괜찮아 [Enter]를 누르기 전에 그리고 후에 Mikhail Dovbakh 2010.09.04 19:59 #1167 절차 deinit(); 차트를 닫고 기간을 변경할 때 표시기가 아직 시작되지 않았습니까? 하지만 도움이 말한다 Событие Deinit также генерируется при завершении работы клиентского терминала, при закрытии графика, непосредственно перед сменой финансового инструмента и/или периода графика , 기이한... Дмитрий 2010.09.04 20:28 #1168 Urain : 이상하지만 난 괜찮아 [Enter]를 누르기 전과 후에 이것은 라인이 먼저 ... 코드(줄) 중간에 시도하십시오. Mykola Demko 2010.09.04 20:43 #1169 Dmitriy2 : 이것은 라인이 먼저 ... 코드(라인) 중간에 시도하십시오. 아아, 그래 그런 쓰레기가 있어, 이미 준비한 단어에 새로운 시작을 하면 그런 글리치가 미끄러진다. 하지만 마지막에 추가하면 괜찮습니다. 분명히 버그, 서비스 데스크를 노크하십시오. [삭제] 2010.09.05 10:15 #1170 모두에게 좋은 하루 로컬 및 서버 시간을 기반으로 GMT 시간을 올바르게 계산하는 방법을 아는 사람은 누구입니까? MQL4 포럼 어딘가에서 여름/겨울로의 전환 순간을 계산하는 예를 보았지만 찾을 수 없습니다... :( 1...110111112113114115116117118119120121122123124...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
모든 int는 아니지만 아무도 이 상황을 함수에서 올바르게 처리하는 것을 금지하지 않습니다.
글쎄, 누가 어떻게 기능을 처방할지에 따라. 물론 그 이후에 어떻게 쓰이느냐가 중요하다.
마침표를 사용하려면 SecondsToPeriod(), PeriodToSeconds(), IntToPeriod() 및 PeriodToInt()의 4가지 함수가 필요합니다.
제 생각에는 이 4가지 기능으로 int를 마침표로 또는 그 반대로 변환하기에 충분합니다...
마침표를 int 값으로 변환할 때 마침표를 미리 알고 있기 때문에 오류가 없어야 하지만 int를 마침표로 변환할 때 문제가 있으면 PERIOD_CURRENT 를 반환합니다.
> 매개변수가 int이면 필요한 유형으로 캐스트해야 합니다.
이게 바로 내 말이었다...
Enter를 누르는 이유는 무엇입니까? 스페이스바를 누르면 모든 것이 정상입니다.
절차 deinit(); 차트를 닫고 기간을 변경할 때 표시기가 아직 시작되지 않았습니까?
Событие Deinit также генерируется при завершении работы клиентского терминала, при закрытии графика, непосредственно перед сменой финансового инструмента и/или периода графика ,
아아, 그래 그런 쓰레기가 있어, 이미 준비한 단어에 새로운 시작을 하면 그런 글리치가 미끄러진다.
하지만 마지막에 추가하면 괜찮습니다. 분명히 버그, 서비스 데스크를 노크하십시오.
로컬 및 서버 시간을 기반으로 GMT 시간을 올바르게 계산하는 방법을 아는 사람은 누구입니까?
MQL4 포럼 어딘가에서 여름/겨울로의 전환 순간을 계산하는 예를 보았지만 찾을 수 없습니다... :(