오류, 버그, 질문 - 페이지 114

Aleksey 2010.08.31 11:09 #1131

komposter :

Дмитрий 2010.08.31 15:58 #1132

retired 2010.08.31 16:06 #1133

Renat Fatkhullin 2010.08.31 16:12 #1134

Dmitriy2 :

모두 가능합니다.

Renat Fatkhullin 2010.08.31 16:14 #1135

retired :

retired 2010.08.31 16:31 #1136

Renat :

Документация по MQL5: Программы MQL5 / Выполнение программ
www.mql5.com
Программы MQL5 / Выполнение программ - Документация по MQL5

Errors, bugs, questions
Need help with trailing
Testing arbitrage

Renat Fatkhullin 2010.08.31 16:34 #1137

Renat :

retired 2010.08.31 16:42 #1138

Sergey Gritsay 2010.08.31 17:12 #1139

Renat Fatkhullin 2010.08.31 17:32 #1140
서비스 데스크가 작동하지 않습니다.
상태바의 "저장" 버튼을 20초간 누르면 "login.mql5.com의 응답을 기다리는 중"이 멈추고 주황색 "오류가 발생했습니다."가 나타납니다.
다시 로그인을 시도했는데 Ctrl+F5가 도움이 되지 않습니다. 파이어폭스 3.6.8
오페라 10.61이 있습니다. 그리고 검색(여기 MQL5, 오른쪽 상단)에는 항상 하나의 답변이 있습니다. 첫 번째는 '기다립니다. 검색결과 불러오기', '오류가 발생했습니다. 나중에 다시 시도하세요.' 무엇을 찾고 있는지, 어디서, 항상.
그래서 이 검색으로 뭘 해야할지 모르겠어... 글쎄, 그에게 축복을... 그건 그렇고, 한때는 내 비밀번호와 닉네임으로 MKL4 웹사이트에 들어갈 수 없었고, 물론 나는 기억을 거의 날려 버릴 뻔했다. 그리고 비밀번호 변경! MQL 기술 지원이 시작되었습니다. 그들은 훌륭하고 심지어 대답도 하고 도움을 주려고 노력했습니다. 그리고 결국 이 Opera를 좋아하고 슬리퍼를 '쿠키를 지워라!'하는 방법을 알고 있는 친구가 제안하여 청소하고 즉시 내 닉네임과 비밀번호로 mql4 사이트로 이동했습니다. 이것은 내 친구가 가지고 있는 신발입니다. 그리고 Metaquotes는 훌륭합니다. 저는 거래 플랫폼을 개발할 때 이렇게 철저한 접근 방식을 본 적이 없습니다. 사실, 저는 2개만(MT 제외) 사용하지만 MT5가 출시된 후에는 세 명의 브로커가 모두 MT5로 전환하기를 진심으로 바랍니다. 이제 펀드에 거래 로봇을 만들기 위한 고품질 옵션이 없습니다. MT5 go, 당신의 틈새 시장!
사용 가능한 모든 이력이 테스터에 로드됩니까, 아니면 MT4와 같이 짧은 기간입니까?
초보자에게 MQL5를 배우도록 알려주십시오. 전문가 저널은 어디에 있습니까?
간단한 Alert 기능은 화면에 결과를 표시하지만 동일한 인수로 Print 가 작동하는 것처럼 보이지만 결과가 표시되지 않습니다.
MQL4에서 Print의 출력은 C:\Program Files (x86)\MetaTrader\experts\logs\ 폴더에 있었지만 MQL5에서는 모르겠습니다.
교과서, 포럼 및 기사에서 검색해도 도움이되지 않았습니다.
MT5와 관련된 모든 폴더를 살펴보았지만 결과는 부정적이었습니다.
C:\Program Files\MetaTrader 5\logs 폴더에 20100831.log 파일이 있지만 Expert Advisor 로드 및 언로드에 대한 기록만 있습니다.
DK 0 Experts 15:05:37 Expert Proba1(EURUSD,M1)이 성공적으로 로드되었습니다.
CN 0 Experts 15:09:47 Expert Proba1(EURUSD,M1) 제거됨
모든 것이 Alert에 명확하게 표시되고 Expert Advisor 자체는 원시적이지만 Print 명령의 결과는 없습니다.
무효 OnTick()
{
MqlTick LastTick;
if(SymbolInfoTick(Symbol(), LastTick))
{
Print(LastTick.time,";",LastTick.ask,";",LastTick.bid,";",round((LastTick.ask-LastTick.bid)*100000));
Alert(LastTick.time,";",LastTick.ask,";",LastTick.bid,";",round((LastTick.ask-LastTick.bid)*100000));
}
else Alert("SymbolInfoTick 실패, 오류 ", GetLastError());
}
C:\Program Files\MetaTrader 5\MQL5\Logs 폴더에 유사한 파일 20100831.log가 있지만 비어 있습니다(길이는 0).
C:\Program Files\MetaTrader 5\MQL5\Logs 폴더에 유사한 파일 20100831.log가 있지만 비어 있습니다(길이는 0).
Renat는 로그를 여는 방법을 명확하게 썼습니다. 명확하지 않으면 할 수 있습니다. 전문가 탭을 클릭한 다음 로그 위로 마우스를 이동하고 드롭다운 목록에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 열기를 선택합니다.
어느 쪽이든
C:\Program Files\MetaTrader 5\MQL5\Logs 폴더에 유사한 파일 20100831.log가 있지만 비어 있습니다(길이는 0).
터미널이 메모리에 로그를 보관하고 일괄적으로 디스크에 플러시하므로 파일이 일시적으로 비어 있을 수 있습니다.
강제로 로그를 디스크에 덤프하려면 원하는 로그의 창에서 "열기" 명령을 사용해야 합니다.