Alain Verleyen 2018.04.05 19:56 #111 Nikolai Semko : 모든 것이 MQL4에서처럼 작동해야 한다고 말씀하셨습니다. 그러나 이 스크립트는 MQL5에서도 실행할 수 있습니다. 정확=참 및 미래 시제를 사용하면 -1을 반환해야 합니다. 그리고 내 스크립트는 당신에게서 이상한 오류를 발견했습니다. 이 오류는 다음 검사로 확인됩니다. 그래서 나는 당신의 알고리즘에 비정상적인 상황이 존재한다는 것에 대해 여전히 옳았습니다. 드디어 버그를 찾으셨다니 다행입니다. 확인하겠습니다. 감사합니다. Almat Kaldybay 2018.04.05 20:43 #112 모두 좋은 저녁입니다. 제가 뭔가 잘못 이해하고 있는 것일 수도 있지만, Bars()의 시작 부분에서 이미 제안된 표준 함수가 왜 적합하지 않은지 완전히 명확하지 않습니다. 나는 항상 그것을 사용하고 문제가 없습니다. 나중에 만날 수 있는 유일한 것은 TimeCurrent() 를 사용할 때 "범위를 벗어난 배열" 또는 음수 값이지만 그에 따라 확인해야 합니다. 예: //найти бар на котором продали Bar_sell_H4= Bars ( Symbol (), PERIOD_H4 ,P_opentime, 32000000000 )- 1 ; if (Bar_sell_H4<= 0 ) { Bar_time_sell_H4=Time_H4[ 0 ]; } else { Bar_time_sell_H4=Time_H4[Bar_sell_H4]; }Bars_forsearch_highfr_H1= Bars ( Symbol (), PERIOD_H1 , TimeCurrent (),Time_M15[B_DownTrend_M15_int]); if (Bars_forsearch_highfr_H1<= 0 ) { high_H1_int= 0 ; } else { high_H1_int= ArrayMaximum (High_H1, 0 ,Bars_forsearch_highfr_H1); } Nikolai Semko 2018.04.05 22:55 #113 Almat Kaldybay : 모두 좋은 저녁입니다. 제가 뭔가 잘못 이해하고 있는 것일 수도 있지만, Bars()의 시작 부분에서 이미 제안된 표준 함수가 왜 적합하지 않은지 완전히 명확하지 않습니다. 나는 항상 그것을 사용하고 문제가 없습니다. 나중에 만날 수 있는 유일한 것은TimeCurrent() 를 사용할 때 "범위를 벗어난 배열" 또는 음수 값이지만 그에 따라 확인해야 합니다. 예: 숫자 32000000000으로 보아 이것도 내 창작물이다. UINT_MAX는 더 짧고 더 단단해 보입니다. )) 사실이 옵션이 더 정확하다는 것이 밝혀졌습니다. Bars (Symb,TimeFrame,time+ 1 , UINT_MAX ); 하지만 Bars (Symb,TimeFrame,time, UINT_MAX )- 1 ; 외적인 차이는 거의 없습니다. 하지만 반면에 상위 버전은 MQL4의 표준 iBarShift 기능을 매우 정확하게 반복합니다. Vitaly Muzichenko 2018.04.05 23:33 #114 Nikolai Semko : 숫자 32000000000으로 보아 이것도 내 창작물이다. UINT_MAX는 더 짧고 더 단단해 보입니다. )) 사실이 옵션이 더 정확하다는 것이 밝혀졌습니다. 하지만 외적인 차이는 거의 없습니다. 하지만 반면에 상위 버전은 MQL4의 표준 iBarShift 기능을 매우 정확하게 반복합니다. 그래서 어디에서 멈췄습니까? 가장 쉬운 것은 무엇입니까? Nikolai Semko 2018.04.05 23:47 #115 Vitaly Muzichenko : 그래서 어디에서 멈췄습니까? 가장 쉬운 것은 무엇입니까? 지금은 이 옵션 을 보완하고 싶지만 이미 서비스 데스크 구독을 취소한 Bars 기능 정지 버그 를 우회하도록 하고 있습니다. 이 버그의 핵심은 Bars 함수의 start_time 과 stop_time 이 모두 같은 막대 안에 있거나 미래에 있는 경우(0 막대 오른쪽), 이 함수는 10초 이상 멈춥니다. 아마도 조금 후에 나는 여전히 정확한 더 빠른 버전을 만들 것이지만 더 복잡합니다. Nikolai Semko 2018.04.06 05:54 #116 나는 다른 길을 택하기로 했다. iBarShift를 다시 실행하지 않고 버그가 있는 Bars 기능 을 다시 실행합니다. 또한, 새로운 iBars 기능은 동결 버그를 우회할 뿐만 아니라 원래 Bars보다 더 빠르게 작동합니다. 이 기능은 다른 알고리즘을 사용할 수 있으며 기존 알고리즘이 더 빠르게 작동합니다. 나는 시간이 필요할 뿐입니다. 나는 다음 날까지 이것을 할 수 없을 것이다. Aleksey Vyazmikin 2018.04.06 10:12 #117 Nikolai Semko : 나는 다른 길을 택하기로 했다. iBarShift를 다시 실행하지 않고 버그가 있는 Bars 기능 을 다시 실행합니다. 또한 새로운 iBars 기능은 동결 버그를 우회할 뿐만 아니라 원래 Bars보다 더 빠르게 작동합니다. 이 기능은 다른 알고리즘을 사용할 수 있으며 기존 알고리즘이 더 빠르게 작동합니다. 나는 시간이 필요할 뿐입니다. 다음 날까지 이 작업을 수행할 수 없습니다. 아주 잘! 나는 그것을 기대하고있어! Kirill Belousov 2018.04.06 17:27 #118 Nikolai Semko : 내가 한 모든 분석에서 결론은 이것이 iBarShift 기능과 완전히 유사하다는 것을 암시합니다. int iBarShift ( const string Symb, const ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame, datetime time, bool exact= false ) { int Res= Bars (Symb,TimeFrame,time+ 1 , UINT_MAX ); if (exact) if ((TimeFrame!= PERIOD_MN1 || time> TimeCurrent ()) && Res== Bars (Symb,TimeFrame,time- PeriodSeconds (TimeFrame)+ 1 , UINT_MAX )) return (- 1 ); return (Res); } 가장 정확하고 동시에 가장 빠르고 가장 간단하고 짧은 알고리즘입니다. 아름답지만 뭔가 혼란스러운 ... 테스트해야 함) Nikolai Semko 2018.04.07 08:51 #119 iBars 기능이 매우 성가신 것으로 판명되었지만 MQ가 중단 버그를 수정할 때까지 일반 막대 대신 사용하는 것이 좋습니다. iBar는 논리적으로 0을 반환해야 할 때 멈춥니다. 일반적으로 10초 이상 반환합니다. MQL4에는 그러한 버그가 없습니다. 대부분의 작업에서 iBars는 버그를 우회할 뿐만 아니라 이전 값을 보존하는 알고리즘 덕분에 가능한 한 Bars 및 SeriesInfoInteger 함수 를 사용하지 않으려고 하기 때문에 일반 Bars보다 빠르게 작동합니다. int iBars ( string symbol_name, ENUM_TIMEFRAMES timeframe, datetime start_time, datetime stop_time) // stop_time > start_time { static string LastSymb= NULL ; static ENUM_TIMEFRAMES LastTimeFrame= 0 ; static datetime LastTime= 0 ; static datetime LastTime0= 0 ; static int PerSec= 0 ; static int PreBars= 0 ; static datetime LastBAR= 0 ; static datetime LastTimeCur= 0 ; datetime TimeCur; if (stop_time<start_time) {TimeCur=stop_time; stop_time=start_time; start_time=TimeCur; } TimeCur= TimeCurrent (); if (start_time>TimeCur) {LastSymb= NULL ; return ( 0 );} if (LastTimeFrame!=timeframe) if (timeframe== PERIOD_MN1 ) PerSec = 2419200 ; else PerSec=:: PeriodSeconds (timeframe); if (LastTimeFrame!=timeframe || LastSymb!=symbol_name || ((TimeCur-LastBAR)>=PerSec && TimeCur!=LastTimeCur)) LastBAR=( datetime ) SeriesInfoInteger (symbol_name,timeframe, SERIES_LASTBAR_DATE ); LastTimeCur=TimeCur; if (PerSec== 0 ) return ( 0 ); if (start_time>LastBAR) {LastTimeFrame=timeframe; LastSymb=symbol_name; return ( 0 );} datetime t,t0= 0 ; bool check= true ; if (timeframe< PERIOD_W1 ) t=start_time-(start_time- 1 )%PerSec; else if (timeframe== PERIOD_W1 ) t=start_time-(start_time- 259201 )%PerSec; else { PerSec= 2678400 ; MqlDateTime dt; TimeToStruct (start_time- 1 ,dt); t=dt.year* 12 +dt.mon; } if (stop_time<=LastBAR) { if (timeframe< PERIOD_W1 ) t0=stop_time-(stop_time)%PerSec; else if (timeframe== PERIOD_W1 ) t0=stop_time-(stop_time- 259200 )%PerSec; else { MqlDateTime dt0; TimeToStruct (stop_time,dt0); t0=dt0.year* 12 +dt0.mon; } if (t0==t) {PreBars= 0 ; check= false ;} } if ((LastTimeFrame!=timeframe || LastSymb!=symbol_name || t!=LastTime || t0!=LastTime0) && check) PreBars= Bars (symbol_name,timeframe,start_time,stop_time); LastTime=t; LastTime0=t0; LastTimeFrame=timeframe; LastSymb=symbol_name; return (PreBars); } 이 기능을 위아래로 모두 테스트했습니다. 바를 완전히 반복하는 것 같습니다. 어쩌면 더 우아하게 할 수 있습니다. 욕망이 있는 사람 - 환영합니다. 오류를 찾으면 수정하겠습니다. 그래서... 그러면 iBarsShift 기능의 완전한 아날로그는 다음과 같이 보일 것입니다. int iBarShift ( const string Symb, const ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame, datetime time, bool exact= false ) { int Res= iBars (Symb,TimeFrame,time+ 1 , UINT_MAX ); if (exact) if ((TimeFrame!= PERIOD_MN1 || time> TimeCurrent ()) && Res== iBars (Symb,TimeFrame,time- PeriodSeconds (TimeFrame)+ 1 , UINT_MAX )) return (- 1 ); return (Res); } 그리고 대부분의 경우에 사용되는 정확한 마지막 매개변수가 없는 옵션은 다음과 같습니다. int iBarShift1( const string Symb, const ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame, datetime time, bool exact= false ) { return ( iBars (Symb,TimeFrame,time+ 1 , UINT_MAX )); } // ИЛИ БОЛЕЕ СОКРАЩЕННЫЙ БЕЗ ФУНКЦИИ: iBars (Symb,TimeFrame,time+ 1 , UINT_MAX ); MQL4 및 MQL5에 대한 오류, 버그, 질문 코딩하는 방법? Nikolai Semko 2018.04.09 02:34 #120 @Alain Verleyen의 내장 Bars 및 iBarShift 기능과 비교한 iBars 기능의 성능을 보여주는 표시기 함수 실행 시간(마이크로초)입니다. 파일: TestBarShift.mq5 18 kb
