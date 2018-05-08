iBarShift와 유사함 - 페이지 15 1...891011121314151617 새 코멘트 Nikolai Semko 2018.04.10 13:17 #141 Alexey Kozitsyn : 그건 그렇고, Bars() 함수에 대해. 아마도 이것이 클린치의 이유일 것입니다. 이것은 확인하기 쉽습니다. 모든 막대를 내 iBar로 변경합니다. 클린치가 사라지면 이 기능에 문제가 있는 것입니다. 또한 일부 지표가 정지된 이유를 이해할 수 없었습니다. 이 버그로 밝혀졌습니다. 이제 모든 것이 날아갑니다. Nikolai Semko 2018.04.10 15:41 #142 fxsaber : 따옴표는 관심 있는 기호를 제외한 모든 기호 뒤에 올 수 있습니다. 좋아, 나는 새로운 소스를 보았다. 논의된 내용이 수정되지 않았음을 확인했습니다. 내가 간다 시장 감시 창에서 요청한 기호를 사용할 수 없는 경우에만 SYMBOL_TIME을 사용하는 것이 좋습니다. 그러면 TimeCurrent 가 작업을 수행하지 않습니다. 그러나 Bars에 대한 이 사용 사례는 나에게 있을 것 같지 않습니다. 그러나 SymbolInfoInteger(symbol_name,SYMBOL_TIME)가 거의 10배 더 오래 걸리기 때문에 SYMBOL_TIME을 통해 현재 시간을 얻는 비용은 훨씬 더 높습니다. 물론 Market Watch에서 이러한 기호가 있는지 확인할 수 있으며 결과에 따라 TimeCurrent 또는 SYMBOL_TIME을 사용하지만 이 또한 무료가 아닙니다. 특히 새 기호가 있는지 여부를 항상 모니터링해야 하기 때문에 Market Watch에서 추가 또는 제거되었습니다. 따라서 iBars가 올바르게 작동하도록 예약하는 것이 더 쉽습니다. 요청한 기호가 시장 개요에 있는 것이 좋습니다. SERIES_LASTBAR_DATE 정보 당신이 틀렸다고 생각합니다. SymbolInfoInteger(symbol_name,SYMBOL_TIME)는 덜 악의적입니다. SeriesInfoInteger 함수는 기록 페이징을 일으키지 않습니다. 원인이 있는 경우 논리적인 Bar 요청입니다. 그리고 이 짧은 스크립트를 실행하면 브레이크의 소스를 볼 수 있습니다. void OnStart () { Print ( "1" ); Print ( Bars ( _Symbol , PERIOD_W1 , D'2020.01.01 00:00' , UINT_MAX )); Print ( "2" ); } 다른 통화 쌍에서 입찰/매도를 오류, 버그, 질문 TA 또는 당신이 모르는 Nikolai Semko 2018.04.10 16:50 #143 실제로 매우 이상한 버그입니다. 다운로드 기록이 미치는 영향을 확인했는데 오늘 갑자기 EURUSD 기호 에 실제로 나타나지 않는다는 것을 발견했습니다. 전체 기록의 강제 다운로드. 그리고 버그가 다시 나타났습니다. 아마도 다운로드 기록은 이 버그에 영향을 미치지 않을 것입니다. 이 버그가 떠있는 이유를 이해하지 못합니다. 이 스크립트를 사용하여 다음을 테스트했습니다. 파일: TestiBars.mq5 11 kb [삭제] 2018.04.10 21:39 #144 Nikolai Semko : 이 버그가 떠있는 이유를 이해하지 못합니다. SD는 이 전체 주제를 알고 있습니까? [삭제] 2018.04.10 21:39 #145 일반적으로 데이터 로딩/업로드가 단말의 약점이라고 생각합니다. Nikolai Semko 2018.04.10 21:44 #146 Alexey Kozitsyn : SD는 이 전체 주제를 알고 있습니까? 예, 저는 이미 2018년 3월 30일에 거기에 글을 썼습니다. 지금까지는 침묵입니다. 알렉세이 코지친 : 일반적으로 데이터 로딩/업로드가 단말의 약점이라고 생각합니다. 동의하지만 가장 어려운 작업 중 하나이기도 합니다. Aleksey Vyazmikin 2018.04.21 13:44 #147 Nikolai Semko : iBars 기능이 매우 성가신 것으로 판명되었지만 MQ가 중단 버그를 수정할 때까지 일반 막대 대신 사용하는 것이 좋습니다. iBar는 논리적으로 0을 반환해야 할 때 멈춥니다. 일반적으로 10초 이상 반환합니다. MQL4에는 그러한 버그가 없습니다. 대부분의 작업에서 iBars는 버그를 우회할 뿐만 아니라 이전 값을 보존하는 알고리즘 덕분에 가능한 한 Bars 및 SeriesInfoInteger 함수 를 사용하지 않으려고 하기 때문에 일반 Bars보다 빠르게 작동합니다. 이 기능을 위아래로 모두 테스트했습니다. 바를 완전히 반복하는 것 같습니다. 어쩌면 더 우아하게 할 수 있습니다. 욕망이 있는 사람 - 환영합니다. 오류를 찾으면 수정하겠습니다. 그래서... 그러면 iBarsShift 기능의 완전한 아날로그는 다음과 같이 보일 것입니다. 그리고 대부분의 경우에 사용되는 정확한 마지막 매개변수가 없는 옵션은 다음과 같습니다. 귀하의 코드 iBarsShift+iBars (및 기타 iBarsShift)를 사용하고 iBarsShift에서 0을 얻었지만 TF 차트 H1 및 H1 오류 계산 시 2018.04.21 14:38:01.059 SVA_LinearRegression_test (Si Splice,H1) zero divide in 'SVA_LinearRegression_test.mq5' (176,44) 이 코드 줄에 해당하는 if (timeframe< PERIOD_W1 ) TimeCur-=TimeCur % PerSec; 다음은 전체 표시기 코드입니다. #property version "1.00" #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 3 #property indicator_plots 3 //--- plot Label1 #property indicator_label1 "LR_line" #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_color1 clrGold #property indicator_style1 STYLE_DOT #property indicator_width1 1 //--- plot Label2 #property indicator_label2 "Sup_line" #property indicator_type2 DRAW_LINE #property indicator_color2 clrAquamarine #property indicator_style2 STYLE_DOT #property indicator_width2 1 //--- plot Label3 #property indicator_label3 "Res_line" #property indicator_type3 DRAW_LINE #property indicator_color3 clrOrangeRed #property indicator_style3 STYLE_DOT #property indicator_width3 1 //--- input parameters input ENUM_TIMEFRAMES TF= PERIOD_D1 ; input int Bar= 3 ; input bool UseClose = true ; //--- indicator buffers double LR_line_Ind[]; double Sup_line_Ind[]; double Res_line_Ind[]; //--- int limit,start; //Список переменных: static datetime TimeN= 0 ; int barsToCount= 0 ; int InpChannelPeriod= 1000 ; double OpenI[]; double HighI[]; double LowI[]; double CloseI[]; double arr[]; double Calc_LR_line= 0.0 ; double Calc_Sup_line= 0.0 ; double Calc_Res_line= 0.0 ; ////////////////////////////////////////////////////////////////////// //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit () { //--- indicator buffers mapping SetIndexBuffer ( 0 ,LR_line_Ind, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,Sup_line_Ind, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 2 ,Res_line_Ind, INDICATOR_DATA ); //--- set accuracy IndicatorSetInteger ( INDICATOR_DIGITS , _Digits ); //--- set first bar from what index will be drawn PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_DRAW_BEGIN ,InpChannelPeriod); PlotIndexSetInteger ( 1 , PLOT_DRAW_BEGIN ,InpChannelPeriod); PlotIndexSetInteger ( 2 , PLOT_DRAW_BEGIN ,InpChannelPeriod); //--- return ( 0 ); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit ( const int reason) { } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { ArraySetAsSeries (LR_line_Ind, true ); ArraySetAsSeries (Sup_line_Ind, true ); ArraySetAsSeries (Res_line_Ind, true ); ArraySetAsSeries (time, true ); //--- check for rates if (rates_total<InpChannelPeriod) return ( 0 ); //--- preliminary calculations if (prev_calculated== 0 ) limit=InpChannelPeriod; else limit=prev_calculated; //--- the main loop of calculations for ( int C=limit;C<rates_total && ! IsStopped ();C++) { LRegrf(C); LR_line_Ind[C]=Calc_LR_line; Sup_line_Ind[C]=Calc_Sup_line; Res_line_Ind[C]=Calc_Res_line; } //--- return value of prev_calculated for next call return (rates_total); } //+------------------------------------------------------------------+ double LRegrf( int index) { int Day_Shift= iBarShift ( _Symbol ,TF, iTime ( _Symbol , PERIOD_CURRENT ,index), false ); Print ( iTime ( _Symbol , PERIOD_CURRENT ,index)); Print (Day_Shift); return ( 0 ); } //------------------------------------------------------------------- //==MQL4toMQL5 //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ datetime iTime ( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf, int index) { if (index < 0 ) return (- 1 ); // ENUM_TIMEFRAMES timeframe=TFMigrate(tf); //ENUM_TIMEFRAMES timeframe=PERIOD_CURRENT; datetime Arr[]; if ( CopyTime (symbol,tf,index, 1 ,Arr)> 0 ) return (Arr[ 0 ]); else return (- 1 ); } //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ int iBarShift ( const string Symb, const ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame, datetime time, bool exact= false ) { int Res= iBars (Symb,TimeFrame,time+ 1 , UINT_MAX ); if (exact) if ((TimeFrame!= PERIOD_MN1 || time> TimeCurrent ()) && Res== iBars (Symb,TimeFrame,time- PeriodSeconds (TimeFrame)+ 1 , UINT_MAX )) return (- 1 ); return (Res); } //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ int iBars ( string symbol_name, ENUM_TIMEFRAMES timeframe, datetime start_time, datetime stop_time) { static string LastSymb= NULL ; static ENUM_TIMEFRAMES LastTimeFrame= 0 ; static datetime LastTime= 0 ; static datetime LastTime0= 0 ; static int PerSec= 0 ; static int PreBars= 0 ; static datetime LastBAR= 0 ; static datetime LastTimeCur= 0 ; datetime TimeCur; if (stop_time<start_time) {TimeCur=stop_time; stop_time=start_time; start_time=TimeCur; } TimeCur= TimeCurrent (); if (LastTimeFrame!=timeframe) if (timeframe== PERIOD_MN1 ) PerSec= 2419200 ; else PerSec=:: PeriodSeconds (timeframe); if (timeframe< PERIOD_W1 ) TimeCur-=TimeCur%PerSec; if (start_time>TimeCur) {LastSymb= NULL ; return ( 0 );} if (LastTimeFrame!=timeframe || LastSymb!=symbol_name || ((TimeCur-LastBAR)> 0 && TimeCur!=LastTimeCur)) LastBAR=( datetime ) SeriesInfoInteger (symbol_name,timeframe, SERIES_LASTBAR_DATE ); LastTimeCur=TimeCur; if (PerSec== 0 ) return ( 0 ); if (start_time>LastBAR) {LastTimeFrame=timeframe; LastSymb=symbol_name; return ( 0 );} datetime tS,tF= 0 ; bool check= true ; if (timeframe< PERIOD_W1 ) tS=start_time-(start_time- 1 )%PerSec- 1 ; else if (timeframe== PERIOD_W1 ) tS=start_time-(start_time- 259201 )%PerSec- 1 ; else { PerSec= 2678400 ; MqlDateTime dt; TimeToStruct (start_time- 1 ,dt); tS=dt.year* 12 +dt.mon; } if (stop_time<=LastBAR) { if (timeframe< PERIOD_W1 ) tF=stop_time-(stop_time)%PerSec; else if (timeframe== PERIOD_W1 ) tF=stop_time-(stop_time- 259200 )%PerSec; else { MqlDateTime dt0; TimeToStruct (stop_time,dt0); tF=dt0.year* 12 +dt0.mon; } if (tS==tF) {PreBars= 0 ; check= false ;} } if ((LastTimeFrame!=timeframe || LastSymb!=symbol_name || tS!=LastTime || tF!=LastTime0) && check) PreBars= Bars (symbol_name,timeframe,start_time,stop_time); LastTime=tS; LastTime0=( datetime )tF; LastTimeFrame=timeframe; LastSymb=symbol_name; return (PreBars); } 시간과 날짜가 정확할 때 인쇄 (Day_Shift)가 항상 0을 반환하는 이유는 무엇입니까? 이것은 주말의 효과인 것 같습니다. 다른 날에는 모든 것이 올바르게 작동했기 때문입니다(다른 기능이 있지만 오늘 작동하지 않음). Nikolai Semko 2018.04.22 02:16 #148 Aleksey Vyazmikin : 귀하의 코드 iBarsShift+iBars (및 기타 iBarsShift)를 사용하고 iBarsShift에서 0을 얻었지만 TF 차트 H1 및 H1 오류 계산 시 이 코드 줄에 해당하는 다음은 전체 표시기 코드입니다. 시간과 날짜가 정확할 때 인쇄 (Day_Shift)가 항상 0을 반환하는 이유는 무엇입니까? 이것은 주말의 효과인 것 같습니다. 다른 날에는 모든 것이 올바르게 작동했기 때문입니다(다른 기능이 있지만 오늘 작동하지 않음). 잘못된 방식으로 코드를 남겨서 죄송합니다. 그때도 부정확한 작업을 알아차리고 거의 고칠 뻔 했지만, 간단히 해결할 수 있는 작은 문제가 있었습니다. 나는 지금 공부하고 있고 시험을 볼 시간이고 시간이 없다는 사실 때문에 코드를 포기했습니다. 4월 24일 마지막 시험. 그 후에 모든 것을 수정하고 CB에 게시합니다. 이미 포스팅을 시작했는데 보류중입니다. Aleksey Vyazmikin 2018.04.22 02:22 #149 Nikolai Semko : 잘못된 방식으로 코드를 남겨서 죄송합니다. 그때도 부정확한 작업을 알아차리고 거의 고칠 뻔 했지만, 간단히 해결할 수 있는 작은 문제가 있었습니다. 나는 지금 공부하고 있고 시험을 볼 시간이고 시간이 없다는 사실 때문에 코드를 포기했습니다. 4월 24일 마지막 시험. 그 후에 모든 것을 수정하고 CB에 게시합니다. 이미 포스팅을 시작했는데 보류중입니다. 최종 양식으로 수정될 때까지 기다리겠습니다. 답변 감사합니다. 시험 잘 치세요! 그건 그렇고, Bars() 함수에 대해. 아마도 이것이 클린치의 이유일 것입니다.
따옴표는 관심 있는 기호를 제외한 모든 기호 뒤에 올 수 있습니다.
좋아, 나는 새로운 소스를 보았다. 논의된 내용이 수정되지 않았음을 확인했습니다. 내가 간다
시장 감시 창에서 요청한 기호를 사용할 수 없는 경우에만 SYMBOL_TIME을 사용하는 것이 좋습니다. 그러면 TimeCurrent 가 작업을 수행하지 않습니다. 그러나 Bars에 대한 이 사용 사례는 나에게 있을 것 같지 않습니다. 그러나 SymbolInfoInteger(symbol_name,SYMBOL_TIME)가 거의 10배 더 오래 걸리기 때문에 SYMBOL_TIME을 통해 현재 시간을 얻는 비용은 훨씬 더 높습니다. 물론 Market Watch에서 이러한 기호가 있는지 확인할 수 있으며 결과에 따라 TimeCurrent 또는 SYMBOL_TIME을 사용하지만 이 또한 무료가 아닙니다. 특히 새 기호가 있는지 여부를 항상 모니터링해야 하기 때문에 Market Watch에서 추가 또는 제거되었습니다. 따라서 iBars가 올바르게 작동하도록 예약하는 것이 더 쉽습니다. 요청한 기호가 시장 개요에 있는 것이 좋습니다.
SERIES_LASTBAR_DATE 정보 당신이 틀렸다고 생각합니다. SymbolInfoInteger(symbol_name,SYMBOL_TIME)는 덜 악의적입니다.
SeriesInfoInteger 함수는 기록 페이징을 일으키지 않습니다. 원인이 있는 경우 논리적인 Bar 요청입니다. 그리고 이 짧은 스크립트를 실행하면 브레이크의 소스를 볼 수 있습니다.
실제로 매우 이상한 버그입니다. 다운로드 기록이 미치는 영향을 확인했는데 오늘 갑자기 EURUSD 기호 에 실제로 나타나지 않는다는 것을 발견했습니다.
전체 기록의 강제 다운로드. 그리고 버그가 다시 나타났습니다.
아마도 다운로드 기록은 이 버그에 영향을 미치지 않을 것입니다.
이 버그가 떠있는 이유를 이해하지 못합니다.
이 스크립트를 사용하여 다음을 테스트했습니다.
예, 저는 이미 2018년 3월 30일에 거기에 글을 썼습니다. 지금까지는 침묵입니다.
일반적으로 데이터 로딩/업로드가 단말의 약점이라고 생각합니다.
동의하지만 가장 어려운 작업 중 하나이기도 합니다.
iBars 기능이 매우 성가신 것으로 판명되었지만 MQ가 중단 버그를 수정할 때까지 일반 막대 대신 사용하는 것이 좋습니다.
iBar는 논리적으로 0을 반환해야 할 때 멈춥니다. 일반적으로 10초 이상 반환합니다. MQL4에는 그러한 버그가 없습니다.
대부분의 작업에서 iBars는 버그를 우회할 뿐만 아니라 이전 값을 보존하는 알고리즘 덕분에 가능한 한 Bars 및 SeriesInfoInteger 함수 를 사용하지 않으려고 하기 때문에 일반 Bars보다 빠르게 작동합니다.
이 기능을 위아래로 모두 테스트했습니다. 바를 완전히 반복하는 것 같습니다.
어쩌면 더 우아하게 할 수 있습니다. 욕망이 있는 사람 - 환영합니다. 오류를 찾으면 수정하겠습니다.
그러면 iBarsShift 기능의 완전한 아날로그는 다음과 같이 보일 것입니다.
그리고 대부분의 경우에 사용되는 정확한 마지막 매개변수가 없는 옵션은 다음과 같습니다.
시간과 날짜가 정확할 때 인쇄 (Day_Shift)가 항상 0을 반환하는 이유는 무엇입니까?
이것은 주말의 효과인 것 같습니다. 다른 날에는 모든 것이 올바르게 작동했기 때문입니다(다른 기능이 있지만 오늘 작동하지 않음).
잘못된 방식으로 코드를 남겨서 죄송합니다.
그때도 부정확한 작업을 알아차리고 거의 고칠 뻔 했지만, 간단히 해결할 수 있는 작은 문제가 있었습니다.
나는 지금 공부하고 있고 시험을 볼 시간이고 시간이 없다는 사실 때문에 코드를 포기했습니다. 4월 24일 마지막 시험.
그 후에 모든 것을 수정하고 CB에 게시합니다.
이미 포스팅을 시작했는데 보류중입니다.
최종 양식으로 수정될 때까지 기다리겠습니다. 답변 감사합니다.
시험 잘 치세요!
