일반적으로 나는 대각선으로 읽고 첫 페이지 만 (가운데 누군가의 밝은 머리가 있었습니까? :)), 모든 사람이 기록에 액세스하기 위해 매우 불편한 터미널 인터페이스에 목발을 부착하려고 시도하는 것, 개스킷을 작성하는 것이 더 쉽습니다. 터미널과 공예품 사이(일반적으로 std 라이브러리에 있어야 함). 또한 이로 인해 4/5에 대해 서로 다른 스크립트를 작성할 필요가 없습니다. 난 이걸했다: // comp.comp() returns true if the first argument is less than the second. // If failure, returns UINT_MAX. template < typename A, typename T, typename Comp> uint alg_lower_bound( const A &ar[], uint minindex, uint maxindex, const T &value, Comp &comp, bool rev= false ) { uint count = maxindex - minindex + 1 ; uint first = minindex; if (rev) first = maxindex; while (count != 0 ) { uint it = first; uint step = count / 2 ; if (rev) it -= step; else it += step; if (comp.comp(ar[it], value)) { if (rev) first = --it; else first = ++it; count -= step + 1 ; } else count = step; } if (first < minindex || first > maxindex) first = UINT_MAX ; return first; } class Chart { struct Bar_trend { double p1; double p2; datetime time; }; Bar_trend bar_trend[]; upindex_t sz; upindex_t curtain; bool reverse_f; void refresh_base( datetime min = 0 , datetime max = 0 ); public : // Empty chart will be created. Chart(): sz( 0 ), curtain(UPINDEXT_MAX), reverse_f( false ) {} // Chart with points whose time is in interval min:max will be created. Chart( datetime min, datetime max): sz( 0 ), curtain(UPINDEXT_MAX), reverse_f( false ) { refresh_base(min, max); } // Reverse flag is not changed. For whole chart min and max are 0. void init( datetime min, datetime max); My_point operator [](upindex_t i) const ; // If exact is true then time of point with returned index is equal to time. // If point is not found then function returns UPINDEXT_MAX. upindex_t bar_shift( datetime time, bool exact= true ) const ; upindex_t size() const { return this .curtain == UPINDEXT_MAX ? this .sz * 2 : this .curtain;} // pos can not be greater than the size(). UPINDEXT_MAX for deletion of curtain. // It will be reset when refresh(). Returns true in case of success. bool set_curtainpos(upindex_t pos); upindex_t get_curtainpos() const { return this .curtain;} bool reverse_mode() const { return this .reverse_f;} // Returns true in case of success. bool reverse_mode( bool mode); // if chart size == 0 then lowest = highest == UPINDEXT_MAX. void extremums(upindex_t &lowest, upindex_t &highest) const ; // if chart is reverse then indexes will be invalidated. void refresh() { refresh_base(); } }; upindex_t Chart::bar_shift( datetime time, bool exact) const { class Comp { public : bool comp( const Bar_trend &bt, datetime time) { return bt.time > time;} }comp; uint res = alg_lower_bound( this .bar_trend, 0 , this .sz- 1 , time, comp, true ); if (res != UINT_MAX ) { uchar shift = this .bar_trend[res].time!=time ? 1 : 0 ; if (exact && this .bar_trend[res].time+shift != time) res = UINT_MAX ; else res = this .reverse_f ? (( this .sz - 1 - res) * 2 + !shift) : (res * 2 + shift); } return res == UINT_MAX ? UPINDEXT_MAX : res; } 다음은 간단한 사용 예입니다. Chart chart(); chart.refresh(); for ( int i = 0 ; i < chart.size(); ++i) Print (chart[i].price, chart[i].time); 4/5에 대한 자체 정의를 통해 refresh(). 차트에는 기간이 하나만 있습니다(M1 또는 정의를 통해 지정된 다른 기간, 왜 이 치질이 풍부합니까?). 나는 또한 몇 가지 편리한 것들을 망쳤습니다. reverse_mode() 모든 면에서 인덱싱합니다(왼쪽에서 오른쪽으로 인덱싱하면 차트가 업데이트될 때 인덱스가 유효한 상태로 유지됩니다). 테스터와 유사한 set_curtainpos() 차트의 가장자리를 설정하고 이동하는 기능 - 테스트하고, 테두리를 이동하고, 테스트하고, 이동했습니다. My_point 구조에는 비교 연산자가 오버로드되었습니다(다음과 같은 상황에서 유효한 동작: 0.0000000009 == 1.0000000000). 누군가가 고통을 겪고 있다면 비슷한 접근 방식을 권장합니다. 개인적으로 후회하지 않았습니다. 추신: 그리고 시가/종가/고가/저가가 있는 고전적인 양초를 버리고 기본에 포인트 를 두었습니다. 하나의 양초는 두 개의 포인트를 제공합니다. 정말 매우 편리합니다. 엘리트 지표 :) 코딩 도움말 "STI" 스레드는 어디로 이동했습니까? Nikolai Semko 2018.05.04 02:40 #152 Aleksey Vyazmikin : 최종 양식으로 수정될 때까지 기다리겠습니다. 답변 감사합니다. 시험 잘 치세요! 그것은 많은 뉘앙스로 밝혀졌습니다. 그것이 얼마나 혼란스러운지 알았다면 나는 관여하지 않았을 것입니다))) 이 옵션은 올바르게 작동해야 합니다. 누군가 잘못된 작업을 발견하면 문제를보고하면 감사하겠습니다. int iBarShift ( const string Symb, const ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame, datetime time, bool exact= false ) { int Res= iBars (Symb,TimeFrame,time+ 1 , UINT_MAX ); if (exact) if ((TimeFrame!= PERIOD_MN1 || time> TimeCurrent ()) && Res== iBars (Symb,TimeFrame,time- PeriodSeconds (TimeFrame)+ 1 , UINT_MAX )) return (- 1 ); return (Res); } int iBars ( string symbol_name, ENUM_TIMEFRAMES timeframe, datetime start_time, datetime stop_time) // stop_time > start_time { static string LastSymb= NULL ; static ENUM_TIMEFRAMES LastTimeFrame= 0 ; static datetime LastTime= 0 ; static datetime LastTime0= 0 ; static int PerSec= 0 ; static int PreBars= 0 ,PreBarsS= 0 ,PreBarsF= 0 ; static datetime LastBAR= 0 ; static datetime LastTimeCur= 0 ; static bool flag= true ; static int max_bars= TerminalInfoInteger ( TERMINAL_MAXBARS ); datetime TimeCur; if (timeframe== 0 ) timeframe= _Period ; const bool changeTF=LastTimeFrame!=timeframe; const bool changeSymb=LastSymb!=symbol_name; const bool change=changeTF || changeSymb || flag; LastTimeFrame=timeframe; LastSymb=symbol_name; if (changeTF) PerSec=:: PeriodSeconds (timeframe); if (PerSec== 0 ) { flag= true ; return ( 0 );} if (stop_time<start_time) { TimeCur=stop_time; stop_time=start_time; start_time=TimeCur; } if (changeSymb) { if (! SymbolInfoInteger (symbol_name, SYMBOL_SELECT )) { SymbolSelect (symbol_name, true ); ChartRedraw (); } } TimeCur= TimeCurrent (); if (timeframe== PERIOD_W1 ) TimeCur-=(TimeCur+ 345600 )%PerSec; // 01.01.1970 - Thursday. Minus 4 days. if (timeframe< PERIOD_W1 ) TimeCur-=TimeCur%PerSec; if (start_time>TimeCur) { flag= true ; return ( 0 );} if (timeframe== PERIOD_MN1 ) { MqlDateTime dt; TimeToStruct (TimeCur,dt); TimeCur=dt.year* 12 +dt.mon; } if (changeTF || changeSymb || TimeCur!=LastTimeCur) LastBAR=( datetime ) SeriesInfoInteger (symbol_name,timeframe, SERIES_LASTBAR_DATE ); LastTimeCur=TimeCur; if (start_time>LastBAR) { flag= true ; return ( 0 );} datetime tS,tF= 0 ; if (timeframe== PERIOD_W1 ) tS=start_time-(start_time+ 345599 )%PerSec- 1 ; else if (timeframe< PERIOD_MN1 ) tS=start_time-(start_time- 1 )%PerSec- 1 ; else // PERIOD_MN1 { MqlDateTime dt; TimeToStruct (start_time- 1 ,dt); tS=dt.year* 12 +dt.mon; } if (change || tS!=LastTime) { PreBarsS= Bars (symbol_name,timeframe,start_time, UINT_MAX ); LastTime=tS;} if (stop_time<=LastBAR) { if (PreBarsS>=max_bars) PreBars= Bars (symbol_name,timeframe,start_time,stop_time); else { if (timeframe< PERIOD_W1 ) tF=stop_time-(stop_time)%PerSec; else if (timeframe== PERIOD_W1 ) tF=stop_time-(stop_time+ 345600 )%PerSec; else // PERIOD_MN1 { MqlDateTime dt0; TimeToStruct (stop_time- 1 ,dt0); tF=dt0.year* 12 +dt0.mon; } if (change || tF!=LastTime0) { PreBarsF= Bars (symbol_name,timeframe,stop_time+ 1 , UINT_MAX ); LastTime0=tF; } PreBars=PreBarsS-PreBarsF; } } else PreBars=PreBarsS; flag= false ; return (PreBars); } //+------------------------------------------------------------------+ int iBars ( string symbol_name, ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { return ( Bars (symbol_name,timeframe));} //+------------------------------------------------------------------+ Artyom Trishkin 2018.05.04 03:07 #153 iBars() 는 표준 Bars()와 성능이 어떻게 다릅니까? Nikolai Semko 2018.05.04 03:44 #154 Artyom Trishkin : iBars()는 표준 Bars()와 성능이 어떻게 다릅니까? 사용 방법을 참조하십시오. iBar에 대한 각 호출이 TF 또는 기호를 변경하면 내 iBar는 어딘가에서 두 배 느리게 작동합니다. 그러나 이것은 실제적인 관점에서 볼 때 절대 실제 상황이 아닙니다. 예를 들어 다음과 같이 사용하는 경우: 그러면 일반 막대에 비해 iBar 의 이득은 10배 또는 그 이상이 될 것입니다. 그러나 가장 중요한 것은 매달리는 버그가 없다는 것입니다. Print ( "1" ); Print ( Bars ( _Symbol , PERIOD_D1 , D'2018.05.02 01:58:03' , D'2018.05.02 12:56:11' )); // вычисляется более 10 секунд !!!! Print ( "2" ); 파일: TestBarShift.mq5 21 kb Nikolai Semko 2018.05.05 01:31 #155 0 = PERIOD_CURRENT 가 TF로 전송된 경우 오류가 발생했습니다. 위의 코드에서 수정되었습니다. 라인 추가: if (timeframe== 0 ) timeframe= _Period ; הטרנסצנדנטלי בעל-חזון 2018.05.05 14:41 #156 Nikolai Semko : 사용 방법을 참조하십시오. iBar에 대한 각 호출이 TF 또는 기호를 변경하면 내 iBar는 어딘가에서 두 배 느리게 작동합니다. 그러나 이것은 실제적인 관점에서 볼 때 절대 실제 상황이 아닙니다. 예를 들어 다음과 같이 사용하는 경우: 그러면 일반 막대에 비해 iBar의 이득은 10배 또는 그 이상이 될 것입니다. 그러나 가장 중요한 것은 매달리는 버그가 없다는 것입니다. 존경합니다! Renat Akhtyamov 2018.05.05 15:47 #157 Nikolai Semko : 사용 방법을 참조하십시오. iBar에 대한 각 호출이 TF 또는 기호를 변경하면 내 iBar는 어딘가에서 두 배 느리게 작동합니다. 그러나 이것은 실제적인 관점에서 볼 때 절대 실제 상황이 아닙니다. 예를 들어 다음과 같이 사용하는 경우: 그러면 일반 막대에 비해 iBar의 이득은 10배 또는 그 이상이 될 것입니다. 그러나 가장 중요한 것은 매달리는 버그가 없다는 것입니다. 어서 해봐요 ! 당신의 10초는 어디에 있습니까? 2018.05.05 17:45:36.860 유로 USD,M5: 2 2018.05.05 17:45:36.860 유로 USD,M5: 0 2018.05.05 17:45:36.860 유로 USD,M5: 1 Nikolai Semko 2018.05.05 17:46 #158 Renat Akhtyamov : 어서 해봐요 ! 당신의 10초는 어디에 있습니까? 2018.05.05 17:45:36.860 유로 USD,M5: 2 2018.05.05 17:45:36.860 유로 USD,M5: 0 2018.05.05 17:45:36.860 유로 USD,M5: 1 MT5였나? MT4에는 그런 버그가 없습니다. Renat Akhtyamov 2018.05.05 18:18 #159 Nikolai Semko : MT5였나? MT4에는 그런 버그가 없습니다. 