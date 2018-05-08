iBarShift와 유사함 - 페이지 7 1234567891011121314...17 새 코멘트 Nikolai Semko 2018.04.04 08:28 #61 다음은 모든 TF에서 가장 빠르고 정확한 작업 옵션입니다. int iBarShift3( const string Symb, const ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame, datetime time) { static int Res=- 1 ; static string LastSymb= NULL ; static ENUM_TIMEFRAMES LastTimeFrame= 0 ; static datetime LastTime= 0 ; static int PerSec=:: PeriodSeconds (LastTimeFrame); if (LastTimeFrame!=TimeFrame) PerSec=:: PeriodSeconds (TimeFrame); if (TimeFrame< PERIOD_D1 ) time-=time%PerSec; if ((time!=LastTime) || (Symb!=LastSymb) || (TimeFrame!=LastTimeFrame)) { Res=:: Bars (Symb,TimeFrame,time, UINT_MAX ); if (TimeFrame< PERIOD_D1 ) Res--; if (Res< 0 ) Res= 0 ; LastTime = time; LastSymb = Symb; LastTimeFrame=TimeFrame; } return (Res); } TF D1, W1 및 MN1의 속도가 느려집니다. 그리고 여기에 다른 버전의 개발과 속도를 명확하게 보여주는 테스트 표시기가 있습니다(두 번째 숫자. 숫자가 작을수록 기능이 빠름). 옵션 3과 4를 올바르게 해결하십시오. 그러나 3이 더 빠릅니다. CopyTime 옵션이 가장 느립니다. 이것은 MQL4(지표 부착)에서 확인할 수 있습니다. 나는 다른 옵션의 저자를 표시하지 않습니다. 왜냐하면 이미 혼란. 그러나 세 번째로 가장 잘 작동하는 옵션은 @fxsaber 와 같은 80%입니다. 나는 단지 조금 나아졌다. 파일: TestBarShift.mq5 16 kb TestBarShift.mq4 9 kb FOREX - 동향, 예측 [아카이브] 순수수학, 물리학, 화학 아포페니아 fxsaber 2018.04.04 08:40 #62 Nikolai Semko : 옵션 3과 4를 올바르게 해결하십시오. 그러나 3이 더 빠릅니다. CopyTime 옵션이 가장 느립니다. 거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼 "상인을 위한 LifeHack: 정의(#define)에 ForEach 반죽" 기사에 대한 토론 fxsaber , 2018.02.14 11:58 ZY 기능의 속도 측정은 성능이 중요한 환경에서 측정해야 합니다 - 테스터. Nikolai Semko 2018.04.04 08:45 #63 fxsaber : 예, 여기서 측정은 특별히 중요하지 않습니다. 따라서 논리가 가장 빠릅니다. Aleksey Vyazmikin 2018.04.04 12:14 #64 Nikolai Semko : 다음은 모든 TF에서 가장 빠르고 정확한 작업 옵션입니다. TF D1, W1 및 MN1의 속도가 느려집니다. 그리고 여기에 다른 버전의 개발과 속도를 명확하게 보여주는 테스트 표시기가 있습니다(두 번째 숫자. 숫자가 작을수록 기능이 빠름). 옵션 3과 4를 올바르게 해결하십시오. 그러나 3이 더 빠릅니다. CopyTime 옵션이 가장 느립니다. 이것은 MQL4(지표 부착)에서 확인할 수 있습니다. 나는 다른 옵션의 저자를 표시하지 않습니다. 왜냐하면 이미 혼란. 그러나 세 번째로 가장 잘 작동하는 옵션은 @fxsaber 와 같은 80%입니다. 나는 단지 조금 나아졌다. 표시기에 TF를 추가했습니다. 처음 두 알고리즘은 일반적으로 사용할 수 없습니다. 그림에서 현재 TF는 H1이고 계산은 매일입니다. Aleksey Vyazmikin 2018.04.04 12:27 #65 Renat Akhtyamov : 예(강조 표시) -1은 빼기(지정해야 함)가 있는 단위이며 함수에서 반환된 오류로 이러한 막대가 없음을 나타냅니다. 그게 내 기능이야 또한 개선이 필요합니다 그렇지만... 선적 서류 비치: " 참고 Bars() 함수를 호출할 때 지정된 매개변수를 가진 시계열에 대한 데이터가 아직 터미널에서 생성되지 않았거나 함수 호출 시 시계열 데이터가 거래 서버와 동기화 되지 않은 경우 함수 는 null을 반환합니다. " ==== res==0이면 함수에서 -1을 catch합니다. === 모든 것이 효과가 있으므로 건강에 사용하십시오! 위의 지표에서 이 방법이 어떻게 거짓말을 하는지 명확하게 알 수 있습니다. Vitaly Muzichenko 2018.04.04 12:53 #66 Nikolai Semko : 다음은 모든 TF에서 가장 빠르고 정확한 작업 옵션입니다. TF D1, W1 및 MN1의 속도가 느려집니다. 그리고 여기에 다른 버전의 개발과 속도를 명확하게 보여주는 테스트 표시기가 있습니다(두 번째 숫자. 숫자가 작을수록 기능이 빠름). 옵션 3과 4를 올바르게 해결하십시오. 그러나 3이 더 빠릅니다. CopyTime 옵션이 가장 느립니다. 이것은 MQL4(지표 부착)에서 확인할 수 있습니다. 나는 다른 옵션의 저자를 표시하지 않습니다. 왜냐하면 이미 혼란. 그러나 세 번째로 가장 잘 작동하는 옵션은 @fxsaber 와 같은 80%입니다. 나는 단지 조금 나아졌다. iBarShift3 옵션 이 제대로 작동하지 않습니다. Evgeniy Kvasov 2018.04.04 13:03 #67 내 선택을 유지합니다. 주니어 프레임과 시니어 프레임 모두에서 작동하는 것 같습니다. 속도는 ibarshift3보다 약간 높습니다. int iBarShift(문자열 기호, ENUM_TIMEFRAMES 시간 프레임, 날짜/시간 시간){ 날짜 시간 t1 = TimeCurrent()+10000000; int ps = PeriodSeconds(시간 프레임); 이중 div = 시간/(이중)ps; 이중 맨트 = div - MathFloor(div); int ret = 막대(기호, 시간 프레임, (날짜/시간)(시간-(ps*mant)), t1)-1; 리턴(레트); } Aleksey Vyazmikin 2018.04.04 13:38 #68 Vitaly Muzichenko : iBarShift3 옵션 이 제대로 작동하지 않습니다. 작동하지 않는 예를 들어주실 수 있습니까? 그렇다면 네 번째 옵션만 남아 있습니까? Nikolai Semko 2018.04.04 14:20 #69 Vitaly Muzichenko : iBarShift3 옵션 이 제대로 작동하지 않습니다. 어휘는 우리의 전부입니다. Vitaly Muzichenko 2018.04.04 14:32 #70 Nikolai Semko : 어휘는 우리의 전부입니다. 재빨리 확인했습니다. 하루 이상 작동하는 기능이 있습니다. 대신 iBarShift3 으로 교체하고 EA가 잘못 작동하도록 했습니다. 이것에서 그는 결론을 내렸습니다. 여기 내가 사용하는 int iBarShift ( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES timeframe, datetime time, bool exact= false ) { datetime LastBAR; if (! SeriesInfoInteger (symbol,timeframe, SERIES_LASTBAR_DATE ,LastBAR)) { datetime opentimelastbar[ 1 ]; if ( CopyTime (symbol,timeframe, 0 , 1 ,opentimelastbar)== 1 ) LastBAR=opentimelastbar[ 0 ]; else return (- 1 ); } //--- if time > LastBar we always return 0 if (time>LastBAR) return ( 0 ); //--- int shift= Bars (symbol,timeframe,time,LastBAR); datetime checkcandle[ 1 ]; if ( CopyTime (symbol,timeframe,time, 1 ,checkcandle)== 1 ) { if (checkcandle[ 0 ]==time) return (shift- 1 ); else if (exact && time>checkcandle[ 0 ]+ PeriodSeconds (timeframe)) return (- 1 ); else return (shift); } return (- 1 ); } 1234567891011121314...17 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
다음은 모든 TF에서 가장 빠르고 정확한 작업 옵션입니다.
TF D1, W1 및 MN1의 속도가 느려집니다.
그리고 여기에 다른 버전의 개발과 속도를 명확하게 보여주는 테스트 표시기가 있습니다(두 번째 숫자. 숫자가 작을수록 기능이 빠름).
옵션 3과 4를 올바르게 해결하십시오. 그러나 3이 더 빠릅니다.
CopyTime 옵션이 가장 느립니다.
이것은 MQL4(지표 부착)에서 확인할 수 있습니다.
나는 다른 옵션의 저자를 표시하지 않습니다. 왜냐하면 이미 혼란.
그러나 세 번째로 가장 잘 작동하는 옵션은 @fxsaber 와 같은 80%입니다. 나는 단지 조금 나아졌다.
옵션 3과 4를 올바르게 해결하십시오. 그러나 3이 더 빠릅니다. CopyTime 옵션이 가장 느립니다.
fxsaber , 2018.02.14 11:58
ZY 기능의 속도 측정은 성능이 중요한 환경에서 측정해야 합니다 - 테스터.
예, 여기서 측정은 특별히 중요하지 않습니다. 따라서 논리가 가장 빠릅니다.
표시기에 TF를 추가했습니다. 처음 두 알고리즘은 일반적으로 사용할 수 없습니다.
그림에서 현재 TF는 H1이고 계산은 매일입니다.
-1은 빼기(지정해야 함)가 있는 단위이며 함수에서 반환된 오류로 이러한 막대가 없음을 나타냅니다.
또한 개선이 필요합니다
위의 지표에서 이 방법이 어떻게 거짓말을 하는지 명확하게 알 수 있습니다.
iBarShift3 옵션 이 제대로 작동하지 않습니다.
내 선택을 유지합니다. 주니어 프레임과 시니어 프레임 모두에서 작동하는 것 같습니다. 속도는 ibarshift3보다 약간 높습니다.
int iBarShift(문자열 기호, ENUM_TIMEFRAMES 시간 프레임, 날짜/시간 시간){
날짜 시간 t1 = TimeCurrent()+10000000;
int ps = PeriodSeconds(시간 프레임);
이중 div = 시간/(이중)ps;
이중 맨트 = div - MathFloor(div);
int ret = 막대(기호, 시간 프레임, (날짜/시간)(시간-(ps*mant)), t1)-1;
리턴(레트);
}
작동하지 않는 예를 들어주실 수 있습니까?
그렇다면 네 번째 옵션만 남아 있습니까?
어휘는 우리의 전부입니다.
재빨리 확인했습니다. 하루 이상 작동하는 기능이 있습니다. 대신 iBarShift3 으로 교체하고 EA가 잘못 작동하도록 했습니다. 이것에서 그는 결론을 내렸습니다.
여기 내가 사용하는