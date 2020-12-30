그 생각은 오랫동안 나를 괴롭혀왔다. - 페이지 4 1234567891011...17 새 코멘트 Dmitiry Ananiev 2020.03.03 08:19 #31 가격은 더 많은 돈이 있는 방향으로 움직입니다. 아래라면 아래로. 위라면 위로. 아니면 그 반대일 수도 있습니다. Uladzimir Izerski 2020.03.03 08:47 #32 첫 번째 막대를 닫기로 결정할 수 있지만 이것은 나에게 심각하지 않습니다. 큰 양초라면 전진보다는 반전의 시작일 수 있다. 단기 거래의 경우 허용되지 않습니다. 나는 단기 거래로 전환합니다. 해결하고 싶은 뉘앙스가 많이 있습니다. Vitaly Murlenko 2020.03.03 23:06 #33 Uladzimir Izerski : 이 옵션이 작동해야 합니다. 하지만 틱에 대해 깊게 파고든 적도 없고, 4k로 축적하는 방법의 요점도 보지 못했고, 어떻게 사용해야 하는지도 모릅니다. Evgeny Belyaev의 변형은 훨씬 간단하며 승리 계획은 어느 것이 더 나은지 명확하지 않습니다. 첫 게시물에서 작업을 어떻게 설정하셨나요? 경련을 피하십시오. 또한 이러한 저크는 우세한 방향을 가지고 있으며 계산하면 저크는 부분적으로 무시될 수 있다고 설명했습니다. 모든 것이 맞습니까? 글쎄, 우리 손에 경련의 역사가 없으면 우리는 주요 흐름의 방향을 볼 수 없습니다. 그래서 우리는 간단하게 행동합니다. 진드기가 배열에 들어왔습니다. 새로운 틱이 도착했습니다 - 어레이에 다시 넣으십시오. 결과적으로 우리는 많은 값을 얻습니다. 10개의 셀에 10개의 가격(10틱)이 있다고 가정해 보겠습니다. 우리는 그것들을 모두 합하고 10으로 나눕니다 - 우리는 산술 평균을 얻습니다. 이것이 MA의 의미입니다. (단순) 그렇게 작동합니다. 각 틱에 대해 동일한 계산을 수행하여 이동 평균 이라고 하는 곡선을 얻습니다. H1 차트를 열고 기간이 24인 이동 평균을 드롭하면 마지막 날(지난 24시간 동안)의 평균 가격 방향이 표시됩니다. 즉, 수요일에 일일 가격 흐름이 어디로 향하는지 보여줍니다. 이제 M 15를 열고 평균 기간을 96으로 늘리십시오. 이전 차트와 동일한 이동 평균을 얻을 수 있습니다. 우리에게 주어진 하루는 96분 15분입니다. 동일한 평균 일일 가격 방향을 보여주지만 이제는 더 작은 15분 단위로 표시됩니다. M1에서 기간 = 60인 이동 평균을 던지면 지난 시간 동안 가격이 (통계적으로 평균) 어디에서 움직이는지 알 수 있습니다. 그러나 우리는 1분 초 안에 추세를 볼 수 없습니다. 터미널에 1분 미만의 시간 프레임이 없습니다. 그러나 틱을 누적하고 이동 평균으로 평균을 낼 수 있습니다. 결과적으로, 우리는 분 초 안에 추세를 보여주는 곡선을 얻게 될 것입니다. 여기서 알아야 할 것은 설정할 기간과 이유뿐입니다. 사실 이 접근 방식을 사용하면 기간에 얽매이지 않고 가격 움직임의 방향을 보여주는 곡선을 갖게 됩니다! 생각한다! Oleg Papkov 2020.03.04 03:56 #36
Uladzimir Izerski :
그 생각은 오랫동안 나를 괴롭혀왔다. 막대 0에서 가장 최신 솔루션을 만드는 방법. 저것들. 모든 수준, 추세, Mashka의 경계를 넘을 때 가능한 한 바보를 제외합니다.

막대 0에서 무슨 일이 일어날 수 있다는 것은 누구나 알고 있습니다. 하지만.!!!

그러나 "높은 확률"이라는 한 가지가 있습니다.

몇 가지 흥미로운 옵션이 있습니다.

20%도 제외

낮음[0] 및 높음[0]은 한 방향으로만 변경됩니다. 여기 저기 뛰어내리지 않습니다. 어떻게든 조정할 수 있습니다. Mid[0] = (Low[0]+High[0]) /2, 또는 최악의 경우 iMAOnArray(Mid,1,0,MODE_LWMA...).

Aleksey Ivanov 2020.03.04 11:07 #37
그 생각은 오랫동안 괴롭혀왔다

Uladzimir Izerski 2020.03.04 12:21 #38
Roman Shiredchenko :
그들이 여기에 쓰는 방법에 관심이 있다면 - 몇 분 안에 :-) 모든 평균 및 기타 작업을 진드기로 수행 - 개인 계정에서 템플릿과 쓰기 표시기 샘플을 버릴 수 있으므로 여기에 쓰레기를 버리지 마십시오. - 나 자신도 비슷한 일을 계속하고 있습니다 ... 주로이 주제에 대한 코드베이스 및 기사에 대한 링크가 있습니다 ... 나는 준비 할 때 더 일찍 스스로 선택했습니다 ...

개인을 던집니다. 세부사항으로 들어가겠습니다. 그리고 무언가가 준비되어 있다면 더 좋습니다.))

올렉 파코프 :
낮음[0] 및 높음[0]은 한 방향으로만 변경됩니다. 여기 저기 뛰어내리지 않습니다. 어떻게든 조정할 수 있습니다. Mid[0] = (Low[0]+High[0]) /2, 또는 최악의 경우 iMAOnArray(Mid,1,0,MODE_LWMA...).

그게 내가 해낸 방법이야. 그러나 더 흥미로운 옵션이 있다고 생각합니다.

sPrise= MathAbs (Open[ 0 ]+Close[ 0 ]+High[ 0 ]+Low[ 0 ])* 0.25 ; // Так можно снизить количество дерганий.
sPrise= NormalizeDouble (sPrise, _Digits - 1 );

알렉세이 이바노프 :
그 생각은 오랫동안 괴롭혀왔다

오랫동안. 밤에 잠도 안 자요. 생각한다))) Mid[0] = (Low[0]+High[0]) /2, 또는 최악의 경우 iMAOnArray(Mid,1,0,MODE_LWMA...).

그게 내가 해낸 방법이야. 그러나 더 흥미로운 옵션이 있다고 생각합니다.

sPrise= MathAbs (Open[ 0 ]+Close[ 0 ]+High[ 0 ]+Low[ 0 ])* 0.25 ; // Так можно снизить количество дерганий.
sPrise= NormalizeDouble (sPrise, _Digits - 1 );

알렉세이 이바노프 :
그 생각은 오랫동안 괴롭혀왔다

오랫동안. 밤에 잠도 안 자요. 생각한다)))

Grigori.S.B 2020.03.04 12:34 #39
Uladzimir Izerski :
그게 내가 해낸 방법이야. 그러나 더 흥미로운 옵션이 있다고 생각합니다.

sPrise= MathAbs (Open[ 0 ]+Close[ 0 ]+High[ 0 ]+Low[ 0 ])* 0.25 ;

PRICE_WEIGHTED 입니다.

왜 여기 MathAbs만 있습니까? Uladzimir Izerski 2020.03.04 13:03 #40
Grigori.SB :
PRICE_WEIGHTED 입니다.

왜 여기 MathAbs만 있습니까?

예, 저는 MathAbs를 사용하는 데 너무 영리했습니다. 약세 촛불에는 음수가 있을 수 있는 것 같았습니다. 그것은 일어납니다. 점프.)) 아니면 내가 몸에서 시작하여 고음을 추가하고 제거하지 않았습니다. 기억이 나지 않습니다.
예, 저는 MathAbs를 사용하는 데 너무 영리했습니다. 약세 촛불에는 음수가 있을 수 있는 것 같았습니다. 그것은 일어납니다. 점프.)) 아니면 내가 몸에서 시작하여 고음을 추가하고 제거하지 않았습니다. 기억이 나지 않습니다.