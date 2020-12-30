그 생각은 오랫동안 나를 괴롭혀왔다. - 페이지 5 123456789101112...17 새 코멘트 RomFil 2020.03.04 15:33 #41 Uladzimir Izerski : 첫 번째 막대를 닫기로 결정할 수 있지만 이것은 나에게 심각하지 않습니다. 큰 양초라면 전진보다는 반전의 시작일 수 있다. 단기 거래의 경우 허용되지 않습니다. 나는 단기 거래로 전환합니다. 해결하고 싶은 뉘앙스가 많습니다. 오늘의 좋은 시간! 여기에서는 통합된 접근 방식만이 도움이 될 것입니다. 나도 마찬가지로 이 "혼돈"을 억제하려고 노력하고 있습니다. 사실, 현재로서는 두 개의 가정, 또는 오히려 세 개의 가정이 있습니다 ... :) 1) 현재 방향은 zigzag_fx + 단기 웨이블릿 예측이면 충분하다. 1.1) Zigzag_fx 소스는 첨부파일에 있습니다. 단순 지그재그와 다른 점은 어깨가 나왔을 때 점으로 표시된다는 점이다. 다음과 같습니다. 여기서 원리는 간단합니다. 다른 방향에 점이 나타나자 마자 반전으로 간주합니다. 이제 가격이 얼마나 갈 것인지 알아보기 위해 과거의 통계적 샘플을 만들어야 합니다. 여기에서 다른 신경망을 "추가"할 수도 있습니다. 1.2) 웨이블릿. 이제 한 칠면조가 테스트 단계에 있습니다(Matlab에서 웨이블릿이 고려되고 추가 가격 개발이 예상됨). 10차의 Daubechies 웨이블릿이 취해진다. 그것은 일종의 아름다운 것으로 판명되었지만 계산하는 데 오랜 시간이 걸립니다(막대당 약 40초). 테스트하는 동안 유용한지 여부를 말할 수 없습니다. 다음과 같이 보입니다. 예측은 과거 기간의 다른 값에 대한 포인트입니다. 2) 개별 "반전" 양초를 선별하기 위해 VSA의 패턴을 포함하여 PriceAction만이 도움이 될 것이지만 (VSA에서) 너무 많은 주관성이 있습니다. 부분적으로는 해결할 수도 있습니다. 진심으로, Romfil 파일: ZigZag_fx.mq4 9 kb 가격 패턴(가틀리, 나비, 박쥐,...) 슈퍼 7 트레이딩 시스템 피닉스가 왔다! kisson 2020.12.04 15:40 #42 안녕하세요 ....하지만 주제가 사라졌습니다 ... Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете
www.mql5.com
, то позиции по каждому символу разрешается закрывать только в том порядке, в котором они были открыты — сначала самую старую, затем более новую и т.д. При попытке закрыть позиции в ином порядке будет получена ошибка. Уровень залоговых средств, при достижении которого происходит принудительное закрытие самой убыточной позиции (Stop Out). В... P=0.6, N=0.3, B=0.1. kisson 2020.12.04 17:53 #46 젠장,하지만 나는 다른 스레드에서 패턴에 대해 쓰고 있습니다 .... 아마도 더 관심이있을 것입니다 Yousufkhodja Sultonov 2020.12.04 18:32 #47 Uladzimir Izerski : 좋은 저녁입니다. 바르게. 현재, 과거, 미래는 P+N+B=1 비율로 연결됩니다. 작은 뉘앙스가 있습니다. 우리는 미래에 대한 정보가 없고 현재에 대한 작은 정보만 보고 모든 주요 정보는 역사에 있습니다. 우리는 왜 그러한 정보의 보고를 사용하지 않습니까? 그것을 사용하는 방법은 또 다른 질문입니다. 그러나 모든 중요한 정보는 역사에 있으며 그 중요성은 N+B보다 우선합니다. 공식은 좋지만 수정해야 합니다. P=0.6, N=0.3, B=0.1. 과거가 현재의 벽돌에서 재창조되었다는 것을 발견하지 못하셨습니까? 더 깊이 파고들면 역사(I)는 다음과 같은 방식으로 과거와 분리되어야 합니다. P + N = I. 전체 패턴은 현재에 숨겨져 있고 현재 자체는 3개의 매개변수에 의존합니다. 이 3개의 매개변수를 찾아내고 이를 결정하는 공식을 가지고 있으며 미래를 포함하여 전체 패턴을 찾을 것입니다. 곧 이 주제에 대한 특별 스레드를 열어 내 눈으로 보여드리겠습니다. 우리는 이 3가지 방법을 탐구할 것입니다. 매개변수가 작동합니다. 이러한 패턴은 우주 생성 이후 광물의 원자간 거리 배열을 설명하기도 하고, 시장의 패턴을 공개하지 않았다고 할 수 없습니다. 시장의 아무 조각이나 가져 와서 선반에 모든 것을 올려 봅시다. 대학에서 학업에서 약간 벗어나 시작합니다. 폐하 "TIME"에 대한 정의와 거래 과정에서의 그의 역할 및 기타 많은 흥미로운 일들이 우리를 기다리고 있습니다. P + N = I. 전체 패턴은 현재에 숨겨져 있고 현재 자체는 3개의 매개변수에 의존합니다. 이 3개의 매개변수를 찾아내고 이를 결정하는 공식을 가지고 있으며 미래를 포함하여 전체 패턴을 찾을 것입니다. 곧 이 주제에 대한 특별 스레드를 열어 내 눈으로 보여드리겠습니다. 우리는 이 3가지 방법을 탐구할 것입니다. 매개변수가 작동합니다. 이러한 패턴은 우주 생성 이후 광물의 원자간 거리 배열을 설명하기도 하고, 시장의 패턴을 공개하지 않았다고 할 수 없습니다. 시장의 아무 조각이나 가져 와서 선반에 모든 것을 올려 봅시다. 대학에서 학업에서 약간 벗어나 시작합니다. 폐하 "TIME"에 대한 정의와 거래 과정에서의 그의 역할 및 기타 많은 흥미로운 일들이 우리를 기다리고 있습니다. 첫 번째 막대를 닫기로 결정할 수 있지만 이것은 나에게 심각하지 않습니다. 큰 양초라면 전진보다는 반전의 시작일 수 있다. 단기 거래의 경우 허용되지 않습니다. 나는 단기 거래로 전환합니다. 해결하고 싶은 뉘앙스가 많습니다.
오늘의 좋은 시간!
여기에서는 통합된 접근 방식만이 도움이 될 것입니다. 나도 마찬가지로 이 "혼돈"을 억제하려고 노력하고 있습니다. 사실, 현재로서는 두 개의 가정, 또는 오히려 세 개의 가정이 있습니다 ... :)
1) 현재 방향은 zigzag_fx + 단기 웨이블릿 예측이면 충분하다.
1.1) Zigzag_fx 소스는 첨부파일에 있습니다. 단순 지그재그와 다른 점은 어깨가 나왔을 때 점으로 표시된다는 점이다. 다음과 같습니다.
여기서 원리는 간단합니다. 다른 방향에 점이 나타나자 마자 반전으로 간주합니다. 이제 가격이 얼마나 갈 것인지 알아보기 위해 과거의 통계적 샘플을 만들어야 합니다. 여기에서 다른 신경망을 "추가"할 수도 있습니다.
1.2) 웨이블릿. 이제 한 칠면조가 테스트 단계에 있습니다(Matlab에서 웨이블릿이 고려되고 추가 가격 개발이 예상됨). 10차의 Daubechies 웨이블릿이 취해진다. 그것은 일종의 아름다운 것으로 판명되었지만 계산하는 데 오랜 시간이 걸립니다(막대당 약 40초). 테스트하는 동안 유용한지 여부를 말할 수 없습니다. 다음과 같이 보입니다.
예측은 과거 기간의 다른 값에 대한 포인트입니다.
2) 개별 "반전" 양초를 선별하기 위해 VSA의 패턴을 포함하여 PriceAction만이 도움이 될 것이지만 (VSA에서) 너무 많은 주관성이 있습니다. 부분적으로는 해결할 수도 있습니다.
진심으로, Romfil
안녕하세요 ....하지만 주제가 사라졌습니다 ... AAUUUUU
의미가 없어졌습니다.
아마 아무도 관심이 없었을 것입니다.
그것이 의미가 있다면. 계속하자.
과거가 미래를 결정합니다. 이것이 귀하의 모든 질문에 대한 답변입니다.
현재, 과거 및 미래는 비율로 관련됩니다.
P+N+B=1
또한 지배적인 구성원은 "현재"(N)입니다. "과거"(P)는 N을 적분하여 얻어지고 "미래"(B)는 위의 관계에서 얻어지기 때문입니다.
B=1-(N+P)
따라서 모든 것은 현재에 의해 결정되며 전체 거래 전략은 올바른 평가에 달려 있습니다. 그렇지 않으면 과거가 어떤 식으로든 도움이 되지 않을 것입니다. 이것이 모든 자연 및 인공 프로세스가 발생하는 방식이며 시장 프로세스도 예외는 아닙니다. 이 비율은 논리적으로나 수학적으로나 완벽합니다. "패턴 찾기" 분기는 이러한 패턴의 증거를 제공합니다. 이는 시장이 위의 비율을 기준으로 6년 이상 실제 계정 으로 작업하는 로봇을 죽이지 못한 사실에 의해 입증되지만 수익성만 있는 것으로 판명되었습니다. 최대 드로다운보다 2배 낮습니다.
현재, 과거 및 미래는 비율로 연결됩니다.
P+N+B=1
또한 지배적인 구성원은 "현재"(N)입니다. "과거"(P)는 N을 적분하여 얻어지고 "미래"(B)는 위의 관계에서 얻어지기 때문입니다.
B=1-(N+P)
따라서 모든 것은 현재에 의해 결정되며 전체 거래 전략은 올바른 평가에 달려 있습니다. 그렇지 않으면 과거가 어떤 식으로든 도움이 되지 않을 것입니다. 이것이 모든 자연 및 인공 프로세스가 발생하는 방식이며 시장 프로세스도 예외는 아닙니다. 이 비율은 논리적으로나 수학적으로나 완벽합니다. "패턴 찾기" 브랜치는 이러한 패턴의 증거를 제공합니다. 위의 비율을 기준으로 6년 이상 실계좌 로 일하고 있는 로봇을 시장이 죽이지 못했다는 사실만으로도 수익성이 최대 하락폭보다 2배나 낮은 것으로 판명됐다.
좋은 저녁입니다.
바르게. 현재, 과거, 미래는 P+N+B=1 비율로 연결됩니다.
작은 뉘앙스가 있습니다.
우리는 미래에 대한 정보가 없고 현재에 대한 작은 정보만 보고 모든 주요 정보는 역사에 있습니다.
우리는 왜 그러한 정보의 보고를 사용하지 않습니까?
그것을 사용하는 방법은 또 다른 질문입니다. 그러나 모든 중요한 정보는 역사에 있으며 그 중요성은 N+B보다 우선합니다.
공식은 좋지만 수정해야 합니다. P=0.6, N=0.3, B=0.1.
좋은 저녁입니다.
바르게. 현재, 과거, 미래는 P+N+B=1 비율로 연결됩니다.
작은 뉘앙스가 있습니다.
우리는 미래에 대한 정보가 없고 현재에 대한 작은 정보만 보고 모든 주요 정보는 역사에 있습니다.
우리는 왜 그러한 정보의 보고를 사용하지 않습니까?
그것을 사용하는 방법은 또 다른 질문입니다. 그러나 모든 중요한 정보는 역사에 있으며 그 중요성은 N+B보다 우선합니다.
공식은 좋지만 수정해야 합니다. P=0.6, N=0.3, B=0.1.
과거가 현재의 벽돌에서 재창조되었다는 것을 발견하지 못하셨습니까? 더 깊이 파고들면 역사(I)는 다음과 같은 방식으로 과거와 분리되어야 합니다. P + N = I. 전체 패턴은 현재에 숨겨져 있고 현재 자체는 3개의 매개변수에 의존합니다. 이 3개의 매개변수를 찾아내고 이를 결정하는 공식을 가지고 있으며 미래를 포함하여 전체 패턴을 찾을 것입니다. 곧 이 주제에 대한 특별 스레드를 열어 내 눈으로 보여드리겠습니다. 우리는 이 3가지 방법을 탐구할 것입니다. 매개변수가 작동합니다. 이러한 패턴은 우주 생성 이후 광물의 원자간 거리 배열을 설명하기도 하고, 시장의 패턴을 공개하지 않았다고 할 수 없습니다. 시장의 아무 조각이나 가져 와서 선반에 모든 것을 올려 봅시다. 대학에서 학업에서 약간 벗어나 시작합니다. 폐하 "TIME"에 대한 정의와 거래 과정에서의 그의 역할 및 기타 많은 흥미로운 일들이 우리를 기다리고 있습니다.
과거가 현재의 벽돌에서 재창조되었다는 것을 발견하지 못하셨습니까? 더 깊이 파고들면 역사(I)는 다음과 같은 방식으로 과거와 분리되어야 합니다. P + N = I. 전체 패턴은 현재에 숨겨져 있고 현재 자체는 3개의 매개변수에 의존합니다. 이 3개의 매개변수를 찾아내고 이를 결정하는 공식을 가지고 있으며 미래를 포함하여 전체 패턴을 찾을 것입니다. 곧 이 주제에 대한 특별 스레드를 열어 내 눈으로 보여드리겠습니다. 우리는 이 3가지 방법을 탐구할 것입니다. 매개변수가 작동합니다. 이러한 패턴은 우주 생성 이후 광물의 원자간 거리 배열을 설명하기도 하고, 시장의 패턴을 공개하지 않았다고 할 수 없습니다. 시장의 아무 조각이나 가져 와서 선반에 모든 것을 올려 봅시다. 대학에서 학업에서 약간 벗어나 시작합니다. 폐하 "TIME"에 대한 정의와 거래 과정에서의 그의 역할 및 기타 많은 흥미로운 일들이 우리를 기다리고 있습니다.
나는 공식과 시간에 대한 접근 방식 모두에 대해 논할 것입니다. 과거와 현재가 항상 역사는 아닙니다. 그리고 시간은 앞뒤에 대한 잘못된 측정입니다.
더 높은 TF-ma의 0 막대는 더 낮은 값에 대해 평균화될 수 있습니다.
즉, 가장 낮은 TF에 따라 계산합니다.
예를 들어, H1에 0 막대가 있습니다.
우리는 M1에 기간 60의 MA를 걸고 M1의 0 막대에서 H1까지 표시기의 결과를 다시 씁니다.
글쎄, 또는 그들은 위에 썼습니다 - 더 어린 필터에서 필터를 부드럽게 한 다음 같은 방식으로
추신!여기에서만 지점 이름으로 아이디어에 관한 것입니다. 문제를 해결하는 방법에 대한 아이디어가 없습니다.