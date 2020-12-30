그 생각은 오랫동안 나를 괴롭혀왔다. - 페이지 10 1...34567891011121314151617 새 코멘트 Renat Akhtyamov 2020.12.05 16:53 #91 Vitaliy Kuznetsov : 나는 확인 패턴에 대해 보고 읽고 싶습니다. // 이것이 성배라고 해도 통계에 따르면 거래자의 1%만이 받은 정보를 사용할 것입니다. 왜냐하면 인터넷은 "성배"로 가득 차 있기 때문에 사람들은 정보 과부하를 가지고 있습니다) 0.0000000000000001%는 정보를 전혀 사용하지 않습니다 Uladzimir Izerski 2020.12.05 17:01 #92 Vitaliy Kuznetsov : 나는 확인 패턴에 대해 보고 읽고 싶습니다. // 이것이 성배라고 해도 통계에 따르면 거래자의 1%만이 받은 정보를 사용할 것입니다. 왜냐하면 인터넷은 "성배"로 가득 차 있기 때문에 사람들은 정보 과부하를 가지고 있습니다) 부르다. 한동안 나는 모든 소원을 이루지 못했습니다. 포럼의 훌륭하고 품위있는 회원이더라도. 모든 사람은 거래에 대한 자신의 견해를 가지고 있습니다. 누구나 편리한 툴킷을 만듭니다. 자신을 위해 . 일부는 다른 사람을 속이기 위해.) 추신 포럼의 많은 사람들은 금융 시장에서 돈을 버는 것이 불가능하거나 수익성 있는 거래가 불가능하다고 주장하며 동시에 시장에서 수십 개의 지표와 조언자를 찾을 수 있습니다. 나는 이것들을 매일 처리한다. 누가 속고 있습니까? 나 또는 성배 의 구매자 .? Evgeniy Chumakov 2020.12.05 17:54 #93 Vitaly Muzichenko : 유로는 일종의 과매수에 의해 동기가 부여된 1.17 수준에서도 판매되기 시작했습니다. 이것은 과매수 과매도 지표가 표시한 방법입니다... 이미 세 개의 녹색 화살표가 있었습니다... Wizard2018 2020.12.05 20:06 #94 Uladzimir Izerski : 비탈리 무지첸코 : 몇 야드 떨어진 누군가는 나쁜 꿈을 꾸고 테슬라 주식을 현금화하고 가상의 4차 물결 을 그리지 않고 가격을 내리게 될 것입니다. ---------------------------------- 패턴으로 확인된 완전히 이해할 수 있는 행동 논리를 가진 현재 물결이 있습니다. 모든 사람에게 설명하고 싶었지만 나에 대한 옹졸한 태도를 보고 마음이 바뀌었습니다. 나는 같은 것을 가지고있다. Elliot Waves 와 Adverse Tactics는 좋은 것이고 필요한 것입니다. 그것은 초기 단계의 입문서 같은 것입니다. 그것 없이는 방법이 없습니다. 그러나 잘못된 글자로 :))) 아이디어의 본질은 이론상 정확합니다. 패턴이 약간 다릅니다. 금 거품의 시장에서 추출을 표시하기 위해 차트에 아이디어를 적용하는 관행은 절름발이입니다 :))) Uladzimir Izerski 2020.12.05 20:38 #95 Wizard2018 : 나는 같은 것을 가지고있다. Elliot Waves와 Adverse Tactics는 좋고 필요한 것입니다. 아이디어의 본질은 이론상 정확합니다. 패턴이 약간 다릅니다. 금 거품 시장에서 추출을 표시하기 위해 차트에 아이디어를 적용하는 관행은 절름발이입니다 :))) 이전에는 패턴을 그다지 중요시하지 않았습니다. 당신은 그들이 무엇을 생각해 냈는지 결코 알지 못합니다. 나는 촛불을 바라보았다. 저에게는 그게 다가 아닙니다. 젤리에 물. 그리고 내가 내 것을 만들 때 나는 그들 없이는 아무데도 없으며 나는 장님처럼 될 것입니다.) Yousufkhodja Sultonov 2020.12.05 21:51 #96 PNB 기능 사진의 화질이 좋지 않고 프레젠테이션이 좋지 않은 점에 대해 사과드립니다. [삭제] 2020.12.06 10:26 #97 Yousufkhodja Sultonov : PNB 기능 사진의 화질이 좋지 않고 프레젠테이션이 좋지 않은 점에 대해 사과드립니다. 깨진 외환 백본이 생각납니다 Wizard2018 2020.12.06 12:14 #98 시장의 배후를 깨뜨릴 필요는 없으며 반대로 완전히 복종해야합니다. 늑대에게 아무리 먹이를 주어도 코끼리는 여전히 뚱뚱하다 (c) Neo 그런 이상하고 때로는 매우 위험한 조직인 사이언톨로지스트(Scientologists)가 있습니다. 나는 인생에서 그녀의 대표자, 매우 관입적이고 무례한 사람들과 교차하지 않는 것이 좋습니다. 그리고 무언가를 읽는 것은 매우 유용할 것입니다. 그들은 원하는 결과를 신속하게 달성하는 측면에서 매우 효과적인 흥미로운 기술과 교육을 많이 보유하고 있습니다. 예를 들어, 일반 거실, 침대, 의자, 테이블, TV 세트 등입니다. "학생" 및 "코치" 방에서 코치는 학생에게 항상 몇 가지 요청을 이행하도록 요청합니다. 이것은 명령이 아니라 요청일 뿐이며 모든 것이 조용하고 친절합니다. 일어나서, 의자에 앉고, 침대에 누워서, 주스 한 잔 하러 가기, TV 켜기 또는 끄기, 채널 변경, 창으로 가기 - 겉보기에는 단순한 일이지만 잠시 후 연습생은 필연적으로 자신의 것을 잃어 버립니다. 조만간 신경질적으로 - 그러나 그는 또 다른 간단한 요청에 대한 응답으로 말 그대로 분노를 시작합니다. 학생이 긴장하기 시작하면 훈련이 중단됩니다. 다음날 아침 - 모든 것이 다시 반복됩니다. 그리고 매일. 학생이 아침부터 저녁까지 하루 종일 절대 침착하게 요청에 응답하고 이행할 수 있을 때까지. 결과적으로 학생은 목소리와 표정에서 권위를 얻었고 그의 차분한 요청 명령은 거역할 수 없었습니다. 사람들은 대부분의 경우 비언어적 신호에 반응하기 때문입니다. 이것은 본능의 수준에서 진화를 통해 생존을 담당했기 때문에 훨씬 빠르게 작동합니다. 그리고는 마음으로 부탁의 의미를 파헤친다. 다리가 이미 오랫동안 달리고있을 때 그것을 성취하기 위해 :))) 제출을 통해 힘이 가능합니다. 절대 복종을 통한 절대 권력. 일반적으로 모든 것은 그 반대를 통해 진정으로 달성됩니다. 물은 돌을 닳게 한다 (c) 추세를 결정하는 방법? 패턴을 찾고 MT5에서 MQL 코드의 저작권 apr73 2020.12.06 12:26 #99 Wizard2018 : 시장의 뒤를 깰 필요가 없으며 반대로 완전히 복종해야합니다. 늑대에게 아무리 먹이를 주어도 코끼리는 여전히 뚱뚱하다 (c) Neo 그런 이상하고 때로는 매우 위험한 조직인 사이언톨로지스트가 있습니다. 나는 인생에서 그녀의 대표자, 매우 관입적이고 무례한 사람들과 교차하지 않는 것이 좋습니다. 그리고 무언가를 읽는 것은 매우 유용할 것입니다. 그들은 원하는 결과를 신속하게 달성하는 측면에서 매우 효과적인 흥미로운 기술과 교육을 많이 보유하고 있습니다. 예를 들어, 일반 거실, 침대, 의자, 테이블, TV 세트 등입니다. "학생" 및 "코치" 방에서 코치는 학생에게 항상 몇 가지 요청을 이행하도록 요청합니다. 이것은 명령이 아니라 요청일 뿐이며 모든 것이 조용하고 친절합니다. 일어나서, 의자에 앉고, 침대에 누워서, 주스 한 잔 하러 가기, TV 켜기 또는 끄기, 채널 변경, 창으로 가기 - 겉보기에는 단순한 일이지만 잠시 후 연습생은 필연적으로 자신의 것을 잃어 버립니다. 조만간 신경질적으로 - 그러나 그는 또 다른 간단한 요청에 대한 응답으로 말 그대로 분노를 시작합니다. 학생이 긴장하기 시작하면 훈련이 중단됩니다. 다음날 아침 - 모든 것이 다시 반복됩니다. 그리고 매일. 학생이 아침부터 저녁까지 완전히 침착하게 아이의 요청에 응답하고 이행할 수 있을 때까지. 결과적으로 학생은 목소리와 표정에서 권위를 얻었고 그의 차분한 요청 명령을 거역할 수 없었습니다. 사람들은 대부분의 경우 비언어적 신호에 반응하기 때문입니다. 이것은 본능의 수준에서 진화를 통해 생존을 담당했기 때문에 훨씬 빠르게 작동합니다. 그리고는 마음으로 부탁의 의미를 파헤친다. 다리가 이미 오랫동안 달리고있을 때 그것을 수행하기 위해 :))) 제출을 통해 힘이 가능합니다. 절대 복종을 통한 절대 권력. 일반적으로 모든 것은 그 반대를 통해 진정으로 달성됩니다. 물은 돌을 마모시킨다 (c) 나는 이전에 그들에 대해 읽었고 이 기술에 대해 들었지만 어디서 "고정"할 수 있는지 이해하지 못했습니다. 아이디어가 흥미롭습니다. 고맙습니다. Aleksey Nikolayev 2020.12.06 13:13 #100 동의합니다. 여기가 정신 분열증을 광고하기에 좋은 곳입니다. 1...34567891011121314151617 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
// 이것이 성배라고 해도 통계에 따르면 거래자의 1%만이 받은 정보를 사용할 것입니다. 왜냐하면 인터넷은 "성배"로 가득 차 있기 때문에 사람들은 정보 과부하를 가지고 있습니다)
부르다. 한동안 나는 모든 소원을 이루지 못했습니다. 포럼의 훌륭하고 품위있는 회원이더라도.
모든 사람은 거래에 대한 자신의 견해를 가지고 있습니다. 누구나 편리한 툴킷을 만듭니다. 자신을 위해 . 일부는 다른 사람을 속이기 위해.)
포럼의 많은 사람들은 금융 시장에서 돈을 버는 것이 불가능하거나 수익성 있는 거래가 불가능하다고 주장하며 동시에 시장에서 수십 개의 지표와 조언자를 찾을 수 있습니다. 나는 이것들을 매일 처리한다.
누가 속고 있습니까? 나 또는 성배 의 구매자 .?
유로는 일종의 과매수에 의해 동기가 부여된 1.17 수준에서도 판매되기 시작했습니다.
이것은 과매수 과매도 지표가 표시한 방법입니다... 이미 세 개의 녹색 화살표가 있었습니다...
몇 야드 떨어진 누군가는 나쁜 꿈을 꾸고 테슬라 주식을 현금화하고 가상의 4차 물결 을 그리지 않고 가격을 내리게 될 것입니다.
패턴으로 확인된 완전히 이해할 수 있는 행동 논리를 가진 현재 물결이 있습니다.
모든 사람에게 설명하고 싶었지만 나에 대한 옹졸한 태도를 보고 마음이 바뀌었습니다.
나는 같은 것을 가지고있다. Elliot Waves 와 Adverse Tactics는 좋은 것이고 필요한 것입니다. 그것은 초기 단계의 입문서 같은 것입니다. 그것 없이는 방법이 없습니다. 그러나 잘못된 글자로 :))) 아이디어의 본질은 이론상 정확합니다. 패턴이 약간 다릅니다. 금 거품의 시장에서 추출을 표시하기 위해 차트에 아이디어를 적용하는 관행은 절름발이입니다 :)))
이전에는 패턴을 그다지 중요시하지 않았습니다. 당신은 그들이 무엇을 생각해 냈는지 결코 알지 못합니다. 나는 촛불을 바라보았다. 저에게는 그게 다가 아닙니다. 젤리에 물. 그리고 내가 내 것을 만들 때 나는 그들 없이는 아무데도 없으며 나는 장님처럼 될 것입니다.)
시장의 배후를 깨뜨릴 필요는 없으며 반대로 완전히 복종해야합니다. 늑대에게 아무리 먹이를 주어도 코끼리는 여전히 뚱뚱하다 (c) Neo
그런 이상하고 때로는 매우 위험한 조직인 사이언톨로지스트(Scientologists)가 있습니다. 나는 인생에서 그녀의 대표자, 매우 관입적이고 무례한 사람들과 교차하지 않는 것이 좋습니다. 그리고 무언가를 읽는 것은 매우 유용할 것입니다. 그들은 원하는 결과를 신속하게 달성하는 측면에서 매우 효과적인 흥미로운 기술과 교육을 많이 보유하고 있습니다. 예를 들어, 일반 거실, 침대, 의자, 테이블, TV 세트 등입니다. "학생" 및 "코치" 방에서 코치는 학생에게 항상 몇 가지 요청을 이행하도록 요청합니다. 이것은 명령이 아니라 요청일 뿐이며 모든 것이 조용하고 친절합니다. 일어나서, 의자에 앉고, 침대에 누워서, 주스 한 잔 하러 가기, TV 켜기 또는 끄기, 채널 변경, 창으로 가기 - 겉보기에는 단순한 일이지만 잠시 후 연습생은 필연적으로 자신의 것을 잃어 버립니다. 조만간 신경질적으로 - 그러나 그는 또 다른 간단한 요청에 대한 응답으로 말 그대로 분노를 시작합니다. 학생이 긴장하기 시작하면 훈련이 중단됩니다. 다음날 아침 - 모든 것이 다시 반복됩니다. 그리고 매일. 학생이 아침부터 저녁까지 하루 종일 절대 침착하게 요청에 응답하고 이행할 수 있을 때까지.
결과적으로 학생은 목소리와 표정에서 권위를 얻었고 그의 차분한 요청 명령은 거역할 수 없었습니다. 사람들은 대부분의 경우 비언어적 신호에 반응하기 때문입니다. 이것은 본능의 수준에서 진화를 통해 생존을 담당했기 때문에 훨씬 빠르게 작동합니다. 그리고는 마음으로 부탁의 의미를 파헤친다. 다리가 이미 오랫동안 달리고있을 때 그것을 성취하기 위해 :))) 제출을 통해 힘이 가능합니다. 절대 복종을 통한 절대 권력. 일반적으로 모든 것은 그 반대를 통해 진정으로 달성됩니다. 물은 돌을 닳게 한다 (c)
나는 이전에 그들에 대해 읽었고 이 기술에 대해 들었지만 어디서 "고정"할 수 있는지 이해하지 못했습니다. 아이디어가 흥미롭습니다. 고맙습니다.