시장의 뒤를 깰 필요가 없으며 반대로 완전히 복종해야합니다. 늑대에게 아무리 먹이를 주어도 코끼리는 여전히 뚱뚱하다 (c) Neo
그런 이상하고 때로는 매우 위험한 조직인 사이언톨로지스트가 있습니다. 나는 인생에서 그녀의 대표자, 매우 관입적이고 무례한 사람들과 교차하지 않는 것이 좋습니다. 그리고 무언가를 읽는 것은 매우 유용할 것입니다. 그들은 원하는 결과를 신속하게 달성하는 측면에서 매우 효과적인 흥미로운 기술과 교육을 많이 보유하고 있습니다. 예를 들어, 일반 거실, 침대, 의자, 테이블, TV 세트 등입니다. "학생" 및 "코치" 방에서 코치는 학생에게 항상 몇 가지 요청을 이행하도록 요청합니다. 이것은 명령이 아니라 요청일 뿐이며 모든 것이 조용하고 친절합니다. 일어나서, 의자에 앉고, 침대에 누워서, 주스 한 잔 하러 가기, TV 켜기 또는 끄기, 채널 변경, 창으로 가기 - 겉보기에는 단순한 일이지만 잠시 후 연습생은 필연적으로 자신의 것을 잃어 버립니다. 조만간 신경질적으로 - 그러나 그는 또 다른 간단한 요청에 대한 응답으로 말 그대로 분노를 시작합니다. 학생이 긴장하기 시작하면 훈련이 중단됩니다. 다음날 아침 - 모든 것이 다시 반복됩니다. 그리고 매일. 학생이 아침부터 저녁까지 하루 종일 절대 침착하게 요청에 응답하고 이행할 수 있을 때까지.
결과적으로 학생은 목소리와 표정에서 권위를 얻었고 그의 차분한 요청 명령을 거역할 수 없었습니다. 사람들은 대부분의 경우 비언어적 신호에 반응하기 때문입니다. 이것은 본능의 수준에서 진화를 통해 생존을 담당했기 때문에 훨씬 빠르게 작동합니다. 그리고는 마음으로 부탁의 의미를 파헤친다. 다리가 이미 오랫동안 달리고있을 때 그것을 수행하기 위해 :))) 제출을 통해 힘이 가능합니다. 절대 복종을 통한 절대 권력. 일반적으로 모든 것은 그 반대를 통해 진정으로 달성됩니다. 물은 돌을 마모시킨다 (c)
그렇게 된다면 가장 아랫사람이 두말할 나위 없이 갑자기 강자가 되고, 이상적으로는 일반적으로 노예가 되겠지만, 그런 예는 그리 많지 않다. 본능, 비언어적 신호, 예. 나는 청소부나 짐을 싣는 사람을 보고 겸손의 표시로 활을 당기고 무게를 재는 것을 거의 억제할 수 없어 목이 콱 막힙니다. 그래서 무엇? 적용되는 품질은 항상 발전하고 강화됩니다. 온 힘을 다해 순종하면 더 잘 순종하는 법을 배울 수 있고 자신의 의지를 완전히 잃고 학습된 무력감을 얻을 수 있습니다.
이렇게 낯설고 때론 상당히 위험한 조직이 있다.
본질, 전투 NLP.
나는 그런 종파주의자들을 상대한 경험이 있습니다.
일단 나라에 들어가면 다양한 종류의 종파가 사회를 파괴하는 것이 가능해졌습니다.
온갖 종류의 종파주의자들이 집에 왔다.
그들은 나에게 말을 걸어 뭔가 확신을 주었다. 나는 그들의 말을 주의 깊게 듣고, 수반되는 질문을 하고, 항상 동의했다.) 나는 그들을 놀리는 것을 좋아했다. 지금 갈 곳.
어느 좋은 날 그들이 나에게 감독직을 제안하기 시작했고 그들이 어떻게 좋은 위치에 있는지에 대해 이야기했습니다.
그들의 믿음은 과학적으로 직접적으로 입증되었으며 깊이 생각한 것입니다. 그러나 Vovka는 아닙니다.)) 그리고 사람들은 그들이 제공되지 않을 것이라고 펙합니다.
아니 이런 식으로. 먼저 자신에게 순종하는 법을 배워야 한다는 것을 이해해야 합니다.
사회에서 개인은 파괴되고 군중에 종속됩니다. 과학적 관찰에 의해 입증되었습니다.
성격은 사회에서 교육하기 어렵고 사회와 격리되어 있습니다. 자연은 일부에게 기회를 주지만 모두에게 기회를 주는 것은 아닙니다.
효과가있다. 그러나 당신은 아무것도 이해하지 못하고 모든 것을 뒤집어 놓았습니다. 훈련의 요점을 전혀 이해하지 못했습니다. 그 방의 청소부는 약 30분 안에 의자로 코치를 이기려고 할 것입니다. 아마도 더 일찍. 그리고 거리는 순순히 휩쓸었습니다. 그렇습니다. 어떤 내부 상태 - 그러한 징후.
