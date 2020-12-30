그 생각은 오랫동안 나를 괴롭혀왔다.
그 생각은 오랫동안 나를 괴롭혀왔다. 막대 0에서 최신 솔루션을 만드는 방법. 저것들. 모든 수준, 추세, Mashka의 경계를 넘을 때 가능한 한 바보를 제외합니다.
막대 0에서 무슨 일이 일어날 수 있다는 것은 누구나 알고 있습니다. 하지만.!!!
그러나 "높은 확률"이라는 한 가지가 있습니다.
몇 가지 흥미로운 옵션이 있습니다.
20%도 제외
이것은 아이디어가 아니라 해결책이 없는 문제입니다. 가격은 항상 요동치고, 요동치며, 앞으로도 요동칠 것입니다. 휴무일에만 트위치 하지 않습니다.)
그녀가 경련을 일으키고 있는 것은 분명하지만 그녀에게는 방향이 있습니다. 그녀는 경련할 수 있지만 그녀의 방향은 항상 그녀의 방향을 안정시킵니다. 분명히 말하지 않았습니까? 다시 읽을 수 있습니다.) 물론 어렵습니다. 그러나 많은 실제 솔루션이 있습니다. 이것에 집중합시다. 많은 옵션이 있습니다. 이것은 모든 사람에게 해당됩니다. 농담이 아니다.)
필터로 매끄럽게 하세요. 그런 의미는 아니지만 ...
몰라요, 저는 공장에서 일을 하지 않아서 아마 그들은 알고 있을 것입니다.
0바가 필요합니다. 여기에서 우리는 춤을 출 것입니다. 예, 필터가 도움이 됩니다. 필터가 필요합니다. 그런게 있나요?
이것을 시도하지 않았습니까? 나는 그것을 오랫동안 사용하고 있으며 지금까지 불만이 없습니다.
double SP1( int i) { double res = 0.363644232288 *B1[i]+ 0.319961361319 *B1[i+ 1 ]+ 0.2429021537279 *B1[i+ 2 ]+ 0.1499479402208 *B1[i+ 3 ]+ 0.0606476023757 *B1[i+ 4 ] - 0.00876136797274 *B1[i+ 5 ]- 0.0492967601969 *B1[i+ 6 ]- 0.0606402244647 *B1[i+ 7 ]- 0.0496978153976 *B1[i+ 8 ]- 0.02724932305397 *B1[i+ 9 ]- 0.00400372352396 *B1[i+ 10 ] + 0.01244416185618 *B1[i+ 11 ]+ 0.01927941647120 *B1[i+ 12 ]+ 0.01821767237980 *B1[i+ 13 ]+ 0.01598780862402 *B1[i+ 14 ]- 0.00338313465225 *B1[i+ 15 ]; return (res);}
0분 막대를 더 작은 막대로 나눌 수도 있습니다(각각 5-10초). 그리고 거기에서 춤을 춥니다.
과거가 미래를 결정합니다. 이것이 귀하의 모든 질문에 대한 답변입니다.
흥미로운. 네.
순서는 무엇부터입니까? 그리고 이니셜은 어디서?
0.363644232288, 0.319961361319, 0.2429021537279 и т.д.
아니, 여기에 덜걱거림이 불가피하다. 그러나 덜 자주.
최고의 것을 찾기 위해 노력합시다.
