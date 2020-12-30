그 생각은 오랫동안 나를 괴롭혀왔다. - 페이지 14

Serqey Nikitin :

소년! 당신의 작은 계정을 고쳐보세요... 이 계정만이 당신의 모니터를 엉망으로 만들지만...


Evgeniy Chumakov :


내 테스트 신호를 강제로 병합하려는 당신의 바람을 이해합니다.

나중에 답변을 검토하겠습니다.

나는 킥킥 웃는다.))))

 
Uladzimir Izerski :

간단한 것을 이해하지 못한다!

트레이더의 임무는 안정적인 이익을 얻는 것입니다!

트레이더가 안정성을 얻을 수 없다면 여기에 어떠한 변명도 허용되지 않습니다... 트레이더가 전문가로서 매우 약하다는 것입니다. 그는 단지 신인입니다!

 
Uladzimir Izerski :

Serqey Nikitin :

초보자는 gygy에게 유독 물질이 아니지만 자신이 어디에 빠져 있는지 이해하지 못할 때입니다. 사람들의 그룹이 있습니다. 주제에 뛰어들고 주제를 이해하는 데 진보한 초보자입니다.

 
Evgeniy Chumakov :
Zhenya, 공부하고 공부하고 또 공부하십시오. 그런 다음 시간이 지남에 따라 결과를 공유합니다. 히히. 도달하면.

 
Uladzimir Izerski :

ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ

한 가지 이해가 되지 않습니다. 수익성 있는 거래의 70%가 완전히 RED 잔액을 제공하는 이유는 무엇입니까?...

이것은 아마도 무역의 올바른 이해에서 온 것입니까? ...

 
Serqey Nikitin :

당신은 아마도 부정적인 확산을 이해하지 못할 것입니다.

그런 대담자를 듣는 것이 부끄럽습니다.)))

분 차트. 모든 것이 말했다.

 
Uladzimir Izerski :

Zhenya, 공부하고 공부하고 또 공부하십시오. 그런 다음 시간이 지남에 따라 결과를 공유합니다. 히히. 도달하면.


공유하지 않는 것만 배울 수 있습니다 ... 히히

 
Uladzimir Izerski :

당신은 아마도 부정적인 확산을 이해하지 못할 것입니다.

그런 대담자를 듣는 것이 부끄럽습니다.)))

분 차트. 모든 것이 말했다.

네 네...

그리고 잔액이 완전히 떨어졌다면 틱 차트에서 거래하고 있다고 말할 수 있습니까? ...

현명하게!

