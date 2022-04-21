MetaTrader 5 전략 테스터: 오류, 버그, 개선 제안 - 페이지 20 1...131415161718192021222324252627...84 새 코멘트 fxsaber 2019.10.23 16:00 #191 Andrey Pogoreltsev : 2. 이 형식은 특히 범위에서 무언가를 변경해야 하는 경우에 전혀 편리하지 않습니다. 설정을 저장한 다음 읽습니다. 이것은 정말 빠르고 편리합니다. 기본 범위와 사용자 정의 범위가 있습니다. 두 번째는 표준 행동입니다. 기본값 - 작성자가 요청한 범위를 빠르게 얻었습니다. 3. 시장에서 Expert Advisors를 최적화하는 이유는 무엇입니까? 이것은 고문의 저자가 수행해야 합니다. 안된다. Andrey Pogoreltsev 2019.10.23 16:26 #192 fxsaber : 기본 범위와 사용자 정의 범위가 있습니다. 두 번째는 표준 행동입니다. 기본값 - 작성자가 요청한 범위를 빠르게 얻었습니다. 안된다. 잠깐, EA는 완제품입니다. 작성자는 작동 방식을 사용자보다 더 잘 알고 있어야 합니다. 예를 들어, 사용자인 저에게, 작동 알고리즘에 대한 적절한 교육과 지식 없이도 여전히 염두에 두어야 하는 제품을 구매/대여하는 이유는 무엇입니까? 어쩌면 우리는 다른 것에 대해 이야기하고 있을지 모르지만 제품은 준비가 되어 있어야 합니다. 엔진, 기어박스 등의 펌웨어도 조정해야 하는 차를 사지 않습니까? 그것은 고문과 동일합니다. 그것은 즉시 작동해야합니다. fxsaber 2019.10.23 16:29 #193 Andrey Pogoreltsev : 감사합니다. 귀하의 관점은 명확합니다. MetaQuotes 2019.10.23 16:41 #194 *.set 파일을 올바르게 사용하는 방법을 참조하십시오. 이러한 미리 정의된 설정은 테스터 설정 컨텍스트 메뉴 에서 사용할 수 있습니다. 파일: Math_3D.zip 885 kb Slava 2019.10.23 16:56 #195 fxsaber : GA를 다시 시작하면 이미 존재하는 옵트 파일에 패스가 추가된다는 것을 정확히 이해하고 있습니까? 네. fxsaber 2019.10.23 17:15 #196 MetaQuotes Software Corp. : *.set 파일을 올바르게 사용하는 방법을 참조하십시오. 이러한 미리 정의된 설정은 테스터 설정 컨텍스트 메뉴에서 사용할 수 있습니다. 좋은 예를 들어주셔서 감사합니다! 유용한 내용이 많습니다. fxsaber 2019.10.24 07:06 #197 그런 상황은 처음 봤습니다. 최적화 열의 최적화 작업(거의 항상 MultiTester 자동화를 통해 수행) 후에 모든 열이 비활성화되었습니다(입력 매개변수 제외): 수익성, 이익 계수, 매트. 대기 등 Dmitiry Ananiev 2019.10.24 07:25 #198 Andrey Pogoreltsev : 잠깐, EA는 완제품입니다. 작성자는 작동 방식을 사용자보다 더 잘 알고 있어야 합니다. 예를 들어, 사용자인 저에게, 작동 알고리즘에 대한 적절한 교육과 지식 없이도 여전히 염두에 두어야 하는 제품을 구매/대여하는 이유는 무엇입니까? 어쩌면 우리는 다른 것에 대해 이야기하고 있을지 모르지만 제품은 준비가 되어 있어야 합니다. 엔진, 기어박스 등의 펌웨어도 조정해야 하는 차를 사지 않습니까? 그것은 고문과 동일합니다. 그것은 즉시 작동해야합니다. 자, 거울아, 자리를 조정해? 설상가상으로 여전히 휘발유, 필요에 따라 오일 및 기타 기술 유체를 채웁니다. 그리고 재떨이가 가득 차면 청소도 한다고 생각합니다. ))) Andrey Pogoreltsev 2019.10.24 09:15 #199 Dmitiry Ananiev : 자, 거울아, 자리를 조정해? 설상가상으로 여전히 휘발유, 필요에 따라 오일 및 기타 기술 유체를 채웁니다. 그리고 재떨이가 가득 차면 청소도 한다고 생각합니다. ))) 이것은 화장품입니다. 역사 에 대한 고문의 최적화는 자본 투자입니다. 그러나 나는 각자 자신의 주제를 닫을 것을 제안합니다. :) Good Beer 2019.10.24 18:54 #200 새 빌드 2190: 기본 창의 최적화 그래프 외에 이제 결과 테이블에서 단일 패스를 시작할 때 강제 시각화도 있습니다! 최적화는 더 이상 지루하지 않습니다. 1...131415161718192021222324252627...84 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
2. 이 형식은 특히 범위에서 무언가를 변경해야 하는 경우에 전혀 편리하지 않습니다. 설정을 저장한 다음 읽습니다. 이것은 정말 빠르고 편리합니다.
기본 범위와 사용자 정의 범위가 있습니다. 두 번째는 표준 행동입니다. 기본값 - 작성자가 요청한 범위를 빠르게 얻었습니다.
3. 시장에서 Expert Advisors를 최적화하는 이유는 무엇입니까? 이것은 고문의 저자가 수행해야 합니다.
안된다.
잠깐, EA는 완제품입니다. 작성자는 작동 방식을 사용자보다 더 잘 알고 있어야 합니다.
예를 들어, 사용자인 저에게, 작동 알고리즘에 대한 적절한 교육과 지식 없이도 여전히 염두에 두어야 하는 제품을 구매/대여하는 이유는 무엇입니까?
어쩌면 우리는 다른 것에 대해 이야기하고 있을지 모르지만 제품은 준비가 되어 있어야 합니다. 엔진, 기어박스 등의 펌웨어도 조정해야 하는 차를 사지 않습니까? 그것은 고문과 동일합니다. 그것은 즉시 작동해야합니다.
감사합니다. 귀하의 관점은 명확합니다.
*.set 파일을 올바르게 사용하는 방법을 참조하십시오.
이러한 미리 정의된 설정은 테스터 설정 컨텍스트 메뉴 에서 사용할 수 있습니다.
GA를 다시 시작하면 이미 존재하는 옵트 파일에 패스가 추가된다는 것을 정확히 이해하고 있습니까?
좋은 예를 들어주셔서 감사합니다! 유용한 내용이 많습니다.
자, 거울아, 자리를 조정해? 설상가상으로 여전히 휘발유, 필요에 따라 오일 및 기타 기술 유체를 채웁니다. 그리고 재떨이가 가득 차면 청소도 한다고 생각합니다. )))
