Дмитрий Прокопьев :

왜 VS가 필요합니까? Python에는 VS가 필요하지 않습니다.

구글은 윈도우 파이썬과 같은 것을 사용하면 괜찮을 것입니다.

Python은 컴퓨터에 VS의 일부 라이브러리가 있어야 합니다.

 
Alexey Kozitsyn :

https://wiki.python.org/moin/WindowsCompilers#Microsoft_Visual_C.2B-.2B-_14.2_standalone:_Build_Tools_for_Visual_Studio_2019_.28x86.2C_x64.2C_ARM.2C_ARM64.29

WindowsCompilers - Python Wiki
  • wiki.python.org
Even though Python is an interpreted language, you may need to install Windows C++ compilers in some cases. Unlike Linux, compilers for Windows are not included by default in the OS. For example, you will need to use them if you wish to: Microsoft provides official C++ compilers called Visual C++, you can find them bundled with Visual Studio...
 

새 업데이트에 정의된 새 symbol_get()symbols_total() 메서드를 사용해 보았지만 제대로 작동하지 않습니다.

symbol_get() 메서드에서 다른 'group' 매개변수로 여러 번 시도했지만 항상 None 을 반환합니다. 또한 터미널의 시장 감시에 모든 기호를 추가하려고 시도했습니다. 작동하지 않았다.

오류 스냅샷

다음은 코드의 스크린샷입니다. 실수가 있으면 알려주세요.

 
Kiran Sawant :

다음은 코드의 스크린샷입니다. 실수가 있으면 알려주세요.

항상 그러한 정보를 추가하십시오

 # display data on the MetaTrader 5 package
print( "MetaTrader5 package author: " ,mt5.__author__)
print( "MetaTrader5 package version: " ,mt5.__version__)
 
# establish connection to the MetaTrader 5 terminal
if not mt5.initialize():
    print( "initialize() failed, error code =" ,mt5.last_error())
    quit()
 
# display data on MetaTrader 5 version
print(mt5. version ())

None이 나오면 last_error() 도 확인하십시오.

 
Rashid Umarov :

또한 많은 기능에 대한 설명이 완료됨에 따라 변경되었습니다. 거의 모든 예제는 새로운 기능을 고려하여 다시 작성되었습니다. 사실, 사이트의 다음 기능에 대한 예제는 아직 업데이트되지 않았으며 조금 후에 업데이트됩니다.

웹사이트가 업데이트되었습니다

 
Rashid Umarov :

항상 그러한 정보를 추가하십시오

None이 나오면 last_error()도 확인하십시오.

터미널 버전: [500, 2361, '2020년 3월 8일']

저자: MetaQuotes Software Corp.

MT5 Python 모듈 버전: 5.0.29

last_error: [-5, '터미널: 호환되지 않는 버전입니다. 최신 버전의 터미널 및 Python 모듈을 설치하세요.']


새로운 MetaTrader5 업데이트를 기다려야 한다고 생각합니다.

 
Kiran Sawant :

새로운 MetaTrader5 업데이트를 기다려야 한다고 생각합니다. 

import MetaTrader5 as mt5


def main():
    package_version = tuple(map( int , mt5.__version__.split( '.' )))
    terminal_build = mt5.version()[ 1 ]
    assert package_version >= ( 5 , 0 , 29 )
    assert terminal_build >= 2372


if __name__ == "__main__" :
     try :
         if mt5.initialize():
            main()
     finally :
        mt5.shutdown()
 
Kiran Sawant :

새로운 MetaTrader5 업데이트를 기다려야 한다고 생각합니다.

도움말 -> 데스크톱 업데이트 확인을 통해 최신 베타 버전 2374로 업그레이드하십시오.
 
MetaQuotes :
도움말 -> 데스크톱 업데이트 확인을 통해 최신 베타 버전 2374로 업그레이드하십시오.
MetaTrader5는 최신 업데이트를 받았고 이제 새로운 기능 이 잘 작동합니다. 감사합니다.
