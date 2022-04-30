MetaTrader 5 Python 사용자 그룹 - Metatrader에서 Python을 사용하는 방법 - 페이지 59 1...525354555657585960616263646566...88 새 코멘트 [삭제] 2020.03.30 13:52 #581 Дмитрий Прокопьев : 왜 VS가 필요합니까? Python에는 VS가 필요하지 않습니다. 구글은 윈도우 파이썬과 같은 것을 사용하면 괜찮을 것입니다. Python은 컴퓨터에 VS의 일부 라이브러리가 있어야 합니다. nicholish en 2020.03.30 14:31 #582 Alexey Kozitsyn : Python은 컴퓨터에 VS의 일부 라이브러리가 있어야 합니다. https://wiki.python.org/moin/WindowsCompilers#Microsoft_Visual_C.2B-.2B-_14.2_standalone:_Build_Tools_for_Visual_Studio_2019_.28x86.2C_x64.2C_ARM.2C_ARM64.29 WindowsCompilers - Python Wiki wiki.python.org Even though Python is an interpreted language, you may need to install Windows C++ compilers in some cases. Unlike Linux, compilers for Windows are not included by default in the OS. For example, you will need to use them if you wish to: Microsoft provides official C++ compilers called Visual C++, you can find them bundled with Visual Studio... [삭제] 2020.03.30 16:10 #583 nicholi shen : https://wiki.python.org/moin/WindowsCompilers#Microsoft_Visual_C.2B-.2B-_14.2_standalone:_Build_Tools_for_Visual_Studio_2019_.28x86.2C_x64.2C_ARM.2C_ARM64.29 감사합니다 Kiran Sawant 2020.03.30 20:31 #584 새 업데이트에 정의된 새 symbol_get() 및 symbols_total() 메서드를 사용해 보았지만 제대로 작동하지 않습니다. symbol_get() 메서드에서 다른 'group' 매개변수로 여러 번 시도했지만 항상 None 을 반환합니다. 또한 터미널의 시장 감시에 모든 기호를 추가하려고 시도했습니다. 작동하지 않았다. 다음은 코드의 스크린샷입니다. 실수가 있으면 알려주세요. Rashid Umarov 2020.03.30 21:06 #585 Kiran Sawant : 새 업데이트에 정의된 새 symbol_get() 및 symbols_total() 메서드를 사용해 보았지만 제대로 작동하지 않습니다. symbol_get() 메서드에서 다른 'group' 매개변수로 여러 번 시도했지만 항상 None 을 반환합니다. 또한 터미널의 시장 감시에 모든 기호를 추가하려고 시도했습니다. 작동하지 않았다. 다음은 코드의 스크린샷입니다. 실수가 있으면 알려주세요. 항상 그러한 정보를 추가하십시오 # display data on the MetaTrader 5 package print( "MetaTrader5 package author: " ,mt5.__author__) print( "MetaTrader5 package version: " ,mt5.__version__) # establish connection to the MetaTrader 5 terminal if not mt5.initialize(): print( "initialize() failed, error code =" ,mt5.last_error()) quit() # display data on MetaTrader 5 version print(mt5. version ()) None이 나오면 last_error() 도 확인하십시오. Rashid Umarov 2020.03.30 21:08 #586 Rashid Umarov : 또한 많은 기능에 대한 설명이 완료됨에 따라 변경되었습니다. 거의 모든 예제는 새로운 기능을 고려하여 다시 작성되었습니다. 사실, 사이트의 다음 기능에 대한 예제는 아직 업데이트되지 않았으며 조금 후에 업데이트됩니다. order_calc_margin order_calc_profit 주문_확인 주문_보내기 웹사이트가 업데이트되었습니다 Kiran Sawant 2020.03.30 21:43 #587 Rashid Umarov : 항상 그러한 정보를 추가하십시오 None이 나오면 last_error()도 확인하십시오. 터미널 버전: [500, 2361, '2020년 3월 8일'] 저자: MetaQuotes Software Corp. MT5 Python 모듈 버전: 5.0.29 last_error: [-5, '터미널: 호환되지 않는 버전입니다. 최신 버전의 터미널 및 Python 모듈을 설치하세요.'] 새로운 MetaTrader5 업데이트를 기다려야 한다고 생각합니다. nicholish en 2020.03.30 23:37 #588 Kiran Sawant : 터미널 버전: [500, 2361, '2020년 3월 8일'] 저자: MetaQuotes Software Corp. MT5 Python 모듈 버전: 5.0.29 last_error: [-5, '터미널: 호환되지 않는 버전입니다. 최신 버전의 터미널 및 Python 모듈을 설치하세요.'] 새로운 MetaTrader5 업데이트를 기다려야 한다고 생각합니다. import MetaTrader5 as mt5 def main(): package_version = tuple(map( int , mt5.__version__.split( '.' ))) terminal_build = mt5.version()[ 1 ] assert package_version >= ( 5 , 0 , 29 ) assert terminal_build >= 2372 if __name__ == "__main__" : try : if mt5.initialize(): main() finally : mt5.shutdown() MetaQuotes 2020.03.31 05:28 #589 Kiran Sawant : 터미널 버전: [500, 2361, '2020년 3월 8일'] 저자: MetaQuotes Software Corp. MT5 Python 모듈 버전: 5.0.29 last_error: [-5, '터미널: 호환되지 않는 버전입니다. 최신 버전의 터미널 및 Python 모듈을 설치하세요.'] 새로운 MetaTrader5 업데이트를 기다려야 한다고 생각합니다. 도움말 -> 데스크톱 업데이트 확인을 통해 최신 베타 버전 2374로 업그레이드하십시오. Kiran Sawant 2020.03.31 18:45 #590 MetaQuotes : 도움말 -> 데스크톱 업데이트 확인을 통해 최신 베타 버전 2374로 업그레이드하십시오. MetaTrader5는 최신 업데이트를 받았고 이제 새로운 기능 이 잘 작동합니다. 감사합니다. 1...525354555657585960616263646566...88 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
왜 VS가 필요합니까? Python에는 VS가 필요하지 않습니다.
구글은 윈도우 파이썬과 같은 것을 사용하면 괜찮을 것입니다.
Python은 컴퓨터에 VS의 일부 라이브러리가 있어야 합니다.
https://wiki.python.org/moin/WindowsCompilers#Microsoft_Visual_C.2B-.2B-_14.2_standalone:_Build_Tools_for_Visual_Studio_2019_.28x86.2C_x64.2C_ARM.2C_ARM64.29
감사합니다
새 업데이트에 정의된 새 symbol_get() 및 symbols_total() 메서드를 사용해 보았지만 제대로 작동하지 않습니다.
symbol_get() 메서드에서 다른 'group' 매개변수로 여러 번 시도했지만 항상 None 을 반환합니다. 또한 터미널의 시장 감시에 모든 기호를 추가하려고 시도했습니다. 작동하지 않았다.
다음은 코드의 스크린샷입니다. 실수가 있으면 알려주세요.
항상 그러한 정보를 추가하십시오
None이 나오면 last_error() 도 확인하십시오.
또한 많은 기능에 대한 설명이 완료됨에 따라 변경되었습니다. 거의 모든 예제는 새로운 기능을 고려하여 다시 작성되었습니다. 사실, 사이트의 다음 기능에 대한 예제는 아직 업데이트되지 않았으며 조금 후에 업데이트됩니다.
웹사이트가 업데이트되었습니다
터미널 버전: [500, 2361, '2020년 3월 8일']
저자: MetaQuotes Software Corp.
MT5 Python 모듈 버전: 5.0.29
last_error: [-5, '터미널: 호환되지 않는 버전입니다. 최신 버전의 터미널 및 Python 모듈을 설치하세요.']
새로운 MetaTrader5 업데이트를 기다려야 한다고 생각합니다.
도움말 -> 데스크톱 업데이트 확인을 통해 최신 베타 버전 2374로 업그레이드하십시오.