일반적으로 말다툼. 경로에서 변경 사항을 정리했습니다.
폴더에서 클릭하여 스크립트를 실행하겠습니다.
글쎄요, 그것은 아주 기본적인 것입니다. 작동해야 합니다.
등록과 동일한 방법으로 하단 필드 "시스템 변수"에서 시도하십시오. Windows를 죽이지 않으며 전혀 영향을 미치지 않습니다.
두 번째는 "하단 필드"입니다. 저는 텔레파시가 아닙니다. :).
녹색, PATH 및 동일한 항목도 있습니다.
예, 아이콘이 있습니다. 클릭하면 모든 것이 시작됩니다.
잘 모든 것이 작동합니다
명령줄에서 스크립트를 실행하려면 스크립트가 저장된 폴더로 이동해야 합니다. 일반적으로 루트 D로 이동합니다. py 폴더를 만듭니다.
그런 다음 Win+x - PowerShell
그런 다음 우리는 clave를 노크합니다.
디:
CD 파이
우리는 모두 스크립트가 저장된 폴더에 있고 이 폴더에서 스크립트 이름으로 스크립트를 실행합니다... 말하자면 좋은 오래된 DOS )))
추신: 경로에 폴더를 추가할 수 있습니다. 그러면 디렉터리를 탐색할 필요가 없습니다.
왠지 많이 어렵습니다.
원하는 폴더를 열 수 있습니다 ==> 폴더의 경로를 설명하는 줄을 클릭 ==> 거기에 "cmd"를 입력하고 Enter 키를 누릅니다.
그리고 짜잔, cmd 창이 이미 설정된 경로로 열립니다.
좋은 Visual Studio 코드 편집기. 무료입니다.
Python, C#, C++ 및 MQL도 지원합니다.
파이썬 파일을 실행할 수 있습니다(다른 사람은 시도하지 않았습니다).
Windows 명령줄에서 Python 스크립트를 실행하면 Python 인터프리터가 호출되어 스크립트를 실행합니다.
IDLE 셸에서 시작했지만 Python 자체에는 컴파일러가 없습니다. 메모장에서 스크립트를 작성할 수 있지만 .py 확장자로 저장할 수 있습니다.
또는 python용 IDE를 설치하면 Spyder가 먼저 설치되어 더 깊이 파고든 다음 PyCharm 또는 랩톱에 Wing IDE를 설치합니다. PC 리소스를 요구하지 않습니다.
이렇게 하면 디버깅(단계별)을 수행할 수 있습니까?
예, 물론 모든 것이 기존 컴파일러와 같습니다. 중단점 , 변수 값 보기, 이름/연산자/함수 자동 대체 ..
PyCharm은 확실히 최고지만 4G로 내 노트북에서 RAM을 사용할 수는 없습니다. 노트북에 SSD가 있지만 8GB의 PC에서는 문제 없이 작동합니다.
그건 그렇고, VS Code에는 단계별 디버깅이 있습니다.
Spyder와 Wing IDE 모두에서 - 설치했습니다.