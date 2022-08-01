무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 164 1...157158159160161162163164165166167168169170171...360 새 코멘트 Georgiy Merts 2019.07.08 14:50 #1631 Roman Shiredchenko : Georgy, 등록 코드가 필요합니다. 내 계정 은 2599118입니다. 마법: 640150, 443040, 742350. 모니터링 보고서를 제공하겠습니다. 계정: 2599118 마법: 640150 등록 코드: 68934379 ------------------------------------ 계정: 2599118 마법: 443040 등록 코드: 1134287667 ------------------------------------ 계정: 2599118 마법: 742350 등록 코드: 983292817 Roman Shiredchenko 2019.07.08 15:35 #1632 Georgiy Merts : 계정: 2599118 마법: 640150 등록 코드: 68934379 ------------------------------------ 계정: 2599118 마법: 443040 등록 코드: 1134287667 ------------------------------------ 계정: 2599118 마법: 742350 등록 코드: 983292817 고맙습니다. 오늘 경매에 올리겠습니다. 내 프로필의 모니터링 링크입니다. Eduard_D 2019.07.09 07:25 #1633 Roman Shiredchenko : 고맙습니다. 오늘 경매에 올리겠습니다. 내 프로필의 모니터링 링크입니다. 그리고 로트 크기가 0.42에서 0.01로 점프하는 이유는 무엇입니까? Georgiy Merts 2019.07.09 09:23 #1634 Eduard_D : 그리고 로트 크기가 0.42에서 0.01로 점프하는 이유는 무엇입니까? "점프"는 어디에??? Lotnost - 다소 안정적입니다. 당신은 분명히 다른 변동성을 위해 설계된 다른 TS를보고 있습니까? Eduard_D 2019.07.09 10:45 #1635 Georgiy Merts : "점프"는 어디에??? Lotnost - 다소 안정적입니다. 당신은 분명히 다른 변동성을 위해 설계된 다른 TS를보고 있습니까? 이해하지 못했습니다. 설정에서 위험도를 백분율로만 설정할 수 있습니다. 이 매개변수가 어떻게 작동하는지 설명하십시오. Georgiy Merts 2019.07.09 11:21 #1636 Eduard_D : 이해하지 못했습니다. 설정에서 위험도를 백분율로만 설정할 수 있습니다. 이 매개변수가 어떻게 작동하는지 설명하십시오. 위험은 손절의 경우에 우리가 잃는 예금의 비율입니다. 다른 시스템과 쌍에서 SL은 포인트가 매우 다릅니다. 따라서 위험이 변경되지 않은 상태로 유지되기 위해 볼륨이 상당히 다른 것으로 간주됩니다. Roman Shiredchenko 2019.07.09 12:12 #1637 에드워드_D : 논리 - 이해했습니다. 그러나 실제 구현은 그렇지 않습니다. Roman의 잔액은 약 $8,000입니다. 위험 5%. 따라서 SL의 경우 그가 잃을 수 있는 최대 손실은 $400입니다. 모든 것이 맞습니까? 0.01의 거래량으로 USDCAD를 엽니다. $400 손실을 받으려면 어떤 SL이 있어야 합니까? 52400 5자리 포인트. 진짜? 에드워드_D : 그리고 로트 크기가 0.42에서 0.01로 점프하는 이유는 무엇입니까? USDCAD - 너무 탐닉합니다 ... 더 이상은 없어 현재 거래 중인 마법: 442420, 543050, 642750, 642952, 642342, 642350, 640150, 443040, 742350 - 5% 위험 Eduard_D 2019.07.09 12:56 #1638 Georgiy Merts : "점프"는 어디에??? Lotnost - 다소 안정적입니다. 당신은 분명히 다른 변동성을 위해 설계된 다른 TS를보고 있습니까? 예, 이 차량 중 하나는 수동입니다. :)) 당신과 나는 곧 이런 식으로 Baskakov가 필요하지 않을 것입니다. :)) Eduard_D 2019.07.09 13:18 #1639 나는 Georgy의 보고서에 따라 내 Signal에서 3주 동안(6월 17일부터 7월 5일까지) 거래 결과를 비교했습니다. 이 3주를 이리저리 떠나지 않고 거래하는 6명의 마술사를 뽑았습니다. 첫 번째 열은 리그 보고서의 결과입니다. 두 번째는 신호에 대한 결과입니다. 마법 리그 신호 642250 14.62 9.34 742350 3.58 3.65 642422 17.45 2.12 642750 7.6 4.09 642350 10.26 2.49 640150 5.92 4.00 육안으로 - 내 결과는 훨씬 나쁩니다. 설명할 수 없습니다. BrainSystem: Trading System Development BrainSystem: 거래 시스템 개발 실질적인 조언을 구합니다. Eduard_D 2019.07.09 13:25 #1640 Roman Shiredchenko : USDCAD - 너무 탐닉합니다 ... 더 이상은 없어 현재 거래 중인 마법: 442420, 543050, 642750, 642952, 642342, 642350, 640150, 443040, 742350 - 5% 위험 이 3주 동안 642750, 642350, 640150, 742350도 거래했다면 결과를 테이블에 추가하십시오(0.01 로트 크기로 다시 계산하기만 하면 됨). 1...157158159160161162163164165166167168169170171...360 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
Georgy, 등록 코드가 필요합니다.
내 계정 은 2599118입니다.
마법: 640150, 443040, 742350.
모니터링 보고서를 제공하겠습니다.
계정: 2599118
마법: 640150
등록 코드: 68934379
계정: 2599118
마법: 443040
등록 코드: 1134287667
계정: 2599118
마법: 742350
등록 코드: 983292817
계정: 2599118
마법: 640150
등록 코드: 68934379
계정: 2599118
마법: 443040
등록 코드: 1134287667
계정: 2599118
마법: 742350
등록 코드: 983292817
고맙습니다. 오늘 경매에 올리겠습니다. 내 프로필의 모니터링 링크입니다.
고맙습니다. 오늘 경매에 올리겠습니다. 내 프로필의 모니터링 링크입니다.
그리고 로트 크기가 0.42에서 0.01로 점프하는 이유는 무엇입니까?
그리고 로트 크기가 0.42에서 0.01로 점프하는 이유는 무엇입니까?
"점프"는 어디에???
Lotnost - 다소 안정적입니다. 당신은 분명히 다른 변동성을 위해 설계된 다른 TS를보고 있습니까?
"점프"는 어디에???
Lotnost - 다소 안정적입니다. 당신은 분명히 다른 변동성을 위해 설계된 다른 TS를보고 있습니까?
이해하지 못했습니다. 설정에서 위험도를 백분율로만 설정할 수 있습니다. 이 매개변수가 어떻게 작동하는지 설명하십시오.
이해하지 못했습니다. 설정에서 위험도를 백분율로만 설정할 수 있습니다. 이 매개변수가 어떻게 작동하는지 설명하십시오.
위험은 손절의 경우에 우리가 잃는 예금의 비율입니다.
다른 시스템과 쌍에서 SL은 포인트가 매우 다릅니다. 따라서 위험이 변경되지 않은 상태로 유지되기 위해 볼륨이 상당히 다른 것으로 간주됩니다.
논리 - 이해했습니다. 그러나 실제 구현은 그렇지 않습니다.
Roman의 잔액은 약 $8,000입니다. 위험 5%. 따라서 SL의 경우 그가 잃을 수 있는 최대 손실은 $400입니다. 모든 것이 맞습니까?
0.01의 거래량으로 USDCAD를 엽니다. $400 손실을 받으려면 어떤 SL이 있어야 합니까? 52400 5자리 포인트. 진짜?
그리고 로트 크기가 0.42에서 0.01로 점프하는 이유는 무엇입니까?
USDCAD - 너무 탐닉합니다 ...
더 이상은 없어
현재 거래 중인 마법: 442420, 543050, 642750, 642952, 642342, 642350, 640150, 443040, 742350 - 5% 위험
"점프"는 어디에???
Lotnost - 다소 안정적입니다. 당신은 분명히 다른 변동성을 위해 설계된 다른 TS를보고 있습니까?
예, 이 차량 중 하나는 수동입니다. :))
당신과 나는 곧 이런 식으로 Baskakov가 필요하지 않을 것입니다. :))
나는 Georgy의 보고서에 따라 내 Signal에서 3주 동안(6월 17일부터 7월 5일까지) 거래 결과를 비교했습니다.
이 3주를 이리저리 떠나지 않고 거래하는 6명의 마술사를 뽑았습니다. 첫 번째 열은 리그 보고서의 결과입니다. 두 번째는 신호에 대한 결과입니다.
마법
리그
신호
642250
14.62
9.34
742350
3.58
3.65
642422
17.45
2.12
642750
7.6
4.09
642350
10.26
2.49
640150
5.92
4.00
육안으로 - 내 결과는 훨씬 나쁩니다. 설명할 수 없습니다.
USDCAD - 너무 탐닉합니다 ...
더 이상은 없어
현재 거래 중인 마법: 442420, 543050, 642750, 642952, 642342, 642350, 640150, 443040, 742350 - 5% 위험
이 3주 동안 642750, 642350, 640150, 742350도 거래했다면 결과를 테이블에 추가하십시오(0.01 로트 크기로 다시 계산하기만 하면 됨).