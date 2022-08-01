무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 164

Roman Shiredchenko :

Georgy, 등록 코드가 필요합니다.

내 계정 은 2599118입니다.

마법: 640150, 443040, 742350.

모니터링 보고서를 제공하겠습니다.

계정: 2599118
마법: 640150

등록 코드: 68934379

계정: 2599118
마법: 443040

등록 코드: 1134287667

계정: 2599118
마법: 742350

등록 코드: 983292817

 
Georgiy Merts :

계정: 2599118
마법: 640150

등록 코드: 68934379

계정: 2599118
마법: 443040

등록 코드: 1134287667

계정: 2599118
마법: 742350

등록 코드: 983292817

고맙습니다. 오늘 경매에 올리겠습니다. 내 프로필의 모니터링 링크입니다.



 
Roman Shiredchenko :

고맙습니다. 오늘 경매에 올리겠습니다. 내 프로필의 모니터링 링크입니다.



그리고 로트 크기가 0.42에서 0.01로 점프하는 이유는 무엇입니까?

 
Eduard_D :

그리고 로트 크기가 0.42에서 0.01로 점프하는 이유는 무엇입니까?

"점프"는 어디에???

Lotnost - 다소 안정적입니다. 당신은 분명히 다른 변동성을 위해 설계된 다른 TS를보고 있습니까?

 
Georgiy Merts :

"점프"는 어디에???

Lotnost - 다소 안정적입니다. 당신은 분명히 다른 변동성을 위해 설계된 다른 TS를보고 있습니까?

이해하지 못했습니다. 설정에서 위험도를 백분율로만 설정할 수 있습니다. 이 매개변수가 어떻게 작동하는지 설명하십시오.

 
Eduard_D :

이해하지 못했습니다. 설정에서 위험도를 백분율로만 설정할 수 있습니다. 이 매개변수가 어떻게 작동하는지 설명하십시오.

위험은 손절의 경우에 우리가 잃는 예금의 비율입니다.

다른 시스템과 쌍에서 SL은 포인트가 매우 다릅니다. 따라서 위험이 변경되지 않은 상태로 유지되기 위해 볼륨이 상당히 다른 것으로 간주됩니다.

 
에드워드_D :

논리 - 이해했습니다. 그러나 실제 구현은 그렇지 않습니다.

Roman의 잔액은 약 $8,000입니다. 위험 5%. 따라서 SL의 경우 그가 잃을 수 있는 최대 손실은 $400입니다. 모든 것이 맞습니까?

0.01의 거래량으로 USDCAD를 엽니다. $400 손실을 받으려면 어떤 SL이 있어야 합니까? 52400 5자리 포인트. 진짜?

에드워드_D :

그리고 로트 크기가 0.42에서 0.01로 점프하는 이유는 무엇입니까?

USDCAD - 너무 탐닉합니다 ...

더 이상은 없어

현재 거래 중인 마법: 442420, 543050, 642750, 642952, 642342, 642350, 640150, 443040, 742350 - 5% 위험

 
Georgiy Merts :

"점프"는 어디에???

Lotnost - 다소 안정적입니다. 당신은 분명히 다른 변동성을 위해 설계된 다른 TS를보고 있습니까?

예, 이 차량 중 하나는 수동입니다. :))

당신과 나는 곧 이런 식으로 Baskakov가 필요하지 않을 것입니다. :))

 

나는 Georgy의 보고서에 따라 내 Signal에서 3주 동안(6월 17일부터 7월 5일까지) 거래 결과를 비교했습니다.

이 3주를 이리저리 떠나지 않고 거래하는 6명의 마술사를 뽑았습니다. 첫 번째 열은 리그 보고서의 결과입니다. 두 번째는 신호에 대한 결과입니다.

마법

리그

신호

642250

14.62

9.34

742350

3.58

3.65

642422

17.45

2.12

642750

7.6

4.09

642350

10.26

2.49

640150

5.92

4.00


육안으로 - 내 결과는 훨씬 나쁩니다. 설명할 수 없습니다.

 
Roman Shiredchenko :

USDCAD - 너무 탐닉합니다 ...

더 이상은 없어

현재 거래 중인 마법: 442420, 543050, 642750, 642952, 642342, 642350, 640150, 443040, 742350 - 5% 위험

이 3주 동안 642750, 642350, 640150, 742350도 거래했다면 결과를 테이블에 추가하십시오(0.01 로트 크기로 다시 계산하기만 하면 됨).

