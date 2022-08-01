무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 136

Artem Prischepa :

모두 들었습니다 - 우리는 George가 전문가를 배치하기를 기다릴 것입니다. 그리고 어떤 참을 수 없는 것이 있는지 살펴보겠습니다. :D 그리고 어떤 용어에 대해 이야기하고 있습니까?

M1 OHLC에서 2년 + 앞으로 1년 동안 최적화, 최소 10496 패스에 대해 놀랄 것이 무엇인지 이해하지 못합니다.

 
저것들. 사용 가능한 모든 기록을 최적화합니까?

Georgiy Merts :

아니, 로만. 차량 목록을 명확하게 작성하십시오(계정 하나 - 먼저 작성하십시오).

나는 메시지에서 마법을 "수집"할 수 없습니다. 실수하기 쉽습니다. 간결해야 합니다. 목록을 요청했는데 등록 코드를 발행했습니다.

모든 재최적화된 TS가 있는 실행 가능한 모듈 - 오늘 밤에 게시하겠습니다. 재최적화되지 않은 모든 오래된 차량은 모든 오래된 데이터와 오래된 등록 코드에 대한 변경 없이 작동합니다. 나는 반복합니다 - 등록 코드는 계좌 번호와 차량의 마술사에만 의존합니다. 나는 무료 신호 를 여는 약속에 대한 첫 번째 요청에 대해 제한 없이 생성합니다.

확인. 그럴게요.
 
우리 집단 농장에서 모든 고퍼는 훌륭한 농업 경제학자입니다.

평균 규칙?

그리고 자물쇠의 아이디어는 무엇입니까(DC 후원 제외)?

 
다른 언어로 의사 소통. 당신의 전용 지점인 IMHO에 스팸이 있다는 욕망이 있습니다. "빈 상태에서 비어 있는 상태로 수혈" - 테스트에서 몇 초 만에 상위 5위 안에 들며 기뻐합니다.

:-)

