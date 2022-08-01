무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 129 1...122123124125126127128129130131132133134135136...360 새 코멘트 Georgiy Merts 2019.06.14 20:18 #1281 Eduard_D : 임호! 나는 테스터에서 543050을 운전했고 매우 조건부로 "혁명적"이라고 부를 수 있다는 결론에 이르렀습니다. 참고로 90%의 경우 마감은 스톱 앤 리버스가 아니라 손익분기점(또는 트롤)에서 발생합니다. 이 차량에는 트롤이 없습니다. "손익분기점으로의 전환"만 있습니다(실제로 - 손익분기점은 아니지만 작은 이익). 이러한 시스템은 다음과 같이 최적화됩니다. 첫째, "순수한" SAR 시스템이 최적화됩니다. EMA 기간은 추세, 최적의 기간, 최고의 일일 거래 한도 및 기타 매개변수를 결정하기 위해 결정됩니다. 그 후 손익분기점 트리거와 손익분기점 수준이 최적화됩니다. 마지막으로 세 번째 단계는 TP와 SL의 최적화입니다. 배치하는 것이 수익성이 있는 것으로 판명되면 설정되고 SL을 녹아웃하는 것은 "컨트롤 샷"으로 간주되지 않습니다. TP 또는 SL 없이 최고 품질의 거래를 얻을 수 있는 것으로 판명되면 이러한 수준은 최소 거리로 설정되어 기록에서 "비 히트"를 보장합니다. 그러나 동시에 SL을 녹아웃시키는 것은 이미 "컨트롤 슛"과 동일시된다. 엘리트 지표 :) 유니버설 MA 크로스 EA 교차 EMA 5 x Eduard_D 2019.06.14 20:18 #1282 Georgiy Merts : 원하는 경우 - 이 차량을 다시 최적화할 수 있습니다. 재최적화 후 결과에 따라 즉시 세 부서 중 하나로 보내집니다. 거래 품질을 평가하고 상위에 오르려면(또는 상위 또는 하위 부문으로의 전환을 위해) 10개의 거래를 수집해야 합니다. 즉, 재최적화 후 시스템이 Top에 해당하더라도 즉시 표시되지 않고 10번의 트랜잭션 후에만 표시됩니다. 이는 일반 원칙을 위반하는 것입니다. 그래서, 그것은 당신에게 달려 있습니다. Georgiy Merts 2019.06.14 20:20 #1283 Eduard_D : 이는 일반 원칙을 위반하는 것입니다. 그래서, 그것은 당신에게 달려 있습니다. 네. 그러나 이러한 원칙은 교리가 아닙니다. 일부 "chuyka"가 "TS를 다시 최적화할 때입니다"라고 말하면 원칙을 맹목적으로 고수해서는 안됩니다. 그래서 나는 잊지 않을 것입니다. 가까운 시일 내에 재 최적화를 위해이 차량을 보낼 것입니다. Eduard_D 2019.06.14 20:25 #1284 Georgiy Merts : 이 차량에는 트롤이 없습니다. "손익분기점으로의 전환"만 있습니다(실제로 - 손익분기점은 아니지만 작은 이익). 이러한 시스템은 다음과 같이 최적화됩니다. 첫째, "순수한" SAR 시스템이 최적화됩니다. EMA 기간은 추세, 최적의 기간, 최고의 일일 거래 한도 및 기타 매개변수를 결정하기 위해 결정됩니다. 그 후 손익분기점 트리거와 손익분기점 수준이 최적화됩니다. 마지막으로 세 번째 단계는 TP와 SL의 최적화입니다. 배치하는 것이 수익성이 있는 것으로 판명되면 설정되고 SL을 녹아웃하는 것은 "컨트롤 샷"으로 간주되지 않습니다. TP 또는 SL 없이 최고 품질의 거래를 얻을 수 있는 것으로 판명되면 이러한 수준은 최소 거리로 설정되어 기록에서 "비 히트"를 보장합니다. 그러나 동시에 SL을 녹아웃시키는 것은 이미 "컨트롤 슛"과 동일시된다. 어떻게 이 최적화 시퀀스를 생각해 냈습니까? 인디언의 능력으로 보안관이 즉시 SAR과 손익분기점 의 최적화를 한 병으로 시작할 수 있을 것 같습니까? Georgiy Merts 2019.06.15 13:12 #1285 Eduard_D : 어떻게 이 최적화 시퀀스를 생각해 냈습니까? 인디언의 능력으로 보안관이 즉시 SAR과 손익분기점 의 최적화를 한 병으로 시작할 수 있을 것 같습니까? 아니요. 나는 처음에 그렇게 했다. 그러나 TS의 기초가 SAR이라는 사실에서 시작하여 "깨끗한" TS의 모든 주요 매개변수는 손익분기점 없이 찾아야 한다고 생각합니다. 한 번에 모든 매개변수를 검색하는 경우 최상의 조합이 반드시 최상의 "순수" SAR TS와 일치하지는 않습니다. 사실, 손익분기점의 도입조차도 이미 SAR 시스템의 본질을 심각하게 왜곡합니다. 따라서 제 생각에는 먼저 "기본" SAR 매개변수를 최적화한 다음 최상의 손익분기점 및 TP-SL 매개변수를 추가해야 합니다. 다른 모든 차량도 이 방법으로 최적화됩니다. 먼저 "깨끗한"시스템의 매개 변수를 찾은 다음 찾은 매개 변수에 대해 별도로 손익분기 매개 변수와 추가(시스템에서 제공하지 않는 경우) TP-SL 매개 변수를 검색합니다. Eduard_D 2019.06.15 13:28 #1286 Georgiy Merts : 아니요. 나는 처음에 그렇게 했다. 그러나 TS의 기초가 SAR이라는 사실에서 시작하여 "깨끗한" TS의 모든 주요 매개변수는 손익분기점 없이 찾아야 한다고 생각합니다. 한 번에 모든 매개변수를 검색하는 경우 최상의 조합이 반드시 최상의 "순수" SAR TS와 일치하지는 않습니다. 사실, 손익분기점의 도입조차도 이미 SAR 시스템의 본질을 심각하게 왜곡합니다. 따라서 제 생각에는 먼저 "기본" SAR 매개변수를 최적화한 다음 최상의 손익분기점 및 TP-SL 매개변수를 추가해야 합니다. 다른 모든 차량도 이 방법으로 최적화됩니다. 먼저 "깨끗한"시스템의 매개 변수를 찾은 다음 찾은 매개 변수에 대해 별도로 손익분기 매개 변수와 추가(시스템에서 제공하지 않는 경우) TP-SL 매개 변수를 검색합니다. 왜 그것을 Reversal이라고 불렀는지 마침내 분명해졌습니다. 0으로 끝나는 TS의 문제는 무엇입니까? Executable은 MT4 테스터에서 실행되지 않았지만 MT5에서는 정상적으로 테스트되었던 걸로 기억합니다. 엠비. Top 10을 MT5로 옮겨 볼까요? 아니면 4-ke에 하나, 5-ke에 두 번째 클론을 만들 것인가? Georgiy Merts 2019.06.17 06:59 #1287 현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다). 잔액 기준 상위 20위: 잔액별 상위 5개 차트: 거래 품질 상위 20위: 거래 품질별 상위 5개 차트: Eduard_D 2019.06.17 08:29 #1288 Balance 의 상위 10개에는 3개의 새로운 차량이 포함됩니다: 740250, 240640, 642350 그들에 대한 reg 코드를 생성하십시오. 계정 60276519 나는 또한 Quality 에서 상위 10위를 위해 MT5 에서 Signal을 생성할 것을 제안합니다. 동의하면 MT5 계정은 50423626입니다. TS: 642432, 642250, 742350, 642422, 642750, 642350, 640242, 640150, 243051, 640151 Expert Advisor를 최적화하고 최적화된 MQL5에서 함께 배우고 쓰기 많은 사람들에게 흥미로운 주제: Georgiy Merts 2019.06.18 06:47 #1289 Eduard_D : 이는 일반 원칙을 위반하는 것입니다. 그래서, 그것은 당신에게 달려 있습니다. 2019.06.14의 TS 543050(EURCHF의 EMAFlatSAR)이 허용 가능한 축소 수준을 초과하여 재최적화를 지시했습니다. 재최적화 후, 그녀는 리그의 중간 디비전에 들어갔고 이제 마법 523020을 가지고 있습니다. 나는 조금 후에 regcodes를 생성할 것이다. Artem Prischepa 2019.06.18 06:57 #1290 괜찮은! 계속 알려주세요, 조지! :디 1...122123124125126127128129130131132133134135136...360 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
임호!
나는 테스터에서 543050을 운전했고 매우 조건부로 "혁명적"이라고 부를 수 있다는 결론에 이르렀습니다. 참고로 90%의 경우 마감은 스톱 앤 리버스가 아니라 손익분기점(또는 트롤)에서 발생합니다.
이 차량에는 트롤이 없습니다. "손익분기점으로의 전환"만 있습니다(실제로 - 손익분기점은 아니지만 작은 이익).
이러한 시스템은 다음과 같이 최적화됩니다.
첫째, "순수한" SAR 시스템이 최적화됩니다. EMA 기간은 추세, 최적의 기간, 최고의 일일 거래 한도 및 기타 매개변수를 결정하기 위해 결정됩니다.
그 후 손익분기점 트리거와 손익분기점 수준이 최적화됩니다.
마지막으로 세 번째 단계는 TP와 SL의 최적화입니다. 배치하는 것이 수익성이 있는 것으로 판명되면 설정되고 SL을 녹아웃하는 것은 "컨트롤 샷"으로 간주되지 않습니다. TP 또는 SL 없이 최고 품질의 거래를 얻을 수 있는 것으로 판명되면 이러한 수준은 최소 거리로 설정되어 기록에서 "비 히트"를 보장합니다. 그러나 동시에 SL을 녹아웃시키는 것은 이미 "컨트롤 슛"과 동일시된다.
원하는 경우 - 이 차량을 다시 최적화할 수 있습니다. 재최적화 후 결과에 따라 즉시 세 부서 중 하나로 보내집니다. 거래 품질을 평가하고 상위에 오르려면(또는 상위 또는 하위 부문으로의 전환을 위해) 10개의 거래를 수집해야 합니다. 즉, 재최적화 후 시스템이 Top에 해당하더라도 즉시 표시되지 않고 10번의 트랜잭션 후에만 표시됩니다.
이는 일반 원칙을 위반하는 것입니다. 그래서, 그것은 당신에게 달려 있습니다.
어떻게 이 최적화 시퀀스를 생각해 냈습니까? 인디언의 능력으로 보안관이 즉시 SAR과 손익분기점 의 최적화를 한 병으로 시작할 수 있을 것 같습니까?
아니요. 나는 처음에 그렇게 했다.
그러나 TS의 기초가 SAR이라는 사실에서 시작하여 "깨끗한" TS의 모든 주요 매개변수는 손익분기점 없이 찾아야 한다고 생각합니다.
한 번에 모든 매개변수를 검색하는 경우 최상의 조합이 반드시 최상의 "순수" SAR TS와 일치하지는 않습니다.
사실, 손익분기점의 도입조차도 이미 SAR 시스템의 본질을 심각하게 왜곡합니다. 따라서 제 생각에는 먼저 "기본" SAR 매개변수를 최적화한 다음 최상의 손익분기점 및 TP-SL 매개변수를 추가해야 합니다.
다른 모든 차량도 이 방법으로 최적화됩니다. 먼저 "깨끗한"시스템의 매개 변수를 찾은 다음 찾은 매개 변수에 대해 별도로 손익분기 매개 변수와 추가(시스템에서 제공하지 않는 경우) TP-SL 매개 변수를 검색합니다.
왜 그것을 Reversal이라고 불렀는지 마침내 분명해졌습니다.
0으로 끝나는 TS의 문제는 무엇입니까?
Executable은 MT4 테스터에서 실행되지 않았지만 MT5에서는 정상적으로 테스트되었던 걸로 기억합니다. 엠비. Top 10을 MT5로 옮겨 볼까요? 아니면 4-ke에 하나, 5-ke에 두 번째 클론을 만들 것인가?
현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).
잔액 기준 상위 20위:
잔액별 상위 5개 차트:
거래 품질 상위 20위:
거래 품질별 상위 5개 차트:
Balance 의 상위 10개에는 3개의 새로운 차량이 포함됩니다: 740250, 240640, 642350
그들에 대한 reg 코드를 생성하십시오. 계정 60276519
나는 또한 Quality 에서 상위 10위를 위해 MT5 에서 Signal을 생성할 것을 제안합니다. 동의하면 MT5 계정은 50423626입니다.
TS: 642432, 642250, 742350, 642422, 642750, 642350, 640242, 640150, 243051, 640151
2019.06.14의 TS 543050(EURCHF의 EMAFlatSAR)이 허용 가능한 축소 수준을 초과하여 재최적화를 지시했습니다.
재최적화 후, 그녀는 리그의 중간 디비전에 들어갔고 이제 마법 523020을 가지고 있습니다.
나는 조금 후에 regcodes를 생성할 것이다.