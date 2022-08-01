무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 131

새 코멘트
 
Eduard_D :

그리고 시장의 모든 기호에 대한 데이터가 있어야 합니까, 아니면 이러한 차량이 거래하는 기호에 대한 데이터만 있어야 합니까?

작업하는 데 몇 개의 막대 차트가 필요합니까? 100,000바 한도가 있습니다.

나는 이 TS가 거래해야 하는 정확한 쌍의 차트에 TS를 놓습니다.

TS가 거래되는 심볼만 있으면 충분합니다.

실행할 필요는 없지만 MaretWatch에서 볼 수 있어야 합니다.

글쎄, 네, H4에서 달리는 느린 차량의 경우 - 때때로 큰 깊이의 기록이 필요하기 때문에 충분한 막대가 있어야 합니다.

 
MT5에서 LigaTS Top Quality 10 신호를 모니터링했습니다. 링크: https://www.mql5.com/ru/signals/
[삭제]  
Eduard_D :
MT5에서 LigaTS Top Quality 10 신호를 모니터링했습니다. 링크: https://www.mql5.com/ru/signals/
할렐루야! 1년이 지났습니다! 나는 지금 울 것이다
 
Vladimir Baskakov :
할렐루야! 1년이 지났습니다! 나는 지금 울 것이다

당신은 단지 이야기하고 있었다는 것을 명심하십시오. 그리고 그는 나를 "공백"이라고 불렀다

[삭제]  
Georgiy Merts :

당신은 단지 이야기하고 있었다는 것을 명심하십시오. 그리고 그는 나를 "공백"이라고 불렀다

예, 그것은, 음, 이제 짓밟았습니다! 우리는 오랫동안 그것을 이용했지만 지금 우리는 자본가를 위해 얼마나 죽어 가고 있습니까 ...
 
Vladimir Baskakov :
예, 그것은, 음, 이제 짓밟았습니다! 우리는 오랫동안 그것을 이용했지만, 지금 우리는 자본가들을 얼마나 갈망하고 있는지 ...

당신, 블라디미르, 미쳤습니다. 선택 방법론이 개발되지 않은 경우 무엇을 " 짓밟을" 것입니까?

자신의 것을 제공하는 대신 신호를 시작합니다. 오지 않기로 약속한 곳에 끊임없이 나타나 눈보라를 휩쓸고 있습니다. 피곤하지 않아?

[삭제]  
Georgiy Merts :

당신, 블라디미르, 미쳤습니다. 선택 방법론이 개발되지 않은 경우 무엇을 " 짓밟을" 것입니까?

자신의 것을 제공하는 대신 신호를 시작합니다. 오지 않겠다고 약속한 곳에 계속 나타나며 눈보라가 몰아칩니다. 피곤하지 않아?

조만간 찔러서 뭔가를 찾을 수 있을 거라 생각하기 때문에
 
Vladimir Baskakov :
조만간 찔러서 뭔가를 찾을 수 있을 거라 생각하기 때문에
호박이 많이 필요합니다.)
방법? 그리고 그녀를 아는 사람, 방법론, 모든 것이 연속적으로 취해지고 최적화가 뒤따르면.
내 시스템에서 이익은 요인 중 하나일 뿐이며 그것이 주요 요인이라고 말하지는 않겠습니다. 변형 작업.
[삭제]  
Yuriy Asaulenko :
호박이 많이 필요합니다.)
방법? 그리고 그녀를 아는 사람, 방법론, 모든 것이 연속적으로 취해지고 최적화가 뒤따르면.
내 시스템에서 이익은 요인 중 하나일 뿐이며 그것이 주요 요인이라고 말하지는 않겠습니다. 변형 작업.
글쎄, 남자는 마조히즘에 참여하는 것을 좋아합니다.
 

현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).

잔액 기준 상위 20위:

잔액별 상위 5개 차트:

무역 품질 상위 20위:

거래 품질별 상위 5개 차트:

1...124125126127128129130131132133134135136137138...360
새 코멘트