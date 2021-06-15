구독자 1200명!! - 페이지 46 1...394041424344454647484950515253...230 새 코멘트 Vitalie Postolache 2017.02.08 17:25 #451 알렉세이 볼찬스키 : 이제 그러한 상황을 상상해 봅시다. 센트 가격과 대부분의 가입자가 동일한 센트 가격에 있다는 신호를 받으면 가격을 이동할 수 있습니다. 우리는 좀비 무리에게 잘못된 신호를 보내고 올바른 방향으로 모든 토마토에 자신을 노출시킵니다. 센트 계정은 DC 내부에서 회전하기 때문에 가격은 좀비 위치 방향으로 흔들리게 됩니다. 그리고 우리는 조용히 크림을 걷어냅니다)) 그러나 모든 가입자가 특히 센트 계정에서 공급자와 동일한 DC에 있는 것은 아닙니다. 유료 신호를 센트로 복사하는 것은 신호 구독이 월 $20에 불과하더라도 일반적으로 미친 짓입니다. 글쎄, 매달 40-50 %가 안정적이고 보증금이 10k 이상인 것을 제외하고는 적어도 구독 및 VPS 비용을 지불하기에 충분할 것입니다))) [삭제] 2017.02.08 17:27 #452 유리 자이체프 : 에이호호! 멋지다, 잘했다 Taras , 잘되고 있습니다! 이미 1925 나는 2000년이 2월 말까지라고 생각했지만, 이제 계획이 준비되었습니다. 오 얼마나 재능있는가! 여기 재능은 Taras가 아니라 MQL 사이트 자체에 있습니다. 우리가 다시 금지되지 않기를 바랍니다. Alexey Volchanskiy 2017.02.08 17:32 #453 이고르 볼로딘 : DC에 가격이 있습니까? 각각 확인하셔야 합니다.) Alexey Volchanskiy 2017.02.08 17:33 #454 비탈리 포스톨라케 : 알렉세이 볼찬스키 : 이제 그러한 상황을 상상해 봅시다. 센트 가격과 대부분의 가입자가 동일한 센트 가격에 있다는 신호를 받으면 가격을 이동할 수 있습니다. 우리는 좀비 무리에게 잘못된 신호를 보내고 올바른 방향으로 모든 토마토에 자신을 노출시킵니다. 센트 계정은 DC 내부에서 회전하기 때문에 가격은 좀비 위치 방향으로 흔들리게 됩니다. 그리고 우리는 조용히 크림을 걷어냅니다)) 그러나 모든 가입자가 특히 센트 계정에서 공급자와 동일한 DC에 있는 것은 아닙니다. 유료 신호를 센트로 복사하는 것은 신호 구독이 월 $20에 불과하더라도 일반적으로 미친 짓입니다. 글쎄, 매달 40-50 %가 안정적이고 보증금이 10k 이상인 것을 제외하고는 적어도 구독 및 VPS 비용을 지불하기에 충분할 것입니다))) 그리고 Slips에서 Robo의 센트 수를 나머지와 비교하여 보세요. 사람들은 제공자와 같은 장소에서 계좌를 개설하는 경향이 있습니다. Vitalie Postolache 2017.02.08 17:36 #455 알렉세이 볼찬스키 : 그리고 Slips에서 Robo의 센트 수를 나머지와 비교하여 보세요. 사람들은 제공자와 같은 장소에서 계좌를 개설하는 경향이 있습니다. 따라서 Robo는 다른 DC와 약간의 미끄러짐이 있습니다. 그러나 같은 DC에 있더라도 센트가 아닌 일반 계좌를 개설합니다. 센트에 복사하는 것은 수익성이 없습니다. 그러나 이론적으로 이러한 상황은 물론 스윙과 함께 발생할 수 있지만 총 2000명의 다른 DC에서 온 거래자는 아니지만 하나의 DC에 수천 명의 가입자가 있는 경우에는 은행 간 시장에 1센트도 사용되지 않습니다. Petros Shatakhtsyan 2017.02.08 17:37 #456 이제 이 주제를 닫고 새 주제를 열 때입니다. 금액은 2000입니다. 흥미롭게도 이러한 트릭은 포럼에서 광고로 간주되지 않습니다. 그리고 제가 시중에서 파는 제품으로 동일하게 이름과 제목을 밝히지 않고 인출액만 보여주다가 5분 만에 해당 주제가 삭제되어 1주일 동안 금지당했습니다. 흥미롭게도 드로우다운이 아니라 수익금액이나 리뷰수를 보여주면 보상을 받을 수 있을까? Artyom Trishkin 2017.02.08 17:38 #457 마라트 하비예프 : 여기 재능은 Taras가 아니라 MQL 사이트 자체에 있습니다. 우리가 다시 금지되지 않기를 바랍니다. 하지만 당신은해야합니까? 이것은 항상 유감입니다 - 의지의 표현이있을 것입니다.) Alexey Volchanskiy 2017.02.08 17:40 #458 비탈리 포스톨라케 : 따라서 Robo는 다른 DC와 약간의 미끄러짐이 있습니다. 그러나 같은 DC에 있더라도 센트가 아닌 일반 계좌를 개설합니다. 센트에 복사하는 것은 수익성이 없습니다. 그러나 오늘은 모두가 어떻습니까? 모두가 이미 따뜻하거나 무엇입니까 ?? ))) 페트로스 샤탁셴 : 이제 이 주제를 닫고 새 주제를 열 때입니다. 금액은 2000입니다. 흥미롭게도 이러한 트릭은 포럼에서 광고로 간주되지 않습니다. 그리고 제가 시중에서 파는 제품으로 동일하게 이름과 제목을 밝히지 않고 인출액만 보여주다가 5분 만에 해당 주제가 삭제되어 1주일 동안 금지당했습니다. 흥미롭게도 드로우다운이 아니라 수익금액이나 리뷰수를 보여주면 보상을 받을 수 있을까? 사실 이 신호는 어떻게든 예로 든 MQ에서 가장 중요한 신호입니다. 예의바른거 아시죠... Vitalie Postolache 2017.02.08 17:48 #459 알렉세이 볼찬스키 : 그러나 오늘은 모두가 어떻습니까? 모두가 이미 따뜻하거나 무엇입니까 ?? ))) 사실 이 신호는 어떻게든 예로 든 MQ에서 가장 중요한 신호입니다. 예의바른거 아시죠... 왜 목록 가운데만 보나요? 처음에는 슬리피지가 0.00인 DC가 많이 있습니다.))) 그리고 다섯 번째 숫자의 0.3의 미끄러짐이 어떻게 든 전혀 건드리지 않는 ECN이 있습니다. 네, 그리고 사진에 있는 부분을 찍으면 거기에 더 작은 숫자가 표시됩니다. 즉, 이것은 모든 사람에게 동일한 일종의 지표가 아니라 개별적인 접근 방식입니다. Yuriy Zaytsev 2017.02.08 17:54 #460 알렉세이 볼찬스키 : 그러나 오늘은 모두가 어떻습니까? 모두가 이미 따뜻하거나 무엇입니까 ?? ))) 사실 이 신호는 어떻게든 예로 든 MQ에서 가장 중요한 신호입니다. 예의바른거 아시죠... Uh-huh, 공손함도 1...394041424344454647484950515253...230 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
이제 그러한 상황을 상상해 봅시다. 센트 가격과 대부분의 가입자가 동일한 센트 가격에 있다는 신호를 받으면 가격을 이동할 수 있습니다. 우리는 좀비 무리에게 잘못된 신호를 보내고 올바른 방향으로 모든 토마토에 자신을 노출시킵니다. 센트 계정은 DC 내부에서 회전하기 때문에 가격은 좀비 위치 방향으로 흔들리게 됩니다. 그리고 우리는 조용히 크림을 걷어냅니다))
에이호호! 멋지다, 잘했다 Taras , 잘되고 있습니다! 이미 1925
나는 2000년이 2월 말까지라고 생각했지만, 이제 계획이 준비되었습니다.
오 얼마나 재능있는가!
DC에 가격이 있습니까?
이제 그러한 상황을 상상해 봅시다. 센트 가격과 대부분의 가입자가 동일한 센트 가격에 있다는 신호를 받으면 가격을 이동할 수 있습니다. 우리는 좀비 무리에게 잘못된 신호를 보내고 올바른 방향으로 모든 토마토에 자신을 노출시킵니다. 센트 계정은 DC 내부에서 회전하기 때문에 가격은 좀비 위치 방향으로 흔들리게 됩니다. 그리고 우리는 조용히 크림을 걷어냅니다))
그리고 Slips에서 Robo의 센트 수를 나머지와 비교하여 보세요. 사람들은 제공자와 같은 장소에서 계좌를 개설하는 경향이 있습니다.
따라서 Robo는 다른 DC와 약간의 미끄러짐이 있습니다. 그러나 같은 DC에 있더라도 센트가 아닌 일반 계좌를 개설합니다. 센트에 복사하는 것은 수익성이 없습니다.
그러나 이론적으로 이러한 상황은 물론 스윙과 함께 발생할 수 있지만 총 2000명의 다른 DC에서 온 거래자는 아니지만 하나의 DC에 수천 명의 가입자가 있는 경우에는 은행 간 시장에 1센트도 사용되지 않습니다.
이제 이 주제를 닫고 새 주제를 열 때입니다. 금액은 2000입니다.
흥미롭게도 이러한 트릭은 포럼에서 광고로 간주되지 않습니다.
그리고 제가 시중에서 파는 제품으로 동일하게 이름과 제목을 밝히지 않고 인출액만 보여주다가 5분 만에 해당 주제가 삭제되어 1주일 동안 금지당했습니다.
흥미롭게도 드로우다운이 아니라 수익금액이나 리뷰수를 보여주면 보상을 받을 수 있을까?
여기 재능은 Taras가 아니라 MQL 사이트 자체에 있습니다. 우리가 다시 금지되지 않기를 바랍니다.
따라서 Robo는 다른 DC와 약간의 미끄러짐이 있습니다. 그러나 같은 DC에 있더라도 센트가 아닌 일반 계좌를 개설합니다. 센트에 복사하는 것은 수익성이 없습니다.
그러나 오늘은 모두가 어떻습니까? 모두가 이미 따뜻하거나 무엇입니까 ?? )))
이제 이 주제를 닫고 새 주제를 열 때입니다. 금액은 2000입니다.
흥미롭게도 이러한 트릭은 포럼에서 광고로 간주되지 않습니다.
그리고 제가 시중에서 파는 제품으로 동일하게 이름과 제목을 밝히지 않고 인출액만 보여주다가 5분 만에 해당 주제가 삭제되어 1주일 동안 금지당했습니다.
흥미롭게도 드로우다운이 아니라 수익금액이나 리뷰수를 보여주면 보상을 받을 수 있을까?
그러나 오늘은 모두가 어떻습니까? 모두가 이미 따뜻하거나 무엇입니까 ?? )))사실 이 신호는 어떻게든 예로 든 MQ에서 가장 중요한 신호입니다. 예의바른거 아시죠...
왜 목록 가운데만 보나요? 처음에는 슬리피지가 0.00인 DC가 많이 있습니다.)))
그리고 다섯 번째 숫자의 0.3의 미끄러짐이 어떻게 든 전혀 건드리지 않는 ECN이 있습니다.
네, 그리고 사진에 있는 부분을 찍으면 거기에 더 작은 숫자가 표시됩니다. 즉, 이것은 모든 사람에게 동일한 일종의 지표가 아니라 개별적인 접근 방식입니다.
그러나 오늘은 모두가 어떻습니까? 모두가 이미 따뜻하거나 무엇입니까 ?? )))사실 이 신호는 어떻게든 예로 든 MQ에서 가장 중요한 신호입니다. 예의바른거 아시죠...