구독자 1200명!! - 페이지 49

Rustem Bigeev 2017.03.25 16:45 #481

나는 참을성 있게 전체 스레드를 읽었습니다. 그래서 저는 5센트를 투자하겠습니다.

누군가가 MQ가 고려하는 등급에 만족하지 못한다면 자신의 계산 방법을 개발하고 홍보하는 데 방해가 되는 이유는 무엇입니까? 여기에서 당신의 상상력의 비행은 무엇으로도 제한되지 않을 것입니다. 제시된 신호 통계에는 IMHO 모든 정보가 있으며 이를 기반으로 대체 결론을 도출할 수 있습니다. 당신은 좋은 것과 다른 많은 등급을 부여합니다.... 누군가가 코딩을 잘한다면, 데이터를 분석하고 자신의 등급을 표시할 프로그램을 개발하는 데 유용한 아이디어가 있습니다. 그건 그렇고, 등급 알고리즘은 사용자 정의 가능한 매개 변수를 사용하여 유연하게 만들 수 있습니다.

예를 들어 StockScreener와 같은 프로그램을 기꺼이 설치하지만 사이트의 표준 필터보다 고급 검색 및 분석 기능이 있습니다.

SOM: 요리 방법
초보자의 질문
MQL5 MT5 신경망 및 입력

Yuriy Zaytsev 2017.03.25 17:37 #482

안드레이 F. 젤린스키 :

"잠금 마스터"는 잠금을 사용하여 중단을 제거하는 경우입니다. 그의 경우, 그는 어리석게도 가격이 반환되기를 기대합니다. 평균도 아닙니다(결과적으로). 저것들. 그것은 단지 "기적"에 의해 "수상"으로 유지됩니다. 그리고 그는 보증금을 늘리기 위해 자물쇠를 사용합니다. 종종 그는 여전히 중단된 주문을 닫습니다. 아마도 이것이 그의 경우 "마스터 락"이라고 불리는 것입니다.

맞습니다. 평균화도 없고 잠금 장치도 없습니다. 예, 거래는 큰 추세에 역행하고 있습니다.

신호에 대한 신호 서비스에 들어가서 터미널을 실행하고 진입점을 확인하는 것으로 충분합니다. 아주 멋지게 나오는 경우가 많습니다.

따라서 실제 계정이 있으면 신호 목록에서 신호를 찾고 그 위에 서서 차트에 표시되는 버튼을 누르면 모든 항목이 구매용이지만 SELL은 논리적입니다.

Andrey F. Zelinsky 2017.03.25 18:05 #483

유리 자이체프 :

맞습니다. 평균화도 없고 잠금 장치도 없습니다. 예, 거래는 큰 추세에 역행하고 있습니다.

신호에 대한 신호 서비스에 들어가서 터미널을 실행하고 진입점을 확인하는 것으로 충분합니다. 아주 멋지게 나오는 경우가 많습니다.

따라서 실제 계정이 있으면 신호 목록에서 신호를 찾고 그 위에 서서 차트에 표시되는 버튼을 누르면 모든 항목이 구매용이지만 SELL은 논리적입니다.

좋은 기회, 이것에 대해 몰랐습니다 -- MetaQuotes는 훌륭한 일을 했습니다. 나는 그들에게 공로를 인정해야 합니다.

사진을 보더라도(화살표로 표시):

그것은 분명히 볼 수 있습니다. 폐쇄는 문자 그대로 극한점에서 한 지점 떨어져 있습니다. 기적만이 실제로 정기적으로 동결되는 것을 방지합니다.

매우 정확하게 그들은 "신호가 크게 과대 평가되었습니다. 저자는 운이 좋았습니다. 지금까지) IMHO."

TheXpert 2017.03.25 18:13 #484

열 필요가 있었던 역사에 대해 이야기하기 위해 두 명의 전문가가 모였습니다))

Yuriy Zaytsev 2017.03.25 18:17 #485

:-))) 소파는 윤활 처리되어 서로 붙지 않습니다.

그는 출입을 아주 잘합니다. 그러나 그는 D1을 보지 않습니다.

D1의 어획량 돌파, D1의 최고치는 업데이트되지 않습니다. 어디로 입력해야 합니까?

Andrey F. Zelinsky 2017.03.25 18:18 #486

그리고 나서 자신을 ThExpert라고 부르는 서커스 경기장에 주인공이 들어옵니다. 사실 그는 글을 읽을 줄도 모르기 때문에 글을 읽을 수도 없습니다. 제공자가 들어갈 필요가 있었던 곳을 아무도 알려주지 않습니다.

Yuriy Zaytsev 2017.03.25 18:24 #487

아니, 그 사람은 정상적으로 거래합니다. 그 자체로 1년 이상, 여전히 그와 같이 명확하게 입력하는 방법을 배워야 합니다.

TheXpert 2017.03.25 18:25 #488

안드레이 F. 젤린스키 :

그리고 나서 메인

)) 아뇨 아뇨 객석에서 방송을 하고 있는데 경기장에 둘이 있을 자리가 있어요) 계속 광대 진짜 너무 웃기네요

Andrey F. Zelinsky 2017.03.25 18:34 #489

결합기 :

)) 아뇨 아뇨 저는 관중석에서 방송을 하고 있는데 경기장에 둘이 있을 자리가 있어요 ) 계속 광대 진짜 너무 웃기네요

글쎄, 당신은 제공합니다 - 자신처럼 행동하지 마십시오 ... - 당신의 서비스 기간과 함께, 당신은 서커스에서 방송의 특권이 광대와 가짜 유형의 관중에게만 해당된다는 것을 아주 잘 알고 있습니다 (이들은 동일한 광대입니다. 관중으로 분장)

Yuriy Zaytsev 2017.03.25 18:42 #490

어리석은 사람들과는 거리가 먼 많은 사람들이 하나의 팀이 될 수 없는 이유는 무엇입니까?

주의를 기울이면 실제로 같은 트렌치에 앉아 있지만 동시에 카트리지에서 서로에게 쓸 수 있지만 그들은 끊임없이 서로를 괴롭 힙니다.
나는 참을성 있게 전체 스레드를 읽었습니다. 그래서 저는 5센트를 투자하겠습니다.
누군가가 MQ가 고려하는 등급에 만족하지 못한다면 자신의 계산 방법을 개발하고 홍보하는 데 방해가 되는 이유는 무엇입니까? 여기에서 당신의 상상력의 비행은 무엇으로도 제한되지 않을 것입니다. 제시된 신호 통계에는 IMHO 모든 정보가 있으며 이를 기반으로 대체 결론을 도출할 수 있습니다. 당신은 좋은 것과 다른 많은 등급을 부여합니다.... 누군가가 코딩을 잘한다면, 데이터를 분석하고 자신의 등급을 표시할 프로그램을 개발하는 데 유용한 아이디어가 있습니다. 그건 그렇고, 등급 알고리즘은 사용자 정의 가능한 매개 변수를 사용하여 유연하게 만들 수 있습니다.
예를 들어 StockScreener와 같은 프로그램을 기꺼이 설치하지만 사이트의 표준 필터보다 고급 검색 및 분석 기능이 있습니다.
"잠금 마스터"는 잠금을 사용하여 중단을 제거하는 경우입니다. 그의 경우, 그는 어리석게도 가격이 반환되기를 기대합니다. 평균도 아닙니다(결과적으로). 저것들. 그것은 단지 "기적"에 의해 "수상"으로 유지됩니다. 그리고 그는 보증금을 늘리기 위해 자물쇠를 사용합니다. 종종 그는 여전히 중단된 주문을 닫습니다. 아마도 이것이 그의 경우 "마스터 락"이라고 불리는 것입니다.
맞습니다. 평균화도 없고 잠금 장치도 없습니다. 예, 거래는 큰 추세에 역행하고 있습니다.
신호에 대한 신호 서비스에 들어가서 터미널을 실행하고 진입점을 확인하는 것으로 충분합니다. 아주 멋지게 나오는 경우가 많습니다.
따라서 실제 계정이 있으면 신호 목록에서 신호를 찾고 그 위에 서서 차트에 표시되는 버튼을 누르면 모든 항목이 구매용이지만 SELL은 논리적입니다.
좋은 기회, 이것에 대해 몰랐습니다 -- MetaQuotes는 훌륭한 일을 했습니다. 나는 그들에게 공로를 인정해야 합니다.
사진을 보더라도(화살표로 표시):
그것은 분명히 볼 수 있습니다. 폐쇄는 문자 그대로 극한점에서 한 지점 떨어져 있습니다. 기적만이 실제로 정기적으로 동결되는 것을 방지합니다.
매우 정확하게 그들은 "신호가 크게 과대 평가되었습니다. 저자는 운이 좋았습니다. 지금까지) IMHO."
그는 출입을 아주 잘합니다. 그러나 그는 D1을 보지 않습니다.
D1의 어획량 돌파, D1의 최고치는 업데이트되지 않습니다. 어디로 입력해야 합니까?
그리고 나서 자신을 ThExpert라고 부르는 서커스 경기장에 주인공이 들어옵니다. 사실 그는 글을 읽을 줄도 모르기 때문에 글을 읽을 수도 없습니다. 제공자가 들어갈 필요가 있었던 곳을 아무도 알려주지 않습니다.
아니, 그 사람은 정상적으로 거래합니다. 그 자체로 1년 이상, 여전히 그와 같이 명확하게 입력하는 방법을 배워야 합니다.
글쎄, 당신은 제공합니다 - 자신처럼 행동하지 마십시오 ... - 당신의 서비스 기간과 함께, 당신은 서커스에서 방송의 특권이 광대와 가짜 유형의 관중에게만 해당된다는 것을 아주 잘 알고 있습니다 (이들은 동일한 광대입니다. 관중으로 분장)
어리석은 사람들과는 거리가 먼 많은 사람들이 하나의 팀이 될 수 없는 이유는 무엇입니까?
주의를 기울이면 실제로 같은 트렌치에 앉아 있지만 동시에 카트리지에서 서로에게 쓸 수 있지만 그들은 끊임없이 서로를 괴롭 힙니다.