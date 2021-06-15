구독자 1200명!! - 페이지 116 1...109110111112113114115116117118119120121122123...230 새 코멘트 Unicornis 2019.03.05 10:24 #1151 Andrey F. Zelinsky : 그리고이 경우 부러워하는 것은 무엇입니까? 제공자가 한 달에 400 만 명의 다른 사람의 돈을 유출했다고? 그리고 동시에 그는 벌었습니다. 이것은 좋은 수입이 아닙니다. 이러한 수입은 항상 횡보합니다. 그러한 지혜가 있습니다. "다른 사람의 불행에 자신의 행복을 세울 수는 없습니다." 그리고 이 사건과 관련하여 가입자 자신에게 책임이 있다고 말하는 것은 옳지 않습니다. 공급자는 정말로 가입자를 속였습니다. 그녀는 신호에서 논문을 처음으로 소개했습니다. "배수는 그렇게 나쁘지 않습니다. 잔액을 채우십시오. 계속할 것입니다."

제 경우 - 신호 서비스의 심각한 단점은 공급자가 가입자의 계정을 고갈시킬 책임이 없다는 것입니다. 리뷰를 읽으면 사람들의 주장은 누출이 아니라 누출되었으며 공급자는 "초콜릿"입니다. 사실, 이것은 사실이 아니어야 합니다.

공급자는 적어도 구독 금액 한도 내에서 구독자의 병합된 계정에 대해 책임을 져야 합니다. 예를 들어, 구독 기간 동안 신호 잔고가 음수이면 돈은 구독자에게 반환됩니다. 그러한 제안은 이미 이루어졌습니다.

우리는 전체 상황에서 객관적이어야 합니다.

1. 집에서 베개 밑에 돈을 두십시오. 10년 안에 인플레이션은 저축의 30-50%를 집어삼킬 것이고(우리는 경제 번영을 고려하고 있습니다) 나머지 돈은 사탕 포장지로 변할 것이기 때문입니다. 주정부는 정기적으로 지폐를 업데이트하고 시민의 소득에 대한 통제 / 회계를 처리합니다. 글쎄, Rafiks와 KAMAZ의 시대는 이미 지났습니다.

2. 은행에 돈을 가지고 가십시오. 가장 짜증나는 것은 마이너스 금리입니다. 당신의 화폐 자산과 인플레이션이 감소하기 시작할 것입니다. 은행은 당신의 모든 돈으로 "파산"할 수 있습니다.

3. 규제 기금으로 자금을 이체하십시오. 보수적으로 연간 4%에서 최대 10%까지, 그들은 당신에게 더 많은 것을 주지 않을 것이며, 처음에는 기부된 자금의 3-5%의 수수료를 지불합니다. 경제가 무너지면 서류 꾸러미만 남게 될 것이고, 펀드에서 무언가를 타협했다면 자리에 앉을 것입니다.

4. 트레이더의 자금이 있는 계정으로 PAMM - 트레이더의 책임은 자신의 자금에 상응하며 트레이더의 서비스에 대한 지불은 이익의 %(20-50%) - 이익이 없으므로 지불이 없음을 의미합니다. .

5. 지역 신호 서비스. 비용은 $ 30-50이며 페니 보증금에서 한 달에 5-100 %를 엿먹일 수있는 좋은 기회입니다. 보증금 금액에 대한 공급자의 책임. 서명자 DC 세트는 거래자/제공자가 특정 DC(PAMM의 경우 가능)와 담합하는 것을 거의 100% 배제합니다.

논의중인 신호는 첫 번째 가입자의 예금을 10 배 이상 증가 시켰습니다. 욕심이없고 5-10 배의 이익을 인출 한 사람은 잘 생긴 사람입니다. 이 성공한 사람들이 이익을 어딘가로 되돌릴 수 있습니까? 그렇지 않으면 누군가가 합병하고 돈이 있기 때문에 어떻게 든 부도덕합니까?

Ivan Butko 2019.03.05 11:00 #1152

Unicornis :

논의중인 신호는 첫 번째 가입자의 예금을 10 배 이상 증가 시켰습니다. 욕심이없고 5-10 배의 이익을 인출 한 사람은 잘 생긴 사람입니다. 이 성공한 사람들이 이익을 어딘가로 되돌릴 수 있습니까? 그렇지 않으면 누군가가 합병하고 돈이 있기 때문에 어떻게 든 부도덕합니까?

행운을 빕니다... 글쎄요, 복권이겠죠: 나는 몇십 루블을 동전으로 썼고, 행운이 이 티켓의 값을 10배, 아니면 100배, 1000배 만회하기를 기다립니다... 그러나 신호와 달리 행운의 티켓 구매자는 수백 / 수천 달러의 보증금을 위험에 빠뜨리지 않고 베개 아래에 숨깁니다. Evgeniy Grebenuik 2019.03.05 11:12 #1153

여러분, 사이트는 시스템을 순위에서 2000으로 설정하여 성실하게 제 역할을 수행했지만 레밍은 첫 번째 사이트를 따라 심연으로 달려갔습니다. 당신 자신 외에 누가 당신을 비난합니까?

Boris Gulikov 2019.03.05 12:20 #1154

Stanislav Aksenov :

당신은 완전히 말도 안되는 소리를하고 있습니다. 제공자가 누출되면 그는 부정직하고 사기꾼은 더욱 그러하다고 누가 말했습니까?

참고로 레버리지가 있는 외환은 카지노와 함께 여러 국가에서 금지되어 있습니다. 대화는 카지노로 향했고 나는 대답했습니다.

그런데 왜 스크램블 에그를 휘젓고 있는지 모르겠습니다.

그것과 무슨 상관이 있습니까?

나는 이미 여기에 공급자가 의도적으로 스마트 mm를 사용한다고 썼습니다. 이는 미친 증가를 보여줄 수 있는 속임수일 뿐입니다.

Expert Advisor와 적용된 세트 파일은 10배, 100배 적은 위험에서도 동일합니다.

그리고 신호 제공자 는 이것을 모를 수 없습니다.

Volodymyr Hrybachov 2019.03.05 12:30 #1155

두꺼비는 그녀가 많은 사람들에게 와서 대량으로 부수기 시작하는 그런 소녀입니다.

추신. 그들이 포럼에서 다양한 괴물을 금지하기 시작한 신에게 감사합니다.

Stanislav Aksenov 2019.03.05 12:54 #1156

Boris Gulikov :

그것과 무슨 상관이 있습니까?

나는 이미 여기에 공급자가 의도적으로 스마트 mm를 사용한다고 썼습니다. 이는 미친 증가를 보여줄 수 있는 속임수일 뿐입니다. Expert Advisor와 적용된 세트 파일은 10배, 100배 적은 위험에서도 동일합니다.

그리고 신호 제공자는 이것을 모를 수 없습니다.

예, 하지만 제품/신호에 대한 모든 설명은 트릭이라고 할 수 있습니다. 여기에 정의상 함정이 있습니다.

신호 제공자의 주요 목표가 구독에서 이익을 얻는 것이라는 놀라운 점은 없습니다. 이것은 분명한 사실이며, 사람이 자신의 이익을 극대화하고 싶어한다는 사실에는 아무런 문제가 없습니다. 이것이 외환 거래가 작동하는 방식이며 이것이 이 산업의 특성입니다.

Boris Gulikov 2019.03.05 13:30 #1157

Stanislav Aksenov :

예, 하지만 제품/신호에 대한 모든 설명은 트릭이라고 할 수 있습니다. 여기에 정의상 함정이 있습니다.

신호 제공자의 주요 목표가 구독에서 이익을 얻는 것이라는 놀라운 점은 없습니다. 이것은 분명한 사실이며, 사람이 자신의 이익을 극대화하고 싶어한다는 사실에는 아무런 문제가 없습니다. 이것이 외환에 가까운 작동 방식이며 이것이 이 산업의 특수성입니다.

절대적으로하지.

나는 당신과 논쟁하는 것이 의미가 없다고 생각합니다. 당신은 여전히 자신감이 없습니다.

나는 단지 자신의 이익을 극대화하려는 사람에게 잘못이 없다고 말할 뿐입니다. 그러나 누군가는 수년 동안 역사적으로 안정적인 결과를 보여온 전략을 적용하여 이를 수행하고 누군가는 이 경우와 같이 전략이 때때로 이익을 낼 수 있다는 사실을 이용합니다(역사상 그러한 기간은 반년 또는 1년), 그러나 그 전략이 2~3개월에 한 번 병합될 것이라는 것이 뻔뻔한 거짓말임을 알면서도 로트를 과대평가하면서 필연적으로 작동을 중단합니다. 결국, 역사상 기본적으로 매월 병합됩니다!

Andrey F. Zelinsky 2019.03.05 14:22 #1158

TheXpert :

그리고 왜 갑자기 하얗고 푹신한 척하는 거야? 신호를 설정하는 것은 시장을 통하지 않고 개인의 고객에게 경쟁자를 비방하거나 동일한 개인의 드레인 메쉬를 판매하는 것보다 훨씬 정직합니다.

실은 